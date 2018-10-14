===ОБСЕ зафиксировала на Донбассе очередные колонны "КамАЗов" и "Уралов" из России===

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в Facebook, ссылаясь на отчет ОБСЕ.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, который опубликован 13 октября 2018 года, на временно оккупированной территории Донецкой области в районе Маныча вблизи границы с Российской Федерацией БПЛА СММ снова зафиксировал колонны военных грузовиков боевиков, одна из которых в составе семи КамАЗов, четырех "Уралов", а также МТ-ЛБ на трале, а другая - в составе двух КамАЗов (один из которых - с двухосным прицепом) и двух "Уралов", - говорится в сообщении.

В штабе ООС, что это лишь один из многих зафиксированных международными наблюдателями фактов, подтверждающих непрерывное движение вооружения в обе стороны на контролируемом оккупантами участке российско-украинской границы.

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Отмечается также, что вооруженные формирования Российской Федерации систематически препятствуют деятельности международных наблюдателей.

Так, наемники РФ запретили представителям миссии проехать для проведения мониторинга в Седово, Новоазовск и Вознесеновку.

"Кроме того, в Бойковском персонал местной больницы отказался давать представителям СММ ОБСЕ информацию о пострадавшем гражданском населении без разрешения вооруженных формирований РФ. Аналогичный отказ международные наблюдатели получили от руководства школы в Чернухино. Это очевидно является показателем того, насколько запуганно население временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

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