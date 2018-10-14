 Массовые мероприятия по празднованию Дня защитника Украины прошли без грубых нарушений правопорядка, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В торжествах приняли участие более 250 тыс. человек. Безопасность участников массовых мероприятий обеспечивали около 9,8 тыс. правоохранителей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В торжествах приняли участие более 250 тыс. человек. Безопасность участников массовых мероприятий обеспечивали около 9,8 тыс. правоохранителей.
Майдан набирает обороты, а силовики режима Порошенко уже боятся. Это перепуганное бычье служило в беркуте, а сейчас в полиции Авакова - мэр Конотопа Семенихин вырвался из участка, куда его похитили, и дал характеристику увиденному там.
ВИДЕО:
https://vidos.top/v/1804406.mp4
https://www.facebook.com/antivsepropalshik/videos/336156263618611/