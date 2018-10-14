"Порошенко: Патриарх Кирилл молится за российскую армию, которая убивает украинцев. А в Украине еще есть храмы, в которых молятся за Кирилла"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава государства сказал, выступая перед началом молебна на Софийской площади в столице, сообщает корреспондент Укринформа.
"Патриарх Кирилл на каждой службе молится за российское воинство, которое убивает украинских воинов и гражданское население. А у нас в Украине все еще есть храмы, в которых молятся за патриарха Кирилла, который молится за российское воинство, которое убивает украинских воинов и гражданское население. Разве такие храмы могут называться украинскими? Прошу задуматься и паству, и верующих этой конфессии", - сказал Порошенко.
Президент уверил, что никто в Украине не будет оказывать давления на прихожан нынешней УПЦ МП, но напомнил, что Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце XVII века, ясно и недвусмысленно заявив, что РПЦ не имеет канонических прав относительно православной церкви в Украине.
В этой связи глава государства отметил, что Украинская православная церковь не имеет подчинения РПЦ, а Украина не была, не является и не будет канонической территорией российской церкви.
Как сообщалось, Синод Вселенского патриархата 11 октября принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине.
Также Синод Вселенского патриархата снял анафему из предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария, наложенные Русской церковью.
Кроме того, Синод признал незаконной аннексию Москвой Киевской митрополии в 1686 году.
https://www.youtube.com/watch?v=rJgpJ6a9lIs
Софийский собор - часть Национального заповедника «София Киевская» и внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его запрещено передавать какой-либо религиозной организации и совершать в нём богослужения.
Исключение составляет день 24 августа - День независимости Украины, когда представители религиозных организаций совершают молитву об Украине (была введена с 2005 года);
22 ноября 2006 года Священный Синод Украинской православной церкви (Московский патриархат) заявил о невозможности для себя участвовать в такого рода мероприятиях[3].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Софийский_собор_(Киев)
т.е. уже в 2006 эти гундяевские бесы отказались считать Украину - суверенным государством!
ну и какие они при этом ""украинская церковь МП"? Неа.. только рпц - по факту, не имеющая права называть себя "украинской". Кстати, это было вчера подтверждено Константинополем.
Хорошие сапоги, нужно брать!
Ну кто же тебе гандону мешает убрать-закрыть эти храмы, а москальскую заразу разогнать?
Ты хочешь, что бы мы командовали вместо тебя твоими силовиками и делали за тебя твою работу? БЕЗДЕЛЬНИК.
По опыту Молдовы - лидер Нац.Фронта Молдовы оказался... другом Дугина и теперь бегает по Молдове с идеями русского рейха.
Патриарх чего - РПЦ имени Красного Знамени,
созданной Сталиным во время войны ?
https://youtu.be/vpi_2Q9Ceqk?t=133
номикой. За годы его правления Украина стала самой бедной страной в Европе. Он понимает,
что на востоке и юге Украины мало кто за него проголосует на президентских выборах. Поэто-
му он взял курс на оболванивание жителей западных областей. Они более божественние и их
легко взять на религиозные темы. Отсюда автофикалия, Томоз и прочая пропаганда. Он даже
пошёл на то, чтобы подчинить украинские православные церкви Вселенскому патриарху
Варфоломею, на которого сильное влияние имеет правительство США. Какая же это будет независимость. В общем закрутил Пётрр Алексеевич чтобы сохранить свой пост.
Номінльна зарплата ні про що не говорить, візьмемо ту само Прагу: середня з/п 1500євро, але!
В Празі на вулиці біля будинків у спальних районах ночують помітно дешевші та старіші машини ніж у Києві.
16,5% прибутковий податок, 6,5% обовязкове пенсійне страхування, 4,5% обовязкове медичне страхування, 1,5% страхування від безробіття, от і залишилося 1050 євро. Далі. 80% жителів не мають власного житла. Нова 1К на Прага-15 - 110тис. євро. Аренда 2к аналогу хрущовки десь в районі Страшніци чи Інвалідки від 12тис крон, а комуналка ще 4-5тис. 24,5 крони = 1 євро, отже, ще - 400 євро. Лишилося 650. Далі, їздинка на 30 хв. - 24 крони, тобто 1 євро, а на 60 хв. 32 крони. Місячний проїзний потягне під 100 євро. Лишилося 550. У магазинах на цінниках такі само цифри як у нас, але це не гривні, а крони, отже ціни у 1,5 рази вищі як мінімум (вразила картопля по 30 крон). Навіть смішно, чеські товари в україні, дешевші як у Чехії. А бензин 33 крони, практично 1,5 євро. І автостради всі платні.
Як на мене, то на середньостатистичні київські 14000грн (450 євро). киянин живе матеріально як мінімум не гірше, за мешканця Праги, але от інфраструктура у нас явно гірша.
Та це не складно виправити! Треба просто платити за транспорт, комуналку, медицину стільки ж як у ЄС і років зв 10 у нас буде не гірше, Щоб люди могли заплатити, доведеться підняти зарплати, а щоб дівчинка у супермаркеті почала отримувати за ту само роботу, за яку нині отримує 8000 грн 800 євро, доведеться підняти ціни. З часом все устаканиться і ми будемо жити на 1500 євро практично так само як нині за 450-500, але в чистоті, красоті, у красивих будинках, їздитемо нормальними дорогами.
І на заробітки їздити ні хто не буде.
Не мішай все до купи. Порошенко зробив багато для країни, а ще більше не зробив.
Я особисто за нього голосувати не буду. І за Тімошенко також. Такщо твоя писанина зайва.