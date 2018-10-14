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 За день двое украинских воинов получили ранения, оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, - пресс-центр ОС

С начала суток российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник один раз применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое, Богдановка, Гнутово, Водяное и Лебединское", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Объединенных сил (ОС).

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Уточняется, что опорные пункты ВСУ вблизи Гнутово оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - констатируют в пресс-центре.

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За день двое украинских воинов получили ранения, оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, - пресс-центр ОС 01

Напомним, за прошедшие сутки, 13 октября, оккупанты 26 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Во время обстрелов 10 раз было применено вооружение, запрещенное минскими договоренностями. По данным разведки, за минувшие сутки ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091356
 
 
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Одужання пораненим воїнам України !!! Смерть расії!!
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найскорішого одужання, синам українським!
спасибо что живые!
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одно печалько. эти их подсчёты, сколько раз провоцировали, сколько раз открывали огонь, .... вбивают народу классику жанра - "золушку" с Раневской. " прынц глянул 2 раза, сделал лыбу - 3,..., " какого х они там себя мачехой корчат? по мну, нужно сменить роли в этих их ролевых психологических гибридных играх. и Срочно! мачеха - рашка. ведь Киев - Мать городов руцких! давно пришла пора властей - минимум, сменить глашатаев. и проявить себя Принцем. найти неудобную для мачехи и её дочерных миров туфельку и.... начать взувать их в неё по полной!! ведь уже давно часы времени пробили полночь. птица тройка - стала мышамы, хуйло-кучер,- давно уже снова крыса, карете империи снова подсунули гарбуза, с томосом - по минимуму, ..... имхо.
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