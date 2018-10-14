 Жители оккупированного Симферополя жалуются на неприятный вкус воды

Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Вода Крыма", передает Цензор.НЕТ.

Специалисты центральной лаборатории Симферопольского филиала ГУП РК "Вода Крыма" сделали официальное заявление по результатам исследования проб воды Симферопольского водохранилища.

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"Наша лаборатория ежедневно делает отбор проб воды из 13 контрольных точек по всему городу Симферополю. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что вода полностью соответствует СанПиНу и абсолютно безопасна для здоровья крымчан. Что касается жалоб крымчан на запах, цвет и привкус, то причина - рост фитопланктона. Это такая микротрава, которая в малых количествах не несет никакой опасности для здоровья людей. Превышения нормы содержания фитопланктона в воде также не выявлено. А причина его роста - жаркое и сухое лето", - рассказала инженер-химик Ирина Тодорова.

По ее словам, горожане могут пить воду и не переживать за свое здоровье.

Как информируют Крым.Реалии, на резкий неприятный запах воды в последние недели жаловались жители микрорайонов Куйбышева, Лермонтова, Кечкеметской. Симферопольцы отмечали, что избавиться от неприятного запаха и мутного цвета воды не помогали даже фильтры с тройной ступенью очистки.

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