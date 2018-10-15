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 За сутки враг осуществил 23 обстрела, трое воинов ВСУ получили ранения, уничтожены двое террористов, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 14 октября, ситуация в районе проведения операции ОС оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 4 раза применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Катериновка, Луганское, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новотроицкое, Богдановка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

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Опорные пункты наших войск вблизи Луганского, Новолуганского, Гнутово и Водяного оккупанты обстреливали из минометов 82-мм калибра.

В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов были уничтожены и четверо ранены.

За сутки враг осуществил 23 обстрела, трое воинов ВСУ получили ранения, уничтожены двое террористов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3091386
 
 
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беснуются орки....Раненным выздоровления и скорейшего возвращения к семьям.
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Одужання пораненним воїнам України та гарного полювання на расіянських окупантів!!!!!
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