 600 правоохранителей охраняли в Мариинском парке 50 "патриотов", ведь за ними пришли камеры всех пророссийских каналов, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя сегодняшние события в Мариинском парке в Киеве. Приводим текст его поста полностью.
"Киев. Еще ночью, задолго до рассвета подняли личный состав Нацгвардии, полицейских спецподразделений тактиков, переговорщиков, саперов, кинологов. К пяти утра по центральным улицам столицы разъезжались по разным точкам и маршрутам специальные машины с мигалками и без. Утром – на Софии молебен с участием десятков тысяч человек, под вечер – традиционный 14 октября марш националистов.
И... несколько "вождей-патриотов", воевавших по их словам, на всех фронтах, включая колчаковские, решили, что нужно напомнить о себе и снести несколько памятников.
Решительно, мол, и патриотично сносить, мол, будем – к празднику – пушку на Арсенальной и пару памятников-надгробий в Мариинском. Заодно мол и "подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот.
И... около 600 нацгвардейцев и полицейских приехали в Мариинский до рассвета. Расставились, прочесали весь парк с помощью саперов и служивых пёсиков - на предмет взрывчатки, поставили на дежурство скорые помощи..
Зачем? – вы спросите..
Ведь массовые колонны "патриотов", пришедших в итоге вершить "народную власть" и сносить памятники и надгробья, вылились аж в 50 человек... Ведь всех этих кохановских-семенихиных-заверюх не много? - скажите Вы.
... Да, немного. Но зато за ними "на движ" пришли камеры и журналисты всех прорусских и русских телеканалов…
- Все готовы? - вопрошают перед движем "патриоты", расставились? ..- Начинайте – кричат им - снимаем.. и поехало – "началась революция".. праведный оскал "патриотов", оскорбления гвардейцам, легкая толкотня … брошенные в памятник яйца .. Не вышло громко, материал снят вялый - разочарованные лица журналистов.. Никого не взорвали, ничего не произошло. Яйца, конечно, будут в кадре, но не то... даже "окровавленных жертв режима" снять не удалось..
Ах, если бы очередным кефиром-зеленкой очередную журналистку б.. это было б куул, а если б кровяка, капающая на асфальт, то вообще была б красота.. Они б это показали, расшерили по сети, десятки тысяч перепостов, "власть извибает патриотов/фронтовиков".. "защищает советсих идолов", "нападает на патриотов".. но, пока нет .. ну что ж день длинный - "будем искать", как говорил классик.
Утренний эпизод у памятников в парке окончен.
Сегодняшний утренний молебен на Софийской площади с участием до 15 000 человек - обеспечивали около 120 полицейских.
Из Мариинского парка правоохранители в основном ушли, оставили только патрули - погода хорошая – парк наполняется гуляющими людьми... Так и должно быть...
... И только на скамейке двое ребят из боевого подразделения Нацгвардии перед посадкой в служебный автобус пытаются отчистить форму от попавшего яйца:
- Да аккуратней, ты – планку медальную отдерешь совсем.. во! Спасибо!
- Ага.. На сонечку висохне .. а друга у тебе за Дебальцеве?
- Не, за Лисичанск .. Дебальцево я тут проторчал – помнишь патриоты генштаб штурмовали?..
- Чет я не пам'ятаю, січень 15-го? ми ж тоді під Маріком були ..
- О! Бежим чай привезли с завтраком..
- Ага, класс, бежимо. Думаєш собачок теж погодують?..
Убежали. Мальчишки, повидавшие уже..
От этого подслушанного разговора – хочется материться. На что мы тратим силы? Матерюсь про себя, а ведь нельзя – день такой и солнышко..
С праздником!"