 Тягнибок отказался от участия в президентских выборах. Кандидатом будет Кошулинский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ВО "Свобода"".
Свой шаг лидер политсилы объясняет желанием ускорить процесс объединения националистических сил. Об этом Олег Тягнибок заявил во время своего выступления на Марше Славы УПА, подчеркнув, что этого требует нация.
"В этот святой день мы должны ответить на вопросы, которые перед нами, националистами, ставит нация. Едины ли мы? Будет ли украинцам за кого голосовать на ближайших выборах? Будут ли они иметь своего кандидата? Единого кандидата от националистов. Без сомнения, будут! И поэтому я, председатель всеукраинского объединения "Свобода", руководствуясь интересами нации и государства, ради единства националистических сил официально заявляю: интересы Украины и украинцев для меня выше любых амбиций. Я не буду выдвигать свою кандидатуру на этих президентских выборах", - сказал Тягнибок.
Председатель "Свободы" надеется, что его отказ от участия в президентской кампании ускорит процесс определения единого кандидата от националистических сил.
"Ибо чего добиваются наши враги? Раскола националистического движения. Они спят и видят, что наши личные амбиции затмили наш разум и заставили поставить свое честолюбие, свою гордыню выше интересов нации и государства. Поэтому повторяю еще раз: я отказываюсь выдвигать свою кандидатуру на этих президентских выборах. Ибо какова наша миссия? Вернуть Украину украинцам. А для этого украинцы должны иметь своего кандидата. Единого кандидата от националистических сил", - уверен политик.
Тягнибок призвал все националистические силы поддержать кандидатуру Руслана Кошулинского, так как считает его оптимальным выбором.
"Руслан Кошулинский - это человек, уже проверенный государственными делами. Он имеет опыт управления государством в критический для Украины момент. Братья и сестры-украинцы, собратья националисты, прошу поддержать его кандидатуру", - резюмировал Олег Тягнибок.
Марш Славы Героев (ранее марш УПА) - ежегодное праздничное шествие украинских националистов в Киеве, которое проходит 14 октября на Покров, и приурочено ко Дню защитника Украины и годовщины создания Украинской Повстанческой Армии. Организатором марша с 2006 года является ВО "Свобода". В 2015 году к организации марша присоединились другие националистические партии и организации Украины.
С такой сумасшедшей популярностью смог бы победить разве что, Дарта Вейдера (конечно, если тот надумает принять участие в выборах).
Але тут один нюанс - я написав вище.
Є думка, що із першою версією плану ("миротворча" інкурсія в охоплену революційним хаосом Україну) в них не задалося, бо Майдан вирвав перемогу раніше, ніж хуйляка та його посіпаки прогнозували. Тобто до закриття сочінської "олімпіади" (тьху, ганьба мельдонієва!) - поки мілітарну агресивність рососісії було ще заблоковано міжнародними нормами.
Тож перейшли до плану Б - треба інший привід для війни.
І його підкинув Тягнибок.
От я і кажу знову: це було випадково, або... або власне частина плану Б?
Сподіваюся, ви зрозуміли, про що я.
Совет ЕС утвердит план новых санкций в отношении pоссии в связи с предполагаемым применением химического оружия, говорится в распространенном в воскресенье, 14 октября, пресс-релизе МИД Великобритании. Документ может быть подписан на встрече глав МИД стран Евросоюза 15 октября в Люксембурге, сообщило британское ведомство.