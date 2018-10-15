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 Россия - единственно возможная реальная угроза для Польши, - Сикорский

Экс-глава польского МИД Радослав Сикорский объяснил, почему Россия является угрозой для Польши.

Угрозы для Польши не несет ни одна страна, кроме России. Такое мнение в интервью "Немецкой волне" выразил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ.

"Я работал ради установления прагматичных отношений с Россией. И у меня были успехи. Мы установили безвизовый режим между Калининградской областью и близлежащей территорией Польши. Это результат трехлетней совместной работы с Сергеем Лавровым и европейскими коллегами. Президент Путин приезжал в Гданьск на семидесятилетнюю годовщину начала Второй мировой войны, и это было важным сигналом, что он не поддерживает сталинские взгляды на историю, согласно которым война началась только в 1941 году. Президент Путин был первым российским лидером, который посетил Катынь - место ужасного преступления, где советский НКВД расстрелял 20 000 польских военнопленных. Мы думали, что мы нормализуем наши отношения. Но вмешались три факта: первое - это захват Крыма и вторжение в Украину. Второе - то, что сама Москва больше не хочет сближаться с Западом. До 2011-2012 годов Россия обсуждала соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом. Но потом решила, что хочет выстраивать альтернативный полюс интеграции с Беларусью, Казахстаном, Арменией и Украиной. И третий факт - это, естественно, трагическая авиакатастрофа польского президентского самолета Ту-154 под Смоленском", – отметил Сикорский.

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"Когда Россия проводит военные учения "Запад", в ходе которых Польшу называют целью ядерного удара, она поддерживает фобию. Меня больше волнует, что сейчас, кажется, у нас вообще нет никаких отношений. Мы общаемся через СМИ, что создает пространство для недопонимания. ... У других стран нет границы с Россией, а у нас есть. Россия - единственно возможная реальная угроза для Польши. Мы не думаем, что это актуальная угроза, но Россия проводит военные учения по таким сценариям", – считает Сикорский.

Источник: https://censor.net.ua/n3091403
 
   
 Топ комментарии
 
Нападение с захватом территории и убийством населения = интеграция. Из кремлёвского словаря.
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До всей Европы туго доходит . Тому ЩО они пиво пьют в барах и руцькие туристы с ними , а украинцы работают в этих барах официантами. Такова реальность. Руцькие не работают нигде - лень в генах.
Потому МИД Украины должен уважение к украинцам в Европе прививать. И всегда подчеркивать , что ИМЕННО украинцы улучшают ВВП этих стран.
А ПОКА В НАШИХ УКРАИНСКИХ ПОСОЛЬСТВАХ СИДЯТ НАПЫШЕННЫЕ ЧИНУШИ - о каком уважении к трудовым мигрантам можно говорить???? Жти чинуши дорвались в посольство через связи и думают, что 1500 евро их делают элитой.
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Климкин , надо пересмотреть политику в отношении мигрантов . Ведь украинскую диаспору в Канаде вы в жопу целуете.
Почему же не создаете новую сильную украинскую диаспору в ЕС? Чтобы и министры европейские были выходцами с Украины , чтобы и конференции научные организовывали украинские ученые, чтобы ни дня без рекоамы с украинским танцами, песнями .
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добре, що доходить і до поляків, шо є хуйло, хоч і доходить це повільно!
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До всей Европы туго доходит . Тому ЩО они пиво пьют в барах и руцькие туристы с ними , а украинцы работают в этих барах официантами. Такова реальность. Руцькие не работают нигде - лень в генах.
Потому МИД Украины должен уважение к украинцам в Европе прививать. И всегда подчеркивать , что ИМЕННО украинцы улучшают ВВП этих стран.
А ПОКА В НАШИХ УКРАИНСКИХ ПОСОЛЬСТВАХ СИДЯТ НАПЫШЕННЫЕ ЧИНУШИ - о каком уважении к трудовым мигрантам можно говорить???? Жти чинуши дорвались в посольство через связи и думают, что 1500 евро их делают элитой.
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Климкин , надо пересмотреть политику в отношении мигрантов . Ведь украинскую диаспору в Канаде вы в жопу целуете.
Почему же не создаете новую сильную украинскую диаспору в ЕС? Чтобы и министры европейские были выходцами с Украины , чтобы и конференции научные организовывали украинские ученые, чтобы ни дня без рекоамы с украинским танцами, песнями .
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Вот что вытворяет руцькре посольство. Устраивают шашлыки для ВСЕХ РУЦКОГОВОРЯЩИХ . И туда ходят выходцы с совка.
НО УКРАИНСКИЕ ЗАРОБИТЧАНЕ туда не ходят , потому что жто простые люди из украинских сел.
И посольство украинское к ним относится не как к гражданам с родной Украины, а как к третьему сорту
Вроде я ясно объяснила проблему
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Но потом решила, что хочет выстраивать альтернативный полюс интеграции с Беларусью, Казахстаном, Арменией и Украиной Источник: https://censor.net.ua/n3091403

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Яка інтеграція з Україною Россия - единственно возможная реальная угроза для Польши, - Сикорский - Цензор.НЕТ 7443?
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Нападение с захватом территории и убийством населения = интеграция. Из кремлёвского словаря.
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[Россия] хочет выстраивать альтернативный полюс интеграции с Беларусью, Казахстаном, Арменией и Украиной (с)Грузия и Украина уже "проинтегрировались" и потерялись для рашки навсегда. Польша, наконец, прониклась пониманием ситуации. Возможно, если пуйло доинтегрирует три остальных "братских народа", дойдёт и до остальной Европы.
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Просто полякам и немцам надо сосредоточится на возврате оккупированной Восточной Пруссии и тогда все будет гуд . Это даже военным путем делать не надо , побить Хуйла его же оружием . Лозунги типа : Европенсии и еврозарплаты лучше чем российская нищета , на кацапов будет действовать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия - единственно возможная реальная угроза для Польши, - Сикорский
 
 
 
 
 
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