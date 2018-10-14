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 Польша поддерживает новые санкции, предложенные Великобританией против РФ, - Чапутович

Руководитель польской дипломатии Яцек Чапутович, находясь в Лондоне, участвовал в неформальных консультациях относительно угроз со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, кроме польского и британского министров, в переговорах приняли участие представители стран Вышеградской группы, Румынии, Болгарии, Хорватии и Словении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия России в Азовском море - основание для новых санкций, - евродепутат Хармс

Министр иностранных дел Польши Чапутович отметил, что польская политика в деле Москвы совпадает с британской.

Руководитель польской дипломатии Яцек Чапутович отметил, что возможно после Brexit Польша возьмет на себя роль Великобритании, ведь Варшава "может говорить сильным, прорыночным голосом": "Нам в Евросоюзе не хватает Великобритании. Возможно, мы возьмем на себя роль британцев в том смысле, что мы будем озвучивать ту свободно рыночную, либеральную, конкурентоспособную позицию. Если говорить о росте экономики, то Польша сегодня лидер Евросоюза. Мы достигли этого благодаря либерализму и здоровому подходу в стране и здоровой экономике".

Также читайте: Третий подозреваемый в отравлении Скрипаля должен был проконтролировать проведение операции, - "Telegraph"

Министр Чапутович также отметил, что ЕС нуждается в реформе, а Brexit - это результат не только решений самих британцев, но и отсутствия гибкости со стороны Евросоюза.

Кроме этого, руководитель польской дипломатии поддерживает очередные санкции в отношении Москвы.

Напомним, Великобритания назвала имена россиян, которых подозревают в отравлении экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии: Александр Петров и Руслан Боширов

После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британские власти планируют добиваться расширения ограничительных мер против России.

Источник: https://censor.net.ua/n3091376
 
   
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рашці без санкцій ніяк не можна. Треба підтримати!
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бриты таки решили напоминать русне каждую неделю - пожелаю успехов и поддерживаю.
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рашці без санкцій ніяк не можна. Треба підтримати!
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Поки рашка не замістить інтернет чебурнетом треба вводити та вводити.
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бриты таки решили напоминать русне каждую неделю - пожелаю успехов и поддерживаю.
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Опять казламордым коцсапам "внапользы" подвезли в качестве гумпомощи, да, коцсапы ??? Польша поддерживает новые санкции, предложенные Великобританией против РФ, - Чапутович - Цензор.НЕТ 1479Бггг
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В Одессе люди ждали генпрокурора, что бы разобраться по поводу нападений на активистов, а этот алкаш поехал в Шабо на винзавод и забыл почему приехал, оттуда тело вывезли обратно в Киев.
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А то хіба цих гандонiв хвилюють напади на активістів..
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...цікаво що відповість Угорщина ,точніше,той телепень сійярто...?
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Не чипайте йоббіків . Вони впевнено крокують до тайожного союзу
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Венгрия входит в Вишеградскую четверку, не переживайте так за них, они за санкции
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Они троянский конь в ЕС. И старательно делают вид что за санкции. Там ещё много таких же-Испания , Австрия , Германия , Италия .
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У Нідерландах заявили про війну нового типу з Росією https://24tv.ua/u_niderlandah_zayavili_pro_viynu_novogo_tipu_z_rosiyeyu_n1047487
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Интересно, какие санкции против паРашки может ввести Польша?
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Аналогичные британским - персональные, против руководства ГРУ, ну в принципе, порожняк.
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Руководитель польской дипломатии Яцек Чапутович отметил, что возможно после Brexit Польша возьмет на себя роль Великобритании, ведь Варшава "может говорить сильным, прорыночным голосом" Источник: https://censor.net.ua/n3091376

Почему не Украина?!
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Значит ждём очередного напряжения отношений с Польшей от Климкинда и его шефов
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Еще и поляцев не хватало в наших проблемах! О своих бы...лы не забывали. Да пошли они!..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша поддерживает новые санкции, предложенные Великобританией против РФ, - Чапутович
 
 
 
 
 
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