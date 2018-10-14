 "Неслучайно в Москве поднялся переполох", - Филарет о реакции РФ на предоставление автокефалии украинской церкви

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил во время выступления на благодарственном молебне за автокефалию, который состоялся на Софийской площади в Киеве.
По словам Филарета, решение Вселенского патриархата о предоставлении украинской церкви автокефалии имеет огромное значение.
"Эта война, которая идет на востоке, идет потому, что здесь есть "пятая колонна", которая поддерживает Россию и Путина. Поэтому мы и настаиваем, чтобы в Украине была одна украинская церковь, не три, а одна - поместная, автокефальная, независимая, которая будет служить своему народу. Мы рады тому, что патриотические церкви поддержали нашу армию. Мы сегодня можем гордиться нашей армией, потому что она боеспособная и может защитить нашу землю", - сказал патриарх.
Филарет отметил, что "неслучайно в Москве поднялся переполох - собирают совет безопасности".
"А что случилось? А случилось то, что Вселенский патриарх хочет создать в Украине автокефальную церковь. А причем здесь совет безопасности России? Значит. это имеет значение", - сказал он.
Патриарх Киевский и всей Руси-Украины подчеркнул необходимость создания автокефальной православной церкви в Украине.
"Сегодня мы еще не объединены, мы еще разные, а нам надо быть едиными, одной силой, одной церковью, а не тремя церквями. Мы, как достигли автокефалии - так и достигнем объединения всех православных церквей в одну, несмотря на то, что противодействия будут, и мы предполагаем эти противодействия. Но пусть враги наши знают, что мы и здесь победим, и создадим одну православную церковь во главе с Киевским патриархом", - добавил Филарет.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
Кроме раиских военных регулярных частей и частных военных компаний и их контрактников, подчиненных раиским спецслужбам в Украине есть незримый полк ПОПОВ, подчиненный тому же ФСБ через САТАНАТ РПЦ. Вот поэтому и собиралась "безопасность" раиси думать как его дальше использовать...
От украинской от автокефалии!
А там подивимось - чи воскресне
Верною дорогою идете, товарищи!
Все йде за гебешним сценарієм.
або шось цікавіше?
не знав (тепер знаю! дійсно, ляпнув не думаючи)
ОНЛАН стрім https://www.facebook.com/GutmanDmytro/videos/2243967375881087/
Исходят елеем все башни Кремля,
Раздайте хуругви, полковник Гундяев,
Товарищ Онуфрий, надеть ордена… © сеть
Усе тепер треба починати заново, але по правді - а інакше і бути не може.
Фейковая РПЦ фейкового московского "патриархата" при поддержке фейковой УПЦ (фейкового МП) не имеет права не только диктовать украинцам, но даже рот раззевать, чтобы словоблудить о "каноничности" ))
зазвичай в таких випадках людина або хворіє або рано помирає
не подіяла анафема, бракована