 Националисты провели в центре Киева Марш УПА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.







В марше приняли участие представители "Национального Корпуса", ВО "Свобода", Правого сектора, Конгресса украинских националистов, ВО "Тризуб" им. С. Бандеры и других националистических организаций.

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Марш начался в 16:00 на улице Владимирской и прошел по бульвару Шевченко и Крещатику до Европейской площади, где состоялся торжественный митинг.

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фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.