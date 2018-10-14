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 Политика Украины, Происшествия, Киевские новости
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Все про:МВД (7651) Нацполиция (8302) Шевченко Артем (144)

 Полиция проверяла оперативную информацию об опасном предмете. Препятствующие бросили два взрывпакета, - Шевченко о стычке в центре Киева

Полиция получила оперативную информацию про потенциально опасный предмет в одном из транспортных средств на Михайловской.

Об этом заявил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, комментируя для Цензор.НЕТ сегодняшние события в центре Киева.

"В центре Киева происходят масштабные праздничные мероприятия, и там находится большое количество людей - отдыхающих, гостей, празднующих. Центр Киева – свободен для доступа. Тут нет какого-то режима, рамок, проверок и т.д. И в таких условиях полиция уделяет особое внимание проверке оперативной информации относительно намерений разных лиц принести или привезти предметы, которые могут быть запрещенными или опасными. С превентивной целью, разумеется..

В данном случае, внизу на Михайловской, полиция получила такую информацию – про потенциально опасный предмет в одном из транспортных средств. Для того, чтобы проверить эту оперативную информацию, полицейские соответствующим образом среагировали, подтянулись и начали пытаться проверить это. Но, лица которые там были, начали этому препятствовать.

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То есть наша логика такова: если ты не ввозишь ничего запрещенного, либо же опасного, то тебе нет смысла препятствовать поверхностному осмотру, проверке или просьбе полицейских проверить вещи и транспортное средство.

В данном случае они начали препятствовать, чем подтвердили подозрение, что может быть что-то опасное. Именно поэтому силами и средствами полиции, в частности полиции Киева, подразделениями ТОР и патрульной полиции был блокирован участок дороги на Михайловской, один квартал от Майдана Незалежности. Движение было заблокировано, и на протяжении определенного времени происходило такое вот выяснение отношений.

Важно отметить, что в ходе этого "выяснения" со стороны "препятствующих" были брошены два взрывпакета со взрывом, дымом и шумом. То есть очевидные провокационные шаги, которые подтвердили наши подозрения, что те, кто пытался ввезти этот предмет, не были с полностью мирными намерениями.

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В результате предмет был изъят из транспортного средства. Это оказалась большая военная палатка. Но неизвестно, зачем надо было препятствовать осмотру и проверке.

Мы вынуждены реагировать на оперативную информацию о том, что кто-то может внести или ввезти в центр столицы опасные предметы.

Вот такая была логика наших действий. Все – предмет изъяли, люди разошлись, блокада с дороги снята, возобновлено дорожное движение.

То есть. если бы не препятствовали проверке, то никаких конфликта, толкотни и эмоций могло и не быть вообще.

Поэтому мы призываем всех, кто прибывает в центр Киева, адекватно реагировать на усиленные меры безопасности со стороны полиции, ведь она получает много оперативной информации. И это наш долг ее проверять, особенно после событий 31 августа 2015 года".

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Источник: https://censor.net.ua/n3091340
 
   
 Топ комментарии
 
Звонили минеры КПП "Шегини". Пришлось разогнать собрание людей на майдане, а то мог бы пукин напасть и томос украсть.
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Поліцейські молодці, так і треба діяти! Вітаю іх, а також всіх воїнів з Днем захистника України, бо захищати країну треба і від зовнішнього ворога, і від внутрішнього також.
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порошенко и его мусорские ублюдки подонки
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Как же быстро перекрасилась эта сука! Ещё он шутил, когда избили ветеранов АТО под Радой, что они немного "прикрутили".
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пачку шоколада бросили? Полиция проверяла оперативную информацию об опасном предмете. Препятствующие бросили два взрывпакета, - Шевченко о стычке в центре Киева - Цензор.НЕТ 9553
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Звонили минеры КПП "Шегини". Пришлось разогнать собрание людей на майдане, а то мог бы пукин напасть и томос украсть.
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порошенко и его мусорские ублюдки подонки
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а чо ты тут это вещаешь? выходишь на улицу, подходишь к любому копу и озвучиваешь этот тезис. или всрался?
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любой мусор сам знает, что он мусор, правда стрилочек ?
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кроме того, подошёл, сказал, что дальше ?
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так ты подойди и скажи. потом посмотрим что будет дальше. правда сенечка? ты же не балабол интернетный. ты же крутой пацан. или нет?
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оденут наручники и убьют выстрелом в спину ?
так принчто у вашей ублюдочной мусорской гвардии воров и бандитов ?
хорошо умеете по карманам работяг шарить ?
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я не люблю спойлеры. вперед воин диванный!
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А когда тебя ограбят или заедут просто так, по твоей красивой физиономии, ты побежишь к этой *мусорской гвардии* и законы вспоминать и о конституции Украины думать и волать о своих правах.
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А толку, люди то идут по началу, пишут заявы, но мусорскя гвардия ничего не расследует и никому не помогает, так что мусора не люди, это подонки! Поліція перевіряла оперативну інформацію про небезпечний предмет. Активісти кинули два вибухопакети, - Шевченко про сутичку в центрі Києва - Цензор.НЕТ 1701
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чего стоит ваша мусорская спесь, когда вы видите отверстие ствола перед своей
бандитской мордой ? как ваши двух чехов в Одессе пытались напугать ?
сколько впшей гнили собралось пострелять из за угла, херой ?
вы умеете прессовать безоружных алкашей, не более,
а здесь мусора немного другие имелись в виду
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ты безоружный алкаш? тогда тебя не тронут, не ссы
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так возьми ствол и покажи его копу. можешь даже после того как скажешь ему то что ты тут накорябал. еще прикольнее будет
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Вспомни 2014, мусорам не то что говорили, их живьем палили, так что все может повториться, учитывая нынешние тенденции.
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как вы представляете себе этот разговор ?
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Поліцейські молодці, так і треба діяти! Вітаю іх, а також всіх воїнів з Днем захистника України, бо захищати країну треба і від зовнішнього ворога, і від внутрішнього також.
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Прально порохобот Мусора есть бесстрашные герои они не бздят что против них как и против Петручио все вменяемое население Украины Вижу их героизм граничит с дэбилизмом Но почему то зреет увереность не защитят они смиренного диабетика Ой не защитят Спердолят как и их предшественики \беркута\ Еще пока крови небыло Но это пока Тема наростающая у венского танцора все впереди
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Опять быдлоактивисты? Рашка денег подогнала?
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ФСБ бездарна гопота. Не можуть толком організувати пяту колону(вона без "баксів" на вулиці не вийде). Москаль(нащадки НКВДешних заградотрядників) в Україні прогнив в тому місці де мали бути "скрепи"
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Кремлівським гебістам ніякі гроші не допоможуть роз'єднати український народ і вийти на вулиці , на догоду московським упирям і п'ятій колоні кремля !!
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Почитай, что тут пишут! У них враг, не в Кремле сидит, а в Киеве!
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Таки так! Намет, це ж так страшно і, головне, небезпечно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция проверяла оперативную информацию об опасном предмете. Препятствующие бросили два взрывпакета, - Шевченко о стычке в центре Киева
 
 
 
 
 
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