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 Политика Украины
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Все про:Кирилл (950) Порошенко (15582) РПЦ (425) церковь (902)

 Порошенко: Патриарх Кирилл молится за российскую армию, которая убивает украинцев. А в Украине еще есть храмы, в которых молятся за Кирилла

Президент Петр Порошенко призвал прихожан Московского патриархата задуматься над тем, что патриарх Кирилл молится за российскую армию, убивающую украинцев, но заверил, что давления на верующих этой конфессии не будет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава государства сказал, выступая перед началом молебна на Софийской площади в столице, сообщает корреспондент Укринформа.

"Патриарх Кирилл на каждой службе молится за российское воинство, которое убивает украинских воинов и гражданское население. А у нас в Украине все еще есть храмы, в которых молятся за патриарха Кирилла, который молится за российское воинство, которое убивает украинских воинов и гражданское население. Разве такие храмы могут называться украинскими? Прошу задуматься и паству, и верующих этой конфессии", - сказал Порошенко.

Президент уверил, что никто в Украине не будет оказывать давления на прихожан нынешней УПЦ МП, но напомнил, что Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце XVII века, ясно и недвусмысленно заявив, что РПЦ не имеет канонических прав относительно православной церкви в Украине.

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В этой связи глава государства отметил, что Украинская православная церковь не имеет подчинения РПЦ, а Украина не была, не является и не будет канонической территорией российской церкви.

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Как сообщалось, Синод Вселенского патриархата 11 октября принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Также Синод Вселенского патриархата снял анафему из предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария, наложенные Русской церковью.

Кроме того, Синод признал незаконной аннексию Москвой Киевской митрополии в 1686 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3091331
 
   
 Топ комментарии
 
Вы на самом деле хотели знать что такое русская православная церковь?

Порошенко: Патриарх Кирилл молится за российскую армию, которая убивает украинцев. А в Украине еще есть храмы, в которых молятся за Кирилла - Цензор.НЕТ 5114
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вот еще один дьявол говорит от 2,22 Порошенко: Патріарх Кирило молиться за російську армію, яка вбиває українців. А в Україні ще є храми, в яких моляться за Кирила - Цензор.НЕТ 5446
https://www.youtube.com/watch?v=rJgpJ6a9lIs
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На Майдане собрались 150-170 человек. Они распивают спиртные напитки. Поднимают тосты за президента и украинскую власть ... Полиции рядом с собравшимися не видно - вживання алкоголю в громадських місцях вже дозволено ?
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Софийский собор - храм, построенный в первой половине XI века в центре Киева, согласно летописи, князем Ярославом Мудрым на месте победы в 1036 году над печенегами. На рубеже XVII-XVIII веков был внешне перестроен в стиле украинского барокко. Внутри собора сохранился самый полный в мире ансамбль подлинных мозаик (260 м²) и фресок (3000 м²)[1] первой половины XI века и значительные фрагменты стенописи XVII-XVIII веков.
Софийский собор - часть Национального заповедника «София Киевская» и внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его запрещено передавать какой-либо религиозной организации и совершать в нём богослужения.
Исключение составляет день 24 августа - День независимости Украины, когда представители религиозных организаций совершают молитву об Украине (была введена с 2005 года);
22 ноября 2006 года Священный Синод Украинской православной церкви (Московский патриархат) заявил о невозможности для себя участвовать в такого рода мероприятиях[3].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Софийский_собор_(Киев)

т.е. уже в 2006 эти гундяевские бесы отказались считать Украину - суверенным государством!
ну и какие они при этом ""украинская церковь МП"? Неа.. только рпц - по факту, не имеющая права называть себя "украинской". Кстати, это было вчера подтверждено Константинополем.
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может объясняют, что это "политическая" молитва и они ее не проводят?
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вестимо, лопочут что-то... в словоблудии московских попов переплюнуть, трудно...
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Гужві не до смаку "порохоботи"?
Хорошие сапоги, нужно брать! Порошенко: Патріарх Кирило молиться за російську армію, яка вбиває українців. А в Україні ще є храми, в яких моляться за Кирила - Цензор.НЕТ 7087
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Так почему ты за 5 лет их не выгнал?
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Так забыли бы до выборов. А так, как раз ещё полгода горло драть будет.
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...война потихоньку становится гибридно-религиозной...
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И ты в них ходил, пока рейтинг не упал на уровень щурячей норы. Забувся, сывочолый дьякон МП?
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И еще один такой храм строится сейчас, практически за забором твоего рошена на лыбедской
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где записывают в волонтёры по восстановлению религиозной справедливости? чёт мне кажется что лувр и прочие вкусняшки скоро уйдут искать золотой унитаз с батоном))
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Вы на самом деле хотели знать что такое русская православная церковь?

Порошенко: Патриарх Кирилл молится за российскую армию, которая убивает украинцев. А в Украине еще есть храмы, в которых молятся за Кирилла - Цензор.НЕТ 5114
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До Кирилла начальником РПЦ был Алексий II.Кто он."«Агент «Дроздов», 1929 года рождения, священник православной церкви, с высшим образованием, кандидат богословия, в совершенстве владеет русским, эстонским и слабо немецким языками. Завербован 28 февраля 1958 года на патриотических чувствах для выявления и разработки антисоветского элемента из числа православного духовенства, среди которых он имеет связи, представляющие для органов КГБ оперативный интерес. При вербовке учитывалось в будущем (после закрепления на практической работе) выдвижение его через имеющиеся возможности на пост епископа Таллинского и Эстонского.За период сотрудничества с органами КГБ «Дроздов» зарекомендовал себя с положительной стороны, в явках аккуратен, энергичный и общительный. Хорошо разбирается в теоретических вопросах богословия и международной обстановке.К выполнению наших заданий относится с желанием и уже представил ряд заслуживающих внимания материалов."
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Может законом ВР запретить этих моцковских ушлепков проповедовать Хуйла... Порошенко: Патриарх Кирилл молится за российскую армию, которая убивает украинцев. А в Украине еще есть храмы, в которых молятся за Кирилла - Цензор.НЕТ 8283
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э набагато простіший спосіб ...зробити РПЦ "нерезидентом" в Україні ...от тоді нехай "крутяться" (якщо зможуть)
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Достаточно, что паРаша вмешивается в церковные дела Украины...
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Я вот не понимаю: при таком церковном разогреве, на х2ра Петруха у МВФ деньги клянчит, у а амеров - санкции для кацапов, вместо того, чтобы на пару с Филаретом не выпросить всё это у главного пацана наверху?
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Наступают крепко на мозоль одному из подразделений ФСБ, хуйло даже запрещает произносить при нем слово Томос, так как сразу обостряются все возрастные болезни карлика....
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Скоро за слова Томос, христианство, славяне, православие, Киевская Русь, на Мордоре будут сажать и стрелять.
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жди новой войны- церковной, мовная война уже забрала жизни, и территории
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ну да, если без поцелуя с глубоким проникновением в шоколадное очко- значится сепаратист
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...вася, это ты адресом ошибся, с таким запросом тебе только по гей-сообществам лазать, а не на Цензор... Порошенко: Патріарх Кирило молиться за російську армію, яка вбиває українців. А в Україні ще є храми, в яких моляться за Кирила - Цензор.НЕТ 9666
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А як ти вижив з російськомовною щелеплю, сховався?
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А якщо п'ять то знову стане Вовою Мельником.
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А ты не видишь, что он пять махнул и пердаки в твоей паРаше запылали?
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зато ты подмахнул Порошенко: Патріарх Кирило молиться за російську армію, яка вбиває українців. А в Україні ще є храми, в яких моляться за Кирила - Цензор.НЕТ 5860
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Так надо же как-то кацапский пердёжь развеять...
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"Порошенко: Патриарх Кирилл молится за российскую армию, которая убивает украинцев. А в Украине еще есть храмы, в которых молятся за Кирилла"
Ну кто же тебе гандону мешает убрать-закрыть эти храмы, а москальскую заразу разогнать?
Ты хочешь, что бы мы командовали вместо тебя твоими силовиками и делали за тебя твою работу? БЕЗДЕЛЬНИК.
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Было бы неплохо.

По опыту Молдовы - лидер Нац.Фронта Молдовы оказался... другом Дугина и теперь бегает по Молдове с идеями русского рейха.


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петя он не просто петя, а наместник святого оффшора и слепого траста на земле
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Кирилл всё еще "патриарх" ?
Патриарх чего - РПЦ имени Красного Знамени,
созданной Сталиным во время войны ?
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Среди братвы в зраде есть и такие, кто молиться за кремлёвского карлика!
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Братву не трогай. Братва ещё в 14-м году на сходняке постановила сепаров на зоне в платьица нарядить
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П.Порошенко нарушает Конституцию вмешиваясь в дела церкви. Лучше бы занимался эко-
номикой. За годы его правления Украина стала самой бедной страной в Европе. Он понимает,
что на востоке и юге Украины мало кто за него проголосует на президентских выборах. Поэто-
му он взял курс на оболванивание жителей западных областей. Они более божественние и их
легко взять на религиозные темы. Отсюда автофикалия, Томоз и прочая пропаганда. Он даже
пошёл на то, чтобы подчинить украинские православные церкви Вселенскому патриарху
Варфоломею, на которого сильное влияние имеет правительство США. Какая же это будет независимость. В общем закрутил Пётрр Алексеевич чтобы сохранить свой пост.
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Україна не найбідніша у Европі.
Номінльна зарплата ні про що не говорить, візьмемо ту само Прагу: середня з/п 1500євро, але!
В Празі на вулиці біля будинків у спальних районах ночують помітно дешевші та старіші машини ніж у Києві.
16,5% прибутковий податок, 6,5% обовязкове пенсійне страхування, 4,5% обовязкове медичне страхування, 1,5% страхування від безробіття, от і залишилося 1050 євро. Далі. 80% жителів не мають власного житла. Нова 1К на Прага-15 - 110тис. євро. Аренда 2к аналогу хрущовки десь в районі Страшніци чи Інвалідки від 12тис крон, а комуналка ще 4-5тис. 24,5 крони = 1 євро, отже, ще - 400 євро. Лишилося 650. Далі, їздинка на 30 хв. - 24 крони, тобто 1 євро, а на 60 хв. 32 крони. Місячний проїзний потягне під 100 євро. Лишилося 550. У магазинах на цінниках такі само цифри як у нас, але це не гривні, а крони, отже ціни у 1,5 рази вищі як мінімум (вразила картопля по 30 крон). Навіть смішно, чеські товари в україні, дешевші як у Чехії. А бензин 33 крони, практично 1,5 євро. І автостради всі платні.
Як на мене, то на середньостатистичні київські 14000грн (450 євро). киянин живе матеріально як мінімум не гірше, за мешканця Праги, але от інфраструктура у нас явно гірша.
Та це не складно виправити! Треба просто платити за транспорт, комуналку, медицину стільки ж як у ЄС і років зв 10 у нас буде не гірше, Щоб люди могли заплатити, доведеться підняти зарплати, а щоб дівчинка у супермаркеті почала отримувати за ту само роботу, за яку нині отримує 8000 грн 800 євро, доведеться підняти ціни. З часом все устаканиться і ми будемо жити на 1500 євро практично так само як нині за 450-500, але в чистоті, красоті, у красивих будинках, їздитемо нормальними дорогами.
І на заробітки їздити ні хто не буде.
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Кацапи наш ворог, з ними йде війна. РПЦ = ФСБ. Логіку в його діях сам знайдеш?
Не мішай все до купи. Порошенко зробив багато для країни, а ще більше не зробив.
Я особисто за нього голосувати не буду. І за Тімошенко також. Такщо твоя писанина зайва.
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Верить надо в Бога , в себя , своей семье , своей родине , а уж потом , если нет выхода придти в церковь .
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безкінечно можно дивитися на три речі- вогонь, воду та палаючи пердакі ватних макак на Петра Олексійовича )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Патриарх Кирилл молится за российскую армию, которая убивает украинцев. А в Украине еще есть храмы, в которых молятся за Кирилла
 
 
 
 
 
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