 Оккупанты дали возможность задержанному в Крыму украинскому рыбаку Отычко попасть на похороны матери, - Денисова

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова,информирует Цензор.НЕТ.

По информации Денисовой, Отычко будет переходить административную границу с Крымом на контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак", где его будут ждать представители уполномоченного. Под их сопровождением моряк сможет попасть на похороны матери.

Ранее Денисова сообщала, что Отычко не мог попасть на похороны матери, поскольку оккупанты забрали у него загранпаспорт в мае 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна вернуть членам экипажа судна "ЯМК-0041" паспорта граждан Украины, - Денисова

Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Россией Крыму.

МИД Украины называет задержание украинского судна "узурпацией суверенных дел Украины" относительно прилегающих к полуострову акватории и "нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права". 8 июня суд оставил под арестом капитаназадержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.

В июле остальных четверых рыбаков украинского судна "ЯМК-0041" выпустили из российского пограничного управления в Балаклаве. Однако, по словам адвоката Эмиля Курбединова, из Севастополя они выехать не могут.