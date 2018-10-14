 Массовые мероприятия по празднованию Дня защитника Украины прошли без грубых нарушений правопорядка, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В торжествах приняли участие более 250 тыс. человек. Безопасность участников массовых мероприятий обеспечивали около 9,8 тыс. правоохранителей.

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