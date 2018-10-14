 Тягнибок отказался от участия в президентских выборах. Кандидатом будет Кошулинский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ВО "Свобода"".

Свой шаг лидер политсилы объясняет желанием ускорить процесс объединения националистических сил. Об этом Олег Тягнибок заявил во время своего выступления на Марше Славы УПА, подчеркнув, что этого требует нация.

"В этот святой день мы должны ответить на вопросы, которые перед нами, националистами, ставит нация. Едины ли мы? Будет ли украинцам за кого голосовать на ближайших выборах? Будут ли они иметь своего кандидата? Единого кандидата от националистов. Без сомнения, будут! И поэтому я, председатель всеукраинского объединения "Свобода", руководствуясь интересами нации и государства, ради единства националистических сил официально заявляю: интересы Украины и украинцев для меня выше любых амбиций. Я не буду выдвигать свою кандидатуру на этих президентских выборах", - сказал Тягнибок.

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Председатель "Свободы" надеется, что его отказ от участия в президентской кампании ускорит процесс определения единого кандидата от националистических сил.

"Ибо чего добиваются наши враги? Раскола националистического движения. Они спят и видят, что наши личные амбиции затмили наш разум и заставили поставить свое честолюбие, свою гордыню выше интересов нации и государства. Поэтому повторяю еще раз: я отказываюсь выдвигать свою кандидатуру на этих президентских выборах. Ибо какова наша миссия? Вернуть Украину украинцам. А для этого украинцы должны иметь своего кандидата. Единого кандидата от националистических сил", - уверен политик.

Тягнибок призвал все националистические силы поддержать кандидатуру Руслана Кошулинского, так как считает его оптимальным выбором.

"Руслан Кошулинский - это человек, уже проверенный государственными делами. Он имеет опыт управления государством в критический для Украины момент. Братья и сестры-украинцы, собратья националисты, прошу поддержать его кандидатуру", - резюмировал Олег Тягнибок.

Марш Славы Героев (ранее марш УПА) - ежегодное праздничное шествие украинских националистов в Киеве, которое проходит 14 октября на Покров, и приурочено ко Дню защитника Украины и годовщины создания Украинской Повстанческой Армии. Организатором марша с 2006 года является ВО "Свобода". В 2015 году к организации марша присоединились другие националистические партии и организации Украины.