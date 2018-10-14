 Начальник Военно-медицинского управления СБУ Шугалей стала первой в Украине женщиной, получившей звание генерала. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Людмила Шугалей, начальник Военно-медицинского управления СБУ, стала первой в Украине женщиной, получившей звание генерал-майора. На это высокое звание Людмила заслужила благодаря своей многолетней службе народу Украины", - написал Порошенко.

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Президент напомнил, что недавно подписал Закон по обеспечению равных прав и возможностей при прохождении военной службы.

"Им мы закрепили принцип, по которому женщины получают равный с мужчинами доступ к должностям и воинским званиям, одинаковый объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы", - отметил глава государства.

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