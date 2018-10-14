 За день двое украинских воинов получили ранения, оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, - пресс-центр ОС

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое, Богдановка, Гнутово, Водяное и Лебединское", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Объединенных сил (ОС).

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Уточняется, что опорные пункты ВСУ вблизи Гнутово оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - констатируют в пресс-центре.

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Напомним, за прошедшие сутки, 13 октября, оккупанты 26 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Во время обстрелов 10 раз было применено вооружение, запрещенное минскими договоренностями. По данным разведки, за минувшие сутки ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск.

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