 Россия - единственно возможная реальная угроза для Польши, - Сикорский

Угрозы для Польши не несет ни одна страна, кроме России. Такое мнение в интервью "Немецкой волне" выразил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ.
"Я работал ради установления прагматичных отношений с Россией. И у меня были успехи. Мы установили безвизовый режим между Калининградской областью и близлежащей территорией Польши. Это результат трехлетней совместной работы с Сергеем Лавровым и европейскими коллегами. Президент Путин приезжал в Гданьск на семидесятилетнюю годовщину начала Второй мировой войны, и это было важным сигналом, что он не поддерживает сталинские взгляды на историю, согласно которым война началась только в 1941 году. Президент Путин был первым российским лидером, который посетил Катынь - место ужасного преступления, где советский НКВД расстрелял 20 000 польских военнопленных. Мы думали, что мы нормализуем наши отношения. Но вмешались три факта: первое - это захват Крыма и вторжение в Украину. Второе - то, что сама Москва больше не хочет сближаться с Западом. До 2011-2012 годов Россия обсуждала соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом. Но потом решила, что хочет выстраивать альтернативный полюс интеграции с Беларусью, Казахстаном, Арменией и Украиной. И третий факт - это, естественно, трагическая авиакатастрофа польского президентского самолета Ту-154 под Смоленском", – отметил Сикорский.
"Когда Россия проводит военные учения "Запад", в ходе которых Польшу называют целью ядерного удара, она поддерживает фобию. Меня больше волнует, что сейчас, кажется, у нас вообще нет никаких отношений. Мы общаемся через СМИ, что создает пространство для недопонимания. ... У других стран нет границы с Россией, а у нас есть. Россия - единственно возможная реальная угроза для Польши. Мы не думаем, что это актуальная угроза, но Россия проводит военные учения по таким сценариям", – считает Сикорский.
Потому МИД Украины должен уважение к украинцам в Европе прививать. И всегда подчеркивать , что ИМЕННО украинцы улучшают ВВП этих стран.
А ПОКА В НАШИХ УКРАИНСКИХ ПОСОЛЬСТВАХ СИДЯТ НАПЫШЕННЫЕ ЧИНУШИ - о каком уважении к трудовым мигрантам можно говорить???? Жти чинуши дорвались в посольство через связи и думают, что 1500 евро их делают элитой.
Почему же не создаете новую сильную украинскую диаспору в ЕС? Чтобы и министры европейские были выходцами с Украины , чтобы и конференции научные организовывали украинские ученые, чтобы ни дня без рекоамы с украинским танцами, песнями .
НО УКРАИНСКИЕ ЗАРОБИТЧАНЕ туда не ходят , потому что жто простые люди из украинских сел.
И посольство украинское к ним относится не как к гражданам с родной Украины, а как к третьему сорту
Вроде я ясно объяснила проблему
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Яка інтеграція з Україною ?