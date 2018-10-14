EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  1095  10
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (3339) наемники РФ (646) операция Объединенных сил (621)

 ОБСЕ зафиксировала на Донбассе очередные колонны "КамАЗов" и "Уралов" из России

Очередная колонна военных грузовиков оккупационных войск зашла на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области из Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в Facebook, ссылаясь на отчет ОБСЕ.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, который опубликован 13 октября 2018 года, на временно оккупированной территории Донецкой области в районе Маныча вблизи границы с Российской Федерацией БПЛА СММ снова зафиксировал колонны военных грузовиков боевиков, одна из которых в составе семи КамАЗов, четырех "Уралов", а также МТ-ЛБ на трале, а другая - в составе двух КамАЗов (один из которых - с двухосным прицепом) и двух "Уралов", - говорится в сообщении.

В штабе ООС, что это лишь один из многих зафиксированных международными наблюдателями фактов, подтверждающих непрерывное движение вооружения в обе стороны на контролируемом оккупантами участке российско-украинской границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ трижды за неделю фиксировала автоколонны, ночью заезжающие на оккупированный Донбасс из РФ, - Хуг

Отмечается также, что вооруженные формирования Российской Федерации систематически препятствуют деятельности международных наблюдателей.

Так, наемники РФ запретили представителям миссии проехать для проведения мониторинга в Седово, Новоазовск и Вознесеновку.

"Кроме того, в Бойковском персонал местной больницы отказался давать представителям СММ ОБСЕ информацию о пострадавшем гражданском населении без разрешения вооруженных формирований РФ. Аналогичный отказ международные наблюдатели получили от руководства школы в Чернухино. Это очевидно является показателем того, насколько запуганно население временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гиацинт-Б", "Грады", "Гвоздики", гаубицы Д-30: ОБСЕ опубликовала перечень неотведенной техники наемников РФ на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3091335
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
И? Во если бы заехала колонна "КрАзов" или "Богданов" можно было бы слегка удивиться.
 показать весь комментарий
 
===ОБСЕ зафиксировала на Донбассе очередные колонны "КамАЗов" и "Уралов" из России===

Вот поэтому БАБА ЯГА раися ПРОТИВ введения тех кто этим камаза вмиг "дыхалку" перекроет
 показать весь комментарий
 
 
Зачастили .... и где же эта вонючая БеСе была раньше? ..
 показать весь комментарий
 
это Госдеп снимал...в Эль Пасо,судя по погоде...
 показать весь комментарий
 
Ехал парень за Урал -- в Калифорнию попал!
Вот какой рассеянный сын Сары Моисеевны...
 показать весь комментарий
 
А, ведь если отбросить эйфорию о томосе, включить мозг и подумать, то вырисовывается немалая попень. хуйло затеял войну из за вонючего рускага изыка, а за потерю влияния, денег и богатств в виде своего сатаната в Украине может напакостить еще больше
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОБСЕ зафиксировала на Донбассе очередные колонны "КамАЗов" и "Уралов" из России
 
 
 
 
 
 вверх