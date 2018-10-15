 Армия РФ пытается устроить провокации на военных учениях Нидерландов и Великобритании в Арктике

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом сообщил начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф МакМутри, пишет The Telegraph.

"То, что мы видим, - это все возрастающий интерес со стороны российских военно-морских судов к нашим учениям", - сказал он.

По его словам, когда британские и нидерландские военные проводили учения в рамках противоракетной обороны в Арктике, в регионе было замечено повышенное число российских кораблей.

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"Они явно хотят, чтобы их присутствие было видимым. Мы также видим, как российские истребители приближаются к нашим военным кораблям", - заявил МакМутри.

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Как сообщалось ранее, в 2019 году Великобритания планирует разместить в Норвегии 800 военных для сдерживания России в Арктике.