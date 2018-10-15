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 Политика Украины, За рубежом
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 С Путиным я проявил жесткость. А Украине передал наступательные вооружения, противотанковые системы, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заверил, что проявляет жесткость при контактах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью, показанном в понедельник телеканалом Си-Би-Эс.

"Думаю, что лично я с ним проявил жесткость. У меня была с ним двусторонняя встреча. Это была жесткая и очень хорошая встреча", - сказал президент США.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что гораздо активнее помогает Украине укреплять вооруженные силы, чем его предшественник Барак Обама.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подписал бюджет Пентагона на 2019 год, предусматривающий 250 млн долл. помощи Украине

"Именно я передал Украине наступательные вооружения, противотанковые системы. Обама этого не делал. Знаете, что он им отправлял? Одеяла и подушки. И именно он упустил ту часть Украины, которая (перешла. - Ред.) к России", - заявил президент США.

Напомним, ранее Трамп подписал новый указ о санкциях против России.

Источник: https://censor.net.ua/n3091385
 
   
 Топ комментарии
 
На рахунок Обами він правду говорить, за правління того ефіопа-миротворця боягузливого всякі диктатори гноми і розбушувались
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Я как- то иначе себе жестокость представляла.
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Завалить цены на нефть- вот где была бы жестокость, а так - одна пена
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На рахунок Обами він правду говорить, за правління того ефіопа-миротворця боягузливого всякі диктатори гноми і розбушувались
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Трамп, по определению не может говорить правды. правду он скажет только тогда, когда это будет ему выгодно. или вы забыли кто именно звал брататься с рашей не выполнившей ни единого пункта требований из условий для снятия санкций? ну, тогда хотя бы вспомните, что именно сделал Обама уходя со своего поста. я подскажу - он не дал тогда оружия, но он закрепил санкции против раши законодательно без возможности президенту США единолично снимать их.

можно много говорить о том, что в Белом доме сейчас сидит республиканец с "жесткой позицией". только почему тогда покойный МакКейн так беспощадно критиковал Трампа? по-моему не из-за его "Америка - фёст", а за совсем другие вещи.

почему союзники и партнеры после первых же контактов с Донни открыто стали заявлять о том что (цитирую) "теперь мы можем полагаться только на себя", зато диктаторы типа Кима или ВВХ уже все мыло на рынке скупили, чтобы хоть немного отмыться от трамповых слюней после облизывания на очередной "жесткой" встрече?
не хочу никого учить, но снимите вы наконец эти розовые очки, взгляните на Трампа трезвым взглядом.
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та очевидно:
нефть - основной источник существования паРаши:

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А может вы надете очки и перечитаете мой пост внимательно , где там хвалу Трампу ты увидел?
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Сейчас на тех одеялах и подушках наверное все Петино окружение спит.
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мазохист что ли-жесткая но приятная....Трамп самый любимый человек Германии, дня без него не проходит, чтобы не вспомнили во всех склонениях. Любимый читать с иронией или в кавычках.
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не молодец. а душка!

«Нравится вам или нет (и это, может быть, политически некорректно говорить), но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была G8 и выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия должна быть с нами за столом переговоров»

Д.Трамп
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Подъезды РАБссиянские Обамыч оставил Трампычу..святое дело не поссать на Мавзолейных Хмырей... Трамп заявил, что проявляет жесткость в отношении Путина и активно помогает Украине укреплять вооруженные силы - Цензор.НЕТ 891
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Да, конечно. Лохматое обоссаное русскими шлюхами чмо. Что б он там не звиздел про жесткость.
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Трамп заявил, что проявляет жесткость в отношении Путина и активно помогает Украине укреплять вооруженные силы - Цензор.НЕТ 1729Пакт Порошенко-Трамп подписан. Трамп заявил, что проявляет жесткость в отношении Путина и активно помогает Украине укреплять вооруженные силы - Цензор.НЕТ 823 Искандеры не ржут....,вместе с подлодкой Курск...
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эти два придурка при потурании нашего устроили бойню в Украине....... у роды.
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Це Трамп з Обамою кричали хуйловвіді?
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Два батальона ИХТАМНЕТов РАБссии прибыли в Ливию.Теперь КацаПсины ПОЦтриоты Ливии,в Сирии обожрались Тушонки Рузвельта....
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"Трамп заявил, что проявляет жесткость в отношении Путина." ©

Трамп заявил, что проявляет жесткость в отношении Путина и активно помогает Украине укреплять вооруженные силы - Цензор.НЕТ 8802
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В ноябре Трампыч подпишет Двойной Пакет Санкций,тогда Мавзолейным будет не до смеха... Трамп заявил, что проявляет жесткость в отношении Путина и активно помогает Украине укреплять вооруженные силы - Цензор.НЕТ 7637
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Я как- то иначе себе жестокость представляла.
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виявилось, що це нікому невигідно
напевно
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На 2012 год торговый оборот США и РАБссии составлял более 100 млрд.долляров,сейчас нет и 250 миллионов... Трамп заявил, что проявляет жесткость в отношении Путина и активно помогает Украине укреплять вооруженные силы - Цензор.НЕТ 8773Это не санкции...главное кацманавты приземлились...и Омериканский и РАБссиянский... Трамп заявил, что проявляет жесткость в отношении Путина и активно помогает Украине укреплять вооруженные силы - Цензор.НЕТ 8773
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Завалить цены на нефть- вот где была бы жестокость, а так - одна пена
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за время низких цен на нефть касапы спалили все фонды,цель была достигнута,нынешняя цена не позволяет им пополнить утраченное...все идёт нормально...
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Скоро пиво в маскві продаватимуть по 15грн?
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Если никто не хвалит , приходится вот , самому Трамп заявил, что проявляет жесткость в отношении Путина и активно помогает Украине укреплять вооруженные силы - Цензор.НЕТ 3748 . Самолайк Трампа .
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Годовой бюджет РАБссии 211 миллирдов долл.Годовой бюджет фирмы Samsung 247 Трамп заявил, что проявляет жесткость в отношении Путина и активно помогает Украине укреплять вооруженные силы - Цензор.НЕТ 1699
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"Это была жесткая и очень хорошая встреча", - сказал президент США.

Жесткая или хорошая?
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Пришли в Германию, но денег не было, ушли домой
Пришли в Венгрию, но денег не было, ушли домой
Пришли в Чехословакию, но денег не было, ушли домой
Пришли в Афган, но денег не было, ушли домой
Пришли в Украину...

Ну чё, придурки, деньги еще есть?
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Нет,но держатся что 28 ХЕРоев Понтыфиловцев у разъезда Бубосеково..
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По словам профессора Андрея Зубова РАБссия советская умирает на наших глазах,это исторический Приговор...
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Это уже все знают давно, по многим прзнакам. Остаось только уточнить дату для проведения торжеств.
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По моим прогнозам падение цены на нефть неизбежно,а это кОпец Мавзолею... З Путіним я проявив жорсткість. А Україні передав наступальні озброєння, протитанкові системи, - Трамп - Цензор.НЕТ 8627
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...цена тут непричем. паРашу ничто не удерживает в своих границах кроме хуйловского кнута. Последний оплот рускага мира - Православие, рухнул. Оказались еретиками.
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"И именно он упустил ту часть Украины, которая (перешла. - Ред.) к России".

Трамп- ты дебил похуже Обамы. Не "перешла", а "оккупирована".
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другого Рейгана з Трампа не буде - той вмів грати ролі))),
а цей кажуть розбирається в нерухомості і зниженню) податкових зобов'язань З Путіним я проявив жорсткість. А Україні передав наступальні озброєння, протитанкові системи, - Трамп - Цензор.НЕТ 960
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Рейган стал Рейганом не сразу. В Москве тоже радовались когда он пршел.
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я не пам"ятаю такого, а гуглити) ліньки, є на це посилання?
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та невже ! З Путіним я проявив жорсткість. А Україні передав наступальні озброєння, протитанкові системи, - Трамп - Цензор.НЕТ 8326
а цитати члєніна в інеті) звітки?! З Путіним я проявив жорсткість. А Україні передав наступальні озброєння, протитанкові системи, - Трамп - Цензор.НЕТ 8069
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В СССР всегда считали что им удобней амеркианский Республиканцы, чем Демократы. Республеканец Рейган перед выборами говорил о "разрадке", а заончилось это "Имприей зла". Трамп тдет по точно такому пути.
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5 сентября 2014 года был Совет в НАТО,там именно РАБссию предупредили довольно жестко...,остальное не важно.....
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шо та, Трам оказался не ихним, одна сплошная русофобия.
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какгбі да, но притивотанковые комплексы - это не наступательное вооружение...
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если их поставить на бронированное шасси, то очень даже наступаетльное.
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а если на самолет, то Кремле разрушательные
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на самолет нет смысла. Эти ракеты замля-земля.
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да..после джав, как наступательное вооружениях...вам бы книги по тактике писать!)) ну или к Трампу в советники!)
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средства поражения танков на механизированном шассии всегда было наступтелным оружием.
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можешь сам погуглить как амриканцы их использовали в Ираке. Типа защищались.
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якби там кома надрукована, але гадання на заявах Трампа марна затія
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Ну да... ПТРК - "контрнаступательное оружие"... Сначала наступать будут "боевые буряты" и якуты из "крымской самообороны", а "злые укры" будут обороняться. Танки "новомалороссов" поджарят "Стугнами", "Корсарами" и "Джавелинами", а потом, отложив в сторону использованные "трубы", "укры" пойдут в контрнаступление...
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Буде бліцкриг до Урала на підрихтованих Т-64
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Какие именно вооружения поставлены в Украину, вам никто не скажет...
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"Жидобандеровцы" плагиатом не занимаются... "Рассеянцы" уже внесли предложение переименовать какой-то "Усть-Зажопинск" в Сибири, на "Путин"... Для процветания...
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Ага, ще перейменували колгоспи "путь лєніна" на "лєнь путіна"
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Вся инициатива и давление - исходит от Конгресса! ..А он сам по этому поводу даже и пальцем не шевельнул бы. Но когда надо похвастатся этим, набрать очки и показать свою крутость... то здесь он конечно мастер чтобы присваивать все заслуги только себе. Но все равно, Слава Богу за Конгресс который крепко держит его за **** пока!
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...какая разница чья это инициатива? Так устроена ДЕМОКРАТИЯ! Болтать чо угодно можно только перед выборами, а на должности есть гоударственные интересы.
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Склады ещё остались ? Так они уже идут, агенты Петров и Водкин .
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Да Дональд жесткий чел,Э нам с ним не страшно. Если шо, он за нас горой и с горкой насыпет.
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Но это оборонительное, предназначено для уничтожения наступательной бронетехники.
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Бедняга, давит его с одной стороны конгресс, с другой стороны х=ло с компроматом...
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наступательными вооружениями являются :
танки
самолёты
артиллерийские установки
Ничего из этого не было передано нам.
Или это ошибка перевода или Трампа ввели в заблуждение или он профан.
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Одіяламі і подушкамі це він круто трольнув Барака. Насправді Барак таки бесхребетний, а Трамп може й Томагавками, коли треба, Сєвкорєю нагнув все ж таки, як не крути.
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То что Трампекс путинский лизожоп ясно и пьяному ёжику ! То что США принимают жесткие санкции к паРАШЕ то это назло Трампексу и в этом он прав что именно при нем приняты жесткие санкции .А если слушать его выступления - то просто противно ...я самый лучший ...я больше всех сделал ....Вообще манера его выступлений напоминает муссолини -один к одному ! Быстрее бы его сместили ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС Путиным я проявил жесткость. А Украине передал наступательные вооружения, противотанковые системы, - Трамп
 
 
 
 
 
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