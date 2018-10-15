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 Политика Украины, За рубежом
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 С Путиным я проявил жестокость. А Украине передал наступательные вооружения, противотанковые системы, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заверил, что проявляет жесткость при контактах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью, показанном в понедельник телеканалом Си-Би-Эс.

"Думаю, что лично я с ним проявил жесткость. У меня была с ним двусторонняя встреча. Это была жесткая и очень хорошая встреча", - сказал президент США.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что гораздо активнее помогает Украине укреплять вооруженные силы, чем его предшественник Барак Обама.

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"Именно я передал Украине наступательные вооружения, противотанковые системы. Обама этого не делал. Знаете, что он им отправлял? Одеяла и подушки. И именно он упустил ту часть Украины, которая (перешла. - Ред.) к России", - заявил президент США.

Напомним, ранее Трамп подписал новый указ о санкциях против России.

Источник: https://censor.net.ua/n3091385
 
 
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На рахунок Обами він правду говорить, за правління того ефіопа-миротворця боягузливого всякі диктатори гноми і розбушувались
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А Петя продолжает уничтожать обороноспособность Украины,осталось два склада,а потом только камнями от кацапов отбиваться.
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Трамп - хороший, молодец.
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На рахунок Обами він правду говорить, за правління того ефіопа-миротворця боягузливого всякі диктатори гноми і розбушувались
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мазохист что ли-жесткая но приятная....Трамп самый любимый человек Германии, дня без него не проходит, чтобы не вспомнили во всех склонениях. Любимый читать с иронией или в кавычках.
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А Петя продолжает уничтожать обороноспособность Украины,осталось два склада,а потом только камнями от кацапов отбиваться.
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Подъезды РАБссиянские Обамыч оставил Трампычу..святое дело не поссать на Мавзолейных Хмырей... Трамп заявил, что проявляет жесткость в отношении Путина и активно помогает Украине укреплять вооруженные силы - Цензор.НЕТ 891
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эти два придурка при потурании нашего устроили бойню в Украине....... у роды.
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Два батальона ИХТАМНЕТов РАБссии прибыли в Ливию.Теперь КацаПсины ПОЦтриоты Ливии,в Сирии обожрались Тушонки Рузвельта....
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"Трамп заявил, что проявляет жесткость в отношении Путина." ©

Трамп заявил, что проявляет жесткость в отношении Путина и активно помогает Украине укреплять вооруженные силы - Цензор.НЕТ 8802
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В ноябре Трампыч подпишет Двойной Пакет Санкций,тогда Мавзолейным будет не до смеха... Трамп заявил, что проявляет жесткость в отношении Путина и активно помогает Украине укреплять вооруженные силы - Цензор.НЕТ 7637
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Я как- то иначе себе жестокость представляла.
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На 2012 год торговый оборот США и РАБссии составлял более 100 млрд.долляров,сейчас нет и 250 миллионов... Трамп заявил, что проявляет жесткость в отношении Путина и активно помогает Украине укреплять вооруженные силы - Цензор.НЕТ 8773Это не санкции...главное кацманавты приземлились...и Омериканский и РАБссиянский... Трамп заявил, что проявляет жесткость в отношении Путина и активно помогает Украине укреплять вооруженные силы - Цензор.НЕТ 8773
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Завалить цены на нефть- вот где была бы жестокость, а так - одна пена
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Если никто не хвалит , приходится вот , самому Трамп заявил, что проявляет жесткость в отношении Путина и активно помогает Украине укреплять вооруженные силы - Цензор.НЕТ 3748 . Самолайк Трампа .
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Годовой бюджет РАБссии 211 миллирдов долл.Годовой бюджет фирмы Samsung 247 Трамп заявил, что проявляет жесткость в отношении Путина и активно помогает Украине укреплять вооруженные силы - Цензор.НЕТ 1699
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС Путиным я проявил жестокость. А Украине передал наступательные вооружения, противотанковые системы, - Трамп
 
 
 
 
 
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