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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Арктика (47) армия РФ (5661) НАТО (6038) провокация (1173) Россия (70739) МакМутри (1)

 Армия РФ пытается устроить провокации на военных учениях Нидерландов и Великобритании в Арктике

Российские истребители и корабли пытаются устроить провокации на военных учениях Нидерландов и Великобритании за Полярным кругом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом сообщил начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф МакМутри, пишет The Telegraph.

"То, что мы видим, - это все возрастающий интерес со стороны российских военно-морских судов к нашим учениям", - сказал он.

По его словам, когда британские и нидерландские военные проводили учения в рамках противоракетной обороны в Арктике, в регионе было замечено повышенное число российских кораблей.

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"Они явно хотят, чтобы их присутствие было видимым. Мы также видим, как российские истребители приближаются к нашим военным кораблям", - заявил МакМутри.

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Как сообщалось ранее, в 2019 году Великобритания планирует разместить в Норвегии 800 военных для сдерживания России в Арктике.

Источник: https://censor.net.ua/n3091387
 
 
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Пам'ятаю як реагували в Нідерландах на загибель рейсу МН 17. Теперь чекайте від росії нових провокацій.
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рогаті расіянські біси вважають океан своїм та зі своїма надрами... ось і йде ця уся буча.... топить расіянцев, ну невзначай!!))
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А шо роздовбати пару трійку літаків як це зробили турки і ізраїльтяни релігія не дозволяє ?
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Подлодка Курск прибыла в Арктику а хде адмирал Кузя?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАрмия РФ пытается устроить провокации на военных учениях Нидерландов и Великобритании в Арктике
 
 
 
 
 
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