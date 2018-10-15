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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Новейшая российская система спутниковой связи "Аурига" обнаружена на Донбассе. ФОТОрепортаж

На Донбассе обнаружены новые доказательства присутствия там современной, недавно разработанной российской военной техники.

Об этом идет речь в расследовании лаборатории цифровой судебной экспертизы DFRLab, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Исследователи обнаружили две фотографии, на которых виден недавно созданный модуль спутниковой связи на не контролируемой правительством Украины территории Донбасса.

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9 июня 2018 года пользователь "ВКонтакте" "Артем Донецк" разместил альбом с несколькими фотографиями разного времени, на которых изображена его деятельность в качестве боевика контролируемых Россией вооруженных формирований в Донецкой области.

На двух фотографиях боевик позирует рядом с другим наемником на фоне зеленой спутниковой антенны. Эта радиолокационная тарелка внешне выглядит также как и спутниковая антенна российской системы связи Аурига-1,2В, которая стоит на вооружении армии РФ с 2014 года.

Новейшая российская система спутниковой связи Аурига обнаружена на Донбассе 01

В DFRLab сравнили изображение спутниковой антенны на фото с изображениями задней стороны системы Аурига-1,2В на фрегате класса Адмирал Григорович "Адмирал Эссен" Черноморского флота России.

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Эта система никогда не экспортировалась в Украину и не использовалась ее вооруженными силами. Другими словами, она могла появиться на востоке Украины только из России.

В 2016 году эта система была обнаружена на службе у российских военных в Сирии.

Одна из первых демонстраций Аурига-1,2В состоялась в 2015 на выставке Министерства обороны России "День инноваций" в дальневосточном портовом городе Владивостоке. Система демонстрировалась с табличкой, на которой перечислены ее спецификации и указан 2014 год в качестве даты выпуска.

Новейшая российская система спутниковой связи Аурига обнаружена на Донбассе 02

Объединив изображения зданий и других ориентиров на заднем плане фотографий, исследователи определили, что на них изображено П-образное здание , используемое 11-тым мотострелковым полком боевиков "Восток", которое находится в Макеевке.

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Новейшая российская система спутниковой связи Аурига обнаружена на Донбассе 03

Очевидно, что Аурига-1,2В используется для поддержки военных операций подконтрольных России боевиков на Донбассе. Хотя система в основном предназначена для видеосвязи, возможно, что она использовалась как более безопасный способ связи с частями на передовой.

В равной степени возможно, что система Аурига-1,2В используется для связи с российскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3091395
 
   
 Топ комментарии
 
Слова "новейшая российская система" звучит как-то странно. Вроде квадратное колесо или сухая вода. Несовместимые понятия.
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Надо взять джавелин американский и уничтожить эту сруцкую систему.
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Слова "новейшая российская система" звучит как-то странно. Вроде квадратное колесо или сухая вода. Несовместимые понятия.
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Надо взять джавелин американский и уничтожить эту сруцкую систему.
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кто же местным абизянам такую станцию даст ?
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Кацманавты успешно приземлились,правда Омериканец забыл на борту отвертку и шуруповёрт... Новейшая российская система спутниковой связи "Аурига" обнаружена на Донбассе - Цензор.НЕТ 4138
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Дырочку в РАБссиянском ракете сделали тоже мириканцы....,по словам Димки Рагозина это не дружественный шаг... Новейшая российская система спутниковой связи "Аурига" обнаружена на Донбассе - Цензор.НЕТ 6836
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Берегитесь, они на сенаторов рак мозгов насылают
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как бы наш шеколадный щеки не надувал, на донбассе проведут выборы, а потом попросятся под крыло путину и ниче наш не сделает, потому как обучен только языком ляпать и деньги мутить. а в войну полноценно ввязываться зассыт, потому шо ссыкло. его пастырь крым просрал, решение в тот момент зависело только от него, достаточно было минимум солдат пригасить сепаров на митинге и закрыть паром. его минобороны просрал почти весь арсенал путем пожаров, и не единожды, и че, он сел??? ето же подарок рашке! а издевательство над гражданами путем космических цен и никчемных зарплат, а по телику каждый день показывают, что какой то мажор на машине в пьяном угаре опять пешеходов переехал или в остановку со смертями. ето успокаивает или напрягает людей в украине????????? и никто, никто не сел!!!! а становится только хуже!!! а они все кормят обещалками, ето нормально??? а люди овцы....."каждый народ имеет такую власть, какую заслуживает.."( мудрость), и пусть хоть кто то , че то скажет против етого. грустно......
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Владимир Зеленский несколько лет назад сказал:"В Украине есть две беды: Первая- это те 450, которые заседают в ВРУ, а вторая-это те, кто их туда выбирает". Так что не жалуйся. а иди следующей весной и выбирай. Другой вопрос, что выбора-то особого нет...
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а ты воевать то пойдешь или будешь с дивана это комментировать? эксперт, блин
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Какой выход предлагаешь ты по ситуации на Донбассе? Я так понял полноценно "ввязатся" в войну как хуйло в Чечне ?? Интересны мысли диванного стратега.
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все эти стратеги, как правило, не годны к строевой, их блестящие планы не предполагают личного участия в мясорубке... Дурных нема... У них к тому же плоскостопие и слаборукие
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спалити треба оту зрінь расіянські... але як? рогаті її мабуть пильно охороняють, може як що були б точні координати, то якимсь беспілотником можливо...?
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Да да да, помню есть такая, её сделали на базе стиральной машины "Аурика".
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Явно предназначена для связи только российских кураторов с своими штабами. Передавать эту технику местным никто не станет. тем более приемную часть на передовую
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Коврига, Верига - так звучит лучше.
А что, у Московии на орбите остались спутники ?
Невозвращенцы ?
Или космический мусор ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовейшая российская система спутниковой связи "Аурига" обнаружена на Донбассе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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