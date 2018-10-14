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 Жители оккупированного Симферополя жалуются на неприятный вкус воды

Симферопольцы массово жаловались на запах гнили и привкус плесени воды в их домах.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Вода Крыма", передает Цензор.НЕТ.

Специалисты центральной лаборатории Симферопольского филиала ГУП РК "Вода Крыма" сделали официальное заявление по результатам исследования проб воды Симферопольского водохранилища.

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"Наша лаборатория ежедневно делает отбор проб воды из 13 контрольных точек по всему городу Симферополю. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что вода полностью соответствует СанПиНу и абсолютно безопасна для здоровья крымчан. Что касается жалоб крымчан на запах, цвет и привкус, то причина - рост фитопланктона. Это такая микротрава, которая в малых количествах не несет никакой опасности для здоровья людей. Превышения нормы содержания фитопланктона в воде также не выявлено. А причина его роста - жаркое и сухое лето", - рассказала инженер-химик Ирина Тодорова.

По ее словам, горожане могут пить воду и не переживать за свое здоровье.

Как информируют Крым.Реалии, на резкий неприятный запах воды в последние недели жаловались жители микрорайонов Куйбышева, Лермонтова, Кечкеметской. Симферопольцы отмечали, что избавиться от неприятного запаха и мутного цвета воды не помогали даже фильтры с тройной ступенью очистки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091372
 
   
 Топ комментарии
 
Нехай подякують, що взагалі вода є.
Їх же попереджали, але ні, повірили у силу хйула..
Пийте тепер смердюче.
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Разбаловались понимаишь, вода с водорослями на вкус им не нравиться. Скоро потребуют чтоб лопаты от навоза мыли перед тем как блинами кормить.
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Если я Вам сейчас дам ссылку, Вы ж первый мне напишите, что ссылки с .ру не принимаются. Или Вы думаете, что это мне нужно искать на украинских сайтах. Нет. Там ищите сами.
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Ну хорошо. Не надо ссылок. будем считать что престарелый юнга лихо отплясывающий как профессиональный паяц на площади дествительно военный пенсионер черноморского флота с пенсией 2700 гривен живой и новостям он и сейчас интересен так как какая то его тайная миссия наверно продолжаеться Жителі окупованого Сімферополя скаржаться на неприємний смак води - Цензор.НЕТ 5079
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ой извините!! конечно же с пенсией 27000 гривен!
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дурак руцкий ты ещё веришь своему путинозомбоящику? откудатна рашке пенсия 55 тыс руб?) вы наёмникам в лугандоне платите 15 тыс. руб.
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Зачем понадобился Московии украинский Крым,это всё равно, как Москва была отдана Кутузкой французам? Жителі окупованого Сімферополя скаржаться на неприємний смак води - Цензор.НЕТ 3402
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ну чего они жалуется, они ещё не обратно в Украине, пусть несут свою службу стоико, так ещё провалит всю операцию.
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вода полностью соответствует СанПиНу - ой, боюсь даже спросить, это то что подходит по буквам, да ну нахрен
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Этот фитопланктон - сине-зелёные водоросли, многие из которых выделяют токсины.
При массовом размножении вызывает "цветение" воды, массовые заморы рыбы и отравления животных и людей. Внешне на камни с неба не похожи, но эффект такой же.
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Надеюсь тупая личинка в черной пидарке так же с аппетитом пъет мерзкую жидкость из крана сейас Жителі окупованого Сімферополя скаржаться на неприємний смак води - Цензор.НЕТ 7017
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Да, лексика у Вас выдающаяся. Клим Чугункин. Стаж. Тут уж ничего не поделаешь
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Может как для воды так вкус не очень, а для мочи - в самый раз по СанПиНу.
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тю, так тож хуйло путін посцяло, ось який вийшов шнапс))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЖители оккупированного Симферополя жалуются на неприятный вкус воды
 
 
 
 
 
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