 Более 6000 женщин в ВСУ являются участницами боевых действий, - правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в своем блоге на портале кампании "Повага" правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко.

Более 6000 женщин являются участницами боевых действий, 24 – ранены, 4 погибли.

Поздравляя с праздником всех защитников и защитниц Украины, Левченко отмечает, что День защитника Украины - это праздник, имеющий отголосок в сердцах всех, кто борется и помогает бороться за свободу и независимость Украины, отдает дань уважения ежедневному героизму защитников территориальной целостности Украины, помогает армии и верит в победу.

По ее словам, этот праздник, установленный Указом Президента Украины 14 октября 2014 года, достаточно молодой, и именно мы с вами должны не только оказывать уважение защитникам, но и создавать новые традиции. "Ежедневно мы с вами создаем историю, новую историю молодого независимого государства. Мы с вами развиваем страну, в которой живут прогрессивные и непредвзятые люди. Поэтому и важно обратить внимание на то, что День защитника Украины - это праздник не только мужчин, но и женщин, которые защищали и продолжают защищать Украину", - написала Левченко.

Читайте также: Порошенко подписал Закон о равных правах женщин и мужчин в армии

По ее словам, поздравлять только мужчин с этим праздником - давняя привычка. Но жизнь изменчива. Современное общество и традиции должны соответствовать современным реалиям. А они, как отметила Уполномоченный, таковы: в Вооруженных силах Украины из общего количества 255 000 лиц проходят службу около 55 000 женщин, из которых более 25 000 имеют воинские звания, к тому же, около трех с половиной тысяч - офицерские. Женщины проходят службу также в Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службе Украины, Службе безопасности Украины, Национальной полиции. Благодаря сотрудничеству с НАТО, реализации евроинтеграционного курса Украины сняты все ограничения на назначение женщин на должности в Вооруженных силах Украины.

"Более 6000 женщин являются участницами боевых действий, 24 - ранены, 4 погибли. Женщины защищают Украину в войне против российской агрессии на востоке государства как пулеметчики, снайпера, гранатометчики, водители боевых машин, медицинские работники и тп. И поэтому сегодня исключать из когорты защитников Отчизны женщин не только некорректно и неблагодарно, это еще и дискриминация. Поэтому поздравляем тех, кто нас защищает!" - написала Левченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В украинской армии служит 55 тыс. женщин, - Порошенко

Кроме того, Правительственный уполномоченый по вопросам гендерной политики отметила, что такой подход необходимо учитывать не только поздравляя взрослых, но и организовывая праздники в учебных заведениях.