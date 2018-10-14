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 "Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления - на Азове", - Порошенко

Украина готовится к отпору российской агрессии с морского направления – на Азове.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал на церемонии принятия торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна в воскресенье в Киеве.

"Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления - на Азове. Порох надо держать готовым", - сказал он.

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Президент напомнил, что в пятницу был в Мариуполе на комплексных тактических учениях сил обороны морского побережья. Он отметил высокий уровень боеспособности в украинских Военно-Морских сил, "морской пехоты, которая входит в их состав, бронетанковых подразделений, подразделений бронированной техники, артиллерии, бомбардировщиков, истребителей, ударных вертолетов".

Порошенко рассказал о грамотных действиях экипажей кораблей и катеров ВМС, пограничников, Национальной гвардии, Воздушных сил, артиллерии и инженеров, которые "жестко встретили и уничтожили условный десант противника… и отработали на твердую 12-ть".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Учения по отражению высадки морского десанта противника прошли в Приазовье. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3091326
 
   
 Топ комментарии
 
Наш президент всё правильно делает.
Посмотрите как бесится российская нечисть.
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А чого ти пишеш про рф так, що нібито сам не з росії? "Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления - на Азове", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4144
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Мокшане и прочие прихлебатели Хуйла вешайтесь теперь весь ваш флот в Азове будет утоплен за несколько минут.... "Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления - на Азове", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4415
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В Украине полноценный флот что не ясно.
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Ты уже с 2014 года готовищься к отпору, но все как было на месте так и есть)))
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ГотовиЩЬся, кто твоя училка по русскому? Обниму и расцелую))) Или это по удмуртски?
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Та когти рвать вы готовитесь, и к отпору НАБУ, шыкаладные недоумки!
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Петро Алесійовичу, не попруть, здохнуть виродки, забздикають!!! смерть ворогам України!!!!
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Лижбы печень выдержала до вечера, не бережёт себя гарант.
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Полигон Урзуф. Учения. Не просто пострелушки организовали специально для поважних високопосадовців. А с точностью да наоборот. Президент приехал лично убедиться в том, как проводится один из этапов учений «Маневренна оборона». В толпе журналистов и военных мелькнуло знакомое лицо. Ох, да это же Рэдис. Тогда, весной 2015 года он был сотником в батальоне «Азов». Прошло три года и этот всегда спокойный парень, которому ещё нет тридцати, командует полком. - Мы тут несколько дней назад хорошо отработали. - Тоже учения? - Ну да... Командование осталось довольно! Да и ребята показали класс. Безусловно все манёвры придерживаются определенного сценария. Они наступают, мы обороняемся. Вот только условному... (хотя какой к черту противник условный?). Противостоять возможным действиям россяин, учились не лопоухие срочкники, а украинская армия. Бойцы, у котоорых за плечами годы войны. БТР-3 полка Национальной гвардии «Азов», выскакивали на огневые позиции, поражали цели изображающие «братский» десант и тут же исчезали. Промчались пары бомбардировщиков Су-24 и штурмовики Су-25. Первый залп вертушек Ми-24 НУРСами я пропустил. Вернее не услышал вертолётное «ду-ду-ду». Откуда взялся «крокодил» (сленговое название штурмового вертолёта Ми-24) и куда он делся после поражения мишеней я так и не понял?! Примчался наш москитный флот. Отработали, поставили дымовую завесу и умчались. Словно и не было их. Потом подключились танки и Боги войны. Минометы, крупнокалиберная ствольная артиллерия и реактивные системы залпового огня. Не совсем приятно, когда через твою голову летают «Грады»... Писать о впечатлениях можно долго. Я сейчас возможно скажу глупость, но в действиях морпехов, пограничников, нацгвардейцев и моряков чувствовался кураж. И я не удивлюсь, если кто-то скажет, что по ходу военной пьесы была импровизация! Дело привычное, громить российских оккупантов! По итогам учений, условный морской десант Московии был уничтожен. Те, кто не стал кормом для азовских бычков и не удобрил украинскую землю, роняя балалайки сдался в плен! Хенде-хох буряты и всё такое. Вижу как Порошенко радостно улыбается, с горящими словно у мальчишки глазами наблюдая за действиями украинской армии. Иногда оглядывается на стоящих рядом Министра обороны, Начальника Генерального штаба, секретаря РНБО и довольно кивает головой.
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Мы готовимся??? К отпору??? Российской агрессии??? Отпору ядерной державе??? Петр Ляксеич, потом, в "міжнародних судах" всё отсудит... Такая "военная доктрина" у Гавнокомандывателя...
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Україна ніколи не гтувалась до війни тим паче з московією, оскільки існував договір......
Не розриваючи договору паРаша проводить недоужні дії скеровані на знищення України як самостійної держави.
Тому Україна тільки почала здійснювати усі можливі заходи для оборони, накопичувати засоби оборони, готуватись до війни.
Що президент вчиняє неправильно з крапки погляду українця!!!!!!!!
З крапки погляду москаля ну усе не так, усе на зло москалю.??????????7
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Та не плач, осталось всего полгода и твой президент уйдёт....в Израиль. Если успеет.
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хм...у него хатынка в Испании,рядом с вованом.
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оно готовится??!! "Ми готуємося до відсічі російської агресії з морського напрямку - на Азові", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2170 ...меняя шило на мыло в МО????
ВСЕ просрал за 4 года....все проворовал….только мандеть складно научился.
И да, все помнят Илловайск.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления - на Азове", - Порошенко
 
 
 
 
 
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