 Марш УПА проходит в центре Киева. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как передает Цензор.НЕТ, прямую трансляцию ведет Радио Свобода.
Участники акции собираются пройти от парка Шевченко до Европейской площади.
Как передает Цензор.НЕТ, прямую трансляцию ведет Радио Свобода.
Участники акции собираются пройти от парка Шевченко до Европейской площади.
Таким чином питання того яка УПА то є справжня УПА в значній мірі лежить в ідеологічній складовій. Проте як кажуть - ХТО ПЕРШИЙ ВЗУВ ТОГО І КАПЦІ, а першим взув Боровець у 1941.
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Ось про цей вияв зубожіння, будь ласка, з подробицями.
ТЯГНИБОК СТРОИТ РОСКОШНЫЙ ОСОБНЯК В ЗАПОВЕДНИКЕ
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
Тягнибок строит "хатынку-сиротынку" :
https://ru.tsn.ua/politika/tyagnibok-stroit-roskoshnyy-osobnyak-v-zapovednike-322066.html
Это чаво ? Это - раз.
Помнится Гордон вызвал Тягнибока на 112-й и анонсировал тему общения "Тягнибок - агент КГБ", при чём Гордон сказал что Тягнибок не придёт, спорил на 1000 баксов. Было смешно...
А после расследования "Грошей" стало не смешно, уж слишком Олежек напомнил Югика - картауса, манера одинаковая : и говорит в том же стиле, и втихаря хатынки возводит.
Неужели в УПА этого не видят ?
ьля ,кукли ряжені .
краще б вИ у пір'ї походили як бразильці на карнавалі,користі було б більше
Надо просто любить свою страну больше, чем бояться чужой.(С)
Тысячи и тысячи украинских юношей и девушек с оружием в руках вступили в бой сразу с двумя человеконенавистническими империями - немецко-фашистской и советско-коммунистической.
Их дело казалось безнадежным...
Но они противопоставили имперской мощи силу духа и победили. Империи упали и на их руинах появилась независимая, соборная, демократическая Украина.