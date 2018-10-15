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 Происшествия, За рубежом
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 "Вероятно, да", - Трамп не исключил, что Путин причастен к убийствам и отравлениям

Президент США Дональд Трамп допускает, что российский лидер Владимир Путин может быть причастным к убийствам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом он сказал в интервью каналу CBS News.

На вопрос ведущей, согласен ли Трамп с тем, что Путин "имеет отношение к убийствам и отравлениям", американский президент ответил: "Вероятно, да, имеет. Вероятно".

Трамп отметил, что подобные события происходили "в других странах". 

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. 9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".

Источник: https://censor.net.ua/n3091396
 
   
 Топ комментарии
 
Меньше бы Трамп болтал, а лучше бы послал Путину на день рождения какой-нибудь тортик с крысиным ядом.
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как-то неуверенно. Видимо пыня его за яйця трошки держит
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За это его надо ЖЁСТКО обнять и пожать руку можно еще похлопать по плечу!
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Не так страшны еврогеи , как пида..расы из Кремля.
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как-то неуверенно. Видимо пыня его за яйця трошки держит
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Меньше бы Трамп болтал, а лучше бы послал Путину на день рождения какой-нибудь тортик с крысиным ядом.
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Что значит "вероятно"?Уверенее надо высказываться!
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"Вероятно, да", - Трамп допустил, что Путин причастен к убийствам и отравлениям - Цензор.НЕТ 8014Пыня ты зачем сбил Боинг?Я боюсь Бандеровцев с детства,мой отец служил Вермахту в 1943 году в Белоруссии....
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в Польше, участвовал в карательных операциях по подавлению фашистами Варшавского восстания, хотя СА стояла от Варшавы в пару часах марша, но не предприняла никаких действий по оказанию помощи варшавянам. Кремль ведь не устраивали новые лица в новой Польше, бо в рядах СА уже были сформированы польские марионетки для защиты нового просоветского правительства новой Польши... Возможно хутинское татко удачно был внедрен НКВДистами в фашистскую полевую жандармерию возле Варшавы... Ведь когда Варшава сдалась, практически без боя, советам , хутинское татко продолжило службу в НКВД... СЕМЕЙКА ПРИСПОСОБЛЕНЦЕВ... дедусь- из дремучего потомства крепостных холопов до революции 1917-го года услужал в Петербургском ресторане богачам (кормил их , будучи поварехой) После революции готовил еду Ленину с Крупской , а затем и Сталину... Вот и муйлуша... Ничего в нем толкового - приспособленец звичайний... Это же надо, лохи каазлабада терпят его, доведшего до обнищания массы .. Дурачок рабсию вверг в серию войн, а пушечное мясо запретил поименно хоронить, только номерные 200-е на кладбищах мордора...Одним словом, приспособленец на радость терпилам...
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"Вероятно, да." - сказал Трамп, и добавил - "А что здесь такого?"
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Отца и сына Джемалей тоже Плешивого работа.....
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Він не може прямо обвинуватити. Змушений користуватися дипломатичними висловами.
Але сумнівів у причетності путіна до тяжких злочинів у нього точно не має.
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- Ты знаешь, мне иногда кажется, что моя жена изменяет мне с садовником.
Прихожу домой, а на её постели огромный букет роз!
- А мне иногда кажется, что моя жена изменяет мне с водопроводчиком...
- ?
- Прихожу домой, а в её постели водопроводчик!
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не. там было три человека. второй подозревал, что жена ему изменяет с булочником т.к. в доме всегда был свежий хлеб.
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А смешнее было бы, если бы из-под одеяла его жены торчали бы "булки" булочника. "Імовірно, так", - Трамп припустив, що Путін причетний до вбивств і отруєнь - Цензор.НЕТ 1513
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Первый "Новичок" вылез в 1995 года когда отравили банкира Кивелиди и его секретаршу,потом внезапно умер судебно-медицинский эксперт проводивший вскрытие трупа Кивелиди..
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Очень даже гуд , это означает ,что Трамп не будет быковать и спокойно в ноябре подпишет новый пакет санкций из ада . И даже цена по 100 баксов за бочку кацапам будет как то по фиг.
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Это они еще в Воронеж не заглядывали!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Вероятно, да", - Трамп не исключил, что Путин причастен к убийствам и отравлениям
 
 
 
 
 
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