 С Путиным я проявил жесткость. А Украине передал наступательные вооружения, противотанковые системы, - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью, показанном в понедельник телеканалом Си-Би-Эс.
"Думаю, что лично я с ним проявил жесткость. У меня была с ним двусторонняя встреча. Это была жесткая и очень хорошая встреча", - сказал президент США.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что гораздо активнее помогает Украине укреплять вооруженные силы, чем его предшественник Барак Обама.
"Именно я передал Украине наступательные вооружения, противотанковые системы. Обама этого не делал. Знаете, что он им отправлял? Одеяла и подушки. И именно он упустил ту часть Украины, которая (перешла. - Ред.) к России", - заявил президент США.
Напомним, ранее Трамп подписал новый указ о санкциях против России.
можно много говорить о том, что в Белом доме сейчас сидит республиканец с "жесткой позицией". только почему тогда покойный МакКейн так беспощадно критиковал Трампа? по-моему не из-за его "Америка - фёст", а за совсем другие вещи.
почему союзники и партнеры после первых же контактов с Донни открыто стали заявлять о том что (цитирую) "теперь мы можем полагаться только на себя", зато диктаторы типа Кима или ВВХ уже все мыло на рынке скупили, чтобы хоть немного отмыться от трамповых слюней после облизывания на очередной "жесткой" встрече?
не хочу никого учить, но снимите вы наконец эти розовые очки, взгляните на Трампа трезвым взглядом.
нефть - основной источник существования паРаши:
«Нравится вам или нет (и это, может быть, политически некорректно говорить), но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была G8 и выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия должна быть с нами за столом переговоров»
Д.Трамп
напевно
Жесткая или хорошая?
Пришли в Венгрию, но денег не было, ушли домой
Пришли в Чехословакию, но денег не было, ушли домой
Пришли в Афган, но денег не было, ушли домой
Пришли в Украину...
Ну чё, придурки, деньги еще есть?
Трамп- ты дебил похуже Обамы. Не "перешла", а "оккупирована".
а цей кажуть розбирається в нерухомості і зниженню) податкових зобов'язань
а цитати члєніна в інеті) звітки?!
танки
самолёты
артиллерийские установки
Ничего из этого не было передано нам.
Или это ошибка перевода или Трампа ввели в заблуждение или он профан.