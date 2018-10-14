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 Начальник Военно-медицинского управления СБУ Шугалей стала первой в Украине женщиной, получившей звание генерала. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание генерал-майора полковнику медицинской службы Людмиле Шугалей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

Начальник Военно-медицинского управления СБУ Шугалей стала первой в Украине женщиной, получившей звание генерала 01

"Людмила Шугалей, начальник Военно-медицинского управления СБУ, стала первой в Украине женщиной, получившей звание генерал-майора. На это высокое звание Людмила заслужила благодаря своей многолетней службе народу Украины", - написал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал Закон о равных правах женщин и мужчин в армии

Президент напомнил, что недавно подписал Закон по обеспечению равных прав и возможностей при прохождении военной службы.

"Им мы закрепили принцип, по которому женщины получают равный с мужчинами доступ к должностям и воинским званиям, одинаковый объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы", - отметил глава государства.

Начальник Военно-медицинского управления СБУ Шугалей стала первой в Украине женщиной, получившей звание генерала 02

Также читайте: В украинской армии служит 55 тыс. женщин, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3091353
 
   
 Топ комментарии
 
мля, их (генералов) разгонять нужно, а они плодят дояров бюджета!!! Начальник Военно-медицинского управления СБУ Шугалей стала первой в Украине женщиной, получившей звание генерала - Цензор.НЕТ 2625
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Ну без Ірки ні одне фото не обходиться.
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Пеца,давай сто генералов женщинам,а куле погонов есть ещё много
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Ну нормально так, а почему нет? Начальник Військово-медичного управління СБУ Шугалей стала першою в Україні жінкою, яка отримала звання генерала - Цензор.НЕТ 6774 Главное военно-медицинское управление ВСУ возглавляет полковник. Т.е. штат в условиях войны на генеральскую должность не тянет. А вот в ФСБУ должен генерал рулить. У них и штат наверное побольше, да и задачи пообширнее, правда?
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Ну без Ірки ні одне фото не обходиться.
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да, дырка везде!!!
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Бедный муж, теперь все её прихоти-приказы будет выполнять.
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Пеца,давай сто генералов женщинам,а куле погонов есть ещё много
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ты свой срач прочёл? Или высрал и с засранной харей дальше побежал::!..........
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мля, их (генералов) разгонять нужно, а они плодят дояров бюджета!!! Начальник Военно-медицинского управления СБУ Шугалей стала первой в Украине женщиной, получившей звание генерала - Цензор.НЕТ 2625
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не надаёт. ей тайно присвоено звание военнослужащей-участницы ато с первого дня.
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Вона ще ні одного складу не просрала і котла. Який з неї генерал?
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а що, в тебе висить, що "вставай" ??... Співчуваю...
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И зачем Украине этот генерал - понты для приезжих.... в этом барыга копирует Хуйла.
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удачи ей и здравых мыслей, единственное что лично меня настараживает, то это то что жэнщины эмоциальны и иногда принимает эмоциальные решения и только по тума и написал - здравых мыслей.
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Самый воюющий орган.Первый хенерал в фсбу.У меня все.Понятно как петя надеется выиграть выборы.Но его ждет большое разочарование..
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Такие лица счистливые ,сытые .Наверное не переживают как прожить на полторы тысячи гривен в месяц .
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присвоєння звання жінкам,це дуже гарно...але, - тільки завдяки своїй багаторічній службі...??? - це все...? що вона зробила для країни...? взагалі,сбу як каральний орган,та нащадок кдб-нквс, треба було розформувати ще у 2014 році...!!!
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на крысме:1. Кладбище 14-15 веков Кырк-Азизлер под Бахчисараем попадает под снос из-за строительства оккупантами трассы "Таврида". В 2017 году кладбище копали археологи из Татарстана. В 2018 выяснилось (внезапно!), что они пропустили половину могил. Теперь его докапывают археологи из Москвы, а потом - под снос!!! И первым, и вторым плевать на Крым и его историю. Кладбище считается одним из первых в горном Крыму. После депортации крымских татар оно было разграблено на стройматериалы! Второе нашествие русни уничтожит то, что не смогли уничтожить в первый раз!2. Армянск с новой силой накрыло кислотой. Всё покрылось слизистым налетом. У людей ухудшилось самочувствие: "8 утра. Опять вонь стоит в городе. Они что, издеваются? А в отчетах все в норме", "Да, всю ночь воняло. Это запах осенних листьев!", "У меня машина опять вся жирная, в налете", "Воняет постоянно. Ночью на «старте» вообще дышать нечем. Ворота в налете. Надо собирать манатки и валить отсюда", "Частный сектор, ул. Иванова - воняет кислотой, ещё и как! Сильнее, чем вчера! На подоконниках маслянистый налет", "Машина вся в маслянистом налёте. И налёт был еще со среды на четверг, и с четверга на пятницу. Опять нас травят", "Вчера вечером ужас как воняло. Васильева-5. Пришлось закрыть окна", "Люди, откройте окна и посмотрите, какие у вас подоконники с улицы. Особенно с западной стороны. Асфальт опять весь в маслянистом налете", "Та воняет опять. Нос крутит и горло першит", "Выглянула проверить. Да, есть такое. На ощупь жирное (не пыль). Окна мыла неделю назад (+ фото)", "У нас не только снаружи, но и изнутри окна в маслянистой гадости. Протерла стекло салфеткой - салфетка чёрная. Окна были вымыты пару дней назад. Да, были. Ещё с начала весны у меня начались ужасные проблемы с горлом. Симптоматика знакомая уже всем: першение в горле, отек, ни с чем не связанный кашель, осиплость голоса и т.д. Чего я только не пила и чем только не лечилась. Помогали лишь антигистаминные препараты. Лор также разводил руками и списывал всё на аллергию. Вот теперь только я понимаю, что это такое было со мной. Да и сейчас время от времени возвращается. Живём всей семьёй на антигистаминных препаратах", "Вчера вечером и сегодня утром очень сильно воняет, дышать невозможно", "Да все очевидное. Поднимитесь на возвышенность или на крышу и посмотрите на ислотонакопитель. Где-то из центра озера поднимаются клубы серо-желтого дыма и все идет по направлению ветра. К эпицентру реакции в кислотонакопителе пытались просыпать дорогу из фосфогипса, но что-то пошло не так, как планировали", "Мелкие насекомые давно пропали. Ни жучков, ни паучков. Даже в квартире паучки уже не заводятся. Раньше за окном паутину плели. Щас ни одного". Севастопольские пропагандоны написали: "Соцсети стали единственной площадкой, где жители Армянска могут рассказать о реальной ситуации в городе. Власти не хотят их слышать, утверждая, что уровень загрязнения воздуха находится в пределах нормы. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что предприятие «Крымский Титан» заработает уже на следующей неделе". Зато без бандер! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10514053869081354243. Роксолана дала рекомендации всем писунам: "Дорогие писуны писем путину! Прекращайте маяться ерундой. Прокуратура АРК - вот правильный адрес помощи для вас. Да, не завтра. Но ПОТОМ вы получите от россии все до копейки. Не тупите! Обратившись ПРАВИЛЬНО, вы спасете себя и имущество, и поможете стране собрать доказательства для суда в Гааге" https://ark.gp.gov.ua/ua/kontakty.html4. В оккупированной Ялте понаехавшие кизяки состязались с детьми в рубке шашкой https://ru.krymr.com/a/news-kazaky-v-yalte-rubilis-shashkami/29541945.html5. На работе местная вата плакалась, что понаехало много залетных гопников, воров, отморозков и прочего быдла. Говорят, "стало страшно ходить вечерами". Предложил им считать это нагрузкой "русского мира". Ну и сказал, что ловить этих залетных никто не будет - они же не репостят и не лайкают в соцсетях, а значит, - не бандиты.6. Уверен, в каждой компании, у любого крымчанина, каких бы он политических взглядов не придерживался, была пара-тройка проукраински настроенных знакомых и обязательно два-три человека с восторгом встретивших "русскую весну" и оккупацию полуострова. Вот и у меня были среди друзей-знакомых и те, и другие. За последние 4,5 года с одними я практически перестал общаться, с другими - нет. Но осталась прослойка людей, которым на политику плевать. Те самые - "лишь бы не стреляли". На днях на юбилее одного из таких знакомцев я встретился с самыми ярыми ватниками из своего бывшего круга общения. Чтобы вы понимали их упоротость, это те, кто поддерживал "антимайдан", прятал беркутовцев после их бегства с Майдана и участвовали в блокировании украинских воинских частей. Ну, понимаете, то самое непробудное ватное днище. И вот услышал я от этих человеков такие истории… Одного из них занесли в базу "Миротворца". Занесли за то, что он что-то там воинским частям рф продавал, и его конкуренты-партнёры сдали. Но старательные украинцы порылись в его соцсетях и нарыли фотографии с блокпостов, хвастливые высказывания об участии в силовых акциях "самообороны" и т.д. Человек загрустил. Злится. Уже рассказывает, что его все неправильно поняли. Он "просто рядом стоял". И просто такой, как все. Никого не трогал, а флаг и автомат брал ради красивой картинки. Стёр всю историю из соцсетей. Осмысливает, как это скажется на нем, имуществе и семье, ЕСЛИ ЧТО… Вспомнили в беседе про второго его единомышленника. Тот поумнее оказался. В 2014 году всем хвастался, что награждён медалью "За отжим у соседа хаты", но быстренько смекнул, что к чему. Стёр всю информацию о себе из соцсетей. Всем рассказал, что во время событий 2014 года его в Крыму даже не было - и это правда. Медаль получил на шару. В 2017 году этот ватник сделал себе, жене и детям новые украинские документы, а в политических диспутах участвовать перестал. Так вот, первый второму люто завидует. Прям до скрежета зубов. Жалеет ли он о своих действиях? Нет! Он жалеет только о том, что попался. Он попался, а его однодумец вышел сухим из воды. По крайней мере, пока. Не удивлюсь, что наступит день, когда он его сдаст. Просто от жабы. Как ребенок, разбивший окно в детском саду, сдает всех, кто с ним рядом стоял. Интересно и то, что нас - тех, кто остался верен Родине и не скрывает этого - они боятся меньше, чем друг друга. Наверное, подсознательно понимают: предавший раз - предаст снова, а оставшийся верным таким и останется.P.S. "Предавший раз - предаст снова, а оставшийся верным таким и останется", - написал крымчанин. С этим трудно поспорить, и оккупанты об этом тоже знают… Сегодня мы отмечаем День Защитника Украины. День тех, кто НЕ ПРЕДАЛ и для кого слово "присяга" - не пустой звук. День тех, на кого возлагаем надежды и кому доверяем. День тех, за кого молимся и чей подвиг никогда не забудем. День тех, кому помогаем всей страной… Сегодня не День всех мужчин. Сегодня День настоящих Воинов! С праздником вас! И спасибо за всё! КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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ПАП - 1965 г. рождения, Людмила Шугалей - 1965 г. рождения. Тут и думать нечего, совпадение.
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Порошенко ничего за зря не делает... Начальник Військово-медичного управління СБУ Шугалей стала першою в Україні жінкою, яка отримала звання генерала - Цензор.НЕТ 2047 Против женщин генералов ничего не имею... Начальник Військово-медичного управління СБУ Шугалей стала першою в Україні жінкою, яка отримала звання генерала - Цензор.НЕТ 9483
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І не потрібні ніякі Солсбері з їхніми гострими шпилями та тупими диверсіями.
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Тупейшая и дегенеративная система продолжает цвести и пахнуть в головах вылупков коммуняцкой номенклатуры.
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Ну и, конечно, на этой теме попиарился Потужный. Начальник Військово-медичного управління СБУ Шугалей стала першою в Україні жінкою, яка отримала звання генерала - Цензор.НЕТ 2518 Чем ближе к выборам, тем больше перерезанных ленточек и поводов для пиара. А то, что Украина - самая бедная страна Европы с самым богатым президентом Европы - скромно умалчивается.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНачальник Военно-медицинского управления СБУ Шугалей стала первой в Украине женщиной, получившей звание генерала. ФОТО
 
 
 
 
 
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