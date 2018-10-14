 В марше в Киеве приняло участие около 15 тыс. человек, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Марш от парка имени Тараса Шевченко до Европейской площади прошел спокойно: участие в шествии приняли около 15 тысяч человек", - сообщил глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.
В полиции также сообщили о задержании около сотни человек, которые находились возле Киево-Печерской Лавры.
"Возле Киево-Печерской лавры обнаружено около сотни человек, которых доставили в управление полиции для установления их личных данных и проведения профилактической беседы", - рассказал Крищенко.
По его словам, накануне празднования правоохранители провели серьезную профилактическую работу с организаторами и участниками мероприятий, в частности постоянно работала полиция диалога, которая разъясняла нормы действующего законодательства, а также сообщали, что в случае обнаружения подозрительных лиц полиция будет реагировать и выяснять мотивы их пребывания в том или ином месте.
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Репресивний апарат, що є проекцією суспільства, також деградований і знищений.
Ніхто за порошенка і його клоунів вмирати не буде.
Тисяч 5-10 на Майдані і вся ця конструкція завалиться, немов гниле мертве дерево під натиском вітру
...ілі ти только заступіл на смєну ?
Мало прийти, погорлати і вигнати Поцю. Якщо вас прийде менше 20-30 тисяч то, просто отримаєте звіздюлей, як ветерани в зимовому парку.
Бунт справа не хитра, а ось революцію треба вміти, знати і довго готувати. Читайте класиків.
у нас буде ЛІДЕР