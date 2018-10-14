 Полиция не допустила повреждения советских памятников в Мариинском парке, - Крищенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
"Активисты пытались совершить активные действия, полиция оттеснила их", - сказал Крищенко в воскресенье журналистам в Киеве.
По его словам, полиция изъяла оборудование (лестницу), с помощью которого представители ОУН пытались демонтировать памятник, оно будет возвращено руководителю Добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому.
Также Крищенко акцентировал внимание на том, что полиция лишь обеспечивает правопорядок, не допуская актов вандализма, а вопрос демонтажа или переноса памятников участникам Январского восстания и генералу Николаю Ватутину находятся вне компетенции правоохранителей.
"Необходимо законодательным способом решить эти вопросы. Это не компетенция полиции Киева", - подчеркнул он.
В свою очередь, в отделе коммуникаций полиции г.Киева подчеркнули, что памятник Ватутину стоит на могиле генерала, аналогичная информация есть и по памятнику участникам Январского восстания, в связи с чем правоохранители обратились в Киевскую городскую государственную администрацию с запросом, на который пока не получили ответа.
"Ватутина - захоронение, поэтому любое действие (в отношении памятника. – Ред.) будет вандализм. Январского восстания - есть информация, что это может быть братская могила, поэтому полиция обратилась в КГГА с просьбой предоставить эту информацию и определиться со статусом памятника", - рассказали в главке.
Как сообщалось, Крищенко в субботу заявил, что памятник Ватутину не подпадает под действие закона о декоммунизации, так как представляет собой могильное захоронение, поэтому полиция намерена не допустить актов вандализма и реагировать надлежащим образом на неправомерные действия.
Класифікація новини: ганебна перемога.
А раз ЕС ответит не в русле активистов , то они геи и пропиндосники , не так ли ?)))
А по существу, я оперирую Европейским Правом . А тамошних уже заипали некоторые венгры , поляки , прибалты со своими выкидонами , доблестными боями с мертвецами )
https://www.facebook.com/100007928348460/videos/2173440332930224/UzpfSTEwMDAwODg1OTQzNTM2OTo5NDI2ODY3OTkyNTg5NTI/
Жуков считал этого генерала высокоэрудированным и очень работоспособным военачальником, Хрущеву он запомнился как почти непьющий. Погиб командующий 1-м Украинским фронтом Николай Федорович Ватутин в результате нелепой случайности, которую вполне можно было предотвратить. Начало и развитие военной карьеры До службы в армии сельский парень из Белгородчины Николай Ватутин ничем особенным себя не проявил - окончил земское училище (правда, с похвальным листом). Родители его были середняки. Революция прошла мимо их семьи. В апреле 1920 года Ватутина призвали в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. На Украине красноармеец Николай Ватутин воевал с бандами Махно и другими противниками советской власти. Окончил пехотную школу и получил звание красного командира. С 1922-го по 1926 годы будущий генерал армии прошел путь от командира отделения до ротного. Отучившись в двух военных академиях, к началу Великой Отечественной войны толковый офицер сделал успешную военную и партийную карьеру, он замещал начальника Генштаба и входил в ЦК партии на Украине. Командующий фронтами С конца июня 1941 года Н. Ф. Ватутин возглавлял штаб Северо-Западного фронта, участвовал в проведении ряда операций, среди которых преобладали оборонительные, - обстановка на этом фронте была не из лучших. В 1942 году Николай Федорович несколько месяцев прослужил в Генштабе, куда был отозван Сталиным. Затем его назначили командовать Воронежским фронтом. Соединения Воронежского фронта, которым командовал Ватутин, провели ряд наступательных операций, в результате которых немцы уже не смогли на этом участке боевых действий заниматься переброской войск, необходимых вермахту под Сталинградом и на Кавказе. Бои за Воронеж оказались трудными, к августу 1942 года нашими войсками была заняты лишь Осетровский и Чижовский плацдармы. В октябре того же года генерала Ватутина назначили командующим новым Юго-Западным фронтом. Этому фронту предстояло принять участие в знаменитой операции «Уран» - войскам двух фронтов (Юго-Западному содействовал Сталинградский фронт) удалось окружить свыше 20 гитлеровских дивизий. В дальнейшем были пресечены попытки Манштейна деблокировать группировку Паулюса, а немецко-фашистские войска в январе 1943 года под Сталинградом разгромили. В марте 1943 года Н. Ф. Ватутин снова взял под свое командование Воронежский фронт. Николай Федорович разработал план первого этапа знаменитой Курской битвы - стратегическую оборонительную операцию. В октябре того же года у Ватутина - новое и последнее в его жизни назначение - командующий 1-м Украинским фронтом (так переименовали Воронежский фронт). Ватутин участвует в битве за Днепр, Киевских наступательной и оборонительной операциях, в нескольких других наступательных акциях Красной Армии. Последней из них для генерала армии была Ровно-Луцкая операция. Поехали по неразведанной дороге Тяжелое ранение, в итоге стоившее генералу армии жизни, Ватутин получил, совершая инспекторскую поездку в конце февраля 1944 года, - Николай Федорович хотел лично проследить за ходом подготовки к боевым действиям 60-й армии. Две штабные машины, в одной из которых ехал Н. Ф. Ватутин, нарвались на засаду, устроенную в районе села Милятина (Ровенская область) бандгруппой украинских националистов из УПА (запрещенная в РФ организация). Взвод охраны Николая Федоровича по роковому стечению обстоятельств передвигался по другой дороге, а трасса, выбранная Ватутиным, оказалась неразведанной. Генерал отстреливался от нападавших коллаборационистов наравне со всеми и получил ранение в бедро. Тяжело раненый Ватутин был эвакуирован в госпиталь Киева, его лечением занимались самые лучшие военные медики, включая главного хирурга Красной Армии Н. Н. Бурденко. В результате сквозного ранения бедра у Николая Федоровича была раздроблена кость. Врачи не могли справиться с газовой гангреной, развившейся у раненого, несмотря на проведенную операцию и использованный при лечении новейший на тот момент препарат пенициллин. Ситуацию, возможно, спасла бы ампутация ноги, но генерал запретил ее делать. В результате 15 апреля того же года генерал армии умер от заражения крови. Через два дня его похоронили в Киеве. Он был третьим сыном у матери, погибшим на той войне, - все трое умерли в 1944 году. Именем Героя Советского Союза генерала Ватутина названы десятки улиц и проспектов населенных пунктов теперь уже бывшего СССР, два теплохода и пароход.
Источник: Николай Ватутин: генерал, которого убили украинские националисты
© Русская Семерка russian7.ru
Сколько памятников фюрера и его сподвижником в Германии?
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Договор о ненападении (также известный как пакт Молотова-Риббентропа) был подписан СССР и Германией в 1939 году. К этому документу прилагался секретный протокол, в котором две страны, по сути, делили между собой территорию Восточной Европы. Через несколько дней после подписания договора, 1 сентября, войска Германии вошли в Польшу.
"ОБСЕ приравняла СССР к нацистской Германии"
https://www.politforums.net/historypages/1415742573.html
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, осуждающую массовое нарушение прав человека тоталитарными коммунистическими режимами.
Просьба до Томоса - никаких действий до них не доходит? Из-за отсутствия мозгов или выполняют приказы из Кремля через квази-патриотов?
" в округе Дарем в Северной Каролине демонстранты снесли памятник, посвящённый армии Конфедеративных Штатов Америки".
В свою очередь, в отделе коммуникаций полиции г.Киева подчеркнули, что памятник Ватутину стоит на могиле генерала, аналогичная информация есть и по памятнику участникам Январского восстания, в связи с чем правоохранители обратились в Киевскую городскую государственную администрацию с запросом, на который пока не получили ответа.
"Ватутина - захоронение, поэтому любое действие (в отношении памятника. - Ред.) будет вандализм. Январского восстания - есть информация, что это может быть братская могила, поэтому полиция обратилась в КГГА с просьбой предоставить эту информацию и определиться со статусом памятника", - рассказали в главке. Источник: https://censor.net.ua/n3091333
Мова гарна, але стадо ізбіратєлєй путєна допустило неналежне її використання.
Защищать совковый хлам, майно дамбасяецей рыжей ССУЧАРЕ, мертведчуков, боек, шухерычей и прочей кремлядьской РЫГО-МРАЗИ, у паганого мусора Сабакова и ачкастого гырлявого пистабола, получается лучше всего.
"Москаль"- це не житель росії.
Це та падлюка, яка живе в
Україні
І якій все не подобаеться:
Hi їжа, ні мова, ні наші
вродливі жінки.
Але ж i до рociї ця тварюка
їхати не хоче!
Кстати , если там,под памятником , лежи трупак генерала , то харе вам православным ))) воевать с мертвецами .
В принципе , можно перезахоронить и потом снести памятники... А на месте идолов построить гипермаркет Рошен .
"Ватутина - захоронение, поэтому любое действие (в отношении памятника. - Ред.) будет вандализм. Январского восстания - есть информация, что это может быть братская могила, поэтому полиция обратилась в КГГА с просьбой предоставить эту информацию и определиться со статусом памятника", - рассказали в главке. Источник: https://censor.net.ua/n3091333
кстати эстонцы молодцы - убрали алёшку и поставили на кладбыще.
Хто за це відповість ? Поліція ?
Да не стихиино а организованно и законно можно убирать из плодородного сада.
Ну в самом деле - как можно сносить памятник героическим борцам за советскую власть? Это же вандализм!!!
А это точно происходит в Украине?
Напередодні прийняття Верховною Радою України законів про декомунізацію України, у листопаді 2014 року Український інститут національної пам'яті включив Ватутіна до списку окремих осіб, причетних до боротьби проти незалежності України, організації голодоморів та політичних репресій, чиїми іменами названі вулиці в Україні.[3][4] Згодом, після прийняття Верховною Радою України законів про декомунізацію України, у жовтні 2015 року Український інститут національної пам'яті оприлюднив на своєму веб-сайті оновлений «Список осіб, які підпадають під декомунізацію»,[5] і у цей список не потрапив Ватутін.
Но памятник борщевикам, поднявшим мятеж против Центральной Рады, который до сих пор торчит в Центре Киева - это уже за гранью
Чому бы рядом еще и памятник Моторолле не установить? Тоже ведь борец с украинским буржуазным национализмом
В Гражданскую он был рядовым красноармейцем а не чекистом или комиссаром
В Голодоморе участия не принимал т.к в 30-е служил в Северо-Кавказком военном округе
В политических репрессиях не замечен - просто потому что служил не в НКВД
Во время войны был преимуществено штабным работником затем стал командующим фронтом причем довольно успешным