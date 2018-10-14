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Все про:националисты (364) Свобода (2669) Тягнибок (1223) Кошулинский (101)

 Тягнибок отказался от участия в президентских выборах. Кандидатом будет Кошулинский

Председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок отказался от участия в предстоящих президентских выборах и предлагает выдвинуть единым кандидатом от всех националистических сил бывшего вице-спикера ВРУ Руслана Кошулинского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ВО "Свобода"".

Свой шаг лидер политсилы объясняет желанием ускорить процесс объединения националистических сил. Об этом Олег Тягнибок заявил во время своего выступления на Марше Славы УПА, подчеркнув, что этого требует нация.

"В этот святой день мы должны ответить на вопросы, которые перед нами, националистами, ставит нация. Едины ли мы? Будет ли украинцам за кого голосовать на ближайших выборах? Будут ли они иметь своего кандидата? Единого кандидата от националистов. Без сомнения, будут! И поэтому я, председатель всеукраинского объединения "Свобода", руководствуясь интересами нации и государства, ради единства националистических сил официально заявляю: интересы Украины и украинцев для меня выше любых амбиций. Я не буду выдвигать свою кандидатуру на этих президентских выборах", - сказал Тягнибок.

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Председатель "Свободы" надеется, что его отказ от участия в президентской кампании ускорит процесс определения единого кандидата от националистических сил.

"Ибо чего добиваются наши враги? Раскола националистического движения. Они спят и видят, что наши личные амбиции затмили наш разум и заставили поставить свое честолюбие, свою гордыню выше интересов нации и государства. Поэтому повторяю еще раз: я отказываюсь выдвигать свою кандидатуру на этих президентских выборах. Ибо какова наша миссия? Вернуть Украину украинцам. А для этого украинцы должны иметь своего кандидата. Единого кандидата от националистических сил", - уверен политик.

Тягнибок призвал все националистические силы поддержать кандидатуру Руслана Кошулинского, так как считает его оптимальным выбором.

"Руслан Кошулинский - это человек, уже проверенный государственными делами. Он имеет опыт управления государством в критический для Украины момент. Братья и сестры-украинцы, собратья националисты, прошу поддержать его кандидатуру", - резюмировал Олег Тягнибок.

Марш Славы Героев (ранее марш УПА) - ежегодное праздничное шествие украинских националистов в Киеве, которое проходит 14 октября на Покров, и приурочено ко Дню защитника Украины и годовщины создания Украинской Повстанческой Армии. Организатором марша с 2006 года является ВО "Свобода". В 2015 году к организации марша присоединились другие националистические партии и организации Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3091346
 
   
 Топ комментарии
 
Тягнибок... Говорящая фамилия, чёрт возьми. Тянет куда-то вбок.
Вспоминаем первые дни после победы Революции Достоинства и этот его абсолютно несвоевременный законопроект о языках. Как же он плеснул водищи на московскую мельницу! Просто подарок кремлю, мать его!
И хотя Турчинов сразу же отклонил законопроект (с пометкой "Олежа, ты упоролся?") - но дело было сделано. Об этом уже никто не говорил, а кто говорил - голоса утонули в децибелах воя о бандерах, которые сейчас будут всех распинать и насиловать за любое русское слово.
Была ли это его недалёкость, или...
В любом случае усматриваю в дальнейших событиях изрядный процент его вины.
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Кошулинський один з небагатьох керівників "Свободи", хто заслуговує на повагу
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виборець в основном це совєтьский пєнс, який живе совком, і якому плювати на те, як будуть жити його діти і внуки......
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Як на мене, то можна й Кошулинського. Але народ звик на граблях танцювати, без них людям як без пряників.
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Историческое решение.
С такой сумасшедшей популярностью смог бы победить разве что, Дарта Вейдера (конечно, если тот надумает принять участие в выборах).
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Кошулинський дуже багато часу, майже безвилазно, провів в АТО. Ніколи йому було про популярність думати. А нам Бог для того мізки дав, щоб ними користуватися і дивитися на вчинки людини, а не на популярність. І взагалі це порядна людина, освічена, з досвідом політика. Ну а якщо людям заманеться знову на граблі встати, то хто ж їм дохтур...
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Я не помню, где и когда был Кошулинский, но отлично запомнил где и что делал г-н Махницкий (бывший генеральный прокурор).
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Махницький був во генпрокурора 3,5 місяці.І що він встиг зробити поцікавтеся в гуглі.І не повторюйте,як папуга,те в чому не розібралися.=======До речі,мені сьогодні сусіди сказали,що це ви обікрали мою хату.Спростуйте.
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А от тут прочитайте,що робив Махницький-------бо що він ''робив'' ви знаєте від кого?А тут він розповідає сам-------: «Я могу отвечать только о результатах своей работы''.
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Кошулинський один з небагатьох керівників "Свободи", хто заслуговує на повагу
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Марення сивої кобили. Ці плани хуйло виношувало давно і ні від Тягнибока, ні від його мовного закону вже нічого не залежало. Велика доля вини у тому, що сталося, лежить на такій потолочі як, наприклад, ахметка, мертвечук, усілякі рабіновичі, а також високопоставлених запроданців з МВД, ВСУ та СБУ. Хуйло розпочало війну, бо знало, що матиме їхню підтримку. Як, зрештою, і дурної вати, яка волала "путін прийди".
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Ви маєте рацію, пані Аліно, що ці плани Хуйло виношувало давно.

Але тут один нюанс - я написав вище.
Є думка, що із першою версією плану ("миротворча" інкурсія в охоплену революційним хаосом Україну) в них не задалося, бо Майдан вирвав перемогу раніше, ніж хуйляка та його посіпаки прогнозували. Тобто до закриття сочінської "олімпіади" (тьху, ганьба мельдонієва!) - поки мілітарну агресивність рососісії було ще заблоковано міжнародними нормами.
Тож перейшли до плану Б - треба інший привід для війни.
І його підкинув Тягнибок.
От я і кажу знову: це було випадково, або... або власне частина плану Б?
Сподіваюся, ви зрозуміли, про що я.
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Олежка, иди разливай "Украин" по флакончикам, пока до тебя не добрались.
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Значит скоро крембляди нам нового националиста "тягнибока" подсунут, раз этот спалился.
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Алежка не хочет быть президентом. Пичалька.
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чуть другое, но вы же знаите, всё что на пользу разрушение мордора, ну немогу удержаться:
Совет ЕС утвердит план новых санкций в отношении pоссии в связи с предполагаемым применением химического оружия, говорится в распространенном в воскресенье, 14 октября, пресс-релизе МИД Великобритании. Документ может быть подписан на встрече глав МИД стран Евросоюза 15 октября в Люксембурге, сообщило британское ведомство.
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Если Кошулинський идёт в президенты, значит он огенд кримля. Завтра соевые нам объяснят почему Тягнибок відмовився від участі в президентських виборах. Кандидатом буде Кошулинський - Цензор.НЕТ 6236
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Я скажу так. Сам голосовал за Свободу на прошлых выборах, но больше никогда не буду. Аргументировать могу одним словом - Махницкий. Всё. После него я к Свободе отношусь так же, как и БПП, НФ, БЮТ и т.п.
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Лучше ни за кого не голосовать. Меньше будет разочарований в жизни.
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і вам напишу,якщо самі не взмозі прочитати-----він був во генпрокурора 3,5 місяці..А що він встиг зробити читайте тут------- ''Бывший генпрокурор Украины Олег Махницкий: «Я могу отвечать только о результатах своей работы''------щоб робити висновки потрібно вислухати обмдві сторони.От і почитайте,що він каже про свою роботу.А то заладили,як папуга----Махницький...............
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Кто больше и чаще всех кричит "Cлава Украине" 99% он агент кремля.
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і вам напишу,якщо самі не взмозі прочитати-----він був во генпрокурора 3,5 місяці..А що він встиг зробити читайте тут------- ''Бывший генпрокурор Украины Олег Махницкий: «Я могу отвечать только о результатах своей работы''------щоб робити висновки потрібно вислухати обмдві сторони.От і почитайте,що він каже про свою роботу.А то заладили,як папуга----Махницький...............
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТягнибок отказался от участия в президентских выборах. Кандидатом будет Кошулинский
 
 
 
 
 
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