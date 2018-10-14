 Мы ведем кибервойну с Россией, - министр обороны Нидерландов Бейлевелд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Да, этот тот случай", - сказала Бейлевелд, отвечая на вопрос, можно ли описать нынешнее состояние отношений между Нидерландами и Россией как кибервойну.
"Случившееся по-настоящему опасно", - сказала она, подразумевая обвинения Нидерландов в адрес Москвы в том, что российские разведчики пытались совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.
По словам чиновницы, российская сторона пытается вмешаться в дела Нидерландов.
"Нам нужно избавиться от наивности в этой сфере и принять меры", - подчеркнула министр, пояснив при этом, что по этой причине Нидерланды решили придать гласности инцидент с кибератакой на ОЗХО.
Бейлевелд добавила, что в результате этого происшествия Минобороны приняло решение увеличить бюджет на ведение киберопераций.
Напоминаем, в начале октября министр обороны Нидерландов объявила, что спецслужбы страны при поддержке британских коллег смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Среди целей хакеров были названы данные по расследованию отравления в Солсбери, а также о крушении авиалайнера MH17 в 2014 году на востоке Украины. Обвиняемые в организации атаки, которых Гаага называет агентами ГРУ, были высланы из страны. У всех четверых были дипломатические паспорта.
Комментируя эту ситуацию, российский МИД заявил, что высланные россияне являлись техническими специалистами, а их поездка была рутинной. Изъятые у них технические средства, как пояснили дипломаты, предназначались для тестирования информационных систем посольства РФ в Гааге.
а вот например, то что европеицы были довольны по дешёвке скупать ресурсы от рашки, которые и дабывает там местные рабы - и вот потерять рабов, добывающих по дешёвому ресурсы не хочется, да и ещё им втюхивая стеклянные бусы или песок, и ведь потеряв это, ради комфорта самим придётся работать, об этом ты не подумал, но знаешь о какой то ..... всё что ты там понаписал.
Почему дешёвые ресурсы, ну потому что именно рашка снижает цены на все ресурсы, иначе у неё малы шансы, что то продать.
а на счёт "ты" с равными говорим на "ты", на представителеи королевских домов Ваше ...., на президентов - обращаемся не к персоне а к чину, тогда Вы, а на стадо рабов так и говорим вы (типа, быдло масса там) - почуствуй разницу и теперь выбираи, как тебе оброщатся, я обращался как к равному, но выбор за тобой
Такое высказывание перед своим электоратом уже означает пробуждение и то, что электорат готов это воспринять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в полиции.
По информации источника, группа мужчин спортивной внешности различного возраста с утра сосредоточилась на территории монастыря.
«Верующие пожаловались, что эти ребята создают толкучку перед Успенским собором. Они явно не молиться туда пришли», - сказал собеседник.
Он уточнил, что задержанные не сопротивлялись и добровольно сели в автозаки. Некоторые из них говорили правоохранителям, что они семинаристы.
Группа из 66 человек была отправлена в районные отделения полиции, где у них проверят документы и отправят домой.
Остальные 56 до сих пор находятся перед входом в лавру, их заблокировали бойцы полка полиции особого назначения.
Ранее сообщалось, что в эти выходные полиция будет усиленно охранять религиозные сооружения.
12 октября министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с представителями православных церквей. Стороны договорились о сотрудничестве и координации действий относительно недопущения проявлений религиозной вражды в процессе урегулирования межцерковных отношений.
В УПЦ МП ранее заявляли, что в Украине националистические группы готовят на 14 октября провокации в Киево-Печерской и Почаевской лаврах.
Как сообщал Realist, в июле на выставке в Киево-Печерской лавре вывесили фото Путина.
(я не говорю, что делаете что-то неправильное или бесполезное....)
Может стоит историю Украины прочитать и узнать, что паРаша всегда так действовала, только вначале без технических средств, это и кража документов и фальсификация, а то и фейки.
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- Забегая наперед, скажу, что, на мой взгляд, киборгами мы стали не в аэропорту, а во время того выхода из окружения. Это был переломный момент. Было очень сложно с поставками: если одна из четырех колонн прорывалась, то уже было очень хорошо. Когда я ел раз в день мисочку какой-то жидкости, где плавало кусочек-два картофеля, это было вообще супер. Сбросил тогда килограммов 20.
Нам начали сбрасывать припасы на парашютах, но в какой-то момент самолеты прекратили летать. Мы не знали, что происходит, потому что для того, чтобы почитать новости, нужен интернет, а для него - сеть и заряженный телефон. Я спрашивал командира, что случилось, потому что есть хочется. Он сказал, что сбили какой-то пассажирский самолет, поэтому полеты прекратились. О всех деталях я узнал, уже когда попал на "большую" Украину.
- Как вы выбирались?
- Чтобы выйти из окружения, группировка разделилась на две части, между нами был день дороги. Нас прикрывала артиллерия и удалось прошмыгнуть. По дороге к нам присоединялись такие же, как мы. В группе, где ехал я, было несколько грузовиков и только два БТР с не заболевшими и не ранеными. Те, кто мог стрелять, осматривали поля, и когда надо было, отрывали огонь. А кто не стрелял, просто лежал тихонько.
Другая группа, более боеспособная и не обремененная ранеными, хотела немного пошуметь, а не так просто выйти. Когда я доехал до какого-то промежуточного лагеря, то утром туда привезли ребят, с которыми мы только вчера разделились. Их накрыли с артиллерии под Зеленопольем.
В связи с кибервойной вспоминается фильм Крепкий орешек 4...
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-1", вышедшем в эфир на Дальнем Востоке в воскресенье, заявила, что, страны, обвиняющие Россию в подготовке кибератак, вскоре признают, что организовали колоссальную провокацию, и принесут извинения.