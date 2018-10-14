 В состав Шосткинского погранотряда будут входить четыре отдела и комендатура быстрого реагирования, - Слободян

Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал в эфире программы "Ваша Свобода", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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По его словам, создание и развертывание нового отряда - это еще один шаг на этапе повышения плотности границ Украины. "Это тенденция, продиктованная временем. Сумы ‒ опасное направление с той точки зрения, что это граница с Россией. По ту сторону границы у нас потенциально враг, с другой стороны, есть другие угрозы - незаконная миграция, контрабанда товаров", - отметил спикер ГПСУ.

Шосткинский пограничный отряд создается фактически с нуля и будет охранять тот участок, который сейчас частично охраняет Сумской отряд. "Сейчас под контролем Сумского отряда более 500 километров госграницы, после создания нового отряда этот участок будет уменьшен практически вдвое ‒ отряды будут охранять участок примерно длиной по 250 километров. В состав Шосткинского отряда будет входить 4 отдела, они будут вынесены на границу и будут охранять участок около 60 километров. Отделы будут состоять из отделений, которые будут непосредственно на границе. Пограничник будет на границе на протяженности всего участка отряда. Таким образом обеспечиваем эффективность охраны этого стратегически важного направления. Там будет еще создана комендатура быстрого реагирования. Это подразделения, имеющие в своем составе, в том числе, групповое оружие, они смогут действовать как боевые подразделения для отражения атаки противника. Сейчас развиваемся по двум направлениям: правоохранительная деятельность (пункты пропуска, аэропорты и т.д.) и военная составляющая", - уточнил Слободян.

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