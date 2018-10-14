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 Политика Украины
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Все про:опрос (1586) День защитника Отечества (29) День защитника Украины (56)

 Все меньше украинцев высказываются против отмены празднования советского "23 февраля"

Более 60% украинцев поддерживают идею установления государственного праздника Дня защитника Украины 14 октября, не поддерживают такую идею - 25% опрошенных украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного ко Дню защитника Украины.

"62% опрошенных поддерживают идею установления государственного праздника Дня защитника Украины 14 октября (25% - не поддерживают). При этом половина (51%) высказываются против отмены празднования Дня защитника Отечества 23 февраля (в 2017 году таких было несколько больше - 56%)", - говорится в результатах исследования.

В то же время социологи отметили, что, если сторонников введения праздника 14 октября больше на Западе, то противников отмены советского праздника больше на Юге и Востоке.

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"Поддерживающих идею установления Дня защитника Украины на Покрова больше среди более состоятельных, лиц с высоким уровнем образования и жителей сел. Интересно, что не наблюдается различий между полами в поддержке либо не поддержке обеих инициатив", - отметили в "Рейтинге".

Кроме того, среди сторонников идеи установления 14 октября в качестве Дня защитника Украины, 42% не поддерживают отмену празднования советского праздника 23 февраля.

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Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов, методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Опрос проводился в период с 27 сентября по 4 октября 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3091323
 
   
 Топ комментарии
 
23 февраля день немцы ПОЗОРНО РАЗГРОМИЛИ балтийскую матросню под Нарвой!

Так называемые "руссские" ВСЕГДА всё перекручивали: позор на якобы доблесть.

Только махровый имбецил может что-то праздновать в 23 февраля.
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Потому как упоротых ватников с каждым годом в Украине все меньше ,а на кладбищах-больше. Все меньше украинцев высказываются против отмены празднования советского "23 февраля" - Цензор.НЕТ 3553
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При этом половина (51%) высказываются против отмены празднования Дня защитника Отечества 23 февраля...

Ну и пускай у себя на кухне празднуют, никто им мешать не будет.
А на государственном уровне просто не вспоминать про этот день.. Обычный рабочий день без всяких речей и собраний...
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З Днем защитника Украины! Героям Слава!
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Помилка кацапів в тому що треба було робити 23 лютого вихідним днем, тоді би краще пам'ятали про розгром червоних, ну и звичайно 15 травня( день Цусіми) треба було робити днем флоту.
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Хто святкував 23 лютого, той святкує і святкуватиме.........................
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ну конечно - вас же тогда знатно поимели...)))
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Считаю такие опросы откровенной провокацией,
Из ряда "Как вы относитесь к истребелению евреев немцами"?
Блдь, я бы за такие опросы ("Как вы относитесь к празднованию дня Советской Армии?" в любой комбинации слов, сразу давал 10 лет расстрела без права переписки. Или нах на фронт: там, по ту сторону линии - их единомышленники.
И для таких не должно быть бОльшего счастья, чем быть убитым "идейным братом" - каким-нибудь "МотоРылом" или ""Гнойным"
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