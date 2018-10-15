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 Россия и Китай вмешивались в американские выборы, но КНР - более серьезная проблема, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай действительно пытались повлиять на американские выборы в 2016 году, однако именно китайское вмешательство беспокоит его больше всего.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью телеканалу Си-Би-Эс.

"Да, они (российские власти. - Ред) вмешивались. Но я думаю, что Китай тоже делал это. И другие страны тоже", - сказал Трамп

"И я думаю, что Китай - более серьёзная проблема" - добавил президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Путиным я проявил жестокость. А Украине передал наступательные вооружения, противотанковые системы, - Трамп

Говоря о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, цель которого - выяснить был ли сговор между предвыборным штабом Трампа и РФ, президент США отметил, что не собирается его закрывать. Однако при этом он не стал давать журналистам обещание, что точно никогда не сделает это.

"Ничего не буду обещать. Но я скажу вам, что не собираюсь делать это (закрывать расследование. - Ред). Я считаю, что это очень несправедливое расследование, так как никакого сговора не было", - сказал Трамп.

Напомним, Министерство юстиции США сообщило, что 12 российским разведчикам предъявлены обвинения во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США от Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США.

Источник: https://censor.net.ua/n3091392
 
   
 Топ комментарии
 
Китайцы втихаря взяли ДВ и Сибирь в Концессию на 50 лет,а это уже серьезно.Китайцы добрались уже до Чувашии.... Россия и Китай вмешивались в американские выборы, но КНР - более серьезная проблема, - Трамп - Цензор.НЕТ 192
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Если человек тебе сделал ЗЛО,дай ему конфетку,и так до тех пор, пока у этой Твари не начнется сахарный диабет.
Фаина Раневская. Росія і Китай втручалися в американські вибори, але КНР - серйозніша проблема, - Трамп - Цензор.НЕТ 1574
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Кибератаки идут круглые сутки,фабрика РАБссиянской троллятины находится : Спб,улица Оптиков 4/3 здание бизнез-центра "Лахта-2",но есть еще одна засекреченная фабрика в Подмосковье...
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Китайцы втихаря взяли ДВ и Сибирь в Концессию на 50 лет,а это уже серьезно.Китайцы добрались уже до Чувашии.... Россия и Китай вмешивались в американские выборы, но КНР - более серьезная проблема, - Трамп - Цензор.НЕТ 192
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А до сих пор дружба была, пока рыжему подхуйловнику кокинаки дверью не прищимили. Теперь приходится срочно отмазываться.
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канешна - путен нипричём и нивинават...
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когда уже импичмент впаяют этому клоуну и упекут баланду хлебать лет на 180...
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А ведь всем известно что рашка и чайна вмешивались и повлияли.С чего вдруг нефть так поднялась в цене при Трумпе ?При Клинтон стоимость бы была не больше 25-30.
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Если человек тебе сделал ЗЛО,дай ему конфетку,и так до тех пор, пока у этой Твари не начнется сахарный диабет.
Фаина Раневская. Росія і Китай втручалися в американські вибори, але КНР - серйозніша проблема, - Трамп - Цензор.НЕТ 1574
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Обычный "перевод стрелок", подтверждающий тайные связи.
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Кибератаки идут круглые сутки,фабрика РАБссиянской троллятины находится : Спб,улица Оптиков 4/3 здание бизнез-центра "Лахта-2",но есть еще одна засекреченная фабрика в Подмосковье...
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Пора уже Китаю и Америки договариваться как делить ПЕДЕРАЦИЮ!!
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Вот как раз при Трампе Китай и Америка не договорятся. Он четко сказал, что Китай - более серьезна проблема. Росія і Китай втручалися в американські вибори, але КНР - серйозніша проблема, - Трамп - Цензор.НЕТ 8784
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Трамп посягает на становление нового мирового порядка. Это уже понятно. Смелый парниша... Росія і Китай втручалися в американські вибори, але КНР - серйозніша проблема, - Трамп - Цензор.НЕТ 5929
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Трамп один из них , разногласия только на публику и за сферы влияния . А бы кого на этот пост строители нового мирового порядка не ставят .
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Так это КНР ведет войну уже 4 года и убивает в странах НАТО подданных других стран.

Или Трамп Роисю воспринимает уже исключительно, как территориальную единицу КНР?
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Да нет, просто когда таракан( рашка) залез в тапок это одно, а когда рядом сидит голодный крыс и хочет цапнуть таракана вместе с ногой это другое.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия и Китай вмешивались в американские выборы, но КНР - более серьезная проблема, - Трамп
 
 
 
 
 
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