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 "Неслучайно в Москве поднялся переполох", - Филарет о реакции РФ на предоставление автокефалии украинской церкви

В Москве поднялся настоящий переполох из-за решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил во время выступления на благодарственном молебне за автокефалию, который состоялся на Софийской площади в Киеве.

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По словам Филарета, решение Вселенского патриархата о предоставлении украинской церкви автокефалии имеет огромное значение.

"Эта война, которая идет на востоке, идет потому, что здесь есть "пятая колонна", которая поддерживает Россию и Путина. Поэтому мы и настаиваем, чтобы в Украине была одна украинская церковь, не три, а одна - поместная, автокефальная, независимая, которая будет служить своему народу. Мы рады тому, что патриотические церкви поддержали нашу армию. Мы сегодня можем гордиться нашей армией, потому что она боеспособная и может защитить нашу землю", - сказал патриарх.

Филарет отметил, что "неслучайно в Москве поднялся переполох - собирают совет безопасности".

"А что случилось? А случилось то, что Вселенский патриарх хочет создать в Украине автокефальную церковь. А причем здесь совет безопасности России? Значит. это имеет значение", - сказал он.

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Патриарх Киевский и всей Руси-Украины подчеркнул необходимость создания автокефальной православной церкви в Украине.

"Сегодня мы еще не объединены, мы еще разные, а нам надо быть едиными, одной силой, одной церковью, а не тремя церквями. Мы, как достигли автокефалии - так и достигнем объединения всех православных церквей в одну, несмотря на то, что противодействия будут, и мы предполагаем эти противодействия. Но пусть враги наши знают, что мы и здесь победим, и создадим одну православную церковь во главе с Киевским патриархом", - добавил Филарет.

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Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3091328
 
   
 Топ комментарии
 
Бурлят кацапы как в дрожжах фекалии
От украинской от автокефалии! "Неслучайно в Москве поднялся переполох", - Филарет о реакции РФ на предоставление автокефалии украинской церкви - Цензор.НЕТ 9603
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Пускай московские черти переживают что тут у нас, а нам похер на их мнение. Наша церковь православная,а не чекистская.
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уровень сероводорода на маскве перевалил критическую черту.
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Роисся-24 сообщила о 2-х убитых укропами мирных женщинах (типа распятых бабушках), потом сообщили о праздновании в Украине дня защитника отчизны. Б***ь! Примитивные но вата верит!
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===А причем здесь совет безопасности России?===

Кроме раиских военных регулярных частей и частных военных компаний и их контрактников, подчиненных раиским спецслужбам в Украине есть незримый полк ПОПОВ, подчиненный тому же ФСБ через САТАНАТ РПЦ. Вот поэтому и собиралась "безопасность" раиси думать как его дальше использовать...
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Бурлят кацапы как в дрожжах фекалии
От украинской от автокефалии! "Неслучайно в Москве поднялся переполох", - Филарет о реакции РФ на предоставление автокефалии украинской церкви - Цензор.НЕТ 9603
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Пускай московские черти переживают что тут у нас, а нам похер на их мнение. Наша церковь православная,а не чекистская.
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мені сьогодні повідомили, що вони вже попереджають вірян про друге пришестя. Мабуть Хуйло буде тим самим))))
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Серйозно? Так треба ж дошки, цвяхи - і Хуйла того... ad crucem
А там подивимось - чи воскресне "Невипадково в Москві зчинився переполох", - Філарет про реакцію РФ на надання автокефалії українській церкві - Цензор.НЕТ 2168
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... не успеют, черти в ад быстрее утянут....
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ТРЕТИЙ РИМ ПЛАВНО ПОВТОРЯЕТ ПУТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ТРЕТЬЕГО РЕЙХА.
Верною дорогою идете, товарищи!
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В карліків не вигоріло з Україною, а війна потрібна, щоб бідломасу тримати за горлянку (а то сміттєві повстання, дальнобойщікі, проти пенсій, тощо) тому війну рашка робить на Кавказі.
Все йде за гебешним сценарієм.
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это очень опаснaя идея, чеченцы повернёт против псов кадыркина, это как если кто бы захотел начать воину латышей против литовцов или литовцов против латышей - исход один, тот затенщик за пару дней будет разчленён или повешан на первом столбе.
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Очевидно, що кадиров та інгушський керманич розігрують територіальну карту за вказівкою кремля. кремль провокує інгушів навмисно і створює їм умови для "контрольованого протесту", тому й немає там кізяків. Навіщо це зараз кремлю? Мабуть, щоби була можливість швидко розпочати чергову кавказьку війну для зміцнення своєї влади?
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одірваними яйцями самих переполошених?
або шось цікавіше?
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по малахову)) а йайцями самих переполошених не виливають, а викочують. але це буде їм ще дорожче ))
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темна я душа...
не знав (тепер знаю! дійсно, ляпнув не думаючи)
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а нашим радикальним націоналістам треба писати: викочую яйцем
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Это НЕ переполох! Это бесовское зарево от осознания потери Украины и в религии!
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В документах, опубликованных по итогу заседания Синода Константинопольского патриархата, речь идет не о снятии анафемы с главы УПЦ (КП) Филарета, а об отмене запретов, которые были наложены на него ранее. Об этом в интервью ресурсу "Главновости" сказал архиерей УПЦ (МП), архиепископ Нежинский и Прилукский Климент. "Мне было удивительно слышать интерпретацию решений, которые принял Константинопольский Синод, и, в частности, заявление о том, что с Филарета была снята анафема, поскольку в тех документах, которые опубликованы, слово "анафема" не присутствует. Речь шла о тех запрещениях, которые были положены на Филарета еще до наложения на него анафемы, то есть в 1992 году", - сказал архиепископ Климент. Также он усомнился в скором получении Томоса Украиной. "Другое, что, безусловно, удивляет - это заявление целого ряда политиков и поздравления, фейерверки по случаю получения автокефалии. Томосов никаких никто не выдавал. Несмотря на заявление о том, что это будет, мы не имеем уверенности в том, что это будет в ближайшее время. Поскольку, судя по решениям Константинопольской патриархии, эта церковь очень активно занялась созданием своих структур на территории УПЦ", - прокомментировал архиерей.
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Нехай він і не признає , але говорить : " актівно занялась созданієм своіх структур на терріторіі УПЦ " . В якій формі це буде , для України це не важливо , важливо то що : " занялась созданієм " . Карле все ! Все ! З нашої сторони самим головний кроом буде перейменування МП через суд , в її рідну назву " Київський екзархат РПЦ " ! Це скине косяк РПЦ під УПЦ перед всім світом.
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Странно, что вы доверяете больше архиерею из упц (мп)...Кстати, в рпц тоже неправильно поняли и интерпретируют? Там ведь много уже сказано и написано как о снятии анафемы, так и о решении по автокефалии. Или упц (мп) не проконсультировалась с рпц, как петь в один голос?
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а из чего выводы, что я ему доверяю больше?просто публикую мнение, отличное от вышиватного мейнстрима, которое на цензоре обычно не появляется
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На майдані безлад, поліцаї блокують людей, відбирають майно!!!

ОНЛАН стрім https://www.facebook.com/GutmanDmytro/videos/2243967375881087/
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это не тех нациков блокуют, которые памятник ватутину хотели уничтожить?
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что то мне подсказывает что ты палишься юлефил
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на мнение порохобота(как и другого бота) мне строго посрать...в спам
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Способность принимать желаемое за действительное всегда отличала избранные богом народы от других
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Четвёртые сутки пылают кодила,
Исходят елеем все башни Кремля,
Раздайте хуругви, полковник Гундяев,
Товарищ Онуфрий, надеть ордена… © сеть
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Когда смердячие кацапы, кремлядьские недомерки и ПОПы исходят на гаффнище, значить все делается правильно!!
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Гундяєв досягнув своєї "мечтьі" він увійшов в історію !!!!!!!!!!!!!!!!! А з ним і РПЦ вилетіла з історії радше повернулась у 1686 рік.
Усе тепер треба починати заново, але по правді - а інакше і бути не може.
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І все це буде без метрополита ФСБ Гундяєва.
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Бумажка 1686 года, действие которой пару дней назад отменил Константинопольский Синод, не имеет такого значения, как другая бумажка, фейковая "Уложоная грамота" 1588 года, которой московиты объявили себя "патриархатом" и которую под страхом казни заставили подписать пленного Константинопольского патриарха Еремию, по дурости припёршегося в Москву усмирять разгулявшееся "величие" полудикого немножкославянского народа.
Фейковая РПЦ фейкового московского "патриархата" при поддержке фейковой УПЦ (фейкового МП) не имеет права не только диктовать украинцам, но даже рот раззевать, чтобы словоблудить о "каноничности" ))
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Пусть гундяйка не парится- в Мацквабаде тоже скоро будет единая церковь. Вот эта:

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в 90-х рузьке двічі накладали анафему на Філарета
зазвичай в таких випадках людина або хворіє або рано помирає
не подіяла анафема, бракована
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а те кто наложил, они живы, или им все и досталось ?
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Оно все правильно написано,но к сожалению в Украине очень много есть продажных тварей, которые за три серебренника голосуют за откровенных пророссийских депутатов,а потом возмущаются, почему они плохо живут.
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Это правда, что Варфоломей объявил патриархом только себя, и теперь у него паства не три калеки в Стамбуле, а половина Украины. Только непонятно, кто тогда Филарет. Я уже ничего не понимаю...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Неслучайно в Москве поднялся переполох", - Филарет о реакции РФ на предоставление автокефалии украинской церкви
 
 
 
 
 
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