 Новейшая российская система спутниковой связи "Аурига" обнаружена на Донбассе. ФОТОрепортаж

Об этом идет речь в расследовании лаборатории цифровой судебной экспертизы DFRLab, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Исследователи обнаружили две фотографии, на которых виден недавно созданный модуль спутниковой связи на не контролируемой правительством Украины территории Донбасса.

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9 июня 2018 года пользователь "ВКонтакте" "Артем Донецк" разместил альбом с несколькими фотографиями разного времени, на которых изображена его деятельность в качестве боевика контролируемых Россией вооруженных формирований в Донецкой области.

На двух фотографиях боевик позирует рядом с другим наемником на фоне зеленой спутниковой антенны. Эта радиолокационная тарелка внешне выглядит также как и спутниковая антенна российской системы связи Аурига-1,2В, которая стоит на вооружении армии РФ с 2014 года.

В DFRLab сравнили изображение спутниковой антенны на фото с изображениями задней стороны системы Аурига-1,2В на фрегате класса Адмирал Григорович "Адмирал Эссен" Черноморского флота России.

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Эта система никогда не экспортировалась в Украину и не использовалась ее вооруженными силами. Другими словами, она могла появиться на востоке Украины только из России.

В 2016 году эта система была обнаружена на службе у российских военных в Сирии.

Одна из первых демонстраций Аурига-1,2В состоялась в 2015 на выставке Министерства обороны России "День инноваций" в дальневосточном портовом городе Владивостоке. Система демонстрировалась с табличкой, на которой перечислены ее спецификации и указан 2014 год в качестве даты выпуска.

Объединив изображения зданий и других ориентиров на заднем плане фотографий, исследователи определили, что на них изображено П-образное здание , используемое 11-тым мотострелковым полком боевиков "Восток", которое находится в Макеевке.

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Очевидно, что Аурига-1,2В используется для поддержки военных операций подконтрольных России боевиков на Донбассе. Хотя система в основном предназначена для видеосвязи, возможно, что она использовалась как более безопасный способ связи с частями на передовой.

В равной степени возможно, что система Аурига-1,2В используется для связи с российскими военными.