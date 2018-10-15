 Климкин 15-16 октября примет участие в заседании "Восточного партнерства", - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Участие в министерском заседании ВП также примут Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, министры иностранных дел государств-членов ЕС и государств-участников ВП, а также представители Форума гражданского общества ВП.
В рамках визита запланированы встречи с руководством Европейской Комиссии, представителями Европейского Парламента, руководителями внешнеполитических ведомств стран ЕС, а также выступление на Конференции высокого уровня "Вмешательство в выборы в цифровую эру".
"Министр встретится с вице-президентом Европейской Комиссии Марошем Шефчовичем, Комиссаром ЕС по вопросам Безопасности союза Сэром Джулианом Кингом, Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто", - сказано в сообщении.
Потому МИД Украины должен уважение к украинцам в Европе прививать. И всегда подчеркивать , что ИМЕННО украинцы улучшают ВВП этих стран.
А ПОКА В НАШИХ УКРАИНСКИХ ПОСОЛЬСТВАХ СИДЯТ НАПЫШЕННЫЕ ЧИНУШИ - о каком уважении к трудовым мигрантам можно говорить???? Жти чинуши дорвались в посольство через связи и думают, что 1500 евро их делают элитой.
SK Sophia-Maria Duglass
Климкин , надо пересмотреть политику в отношении мигрантов . Ведь украинскую диаспору в Канаде вы в жопу целуете.
Почему же не создаете новую сильную украинскую диаспору в ЕС? Чтобы и министры европейские были выходцами с Украины , чтобы и конференции научные организовывали украинские ученые, чтобы ни дня без рекоамы с украинским танцами, песнями .
SK Sophia-Maria Duglass
Вот что вытворяет руцькре посольство. Устраивают шашлыки для ВСЕХ РУЦКОГОВОРЯЩИХ . И туда ходят выходцы с совка.
НО УКРАИНСКИЕ ЗАРОБИТЧАНЕ туда не ходят , потому что жто простые люди из украинских сел.
И посольство украинское к ним относится не как к гражданам с родной Украины, а как к третьему сорту
Вроде я ясно объяснила проблему
Климкинд слишком слабая декоративная фигура, я вообще не знаю , зачем он ездит кудв- то от Украины - , чтоб показать нашу слабость или чтоб звезда порошенко ярче светила на его фоне? Как с такой кадровой политикой от порошенко мы можем надеяться победить путана .
Климкинд при овоще тоже не был безработным, в Германии был послом , наверное, рассказывал европейцам, что Тимошенко сидит ' заслуженно' , это был тогда один из топов обсуждения , я не верю , что климкин пел не в унисон со злочинной владой.