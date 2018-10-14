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Все про:Киев (16606) националисты (364) памятник (1812) Нацполиция (8297) Крищенко (235)

 Полиция не допустила повреждения советских памятников в Мариинском парке, - Крищенко

Правоохранители не допустили повреждения памятника генералу Ватутину и памятнику участникам Январского вооруженного восстания в Мариинском парке Киева.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Активисты пытались совершить активные действия, полиция оттеснила их", - сказал Крищенко в воскресенье журналистам в Киеве.

По его словам, полиция изъяла оборудование (лестницу), с помощью которого представители ОУН пытались демонтировать памятник, оно будет возвращено руководителю Добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому.

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Также Крищенко акцентировал внимание на том, что полиция лишь обеспечивает правопорядок, не допуская актов вандализма, а вопрос демонтажа или переноса памятников участникам Январского восстания и генералу Николаю Ватутину находятся вне компетенции правоохранителей.

"Необходимо законодательным способом решить эти вопросы. Это не компетенция полиции Киева", - подчеркнул он.

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В свою очередь, в отделе коммуникаций полиции г.Киева подчеркнули, что памятник Ватутину стоит на могиле генерала, аналогичная информация есть и по памятнику участникам Январского восстания, в связи с чем правоохранители обратились в Киевскую городскую государственную администрацию с запросом, на который пока не получили ответа.

"Ватутина - захоронение, поэтому любое действие (в отношении памятника. – Ред.) будет вандализм. Январского восстания - есть информация, что это может быть братская могила, поэтому полиция обратилась в КГГА с просьбой предоставить эту информацию и определиться со статусом памятника", - рассказали в главке.

Как сообщалось, Крищенко в субботу заявил, что памятник Ватутину не подпадает под действие закона о декоммунизации, так как представляет собой могильное захоронение, поэтому полиция намерена не допустить актов вандализма и реагировать надлежащим образом на неправомерные действия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091333
 
   
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Правоохранители не допустили повреждения памятника генералу Ватутину и памятнику участникам Январского вооруженного восстания в Мариинском парке Киева.Источник: https://censor.net.ua/n3091333 - "декомунізація" рулить ! Полиция не допустила повреждения советских памятников в Мариинском парке, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8225
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Для болотян і тупеньких - захищають не пам"ятник, а порядок. Не цієї товпи компетенція вирішувати долю даного пам"ятнику.
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це варвари а не націоналисти
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Правоохранители не допустили повреждения памятника генералу Ватутину и памятнику участникам Январского вооруженного восстания в Мариинском парке Киева.Источник: https://censor.net.ua/n3091333 - "декомунізація" рулить ! Полиция не допустила повреждения советских памятников в Мариинском парке, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8225
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І нахріна? Знайшли що захищати...
Класифікація новини: ганебна перемога.
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Так в Европе давно снесли все нациские памятники. Вот и живут.
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вот и пускай активисты обратятся в ЕС., но раз не обращаются , значит знают что ответит ЕС.
А раз ЕС ответит не в русле активистов , то они геи и пропиндосники , не так ли ?)))
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в тебе, в Білорусі, мало своїх проблем, що ти так активно лізеш в наші справи?
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Сделайте стену УКРNET, заблокируйте все входящие и ни кто к вам на сайты не полезет )))
А по существу, я оперирую Европейским Правом . А тамошних уже заипали некоторые венгры , поляки , прибалты со своими выкидонами , доблестными боями с мертвецами )
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от коли твоя країна буде жити за європейським правом, тоді і будеш давати свої рекомендації.... а кацапів, дохлих чи напівдохлих, ми з України викинемо
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ПНХ разом із своїми порадами іноземцю.
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"..погавкають і заспокояться " (Шкіряк)
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Николай Ватутин: генерал, которого убили украинские националисты

Жуков считал этого генерала высокоэрудированным и очень работоспособным военачальником, Хрущеву он запомнился как почти непьющий. Погиб командующий 1-м Украинским фронтом Николай Федорович Ватутин в результате нелепой случайности, которую вполне можно было предотвратить. Начало и развитие военной карьеры До службы в армии сельский парень из Белгородчины Николай Ватутин ничем особенным себя не проявил - окончил земское училище (правда, с похвальным листом). Родители его были середняки. Революция прошла мимо их семьи. В апреле 1920 года Ватутина призвали в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. На Украине красноармеец Николай Ватутин воевал с бандами Махно и другими противниками советской власти. Окончил пехотную школу и получил звание красного командира. С 1922-го по 1926 годы будущий генерал армии прошел путь от командира отделения до ротного. Отучившись в двух военных академиях, к началу Великой Отечественной войны толковый офицер сделал успешную военную и партийную карьеру, он замещал начальника Генштаба и входил в ЦК партии на Украине. Командующий фронтами С конца июня 1941 года Н. Ф. Ватутин возглавлял штаб Северо-Западного фронта, участвовал в проведении ряда операций, среди которых преобладали оборонительные, - обстановка на этом фронте была не из лучших. В 1942 году Николай Федорович несколько месяцев прослужил в Генштабе, куда был отозван Сталиным. Затем его назначили командовать Воронежским фронтом. Соединения Воронежского фронта, которым командовал Ватутин, провели ряд наступательных операций, в результате которых немцы уже не смогли на этом участке боевых действий заниматься переброской войск, необходимых вермахту под Сталинградом и на Кавказе. Бои за Воронеж оказались трудными, к августу 1942 года нашими войсками была заняты лишь Осетровский и Чижовский плацдармы. В октябре того же года генерала Ватутина назначили командующим новым Юго-Западным фронтом. Этому фронту предстояло принять участие в знаменитой операции «Уран» - войскам двух фронтов (Юго-Западному содействовал Сталинградский фронт) удалось окружить свыше 20 гитлеровских дивизий. В дальнейшем были пресечены попытки Манштейна деблокировать группировку Паулюса, а немецко-фашистские войска в январе 1943 года под Сталинградом разгромили. В марте 1943 года Н. Ф. Ватутин снова взял под свое командование Воронежский фронт. Николай Федорович разработал план первого этапа знаменитой Курской битвы - стратегическую оборонительную операцию. В октябре того же года у Ватутина - новое и последнее в его жизни назначение - командующий 1-м Украинским фронтом (так переименовали Воронежский фронт). Ватутин участвует в битве за Днепр, Киевских наступательной и оборонительной операциях, в нескольких других наступательных акциях Красной Армии. Последней из них для генерала армии была Ровно-Луцкая операция. Поехали по неразведанной дороге Тяжелое ранение, в итоге стоившее генералу армии жизни, Ватутин получил, совершая инспекторскую поездку в конце февраля 1944 года, - Николай Федорович хотел лично проследить за ходом подготовки к боевым действиям 60-й армии. Две штабные машины, в одной из которых ехал Н. Ф. Ватутин, нарвались на засаду, устроенную в районе села Милятина (Ровенская область) бандгруппой украинских националистов из УПА (запрещенная в РФ организация). Взвод охраны Николая Федоровича по роковому стечению обстоятельств передвигался по другой дороге, а трасса, выбранная Ватутиным, оказалась неразведанной. Генерал отстреливался от нападавших коллаборационистов наравне со всеми и получил ранение в бедро. Тяжело раненый Ватутин был эвакуирован в госпиталь Киева, его лечением занимались самые лучшие военные медики, включая главного хирурга Красной Армии Н. Н. Бурденко. В результате сквозного ранения бедра у Николая Федоровича была раздроблена кость. Врачи не могли справиться с газовой гангреной, развившейся у раненого, несмотря на проведенную операцию и использованный при лечении новейший на тот момент препарат пенициллин. Ситуацию, возможно, спасла бы ампутация ноги, но генерал запретил ее делать. В результате 15 апреля того же года генерал армии умер от заражения крови. Через два дня его похоронили в Киеве. Он был третьим сыном у матери, погибшим на той войне, - все трое умерли в 1944 году. Именем Героя Советского Союза генерала Ватутина названы десятки улиц и проспектов населенных пунктов теперь уже бывшего СССР, два теплохода и пароход.

Источник: Николай Ватутин: генерал, которого убили украинские националисты
© Русская Семерка russian7.ru
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У него было простое, не опасное для жизни ранение. А вот по указке Хрущёва его так "полечили", что генерал дуба дал. Почему кацапы про эти факты ничего в своих статьях не пишут?
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не допустила повреждения советских памятников - потому что аваковские обосранцы, как и их начальник - это не проукраинская полиция
Сколько памятников фюрера и его сподвижником в Германии?
---------
Договор о ненападении (также известный как пакт Молотова-Риббентропа) был подписан СССР и Германией в 1939 году. К этому документу прилагался секретный протокол, в котором две страны, по сути, делили между собой территорию Восточной Европы. Через несколько дней после подписания договора, 1 сентября, войска Германии вошли в Польшу.

"ОБСЕ приравняла СССР к нацистской Германии"

https://www.politforums.net/historypages/1415742573.html

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, осуждающую массовое нарушение прав человека тоталитарными коммунистическими режимами.



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но не приравняли к гитлеру и к свастике...
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Для болотян і тупеньких - захищають не пам"ятник, а порядок. Не цієї товпи компетенція вирішувати долю даного пам"ятнику.
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порядок они должны были наводить года два тому, а сегодня это саботаж.
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Они пришли выкопать могилу и перенести останки?
Просьба до Томоса - никаких действий до них не доходит? Из-за отсутствия мозгов или выполняют приказы из Кремля через квази-патриотов?
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Порядок сначала устанавливают. Это компетенция народа. "Толпы", по-вашему.

" в округе Дарем в Северной Каролине демонстранты снесли памятник, посвящённый армии Конфедеративных Штатов Америки".
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Еще раз, памятник или захоронения?
В свою очередь, в отделе коммуникаций полиции г.Киева подчеркнули, что памятник Ватутину стоит на могиле генерала, аналогичная информация есть и по памятнику участникам Январского восстания, в связи с чем правоохранители обратились в Киевскую городскую государственную администрацию с запросом, на который пока не получили ответа.

"Ватутина - захоронение, поэтому любое действие (в отношении памятника. - Ред.) будет вандализм. Январского восстания - есть информация, что это может быть братская могила, поэтому полиция обратилась в КГГА с просьбой предоставить эту информацию и определиться со статусом памятника", - рассказали в главке. Источник: https://censor.net.ua/n3091333
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Тільки дуже недалека людина може витрачати час на "інформацію" російською мовою.
Мова гарна, але стадо ізбіратєлєй путєна допустило неналежне її використання. Полиция не допустила повреждения советских памятников в Мариинском парке, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9428
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приклад гібридності влади. закон прийняли, але самі ж його не виконують. коли громадськість починає робити роботу бездієвої влади, влада знаходить ресурси щоб цьому завадити.. то навіщо така влада і чиї інтереси вона захищає?
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Тут как-бе и до ворожкы нэ ходы(с).
Защищать совковый хлам, майно дамбасяецей рыжей ССУЧАРЕ, мертведчуков, боек, шухерычей и прочей кремлядьской РЫГО-МРАЗИ, у паганого мусора Сабакова и ачкастого гырлявого пистабола, получается лучше всего. Полиция не допустила повреждения советских памятников в Мариинском парке, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7875
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" хто дівчинці платить , той її і танцює ..." (с) Полиция не допустила повреждения советских памятников в Мариинском парке, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6048
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А продажні ублюдки все з пам'ятниками "воюють"................
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Смитницкий,тебя уже даже не читают😂🌷
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Да?...А я вот прочла на какой-то ветке, что он упц мп считает единственно правильной. подкацапник пишет исключительно украинскою, но вота рога из-под кокошника все равно торчат Поліція не допустила пошкодження радянських пам'ятників у Маріїнському парку, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6635
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Он когда летом ехал в Крым,я ему сказал шо солью в фсб инфу,шо он там будет готвить разные пакости.Два месяца свой клюв сюда не засовывал😂
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Я знаю четыре языка.К примеру английский.Но я же не англичанин.У него башка забита ватой.Все.😂
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Дивлячись на нього я завжди згадую :
"Москаль"- це не житель росії.
Це та падлюка, яка живе в
Україні
І якій все не подобаеться:
Hi їжа, ні мова, ні наші
вродливі жінки.
Але ж i до рociї ця тварюка
їхати не хоче!
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Держава сама повинна пам'ятник Ватутіну цивілізовано демонтувати та поставити його у музей разом з чЛеніними та іншими совками
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дедываевали. синдром так зовется. и у мусорни он обострился.
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это явно не украинская полиция а полиция рашистов
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Ватутин уничтожил миллионы украинцев а ему в Украине памятник
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Ну ,у него бы руки отвалились от стрельбы такой яростной - убить Миллионы украинцев . Да и памятники ставили не в Украине , а в ссср .
Кстати , если там,под памятником , лежи трупак генерала , то харе вам православным ))) воевать с мертвецами .
В принципе , можно перезахоронить и потом снести памятники... А на месте идолов построить гипермаркет Рошен .
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Комуняцким вождям давно пора на Моцкву... Полиция не допустила повреждения советских памятников в Мариинском парке, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5133
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ахуеть...этот кацап в 20-30 годах проводил этнические чистки на территории Украины...а ему памятник установили в центре Киева
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В свою очередь, в отделе коммуникаций полиции г.Киева подчеркнули, что памятник Ватутину стоит на могиле генерала, аналогичная информация есть и по памятнику участникам Январского восстания, в связи с чем правоохранители обратились в Киевскую городскую государственную администрацию с запросом, на который пока не получили ответа.

"Ватутина - захоронение, поэтому любое действие (в отношении памятника. - Ред.) будет вандализм. Январского восстания - есть информация, что это может быть братская могила, поэтому полиция обратилась в КГГА с просьбой предоставить эту информацию и определиться со статусом памятника", - рассказали в главке. Источник: https://censor.net.ua/n3091333
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Так а могилу перенести? Если люди не хотят там этого захоронения. Пусть переносят на какое нибудь кладбище. Зачем лишний раз, провоцировать людей?!
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Для этого пусть пойдут к Кличко и поставят ультиматут.Или переносишь или уничтожаем
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А это казламордая троллятина подтянулась.Сразу летит в спам😂
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Без ультиматума он так и будет стоять еще года а активисты хотят сейчас и срочно
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нечисть в болоты - вот например памятник советским окупантам в Риге, идёт подготовка что будет переносить прочь из города, там отприски окупантов смогут пянствовать и танцевать 9 мая хоть всю ночь, желательно ещё и водяную канаву вокруг вырить, ну на всякии пожарный.

кстати эстонцы молодцы - убрали алёшку и поставили на кладбыще.
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Кличко дает службам указ перезахоронить и активисты просто должны проконтролировать.
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Томос. Молебен..и тут же - не раньше и не позже обострение в центре с силовиками.....
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А чому ті істукани і досі там ?
Хто за це відповість ? Поліція ?
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а все те создание разве считается памятниками, да ещё, членинапад прошёл у вас весма успешно, а ведь на этом ещё не всё оконченно, многовато всяких красноопых кровопииц у вас чествует и не которые считает почти святыми - ну смотрите сами, ведь не до конца вырваный сорняк начинает рости заново и место одного стебля могут быть три-четыре и даст ядовытые семена больше(часто на первый взгляд красывые и как бы сладкие) . Вам решать, ваш сад (страна) и ваши дети там будет ходить - а будет ли там ядовытие плоды - от вас зависит.
Да не стихиино а организованно и законно можно убирать из плодородного сада.
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Чё то с головой у людей видать не то .Строить нужно что то , а не ломать всё подряд .
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Январское восстание в Киеве (16 [29] января − 22 января [4 февраля] 1918 года) - восстание сторонников Советской власти против Центральной рады Украинской Народной Республики (УНР).

Ну в самом деле - как можно сносить памятник героическим борцам за советскую власть? Это же вандализм!!!
А это точно происходит в Украине?
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Ну а американцы чего говорят.Сносить и кости на асфальт выкинуть или не сносить.Оставить как есть.
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Цікаво що це вони вирішили робити саме сьогодні. Всі радикали керуються з мааскви, хоч втемну, хоч ні, але це звідти.
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Біографія виродка ватутіна з вікі:На початку 1920-их років брав участь у встановленні радянської окупації на території України. Після вступу у 1920 році добровольцем до лав Червоної Армії, у вересні 1920 року брав участь у боротьбі Червоної Армії проти Революційної повстанської армії України Нестора Махна в районі українських міст Луганська і Старобільська. В 1920-21 роках, будучи курсантом полтавської піхотної школи, брав участь у боях проти загонів українських повстанців на Полтавщині, зокрема брав активну участь у війні проти армії УНР та повстанців Холодного Яру.[2] У 1930-1940-их роках, будучи генералом Червоної Армії, брав участь у боротьбі Червоної Армії проти Української Повстанської Армії.

Напередодні прийняття Верховною Радою України законів про декомунізацію України, у листопаді 2014 року Український інститут національної пам'яті включив Ватутіна до списку окремих осіб, причетних до боротьби проти незалежності України, організації голодоморів та політичних репресій, чиїми іменами названі вулиці в Україні.[3][4] Згодом, після прийняття Верховною Радою України законів про декомунізацію України, у жовтні 2015 року Український інститут національної пам'яті оприлюднив на своєму веб-сайті оновлений «Список осіб, які підпадають під декомунізацію»,[5] і у цей список не потрапив Ватутін.
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Ну с Ватутиным не все однозначно - он все-таки руководил войсками, которые освобождали Киев от нацистов

Но памятник борщевикам, поднявшим мятеж против Центральной Рады, который до сих пор торчит в Центре Киева - это уже за гранью
Чому бы рядом еще и памятник Моторолле не установить? Тоже ведь борец с украинским буржуазным национализмом
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Был и кровавый палач Жуков на совести которого миллионы загубленных украинцев после войны вовсю купался в ореоле выдуманной кремлёвскими коммунофашистами славы. А вот путь другого такого же знатного палача кровавого генерала Н.Ватутина оборвался 29 февраля 1944 года. В этот день он находился в расположении оккупационных кремлёвских частей фронта в районе села Милятин Ровенской области. Где генерал оккупант попал под обстрел бойцов украинских патриотов мстителей и кровавый палач Ватутин по заслугам получил смертельное ранение и подох. Если труп этого кровавого палача действительно находится под памятником, так может стоит его перенести на общие кладбище. Или может наша наполовину сепаратистская власть в стране и в Киеве ещё захочет за его " заслуги " перед вражеским кремлём воздвигнуть этому палачу украинского народа в придачу к памятнику ещё и мавзолей.
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Это с какого перепугу Ватутин стал кровавым палачом?
В Гражданскую он был рядовым красноармейцем а не чекистом или комиссаром

В Голодоморе участия не принимал т.к в 30-е служил в Северо-Кавказком военном округе
В политических репрессиях не замечен - просто потому что служил не в НКВД

Во время войны был преимуществено штабным работником затем стал командующим фронтом причем довольно успешным

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Почему до сих пор в Киеве совковые памятники? Шо за фигня?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция не допустила повреждения советских памятников в Мариинском парке, - Крищенко
 
 
 
 
 
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