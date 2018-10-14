 Нынешнее состояние отношений с Россией можно назвать кибервойной, - министр обороны Нидерландов Бейлевелд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Да, этот тот случай", - сказала Бейлевелд, отвечая на вопрос, можно ли описать нынешнее состояние отношений между Нидерландами и Россией как кибервойну.
"Случившееся по-настоящему опасно", - сказала она, подразумевая обвинения Нидерландов в адрес Москвы в том, что российские разведчики пытались совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.
По словам чиновницы, российская сторона пытается вмешаться в дела Нидерландов.
"Нам нужно избавиться от наивности в этой сфере и принять меры", - подчеркнула министр, пояснив при этом, что по этой причине Нидерланды решили придать гласности инцидент с кибератакой на ОЗХО.
Бейлевелд добавила, что в результате этого происшествия Минобороны приняло решение увеличить бюджет на ведение киберопераций.
Напоминаем, в начале октября министр обороны Нидерландов объявила, что спецслужбы страны при поддержке британских коллег смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Среди целей хакеров были названы данные по расследованию отравления в Солсбери, а также о крушении авиалайнера MH17 в 2014 году на востоке Украины. Обвиняемые в организации атаки, которых Гаага называет агентами ГРУ, были высланы из страны. У всех четверых были дипломатические паспорта.
Комментируя эту ситуацию, российский МИД заявил, что высланные россияне являлись техническими специалистами, а их поездка была рутинной. Изъятые у них технические средства, как пояснили дипломаты, предназначались для тестирования информационных систем посольства РФ в Гааге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в полиции.
По информации источника, группа мужчин спортивной внешности различного возраста с утра сосредоточилась на территории монастыря.
«Верующие пожаловались, что эти ребята создают толкучку перед Успенским собором. Они явно не молиться туда пришли», - сказал собеседник.
Он уточнил, что задержанные не сопротивлялись и добровольно сели в автозаки. Некоторые из них говорили правоохранителям, что они семинаристы.
Группа из 66 человек была отправлена в районные отделения полиции, где у них проверят документы и отправят домой.
Остальные 56 до сих пор находятся перед входом в лавру, их заблокировали бойцы полка полиции особого назначения.
Ранее сообщалось, что в эти выходные полиция будет усиленно охранять религиозные сооружения.
12 октября министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с представителями православных церквей. Стороны договорились о сотрудничестве и координации действий относительно недопущения проявлений религиозной вражды в процессе урегулирования межцерковных отношений.
В УПЦ МП ранее заявляли, что в Украине националистические группы готовят на 14 октября провокации в Киево-Печерской и Почаевской лаврах.
Как сообщал Realist, в июле на выставке в Киево-Печерской лавре вывесили фото Путина.
(я не говорю, что делаете что-то неправильное или бесполезное....)