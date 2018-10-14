 Мы ведем кибервойну с Россией, - министр обороны Нидерландов Бейлевелд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Да, этот тот случай", - сказала Бейлевелд, отвечая на вопрос, можно ли описать нынешнее состояние отношений между Нидерландами и Россией как кибервойну.

"Случившееся по-настоящему опасно", - сказала она, подразумевая обвинения Нидерландов в адрес Москвы в том, что российские разведчики пытались совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

По словам чиновницы, российская сторона пытается вмешаться в дела Нидерландов.

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"Нам нужно избавиться от наивности в этой сфере и принять меры", - подчеркнула министр, пояснив при этом, что по этой причине Нидерланды решили придать гласности инцидент с кибератакой на ОЗХО.

Бейлевелд добавила, что в результате этого происшествия Минобороны приняло решение увеличить бюджет на ведение киберопераций.

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Напоминаем, в начале октября министр обороны Нидерландов объявила, что спецслужбы страны при поддержке британских коллег смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Среди целей хакеров были названы данные по расследованию отравления в Солсбери, а также о крушении авиалайнера MH17 в 2014 году на востоке Украины. Обвиняемые в организации атаки, которых Гаага называет агентами ГРУ, были высланы из страны. У всех четверых были дипломатические паспорта.

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Комментируя эту ситуацию, российский МИД заявил, что высланные россияне являлись техническими специалистами, а их поездка была рутинной. Изъятые у них технические средства, как пояснили дипломаты, предназначались для тестирования информационных систем посольства РФ в Гааге.

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