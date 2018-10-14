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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Киев (16614) Лавра (182) марш (489) Крищенко (235)

 В марше в Киеве приняло участие около 15 тыс. человек, - Нацполиция

По данным полиции в марше УПА, который сегодня прошел в Киеве, приняло участие около 15 тыс. человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Марш от парка имени Тараса Шевченко до Европейской площади прошел спокойно: участие в шествии приняли около 15 тысяч человек", - сообщил глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

В полиции также сообщили о задержании около сотни человек, которые находились возле Киево-Печерской Лавры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Националисты провели в центре Киеве Марш УПА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Возле Киево-Печерской лавры обнаружено около сотни человек, которых доставили в управление полиции для установления их личных данных и проведения профилактической беседы", - рассказал  Крищенко.

По его словам, накануне празднования правоохранители провели серьезную профилактическую работу с организаторами и участниками мероприятий, в частности постоянно работала полиция диалога, которая разъясняла нормы действующего законодательства, а также сообщали, что в случае обнаружения подозрительных лиц полиция будет реагировать и выяснять мотивы их пребывания в том или ином месте.

Также смотрите: Марш УПА начался в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3091370
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, что вам рассказать про Сахалин? На острове прекрасная погода...". "Великий срач" - "у хахлов", который готовили к завтрашней "поповской клоунаде" в Минске, не удался... "Злобные бандеровцы" не пили кровь русскоязычных и не распинали мальчиков в трусиках... Абидна, да?...
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людей було дійсно багато, більше ніж в тому році.
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Странно, когда были митинги организованные Саакашвили, то говорили, что пришло не более 2000 человек, хотя визуально тогда людей было больше.
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Ого.. А к семинихиным всего сто притопало...
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людей було дійсно багато, більше ніж в тому році.
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Ну, что вам рассказать про Сахалин? На острове прекрасная погода...". "Великий срач" - "у хахлов", который готовили к завтрашней "поповской клоунаде" в Минске, не удался... "Злобные бандеровцы" не пили кровь русскоязычных и не распинали мальчиков в трусиках... Абидна, да?...
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Да, там у семейства Скабеевых, это не проблема.
Вспомните, как она летом, стоя на пустынной чонгарской дороге минут двадцать, РОТОМ вела ВИДЕОРЕПОРТАЖ : " о тысячах автомобилей, едущих из Украины в Крым..."

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Пивет,Яр Холодный! Как всегда,рад Вам на бенде!Внимательно читаю Ваши посты,думаю.
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Крищенко своей "мордой лица" скоро "догонит и перегонит" шокина..
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Підсумовуючи прожитий день, хотів би зазначити.

Репресивний апарат, що є проекцією суспільства, також деградований і знищений.

Ніхто за порошенка і його клоунів вмирати не буде.

Тисяч 5-10 на Майдані і вся ця конструкція завалиться, немов гниле мертве дерево під натиском вітру
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...ну і ладушкі, іді уже отдихать...
...ілі ти только заступіл на смєну ?
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Не думаю, що питання у вийти на Майдан. Скоріше бачу питання: "За що виходити?". Що країна летить у прірву - видно неозброєним оком. І туди її штовхає влада пройдисвіта ПеПо - це теж зрозуміло. Але стоїть питання: хто, якщо не шпигун? Кремлівськазозулявонаукраланашефсьо? Якщо кажуть, що Юля гірша за смертну кару, то нехай вже буде смертна кара - логіка абинеюльок.
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Помиляєшся. Для успішної зміни влади потрібно, щоб не менше чверті населення, якщо і не було членами то, хоч була готова активно підримати ваш рух.
Мало прийти, погорлати і вигнати Поцю. Якщо вас прийде менше 20-30 тисяч то, просто отримаєте звіздюлей, як ветерани в зимовому парку.
Бунт справа не хитра, а ось революцію треба вміти, знати і довго готувати. Читайте класиків.
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А вождьом кого ? Гаврилюка, чи Парасюка ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ марше в Киеве приняло участие около 15 тыс. человек, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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