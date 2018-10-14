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Все про:Киев (16614) марш (489) националисты (364) УПА (558) Богачук Олег (721)

 Националисты провели в центре Киева Марш УПА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

14 октября в Киеве националисты провели Марш УПА под лозунгом "Вернем Украину украинцам".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В марше приняли участие представители "Национального Корпуса", ВО "Свобода", Правого сектора, Конгресса украинских националистов, ВО "Тризуб" им. С. Бандеры и других националистических организаций.

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Марш начался в 16:00 на улице Владимирской и прошел по бульвару Шевченко и Крещатику до Европейской площади, где состоялся торжественный митинг.

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фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/n3091361
 
   
 Топ комментарии
 
у нас свободная страна, пусть как хотят, так и ходят
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Слава Україні! Смерть москалським окупантам та їх колаборантам смерть.
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1760 год Шарьле Гравье де Вержен :

"Украинский народ теперь порабощёный Москавитами, которые систематически ведут практику угнетения украинцев,лишения их вольности и прав.Украинская нация очень интеллигентная,культурная, полная противоположность Москавитам,которые являются азиатскими варварами, не соблюдающие договоров и уничтожающие свободу везде, где появляются".
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Вот портрет этого чувака, давшего характеристику мацковской сволочи:
Націоналісти провели в центрі Києві Марш УПА - Цензор.НЕТ 4111
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Після "Маршу проти олігархів" націоналістів, коли 30 тис. чоловіків спортивного вигляду в комуфляжі в центрі столиці не охороняло жодного мента, а на марші Саакі проти дітей і жінок було висталено більше ментів, ніж самих демонстрантів, цей цирк під назвою "марш націоналістів" вже навіть дивитись не хочеться, аніж приймати в ньому участь
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думаю, аби на марш Саакі вийшло би 30 тисяч то ментам там робити теж не було чого. Менти можуть бути борзими доки кількість протистувальників не перевищила 20 тисяч. Тоді вони можуть розчипляти протистувальників на групи і роганяти, а коли організованіх 25-30 тисяч то, їм там уже нічого крім звіздюлєй не світить. Це потрібно завжди мати на увазі політикам. Я вже писав не один раз, що в українській політиці важить тільки кількість штиків, або кількість грошей на які ти можеш купити штики. Проблема Тимошенко в тому що, вона штиків не має і не може ні на вулицю їх вивести, ні у виборчі комісії ввести. Поки тільки націоналісти формують бодай щось схоже на реальні партії.
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Шарль де Голль в одном из своих выступлений сказал: «Если бы у французской армии был такой дух, как в УПА, то немецкий сапог никогда не топтал бы Францию». А чего стоят слова Че Гевара об УПА: «Какая армия может похвастаться тем, что еще в течение десяти лет после окончания Второй мировой войны могла вести боевые действия без поддержки извне? Четники Михайловича в Югославии сложили оружие через год после прихода к власти Тито.» Зеленые братья в Прибалтике держались два года. Армия Крайова в Польше - также два года. УПА оказалась устойчивой». -Московский бред 08.11.2016
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УПА трималася проти кацапської навали до 1956 року!Сталін здох 3(5) березня 1953 року.УПА пережила свого головного ворога на 3 (ТРИ!!!)роки!
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але їм це не дуже допомогло. Не вони завалили Совєти, але самі тупі совки себе знищили.
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Допомогло.Допомогає і сьогодні.Пам'ятають,ненавидять та мають презирство .Чобіт москаля не ступить на Тернопільщіну та Львіщину!!!
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Пам'ятають багато кого, он Роберт Стівенсон написав баладу про "Вересковий мед" чим увіковічив пам'ять про піктів, їх досі пам'ятають. Відкинувши пафос скажу що, совки ні зі Львівщини, ні з Тернопільщини чи Франківщини досі нікуди особливо й не ділися. Вони давно вкурили що, ні колір прапора, ні навіть мова не мають особливого значення.
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Я вел расстреливать бандитку.
Она пощады не просила.
Смотрела гордо и сердито.
Платок от боли закусила.
Потом сказала: «Слушай, хлопец,
Я все равно от пули сгину.
Дай перед тем, как будешь хлопать,
Дай поглядеть на Украину.
На Украине кони скачут
Под стягом с именем Бандеры.
На Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.
Кипит зеленая горилка
В белёных хатах под Березно,
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы.
Пора пограбить печенегам!
Пора поплакать русским бабам!
Довольно украинским хлебом
Кормиться москалям и швабам!
Им не жиреть на нашем сале
И нашей водкой не обпиться!
Еще не начисто вписали
Хохлов в Россию летописцы!
Пускай уздечкой, как монистом,
Позвякает бульбаш по полю!
Нехай як хочут коммунисты
В своей Руси будуют волю…
Придуманы колхозы ими
Для ротозея и растяпы.
Нам все равно на Украине,
НКВД или гестапо.
я сказал: «Пошли, гадюка,
Получишь то, что заслужила.
Не ты ль вчера ножом без звука
Дружка навеки уложила.
Таких, как ты, полно по свету,
Таких, как он, на свете мало.
Так помирать тебе в кювете,
Не ожидая трибунала».
Мы шли. А поле было дико.
Давид Самойлов (ветеран ВОВ) 1946 год.
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... не вошло

Мы шли. А поле было дико.
В дубраве птица голосила.
Я вел расстреливать бандитку.
Она пощады не просила.
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Бій відлунав..Жовто-сині знамена
На станції протепотіли знов
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Вийшов один і сказав курінному -
Він комсомолець, стріляй!
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Там питання в тому, що Довженко,як і Сосюра були в УНР-івському війську...
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Саме так!Не вистрелиш ти в комсомольця,то комсомолець вистрелить в тебе!Йому сподобається як ти здихатимеш!Не віриш?
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Вийшов один, та сказав курінному, побач комуняку стріляй !
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Как сообщает "Апостроф"

Экс-глава Деснянского района Киева, депутат Киевсовета Петр Кузик выстрелил в себя из пистолета, его госпитализировали в реанимацию.
Инцидент произошел в субботу, 13 октября.
Как говорится в сообщении, нардеп выстрелил себе в живот из наградного пистолета SIG Sauer. О причинах такого поступка неизвестно.
Как написал в своей официальной биографии Петр Кузик, в 2012-2014 годах он был помощником-консультантом народного депутата Андрея Ильенко. С апреля по сентябрь 2014 года - председатель Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации.
Также он являлся депутатом VI созыва Броварского городского совета, а с 2015 года он депутат Киевского городского совета VIII созыва. Также является членом ВО "Свобода". Ранее принимал участие в волонтерском движении "Штаб помощи бойцам АТО общины Деснянского района", а также был в зоне АТО на передовой.
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Пишут, что выстрелил себе в живот. Странный способ самоубийства...
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Стріляли у всіх ці "вояки"УПА і в тих, хто був із Східної України, ПАМ' ЯТАЄМО нічого не забули. Про кацапів теж все пам'ятаємо.
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Пам'ять українців не зла але досить довга...Вірно казав справжній генерал чеченського народу!
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А БУТУСОВ ЧТО СРАЗУ ИЗ КГБИСТОВ В БАНДЕРОВЦЫ !?)
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Так здорово,что люди всех возвратов!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНационалисты провели в центре Киева Марш УПА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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