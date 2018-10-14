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Все про:Нидерланды (788) Россия (70739) хакер (711) кибербезопасность (295)

 Мы ведем кибервойну с Россией, - министр обороны Нидерландов Бейлевелд

Глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд в воскресенье в эфире национального телевидения согласилась с точкой зрения, что нынешние отношения с РФ можно назвать кибервойной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Да, этот тот случай", - сказала Бейлевелд, отвечая на вопрос, можно ли описать нынешнее состояние отношений между Нидерландами и Россией как кибервойну.

"Случившееся по-настоящему опасно", - сказала она, подразумевая обвинения Нидерландов в адрес Москвы в том, что российские разведчики пытались совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

По словам чиновницы, российская сторона пытается вмешаться в дела Нидерландов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В начале года в Нидерландах задержали и выслали из страны двух российских шпионов, - Deutschen Welle

"Нам нужно избавиться от наивности в этой сфере и принять меры", - подчеркнула министр, пояснив при этом, что по этой причине Нидерланды решили придать гласности инцидент с кибератакой на ОЗХО.

Бейлевелд добавила, что в результате этого происшествия Минобороны приняло решение увеличить бюджет на ведение киберопераций.

Также читайте: Нидерланды сообщили о высылке из-за попытки кибератаки на ОЗХО четырех россиян - сотрудников ГРУ: Моренца, Серебрякова, Сотникова и Минина

Напоминаем, в начале октября министр обороны Нидерландов объявила, что спецслужбы страны при поддержке британских коллег смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Среди целей хакеров были названы данные по расследованию отравления в Солсбери, а также о крушении авиалайнера MH17 в 2014 году на востоке Украины. Обвиняемые в организации атаки, которых Гаага называет агентами ГРУ, были высланы из страны. У всех четверых были дипломатические паспорта.

Смотрите также: Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами. ФОТОрепортаж

Комментируя эту ситуацию, российский МИД заявил, что высланные россияне являлись техническими специалистами, а их поездка была рутинной. Изъятые у них технические средства, как пояснили дипломаты, предназначались для тестирования информационных систем посольства РФ в Гааге.

Читайте также: В МИД России отреагировали на обвинения со стороны Нидерландов в хакерской атаке: "Это срежиссированная пропагандистская акция"

Источник: https://censor.net.ua/n3091355
 
   
 Топ комментарии
 
Просыпайся Европа.Пока Украина вас защищает,одумайтесь.История вам в помощь.
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не проснётся..убаюкана псевдолиберальными левыми идеями и прикормлена кацапским нефтедолларом..
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Скоро запчастини до компьютера стануть дефіцитом в СРСР 2.
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А Новачёк тоже виртуально к Скрипвалям попал?А Боинг тоже виртуально кацапы сбили?
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Просыпайся Европа.Пока Украина вас защищает,одумайтесь.История вам в помощь.
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не проснётся..убаюкана псевдолиберальными левыми идеями и прикормлена кацапским нефтедолларом..
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ну и зачем глупости писать, полегчало или ещё давит?
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соберитесь с мыслями..если это возможно..
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да во всём, но ведь ты же лучше знаешь чем сами европеицы, то даже не обсуждается, не так ли?
а вот например, то что европеицы были довольны по дешёвке скупать ресурсы от рашки, которые и дабывает там местные рабы - и вот потерять рабов, добывающих по дешёвому ресурсы не хочется, да и ещё им втюхивая стеклянные бусы или песок, и ведь потеряв это, ради комфорта самим придётся работать, об этом ты не подумал, но знаешь о какой то ..... всё что ты там понаписал.
Почему дешёвые ресурсы, ну потому что именно рашка снижает цены на все ресурсы, иначе у неё малы шансы, что то продать.
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вы так похожи на коренного жителя Европы, шо я даже не могу угадать из рязани вы или с нижнежопинска родом..
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ну попробуй угодать, выжу я выиграю, ты на мне выгодном пути поисков.
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типично кацапская манера тыкать собеседнику не оставляет шансов..только не говорите что выучили язык и манеру общения в Осло..но я так и не понял что именно глупость..левые идеи или нефтедоллары..
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Жодного разу не спамив. Вибачатися будете?
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сам ненавиджу не правдиві звинувачення..
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Ali Hasan и Fobos,ваши распри только в помощь врагу!Вы оба достойные и интересные собеседники.Плюсую вам обоим!
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при чём тут Осло, я не живу в Осло.
а на счёт "ты" с равными говорим на "ты", на представителеи королевских домов Ваше ...., на президентов - обращаемся не к персоне а к чину, тогда Вы, а на стадо рабов так и говорим вы (типа, быдло масса там) - почуствуй разницу и теперь выбираи, как тебе оброщатся, я обращался как к равному, но выбор за тобой
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о какои тупости, думаю не понел твою мысль.
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ну и зачем глупости писать.. глупости..пардон за не точность..
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ну там же написаны от тебя утверждения, которые не соответствует истине а то и есть глупости, в моем понимание тупость, ну ладно пусть останется для других. Также заметь, не писал что ты глуп а написаны глупости, при том они в утверждающей форме, а глупости может написать абсолютно умный человек - иногда специально а иногда нарошно.
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не соответствует действительности..я вас понял.. удачи..
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Нравится чистить норвежские унитазы- так чисти молча, и не лезь со своими рассуждениями о том в чём не соображаешь.
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да ещё, не стоит верить всем провозглашённым принцыпам, они важны всегда, когда нам это выгодны.
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да, и Украина нам выгодна, так мы станем сыльнее и надёжней - так что серовно как там назвать - не отстанем, не бросим итд. мы считаем что мы едины.
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так зачем её пытаются обезлюдить..?
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мне не будет ответов на все вопросы, но думаю тут обезлюдение идёт со стороны рашки, они избовляется от своих дураков и безумцов, мне очень жаль что Украина теряет свои генофонд, при том его лучшую часть. Серёзно жаль, но смотри - заставили же рашку сесть за стол переговоров, так выиграли время, теперь восточная граница Европы и НАТО усилена, силы обучены и разставлены по местам, Украине предоставлена помощь и теперь уже лехко не взять - вот теперь и вместе додавим гадину рашку.
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"в эфире национального телевидения Источник: https://censor.net.ua/n3091355"

Такое высказывание перед своим электоратом уже означает пробуждение и то, что электорат готов это воспринять.
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Кибервойной это в Нидерландах и по всему миру,а у нас в Украине война и оккупация.
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Не знаю как там,а у нас люди гибнут в реальности.
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Сотрудники полиции задержали 122 человека на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в полиции.

По информации источника, группа мужчин спортивной внешности различного возраста с утра сосредоточилась на территории монастыря.

«Верующие пожаловались, что эти ребята создают толкучку перед Успенским собором. Они явно не молиться туда пришли», - сказал собеседник.

Он уточнил, что задержанные не сопротивлялись и добровольно сели в автозаки. Некоторые из них говорили правоохранителям, что они семинаристы.

Группа из 66 человек была отправлена в районные отделения полиции, где у них проверят документы и отправят домой.

Остальные 56 до сих пор находятся перед входом в лавру, их заблокировали бойцы полка полиции особого назначения.

Ранее сообщалось, что в эти выходные полиция будет усиленно охранять религиозные сооружения.

12 октября министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с представителями православных церквей. Стороны договорились о сотрудничестве и координации действий относительно недопущения проявлений религиозной вражды в процессе урегулирования межцерковных отношений.

В УПЦ МП ранее заявляли, что в Украине националистические группы готовят на 14 октября провокации в Киево-Печерской и Почаевской лаврах.

Как сообщал Realist, в июле на выставке в Киево-Печерской лавре вывесили фото Путина.
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Перемещение кремлёвских пропагандонов укажет место провокации и укажет на "истинных патриотов"...
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не тем вы там... в Гааге... занимаетесь...не тем...
(я не говорю, что делаете что-то неправильное или бесполезное....)
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я про международный суд... для военных преступников...без срока давности
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Кіберхерня і тут вони відморозились.
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То ли расея такая магучая , что во всем мире успевает нагадить, то ли весь мир такой изнеженный? во всем виноват жир , который заливает глаза...
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Украинец задаёт такой вопрос!?...
Может стоит историю Украины прочитать и узнать, что паРаша всегда так действовала, только вначале без технических средств, это и кража документов и фальсификация, а то и фейки.
...
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- В какой-то момент получилось так, что с трех сторон были сепаратисты, а сзади - российская граница...

- Забегая наперед, скажу, что, на мой взгляд, киборгами мы стали не в аэропорту, а во время того выхода из окружения. Это был переломный момент. Было очень сложно с поставками: если одна из четырех колонн прорывалась, то уже было очень хорошо. Когда я ел раз в день мисочку какой-то жидкости, где плавало кусочек-два картофеля, это было вообще супер. Сбросил тогда килограммов 20.

Нам начали сбрасывать припасы на парашютах, но в какой-то момент самолеты прекратили летать. Мы не знали, что происходит, потому что для того, чтобы почитать новости, нужен интернет, а для него - сеть и заряженный телефон. Я спрашивал командира, что случилось, потому что есть хочется. Он сказал, что сбили какой-то пассажирский самолет, поэтому полеты прекратились. О всех деталях я узнал, уже когда попал на "большую" Украину.

- Как вы выбирались?

- Чтобы выйти из окружения, группировка разделилась на две части, между нами был день дороги. Нас прикрывала артиллерия и удалось прошмыгнуть. По дороге к нам присоединялись такие же, как мы. В группе, где ехал я, было несколько грузовиков и только два БТР с не заболевшими и не ранеными. Те, кто мог стрелять, осматривали поля, и когда надо было, отрывали огонь. А кто не стрелял, просто лежал тихонько.

Другая группа, более боеспособная и не обремененная ранеными, хотела немного пошуметь, а не так просто выйти. Когда я доехал до какого-то промежуточного лагеря, то утром туда привезли ребят, с которыми мы только вчера разделились. Их накрыли с артиллерии под Зеленопольем.
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Нинішня війна з Росією - це війна двох світових угруповань за володіння світом: США та Росії, до них лізе Китай та Європа. Пани буржуї вирішили між собою помірятися силами, а кріпаки за це своєю кров'ю будуть розраховуватись.
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Так выходит - необходимо прекратить ООС?
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Везет им, у нас это и кибервойна, и АТО, и ОСС и гибридная война, все в одном флаконе.
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Скоро к ним тоже поедут шпили смотреть, пусть встерчают.
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Скоро запчастини до компьютера стануть дефіцитом в СРСР 2.
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Поскорее бы в рф!Что б материнку из кизяков делали кацапы!Точно разгромят Селиконовую Долину!
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Нынешнее состояние отношений с Россией можно назвать кибервойной, - министр обороны Нидерландов Бейлевелд


В связи с кибервойной вспоминается фильм Крепкий орешек 4...
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*/* Нинішній стан відносин із Росією можна назвати кібервійною, - міністр оборони Нідерландів Бейлевелд - Цензор.НЕТ 699
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-1", вышедшем в эфир на Дальнем Востоке в воскресенье, заявила, что, страны, обвиняющие Россию в подготовке кибератак, вскоре признают, что организовали колоссальную провокацию, и принесут извинения. Нинішній стан відносин із Росією можна назвати кібервійною, - міністр оборони Нідерландів Бейлевелд - Цензор.НЕТ 699
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С Рюсским бідлом боролись даже чЛенин Маркс Єнгельс Гитлер и Кайзер Вильгельм....,полагаю ві даже об єтом не догадівались...,хотя Первая Мировая Война и Вторая єтому Свидетели... Ми ведемо кібервійну з Росією, - міністр оборони Нідерландів Бейлевелд - Цензор.НЕТ 9054
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы ведем кибервойну с Россией, - министр обороны Нидерландов Бейлевелд
 
 
 
 
 
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