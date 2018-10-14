 Польша поддерживает новые санкции, предложенные Великобританией против РФ, - Чапутович

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, кроме польского и британского министров, в переговорах приняли участие представители стран Вышеградской группы, Румынии, Болгарии, Хорватии и Словении.

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Министр иностранных дел Польши Чапутович отметил, что польская политика в деле Москвы совпадает с британской.

Руководитель польской дипломатии Яцек Чапутович отметил, что возможно после Brexit Польша возьмет на себя роль Великобритании, ведь Варшава "может говорить сильным, прорыночным голосом": "Нам в Евросоюзе не хватает Великобритании. Возможно, мы возьмем на себя роль британцев в том смысле, что мы будем озвучивать ту свободно рыночную, либеральную, конкурентоспособную позицию. Если говорить о росте экономики, то Польша сегодня лидер Евросоюза. Мы достигли этого благодаря либерализму и здоровому подходу в стране и здоровой экономике".

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Министр Чапутович также отметил, что ЕС нуждается в реформе, а Brexit - это результат не только решений самих британцев, но и отсутствия гибкости со стороны Евросоюза.

Кроме этого, руководитель польской дипломатии поддерживает очередные санкции в отношении Москвы.

Напомним, Великобритания назвала имена россиян, которых подозревают в отравлении экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии: Александр Петров и Руслан Боширов.

После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британские власти планируют добиваться расширения ограничительных мер против России.