 600 правоохранителей охраняли в Мариинском парке 50 "патриотов", ведь за ними пришли камеры всех пророссийских каналов, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя сегодняшние события в Мариинском парке в Киеве. Приводим текст его поста полностью.

"Киев. Еще ночью, задолго до рассвета подняли личный состав Нацгвардии, полицейских спецподразделений тактиков, переговорщиков, саперов, кинологов. К пяти утра по центральным улицам столицы разъезжались по разным точкам и маршрутам специальные машины с мигалками и без. Утром – на Софии молебен с участием десятков тысяч человек, под вечер – традиционный 14 октября марш националистов.

И... несколько "вождей-патриотов", воевавших по их словам, на всех фронтах, включая колчаковские, решили, что нужно напомнить о себе и снести несколько памятников.

Решительно, мол, и патриотично сносить, мол, будем – к празднику – пушку на Арсенальной и пару памятников-надгробий в Мариинском. Заодно мол и "подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот.

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И... около 600 нацгвардейцев и полицейских приехали в Мариинский до рассвета. Расставились, прочесали весь парк с помощью саперов и служивых пёсиков - на предмет взрывчатки, поставили на дежурство скорые помощи..

Зачем? – вы спросите..

Ведь массовые колонны "патриотов", пришедших в итоге вершить "народную власть" и сносить памятники и надгробья, вылились аж в 50 человек... Ведь всех этих кохановских-семенихиных-заверюх не много? - скажите Вы.

... Да, немного. Но зато за ними "на движ" пришли камеры и журналисты всех прорусских и русских телеканалов…

- Все готовы? - вопрошают перед движем "патриоты", расставились? ..- Начинайте – кричат им - снимаем.. и поехало – "началась революция".. праведный оскал "патриотов", оскорбления гвардейцам, легкая толкотня … брошенные в памятник яйца .. Не вышло громко, материал снят вялый - разочарованные лица журналистов.. Никого не взорвали, ничего не произошло. Яйца, конечно, будут в кадре, но не то... даже "окровавленных жертв режима" снять не удалось..

Ах, если бы очередным кефиром-зеленкой очередную журналистку б.. это было б куул, а если б кровяка, капающая на асфальт, то вообще была б красота.. Они б это показали, расшерили по сети, десятки тысяч перепостов, "власть извибает патриотов/фронтовиков".. "защищает советсих идолов", "нападает на патриотов".. но, пока нет .. ну что ж день длинный - "будем искать", как говорил классик.

Утренний эпизод у памятников в парке окончен.

Сегодняшний утренний молебен на Софийской площади с участием до 15 000 человек - обеспечивали около 120 полицейских.

Из Мариинского парка правоохранители в основном ушли, оставили только патрули - погода хорошая – парк наполняется гуляющими людьми... Так и должно быть...

... И только на скамейке двое ребят из боевого подразделения Нацгвардии перед посадкой в служебный автобус пытаются отчистить форму от попавшего яйца:

- Да аккуратней, ты – планку медальную отдерешь совсем.. во! Спасибо!

- Ага.. На сонечку висохне .. а друга у тебе за Дебальцеве?

- Не, за Лисичанск .. Дебальцево я тут проторчал – помнишь патриоты генштаб штурмовали?..

- Чет я не пам'ятаю, січень 15-го? ми ж тоді під Маріком були ..

- О! Бежим чай привезли с завтраком..

- Ага, класс, бежимо. Думаєш собачок теж погодують?..

Убежали. Мальчишки, повидавшие уже..

От этого подслушанного разговора – хочется материться. На что мы тратим силы? Матерюсь про себя, а ведь нельзя – день такой и солнышко..

С праздником!"

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