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 В течение недели на пожарах погибли 39 человек, на водных объектах - 6, - ГСЧС

В течение прошедшей недели, с 8.10 по 14.10, на пожарах погибли 39 человек, на водных объектах - 6.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Так, по данным ведомства, с начала недели зарегистрировано 2 тыс. 77 чрезвычайных событий. В результате принятых мер спасены 37 человек.

Ликвидирован 1681 пожар, спасены на пожарах 27 человек и не допущено уничтожение огнем 504 зданий и 50 ед. техники. На пожарах погибли 39 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 700 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 299 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 2 тыс. 162 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 6 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3091399
 
 
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