 "Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления - на Азове", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал на церемонии принятия торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна в воскресенье в Киеве.
"Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления - на Азове. Порох надо держать готовым", - сказал он.
Президент напомнил, что в пятницу был в Мариуполе на комплексных тактических учениях сил обороны морского побережья. Он отметил высокий уровень боеспособности в украинских Военно-Морских сил, "морской пехоты, которая входит в их состав, бронетанковых подразделений, подразделений бронированной техники, артиллерии, бомбардировщиков, истребителей, ударных вертолетов".
Порошенко рассказал о грамотных действиях экипажей кораблей и катеров ВМС, пограничников, Национальной гвардии, Воздушных сил, артиллерии и инженеров, которые "жестко встретили и уничтожили условный десант противника… и отработали на твердую 12-ть".
Не розриваючи договору паРаша проводить недоужні дії скеровані на знищення України як самостійної держави.
Тому Україна тільки почала здійснювати усі можливі заходи для оборони, накопичувати засоби оборони, готуватись до війни.
Що президент вчиняє неправильно з крапки погляду українця!!!!!!!!
З крапки погляду москаля ну усе не так, усе на зло москалю.??????????7
ВСЕ просрал за 4 года....все проворовал….только мандеть складно научился.
И да, все помнят Илловайск.