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 Политика Украины
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 Оккупанты дали возможность задержанному в Крыму украинскому рыбаку Отычко попасть на похороны матери, - Денисова

Российские власти дадут возможность украинскому рыбаку Геннадию Отычко, задержанному в оккупированном Крыму на судне "ЯМК-0041", попасть на похороны матери.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова,информирует Цензор.НЕТ.

По информации Денисовой, Отычко будет переходить административную границу с Крымом на контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак", где его будут ждать представители уполномоченного. Под их сопровождением моряк сможет попасть на похороны матери.

Ранее Денисова сообщала, что Отычко не мог попасть на похороны матери, поскольку оккупанты забрали у него загранпаспорт в мае 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна вернуть членам экипажа судна "ЯМК-0041" паспорта граждан Украины, - Денисова

Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Россией Крыму.

МИД Украины называет задержание украинского судна "узурпацией суверенных дел Украины" относительно прилегающих к полуострову акватории и "нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права". 8 июня суд оставил под арестом капитаназадержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.

В июле остальных четверых рыбаков украинского судна "ЯМК-0041" выпустили из российского пограничного управления в Балаклаве. Однако, по словам адвоката Эмиля Курбединова, из Севастополя они выехать не могут.

Оккупанты дали возможность задержанному в Крыму украинскому рыбаку Отычко попасть на похороны матери, - Денисова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3091358
 
   
 Топ комментарии
 
хорошие оккупанты пусть плывут в хороших гробах, плохие - в плохих
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Так Отичко буде після похорон повертатися у Крим?
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Буде дуже складна ситуація😏
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хорошие оккупанты пусть плывут в хороших гробах, плохие - в плохих
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Еталонный спесимен хомо-путинососо. Не баньте.
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Так Отичко буде після похорон повертатися у Крим?
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наші вертухаї посприяють..гібридний світ.. Оккупанты дали возможность задержанному в Крыму украинскому рыбаку Отычко попасть на похороны матери, - Денисова - Цензор.НЕТ 6292
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Складна сітуація вже є,послухайте що щебече Монтян-друга Гадя,і це після відпочинку у Криму? Складно як щебече!
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а безосновательно. вернут в качестве братской помощи от сбу. они же братья. по канторе-маме.
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Тобто ви вже самі заперечуєте своє твердження Окупанти дали можливість затриманому в Криму українському рибалці Отичку потрапити на похорон матері, - Денісова - Цензор.НЕТ 2963
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)) а я вообще, придерживаюсь теории, шо в психологии нет белого и чёрного. это два полюса одного магнита, два в одном. хотя с другой стороны - в физическом смысле, всё бинарно. 0 и 1. для меня - люди двояки. физическое тело - это шото одно, а психологическая сущность - это шо то совсём другое) . единство противоположностей. шо не так? (на этом противоречии строятся сегодня гибридные войны. имхо) ))
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На Майдані знову почалося.
Стрім 19-30 Зараз



https://www.facebook.com/100008087521459/videos/2209494752663421/
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На майдані коло бані
Революція іде
Хай Артем - усі гукнули -

За отамана буде.

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Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах Президента Украины, которые должны состояться в марте следующего года.
Такое заявление он сделал во время выступления перед участниками марша УПА, сообщает корреспондент #Букв.
"На этом этапе мы считаем, что должен быть единый кандидат в Президенты для украинцев от националистов. Мы считаем, что в дальнейшем должен быть единый список националистов в Парламент. И потом тотальная победа на выборах в 2020 году в местные органы власти. Нам, националистам, нужна власть как инструмент построения того великого государства, о котором мы мечтаем и за которое боролись и умирали наши предшественники… В день УПА, когда украинцы ожидали услышать фамилию единого кандидата от националистов, заявляю: для того, чтобы ускорить процесс объединения, достичь взаимопонимания и единства, лично я не буду выдвигать свою кандидатуру на должность Президента Украины", - подчеркнул Тягнибок.
Он уточнил, что ВО "Свобода" предлагает таким единым кандидатом в Президенты замглавы партии, экс-вице-спикера Верховной Рады Руслана Кошулинского.
"ВО "Свобода" предлагает всем нашим партнерам, националистическим организациям, политическим партиям, общественным движениям, людям, которые поддерживают национализм, рассмотреть возможность выдвижения единым кандидатом в Президенты для украинцев от всех националистов Руслана Кошулинского. Человека, который имеет опыт, который прошел достойно Майдан. После завершения полномочий народного депутата Украины Руслан Кошулинский пошел сержантом на фронт", - объявил Тягнибок.
По его словам, имя кандидата в Президенты от националистических сил может быть официально объявлено 1 января - в день рождения Степана Бандеры.
Заявление лидера ВО "Свобода" также обнародовано на официальном сайте политсилы.
"Лишь националисты могут сбросить с государства бремя олигархии и вернуть Украину в украинские руки. Для этого надо ускорить процесс окончательного объединения националистических сил. Украинцы должны иметь своего кандидата на должность Президента, единого кандидата от националистических сил. Такой человек среди нас есть - это Руслан Кошулинский. И я прошу всех побратимов-националистов поддержать его кандидатуру", - говорится в заявлении.https://bykvu.com/bukvy/101246-lider-vo-svoboda-tyagnibok-ne-budet-ballotirovatsya-v-prezidenty-ukrainy
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а может лучше требовать чтобы не было бедных...?
тот лозунг о богатых был уже сто лет назад - ну и чем закончилось...?
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но бедные то этого не знают. ведь у них и до сегодня нет времени на самообразование. они 26 часов в сутки, в поте лица своего, вынужденны властями добывать себе хлеб насущный.
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да, не те членины сейчас пошли - мелковатые, но по три рубля, а вчера по пять, но большие...(с)
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Чи повернеться чи ні, в будь-якому випадку - підстава. Або перед патріотами, або перед рашкою.
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Добрейшей души оккупанты.Что значит (братья) хоть и проклятые. Оккупанты дали возможность задержанному в Крыму украинскому рыбаку Отычко попасть на похороны матери, - Денисова - Цензор.НЕТ 6796
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Уже каннибализм начался?Поліція Харкова розкрила страшне вбивство людини, тіло якої обезголовили і вирізали частини м'яких тканин. Обезголовлений труп знайшли 11 жовтня в Немишлянська районі, повідомляє ГУ Нацполіціі в Харківській області. Характерними ознаками вбивства стали вирізані частини м'яких тканин з трупа. Особу вбитого встановлено - це 45-річний харків'янин, колишній поліцейський, який не пройшов переатестацію, та пропав без вісті 7 жовтня.
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Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в Черном Море есть Оккупанты дали возможность задержанному в Крыму украинскому рыбаку Отычко попасть на похороны матери, - Денисова - Цензор.НЕТ 9407

Несладкие перспективы: особенности производства крымского меда

14.10.2018 15:30
Как и многие виды сельскохозяйственной деятельности, производство меда сильно зависит от погоды. В этом году природа была неблагосклонной к крымским пасечникам. Малоснежная зима и летняя засуха негативно повлияли на медоносные растения и, следовательно, на сборы сладкого лакомства.

"В этом году у нас получилось раз в пять меньше меда, чем в прошлом. Тяжело было что-то найти, приходилось ехать глубоко в лес и там ставить пасеки и качать мед. Только от дождей зависит, будет медосбор или нет. Если дождей нет, значит и медосбора не будет. В этом году мы в убытке. Затрат получилось больше, чем доходов", - рассказал Прохор Буркальцев.
https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/nesladkie-perspektivy-osobennosti-proizvodstva-krymskogo-meda/
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Ужос! Как же теперь они проживут без мёда?! Погибнут ведь многие без мёда. Зря они отделились, ой, зря.
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Пчеловодам легче на душе что они "не многие." С чем их и поздравляю.
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Вместо того, чтобы меня успокоить, вы нагоняете всё больше ужаса. Это что же? Выживут только одни пчеловоды?! Кошмар!
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Ужас - это полезное чувство, манифестация инстинкта самосохранения. Слушайте свой ужас и будет вам счастье.
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Лежу под кроватью, слушаю свой ужас и дрожу мелкой дрожью.
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Хай кримчане слухають Монтян....та забудуть за Мед!
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Довели мать до смерти а теперь решили позволить сыну похоронить мать как щедро как в извращенной форме извращенка москалькова издевается над несчатными людьми Гореть вам в аду Окупанти дали можливість затриманому в Криму українському рибалці Отичку потрапити на похорон матері, - Денісова - Цензор.НЕТ 8909
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Вы знакомы с причиной ее смерти? поподробней, пжлс!
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Рашисты , как и фашисты не столь глупы. О ни наверняка заложника оставили себе вместо отпущенного на похороны сына.
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Может они просто так его отпустили? А Люда туману нагнала? Делегацию вон встречать прислала, будто он дорогу домой забыл. Хорошо хоть делегация за свои деньги поехала. Или...не за свои?
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неужто Денисову послушали.... сори за оффтоп , в кулуарах прошла инфа , что в Минске Кучму заменит Ющенко... вот как-то так..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты дали возможность задержанному в Крыму украинскому рыбаку Отычко попасть на похороны матери, - Денисова
 
 
 
 
 
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