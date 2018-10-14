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 Политика Украины
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Все про:Нацполиция (8302) День защитника Украины (65)

 Массовые мероприятия по празднованию Дня защитника Украины прошли без грубых нарушений правопорядка, - Нацполиция

В целом по стране более 500 массовых мероприятий ко Дню защитника Украины прошли без грубых нарушений общественного порядка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В торжествах приняли участие более 250 тыс. человек. Безопасность участников массовых мероприятий обеспечивали около 9,8 тыс. правоохранителей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091377
 
   
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Только как всегда менты избили несколько человек и украли палатку.
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Масові заходи з відзначення Дня захисника України відбулись без грубих порушень правопорядку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8688Ray‏ @Ray_net_ua 8 мин.8 минут назад
Майдан набирает обороты, а силовики режима Порошенко уже боятся. Это перепуганное бычье служило в беркуте, а сейчас в полиции Авакова - мэр Конотопа Семенихин вырвался из участка, куда его похитили, и дал характеристику увиденному там.
ВИДЕО:

https://vidos.top/v/1804406.mp4

Масові заходи з відзначення Дня захисника України відбулись без грубих порушень правопорядку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1649
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рэй - это такой новый шарий, забавный такой говнонабрасываль
https://www.facebook.com/antivsepropalshik/videos/336156263618611/
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ні адін памятнік русскаму аккупанту нє пасрадал
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМассовые мероприятия по празднованию Дня защитника Украины прошли без грубых нарушений правопорядка, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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