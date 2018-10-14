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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Торжественные мероприятия ко Дню защитника Украины прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 14 октября, в центре Киева прошли торжественные мероприятия ко Дню защитника Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, на Софийской площади в Киеве глава УПЦ КП Филарет совершил благодарственный молебен за Украину и автокефалию Украинской православной церкви, инициированный Президентом Украины Петром Порошенко.

Кроме этого, на территории Министерства обороны Украины при участии Президента Петра Порошенко, министра обороны Степана Полторака и Секретаря СНБО Александра Турчинова состоялось открытие Зала памяти защитников Украины.

Также в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне прошла церемония принятия торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

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Торжественные мероприятия ко Дню защитника Украины прошли в Киеве 01

Торжественные мероприятия ко Дню защитника Украины прошли в Киеве 02

Торжественные мероприятия ко Дню защитника Украины прошли в Киеве 03
Торжественные мероприятия ко Дню защитника Украины прошли в Киеве 04
Торжественные мероприятия ко Дню защитника Украины прошли в Киеве 05
Торжественные мероприятия ко Дню защитника Украины прошли в Киеве 06
Торжественные мероприятия ко Дню защитника Украины прошли в Киеве 07
Торжественные мероприятия ко Дню защитника Украины прошли в Киеве 08
Торжественные мероприятия ко Дню защитника Украины прошли в Киеве 09
Торжественные мероприятия ко Дню защитника Украины прошли в Киеве 10
Торжественные мероприятия ко Дню защитника Украины прошли в Киеве 11
Торжественные мероприятия ко Дню защитника Украины прошли в Киеве 12

Источник: https://censor.net.ua/n3091338
 
   
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Всіх українців патріотів зі Святою Покровою! Всі тролеботи - лісом - полем- через гай !
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Турчинов из образа не выпадает. Вырядился, клоун. Тогда бы уже и саблю нужно, и гранату на пояс.
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Это тот 4то полуостров подарил и для лохо№ он герой
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это все прекрасно, но почему лично Вы не защитили Крым весной 2014???
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Не гоните. Весной 14го он был молодцом ! Как раз первые добровольцы пошли в армию и он всё дела что они просиили и по законам и прочему !
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Чиновник инициировал молебен? Торжественные мероприятия ко Дню защитника Украины прошли в Киеве - Цензор.НЕТ 166
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Нужно всем этим баранам, котрые тут жопу рвут в этих поповских разборках, ввести отчисления на церковную десятину из зарплаты.
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показуха
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Пеца не разрешает торогать памятники расейским палачам Ватутину и др .Это в очередной раз доказывает двуличность Потроха
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Свастику удалили бы для начала с Родины Матери. А так все очень хорошо и своевременно.
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Всіх українців патріотів зі Святою Покровою! Всі тролеботи - лісом - полем- через гай !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТоржественные мероприятия ко Дню защитника Украины прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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