 С Путиным я проявил жестокость. А Украине передал наступательные вооружения, противотанковые системы, - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью, показанном в понедельник телеканалом Си-Би-Эс.

"Думаю, что лично я с ним проявил жесткость. У меня была с ним двусторонняя встреча. Это была жесткая и очень хорошая встреча", - сказал президент США.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что гораздо активнее помогает Украине укреплять вооруженные силы, чем его предшественник Барак Обама.

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"Именно я передал Украине наступательные вооружения, противотанковые системы. Обама этого не делал. Знаете, что он им отправлял? Одеяла и подушки. И именно он упустил ту часть Украины, которая (перешла. - Ред.) к России", - заявил президент США.

Напомним, ранее Трамп подписал новый указ о санкциях против России.