 Оккупанты дали возможность задержанному в Крыму украинскому рыбаку Отычко попасть на похороны матери, - Денисова

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова,информирует Цензор.НЕТ.
По информации Денисовой, Отычко будет переходить административную границу с Крымом на контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак", где его будут ждать представители уполномоченного. Под их сопровождением моряк сможет попасть на похороны матери.
Ранее Денисова сообщала, что Отычко не мог попасть на похороны матери, поскольку оккупанты забрали у него загранпаспорт в мае 2018 года.
Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Россией Крыму.
МИД Украины называет задержание украинского судна "узурпацией суверенных дел Украины" относительно прилегающих к полуострову акватории и "нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права". 8 июня суд оставил под арестом капитаназадержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.
В июле остальных четверых рыбаков украинского судна "ЯМК-0041" выпустили из российского пограничного управления в Балаклаве. Однако, по словам адвоката Эмиля Курбединова, из Севастополя они выехать не могут.
Стрім 19-30 Зараз
https://www.facebook.com/100008087521459/videos/2209494752663421/
Революція іде
Хай Артем - усі гукнули -
За отамана буде.
Такое заявление он сделал во время выступления перед участниками марша УПА, сообщает корреспондент #Букв.
"На этом этапе мы считаем, что должен быть единый кандидат в Президенты для украинцев от националистов. Мы считаем, что в дальнейшем должен быть единый список националистов в Парламент. И потом тотальная победа на выборах в 2020 году в местные органы власти. Нам, националистам, нужна власть как инструмент построения того великого государства, о котором мы мечтаем и за которое боролись и умирали наши предшественники… В день УПА, когда украинцы ожидали услышать фамилию единого кандидата от националистов, заявляю: для того, чтобы ускорить процесс объединения, достичь взаимопонимания и единства, лично я не буду выдвигать свою кандидатуру на должность Президента Украины", - подчеркнул Тягнибок.
Он уточнил, что ВО "Свобода" предлагает таким единым кандидатом в Президенты замглавы партии, экс-вице-спикера Верховной Рады Руслана Кошулинского.
"ВО "Свобода" предлагает всем нашим партнерам, националистическим организациям, политическим партиям, общественным движениям, людям, которые поддерживают национализм, рассмотреть возможность выдвижения единым кандидатом в Президенты для украинцев от всех националистов Руслана Кошулинского. Человека, который имеет опыт, который прошел достойно Майдан. После завершения полномочий народного депутата Украины Руслан Кошулинский пошел сержантом на фронт", - объявил Тягнибок.
По его словам, имя кандидата в Президенты от националистических сил может быть официально объявлено 1 января - в день рождения Степана Бандеры.
Заявление лидера ВО "Свобода" также обнародовано на официальном сайте политсилы.
"Лишь националисты могут сбросить с государства бремя олигархии и вернуть Украину в украинские руки. Для этого надо ускорить процесс окончательного объединения националистических сил. Украинцы должны иметь своего кандидата на должность Президента, единого кандидата от националистических сил. Такой человек среди нас есть - это Руслан Кошулинский. И я прошу всех побратимов-националистов поддержать его кандидатуру", - говорится в заявлении.https://bykvu.com/bukvy/101246-lider-vo-svoboda-tyagnibok-ne-budet-ballotirovatsya-v-prezidenty-ukrainy
тот лозунг о богатых был уже сто лет назад - ну и чем закончилось...?
братья)хоть и проклятые.
Несладкие перспективы: особенности производства крымского меда
14.10.2018 15:30
Как и многие виды сельскохозяйственной деятельности, производство меда сильно зависит от погоды. В этом году природа была неблагосклонной к крымским пасечникам. Малоснежная зима и летняя засуха негативно повлияли на медоносные растения и, следовательно, на сборы сладкого лакомства.
"В этом году у нас получилось раз в пять меньше меда, чем в прошлом. Тяжело было что-то найти, приходилось ехать глубоко в лес и там ставить пасеки и качать мед. Только от дождей зависит, будет медосбор или нет. Если дождей нет, значит и медосбора не будет. В этом году мы в убытке. Затрат получилось больше, чем доходов", - рассказал Прохор Буркальцев.
https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/nesladkie-perspektivy-osobennosti-proizvodstva-krymskogo-meda/