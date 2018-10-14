 "Неслучайно в Москве поднялся переполох", - Филарет о реакции РФ на предоставление автокефалии украинской церкви

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил во время выступления на благодарственном молебне за автокефалию, который состоялся на Софийской площади в Киеве.

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По словам Филарета, решение Вселенского патриархата о предоставлении украинской церкви автокефалии имеет огромное значение.

"Эта война, которая идет на востоке, идет потому, что здесь есть "пятая колонна", которая поддерживает Россию и Путина. Поэтому мы и настаиваем, чтобы в Украине была одна украинская церковь, не три, а одна - поместная, автокефальная, независимая, которая будет служить своему народу. Мы рады тому, что патриотические церкви поддержали нашу армию. Мы сегодня можем гордиться нашей армией, потому что она боеспособная и может защитить нашу землю", - сказал патриарх.

Филарет отметил, что "неслучайно в Москве поднялся переполох - собирают совет безопасности".

"А что случилось? А случилось то, что Вселенский патриарх хочет создать в Украине автокефальную церковь. А причем здесь совет безопасности России? Значит. это имеет значение", - сказал он.

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Патриарх Киевский и всей Руси-Украины подчеркнул необходимость создания автокефальной православной церкви в Украине.

"Сегодня мы еще не объединены, мы еще разные, а нам надо быть едиными, одной силой, одной церковью, а не тремя церквями. Мы, как достигли автокефалии - так и достигнем объединения всех православных церквей в одну, несмотря на то, что противодействия будут, и мы предполагаем эти противодействия. Но пусть враги наши знают, что мы и здесь победим, и создадим одну православную церковь во главе с Киевским патриархом", - добавил Филарет.

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Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.