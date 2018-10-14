EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Здоровье
  130  2
Все про:вакцина (354) Минздрав (1737) Супрун Ульяна (346)

 Украина обеспечена вакцинами, входящими в Национальный календарь прививок, - Супрун

В Украине имеются все вакцины, указанные в Национальном календаре прививок. Они предоставляются бесплатно.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун, информирует Цензор.НЕТ.

"Все вакцины, необходимые для иммунизации согласно календарю прививок, в стране есть", - написала чиновник.

Супрун подчеркнула, что за средства государственного бюджета закупаются вакцины, входящие в Национальный календарь прививок. Это вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские боты подрывают доверие украинцев к вакцинации, - Супрун

И.о. министра напомнила, что все вакцины согласно Календарю являются бесплатными для детей и взрослых.

Источник: https://censor.net.ua/n3091379
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Российская пропаганда очень любит рассказывать, как "разваливается Украина" и "загнивают страны Балтии". А в это время Россия стала лидером по распространению ВИЧ. По числу случаев заражения она занимает третье место в мире. Впереди только ЮАР и Нигерия Украина обеспечена вакцинами, входящими в Национальный календарь прививок, - Супрун - Цензор.НЕТ 819 https://www.svoboda.org/a/29542977.html
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеУкраина обеспечена вакцинами, входящими в Национальный календарь прививок, - Супрун
 
 
 
 
 
 вверх