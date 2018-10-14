 Националисты провели в центре Киева Марш УПА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В марше приняли участие представители "Национального Корпуса", ВО "Свобода", Правого сектора, Конгресса украинских националистов, ВО "Тризуб" им. С. Бандеры и других националистических организаций.
Марш начался в 16:00 на улице Владимирской и прошел по бульвару Шевченко и Крещатику до Европейской площади, где состоялся торжественный митинг.
фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
"Украинский народ теперь порабощёный Москавитами, которые систематически ведут практику угнетения украинцев,лишения их вольности и прав.Украинская нация очень интеллигентная,культурная, полная противоположность Москавитам,которые являются азиатскими варварами, не соблюдающие договоров и уничтожающие свободу везде, где появляются".
Она пощады не просила.
Смотрела гордо и сердито.
Платок от боли закусила.
Потом сказала: «Слушай, хлопец,
Я все равно от пули сгину.
Дай перед тем, как будешь хлопать,
Дай поглядеть на Украину.
На Украине кони скачут
Под стягом с именем Бандеры.
На Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.
Кипит зеленая горилка
В белёных хатах под Березно,
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы.
Пора пограбить печенегам!
Пора поплакать русским бабам!
Довольно украинским хлебом
Кормиться москалям и швабам!
Им не жиреть на нашем сале
И нашей водкой не обпиться!
Еще не начисто вписали
Хохлов в Россию летописцы!
Пускай уздечкой, как монистом,
Позвякает бульбаш по полю!
Нехай як хочут коммунисты
В своей Руси будуют волю…
Придуманы колхозы ими
Для ротозея и растяпы.
Нам все равно на Украине,
НКВД или гестапо.
я сказал: «Пошли, гадюка,
Получишь то, что заслужила.
Не ты ль вчера ножом без звука
Дружка навеки уложила.
Таких, как ты, полно по свету,
Таких, как он, на свете мало.
Так помирать тебе в кювете,
Не ожидая трибунала».
Мы шли. А поле было дико.
Давид Самойлов (ветеран ВОВ) 1946 год.
Мы шли. А поле было дико.
В дубраве птица голосила.
Я вел расстреливать бандитку.
Она пощады не просила.
На станції протепотіли знов
Він комсомолець, стріляй!
Как сообщает "Апостроф"
Экс-глава Деснянского района Киева, депутат Киевсовета Петр Кузик выстрелил в себя из пистолета, его госпитализировали в реанимацию.
Инцидент произошел в субботу, 13 октября.
Как говорится в сообщении, нардеп выстрелил себе в живот из наградного пистолета SIG Sauer. О причинах такого поступка неизвестно.
Как написал в своей официальной биографии Петр Кузик, в 2012-2014 годах он был помощником-консультантом народного депутата Андрея Ильенко. С апреля по сентябрь 2014 года - председатель Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации.
Также он являлся депутатом VI созыва Броварского городского совета, а с 2015 года он депутат Киевского городского совета VIII созыва. Также является членом ВО "Свобода". Ранее принимал участие в волонтерском движении "Штаб помощи бойцам АТО общины Деснянского района", а также был в зоне АТО на передовой.