 Совет глав МИД стран ЕС намерен утвердить план новых санкций против РФ‍, - МИД Великобритании

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает МИД Великобритании.

Согласно пресс-релизу, на предстоящем в понедельник заседании министров иностранных дел ЕС в Люксембурге предполагается подписать документ, который предусматривает "санкции, предложенные Великобританией и Францией после (химических) атак в Сирии и Солсбери".

В частности, планируется ограничить въезд в страны Евросоюза, а также заморозить зарубежные счета "руководителей российских разведывательных структур и их ближайших соратников", сообщают британские СМИ.

Представитель британского МИД заявил: "Не является неожиданностью то, что Великобритания представляет списки, каким-то образом связанные с тем, что произошло в Солсбери. Но речь идет не только о России и Солсбери, это нацелено против использования химического оружия по всему миру".

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Газета Sunday Times приводит высказывание одного из собственных дипломатических источников, который заявил: "Сейчас необходимы срочные меры для изменения поведения злоумышленников, независимо от того, приехали ли они из России, Ирана, Северной Кореи или из других стран. Британская инициатива соответствует требованию времени".

Перед советом глав МИД стран ЕС британский министр иностранных дел Джереми Хант планирует встретиться с коллегами из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии и поблагодарить их за занимаемую жесткую позицию по химоружию.

СМИ цитируют Дж.Ханта, который заявил: "На протяжении многих лет существует международное табу на применение химического оружия, но это находится под угрозой сейчас после Сирии и Солсбери. Теперь нам нужно обновить красную черту, которая продемонстрирует, что для тех, кто использует это ужасное оружие, цена всегда будет слишком высокой".

"Эти новые санкции жизненно важны, но они не являются концом истории", - подчеркнул руководитель британской дипломатии.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. 9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".