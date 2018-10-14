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 Политика Украины, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16614) марш (485) националисты (364) УПА (558) Богачук Олег (721)

 Марш УПА проходит в центре Киева. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В центре Киева проходит организованный националистическими организациями марш по случаю 76-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

Как передает Цензор.НЕТ, прямую трансляцию ведет Радио Свобода.

Участники акции собираются пройти от парка Шевченко до Европейской площади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Марш УПА проходит в центре Киева 14

Источник: https://censor.net.ua/n3091343
 
   
 Топ комментарии
 
Марш настоящих патриотов.
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Слава УПА! Слава Україні! Героям Слава!

Марш УПА відбувається в центрі Києва - Цензор.НЕТ 527
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Усім борцям за волю України СЛАВА!!!!
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З якого перепою 76 річниця??? Взагалі то УПА заснована в серпні 1941р. і осередки діяли на всій території України. Те що ОУН у 1943р. підм'яло під себе частину осередків УПА в виключно в західних облостях, та оголосили їх своїм бойовим крилом, не свідчить про те, що саме УПА підпорядкована ОУН слід вважати справжньою УПА.
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не зовсім так - в 41 -му була створена "Поліська січ -УПА" під керівництвом Тараса Бульби- Боровця
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Та ні. Як раз все так. Питання лише в тому Яка із УПА є - УПА. УПА Боровця чи УПА Бандери. І ось тут мають місце істотні розбіжності.
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УПА Боровця підпорядковувалася уряду УНР, який на той час був в міграції, і діяла не зовсім ефективно, потім вони попали під вплив Мельника..... та й по чисельності вона нараховувала біля 10 тис бійців і основна її назва Поліська січ..... а справжньою стала УПА Бандери
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Дак, а Бандера у серпні 41р також не в Україні був.. ПС-УПА у грудні 1941 перейменована в просто УПА. Щодо єфективності - осередки УПА-Боровця діяли по всій території України і мали підтримку широких верств населення на відміну від УПА-Бандери осередки якої були виключно в західних облостях. Чисельність - на момент пропозиції Боровцю очолити УПА-ОУН від якої він відмовився УПА Боровця складала близько 40000 із яких до УПА-ОУН приєдналися лише близько 10000 через несприйняття ідеології ОУН.
Таким чином питання того яка УПА то є справжня УПА в значній мірі лежить в ідеологічній складовій. Проте як кажуть - ХТО ПЕРШИЙ ВЗУВ ТОГО І КАПЦІ, а першим взув Боровець у 1941.
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Маршируйте не маршируйте, а чотири останні роки показали - хто ким є і чого вартий насправді...................
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Слава УПА! Слава Україні! Героям Слава!

Марш УПА відбувається в центрі Києва - Цензор.НЕТ 527
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Тобі видніше - ти ж лярва московська...
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заморозил зарплаты

...
Ось про цей вияв зубожіння, будь ласка, з подробицями.
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Демонстрации это интересно но почему в новостях нигде нету и солва об Одессе и о событиях которые происходят там?Почему ни слова нету об отмене городскими властями празднования Дня Защитника Украины?Как только упадет кому то кирпич на голову так сразу вони на всю страну а как подтвердить или опровергнуть такую информацию так все забили языки в жопы.
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У нас будь-які "розумники" мають своє бачення виживання особисто-шкурного шляхом стикання патріотично налаштованих Сил лобами , підминаючи заодно усіх, невизначених іще в хистких своїх пріоритетах… А от для особливо "борзих" і ризикових уже є «Каста прикормлених" за державний ( наш ) рахунок, які готові накинутися на неугодних по першому сигналу хазяйського "ФАС !"...От так, майже непомітно для нас, розрослася і скріпилася під багатомільярднми вливаннями Харанто-поліцейська Олігархічна диктатура, яка абсолютно нічого спільного не має з європейськими демократичними Цінностями, - це всього-навсього гібридний, старий і протухлий совіцький нужник в шоколадній облудній обгортці !..І дивним виглядає те, що в нас до цього часу не визріли, не об'єдналися в єдину монолітну силу різномастні політичні рухи, спроможні згуртувати збаламучений Народ - і дати рішучий бій цій повзучій диктатурі...Так що, як казав Класик : - Гуртуймося, гуртуймося братове !!!
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жаль шо пока не гонят впереди колонны ссаными тряпками рабиновичей с мураевыми...
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Ты знаешь сколько там из АТО? Я только что оттуда, и скажу, там очень много ветеранов
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Как раз с парка Шевченка, скажу откровенно, дух Украины не сломать псевдоимперии. Столько воли, жизненной энергии и целеустремлённости я не видел с времен Майдана. Думаю, что и дух моего брата (Царствие небесное), тоже там.. Уже 2 года, как тебя не стало, та мина забрала жизнь 3 Героев. Верю что ты с нами здесь и сейчас!
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Вот вопрос. Вроде те, кто шёл на марше. хотел демонтировать не только памятник Ватутину, а и пушку на Арсенале. Отсюда вопрос: почему? Потому что это символ коммунизма? Ха-ха-ха. Мелкозорные людишки. Вот если бы ли почитали историю, поинтересовались, а не просто оради. то узнали, что пушки имели те, кто штурмовал Арсенал, а не коммуняки. Ещё раз тем. кто не понял с первого раза. Пушки, 76,2 мм, они же трёхдюймовки имели те, кто штурмовал Арсенал и воевал против коммунистов. которые подбили рабочих на восстание. Куда повёрнута пушка? Правильно на арсенал, посему нужно просто изменить название памятника и объяснять, кому он был создан это памятник на самом деле. Это как с Родиной Мать. которая смотрит в сторону России
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Тягнибоку хватило денег Коломойского на строительство хатынки, или ещё Порошенко добавлял?
ТЯГНИБОК СТРОИТ РОСКОШНЫЙ ОСОБНЯК В ЗАПОВЕДНИКЕ
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Страшна не сама война, а то, что сводки с передовой, уже не вызывают тут в тылу столько внимания как раньше. Как прогноз погоды, сухая статистика.. А там гибнут и лишаются здоровья лучшие из лучших.. Как будто так было всегда, и с этим все смирились..
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Марш УПА поддерживаю ,100% . Марш УПА відбувається в центрі Києва - Цензор.НЕТ 5630 . Но всякие палатки и проплаченные мытинги Марш УПА відбувається в центрі Києва - Цензор.НЕТ 879 .
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Слава самой нищей стране Европы!
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Так, вроде, никаких прямых угроз власти эта молодежь не демонстрирует, все лозунги правильные, за страну против внешних врагов.
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единственный, у кого здесь "играет очко" - это ты
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Патриоты - в окопах, бьют оккупантов...а это пустышки
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я из своих окопов 30 лет как вылез...да и не патриот я
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марш упа, а прапори однієї політичної організації.
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Берехня, не одной политсилы флаги... Там сейчас видны флаги Свободы, ПС, Азова...
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Що ж ви хлопці не маршируєте так красиво під сiзо і ментовкамі коли копи застосовуючи з якого сь то бодуна непропорційно загрозі жорсткість і силу, в'яжуть і пакують патріотів України, бійців атошников ??? Що ж ви терпите всіх цих сцуко олігархів, всю цю корупцію, всю цю підкупну гнилу судову ментовську систему ?
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Україна назавжди буде назалежною! Геморой - паришинським хероям. Нашим воякам - слава вовіки! Низький уклін полеглим за НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ!!! Навіки залишитеся в наших душах, серцях та пам'яті святій! Вічна пам'ять ГЕРОЯМ!!! Не дамо нікому НАШУ РІДНУ УКРАЇНУ!!! НІКОЛИ Й НІКОМУ!!! Бо це є наша СВЯТА та ВІДВІЧНА ВІТЧИЗНА! Низький уклін Вам, наші славетні оборонці!
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УПА уважаю, это бесспорно, но возникли крамольные мысли насчёт лидера УПА.
Тягнибок строит "хатынку-сиротынку" :
https://ru.tsn.ua/politika/tyagnibok-stroit-roskoshnyy-osobnyak-v-zapovednike-322066.html

Это чаво ? Это - раз.
Помнится Гордон вызвал Тягнибока на 112-й и анонсировал тему общения "Тягнибок - агент КГБ", при чём Гордон сказал что Тягнибок не придёт, спорил на 1000 баксов. Было смешно...
А после расследования "Грошей" стало не смешно, уж слишком Олежек напомнил Югика - картауса, манера одинаковая : и говорит в том же стиле, и втихаря хатынки возводит.
Неужели в УПА этого не видят ?
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пане Іванов, одне запитання - з якого часу тягнибок став лідером УПА? українець такого точно б не написав
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Тупонул, я имел ввиду "Свободу". А насчёт украинец или нет, не переживайте, украинец, тока кацапской национальности.
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насчёт Тягнибока ты ошибаешься... Кстати, на Майдане погибло больше всего свободовцев.
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пора свободівцям вибрати іншого лідера і від "Пупса" позбутися......
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......"хода",.."марш".....
ьля ,кукли ряжені .
краще б вИ у пір'ї походили як бразильці на карнавалі,користі було б більше
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Рашист, тебе українці забули спитати, що їм робити...
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якщо б воскресли Воїни УПА вони б першими стратили навіть не камуняк ,а цих ряжених імпотентів
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Националисты же знают про Семочко, Медведчука, Аброськина, регионалов и прочих агентов Кремля. Почему не действуют?
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Стать бандеровцем легко.
Надо просто любить свою страну больше, чем бояться чужой.(С)
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Якби у французької армії був такий дух, як в УПА, то німецький чобіт ніколи не топтав би Францію Шарль де Голль, Президент Франції (1959-1969) ​ <
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За що боролася УПА, знають усі, хто хоче про це знати - за незалежну Україну. "Здобудеш Українську державу або згинеш у боротьбі за неї", - це гасло бійців УПА. Тим часом солдатів радянських військ вели у бій з гаслом "За Советскую Родину! За Сталина!" СРСР сьогодні не існує. Історія винесла свій вирок Сталіну та його злочинам. То хто ж виявився правим - комуністи чи українські патріоти?
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Подвиг воинов УПА не имеет аналогов в истории.
Тысячи и тысячи украинских юношей и девушек с оружием в руках вступили в бой сразу с двумя человеконенавистническими империями - немецко-фашистской и советско-коммунистической.

Их дело казалось безнадежным...
Но они противопоставили имперской мощи силу духа и победили. Империи упали и на их руинах появилась независимая, соборная, демократическая Украина.
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