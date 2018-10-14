 Пожарные обнаружили тело погибшего во время ликвидации возгорания в жилом секторе на Хмельнитчине, - ГСЧС

"На место происшествия было немедленно направлено отделение спасателей 19 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области в составе шести человек. На момент прибытия к месту вызова было установлено, что огнем охвачено кровлю жилого дома и площадь пожара составляет около 40 кв.м", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГСЧС.

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Локализовать возгорание удалось менее чем через 15 минут после поступления сообщения, ликвидировать - к 15:20. Пожарные не допустили перенесения огня на частный жилой дом.

На месте пожара было обнаружено тело мужчины. Ущерб, нанесенный пожаром устанавливаются.