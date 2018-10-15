 Россия и Китай вмешивались в американские выборы, но КНР - более серьезная проблема, - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью телеканалу Си-Би-Эс.

"Да, они (российские власти. - Ред) вмешивались. Но я думаю, что Китай тоже делал это. И другие страны тоже", - сказал Трамп

"И я думаю, что Китай - более серьёзная проблема" - добавил президент США.

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Говоря о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, цель которого - выяснить был ли сговор между предвыборным штабом Трампа и РФ, президент США отметил, что не собирается его закрывать. Однако при этом он не стал давать журналистам обещание, что точно никогда не сделает это.

"Ничего не буду обещать. Но я скажу вам, что не собираюсь делать это (закрывать расследование. - Ред). Я считаю, что это очень несправедливое расследование, так как никакого сговора не было", - сказал Трамп.

Напомним, Министерство юстиции США сообщило, что 12 российским разведчикам предъявлены обвинения во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США от Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США.