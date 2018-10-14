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 Политика Украины
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 Порошенко: Надеюсь, что объединительный Собор пройдет без конфликтов

Объединительный архиерейский Собор должен пройти без каких либо конфликтов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента Украины, об этом Петр Порошенко заявил на Софийской площади в Киеве, где в воскресенье глава УПЦ-КП Филарет совершит благодарственный молебен.

"Надеюсь и верю, что Собор пройдет вопреки нашей национальной присказке о том, что там, где два украинца, - три гетмана", - сказал Президент, отметив, что ответственность, которая лежит на участниках объединительного собора, без преувеличения историческая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос Томоса - это вопрос нашей независимости, нацбезопасности и всей мировой геополитики, - Порошенко

Глава государства подчеркнул, что Вселенский Патриархат принял решение об автокефалии, и Томос будет вручен предстоятелю церкви - достойному, авторитетному, опытному владыке, которого изберет объединенный Архиерейский Собор.

По его словам, с благословением Константинопольского Патриарха и Матери-Церкви на этот собор соберутся все епископы УПЦ Киевского Патриархата и УАПЦ, а также ряд епископов УПЦ Московского патриархата, "которые между кремлевской звездой и православным крестом выбрали крест, а между Украиной и Россией - Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин провел Совбез по ситуации в церкви Украины

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3091322
 
   
 Топ комментарии
 
Удивляюсь, кто ольгинским уродам промывает мозги про "бедных" и "голодных" украинцев? Украина всегда была намного богаче, зажиточнее и вольностей было куда больше, чем в кацапстане/московии )). Об этом пишут все, абсолютно все исторические источники.
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Истерикой гебнявых ботов полнстью удовлетворен. Петя - так деражать!
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везеде срать это очень по-руски. Порошенко: Надеюсь, что объединительный Собор пройдет без конфликтов - Цензор.НЕТ 2701)
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Мертвечук против))Ничего петю пораженко не смущает)))
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Тебя никто не сможет сделать богатым! Это анрил
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(не сочти за хамство) но удивляет твой пессимизм и столь нелестные высказывания в адрес своей же родины(надеюсь таковой её как минимум считаеш)а самой бедной она не может быть по определению!!так как деньги это далеко ещё не успех!!народ и утверждающаяся нация это именно то что определяет и богатство и успешность страны,а с этим слава богу в украине всё в порядке!!так что всё будет украина!!а там смотриши успех с деньгами подтянутся(как то так)
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глупо дискутировать,в дойчланде я живу и должен тебя разочаровать!!не только для себя но и для немалого числа украинцев,а тебе кто мешает??мир большой!!иди зарабатывай,учись как в мире чего добиваются становись успешным .поддержи украину и украинцев с того же дойчланда ,америки,австралии норвегии,дании??в чём проблема??(понимаю что проще тут строчить все уехали но при этом никто и краем не вспоминает сколько один только уехавший,поддерживает в украине украинцев)(причём и прямо и косвенно) Порошенко: Сподіваюся, що об'єднавчий Собор відбудеться без конфліктів - Цензор.НЕТ 2401 Порошенко: Сподіваюся, що об'єднавчий Собор відбудеться без конфліктів - Цензор.НЕТ 3193
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"деньги это еще не все")))) Так чего же ты под бургерским флагом строчишь? Приезжай, поживи, прочувствуй, че?
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а сам не пробовал уехать??и действительно,,почувствовать?" Порошенко: Сподіваюся, що об'єднавчий Собор відбудеться без конфліктів - Цензор.НЕТ 5305
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вот и я так подумал!!лучше быть ,,бюргерком"чем таким как ты ,,принципиальным гандоном"(извени но ты сам настоял чтоб я опустился до твоего уровня ,,общения") Порошенко: Сподіваюся, що об'єднавчий Собор відбудеться без конфліктів - Цензор.НЕТ 5122 Порошенко: Сподіваюся, що об'єднавчий Собор відбудеться без конфліктів - Цензор.НЕТ 1753
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Так оттуда ж комфортней любить.
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Ага). "Бедность" просто видна по классу иномарок на улицах)).
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Дурик, класс иномарок говорит об обратном - в Польше средняя машина стоит до €5000-7000.
А то что у нас в Одессе и а Киеве сконцентрировано много дорогих машин, говорит только том, сколько воруют на Одесской таможне и из центрального бюджета
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Ага. Такая бедная ,что украинцы в этом году начали покупать жилье в новостроях на 25% больше ,чем в прошлом. А ещё я всё лето видел ,как были переполнены все пляжи и рестораны Одессы бедняками со всей Украины. Специально ходил по городу и раздавал им хлеб ,чтобы от голода не поумирали. Да и о тебе не скажешь ,что нищий. Комп или смартфон стоят минимум 300 долларов. А ещё и интернет надо оплатить. Если нищий ,то какого уя деньги тратишь на унылый физдёжь на форумах? Хлеба лучше себе купи ,нищий ты наш Порошенко: Сподіваюся, що об'єднавчий Собор відбудеться без конфліктів - Цензор.НЕТ 8617
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всемирный банк на который ты ссылаешся эт всего лиш голый статист и не более а вот бедность оценивается совсем по другим критериям, и бедных стран гораздо больше чем богатых и украина поверь далеко не бедная!! Порошенко: Сподіваюся, що об'єднавчий Собор відбудеться без конфліктів - Цензор.НЕТ 8980
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В Празі на вулиці біля будинків у спальних районах ночують помітно дешевші та старіші машини ніж у Києві.
Номінльна зарплата ні про що не говорить, візьмемо ту само Прагу: середня з/п 1500євро, але!
16,5% прибутковий податок, 6,5% обовязкове пенсійне страхування, 4,5% обовязкове медичне страхування, 1,5% страхування від безробіття, от і залишилося 1050 євро. Далі. 80% жителів не мають власного житла. Нова 1К на Прага-15 - 110тис. євро. Аренда 2к аналогу хрущовки десь в районі Страшніци чи Інвалідки від 12тис крон, а комуналка ще 4-5тис. 24,5 крони = 1 євро, отже, ще - 400 євро. Лишилося 650. Далі, їздинка на 30 хв. - 24 крони, тобто 1 євро, а на 60 хв. 32 крони. Місячний проїзний потягне під 100 євро. Лишилося 550. У магазинах на цінниках такі само цифри як у нас, але це не гривні, а крони, отже ціни у 1,5 рази вищі як мінімум (вразила картопля по 30 крон). Навіть смішно, чеські товари в україні, дешевші як у Чехії. А бензин 33 крони, практично 1,5 євро. І автостради всі платні.
Як на мене, то на середньостатистичні київські 14000грн (450 євро). киянин живе матеріально як мінімум не гірше, за мешканця Праги, але от інфраструктура у нас явно гірша.
Та це не складно виправити! Треба просто платити за транспорт, комуналку, медицину стільки ж як у ЄС і років зв 10 у нас буде не гірше, Щоб люди могли заплатити, доведеться підняти зарплати, а щоб дівчинка у супермаркеті почала отримувати за ту само роботу, за яку нині отримує 8000 грн 800 євро, доведеться підняти ціни. З часом все устаканиться і ми будемо жити на 1500 євро практично так само як нині за 450-500, але в чистоті, красоті, у красивих будинках, їздитемо нормальними дорогами.
І на заробітки їздити ні хто не буде.
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А чому наприклад в Польщі всі продукти дешевші ніж в Україні? А зарплатня більша? Чому в сільхоздержаві ціни на продукти більщі? при набагато меньщій зарплатні?
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Не правда, це казки. У Польщі продукти дорожчі. Так, по акції можна дещо купити дешевше ніж у нас без акції, восновному у заміських торгових центрах. У нас таких і немає, тому нема з чим порівнювати. От їдеш і десь у полі за 20-км від найближчого містечка торгцентр. Туди з усієх округи на закупи їздять, там дешево, але, до вартості покупки слід додати витрати на пальне та експлуатацію машини. І все одно, все що треба не закупиш, і доведеться багато що протягом тижня докупати у досить дорогому "склепі" біля дому, або накупиш зайвого.
І ще одне. якщо на сирі написано "Млеко коровьє, 45%" це означає саме те, що написано, а не те що ми думаємо. Ми думаємо, що то жирність 45%, а то про молоко, його у сировині було 45%. Тому хай вас ціна не дивує. Порошенко: Сподіваюся, що об'єднавчий Собор відбудеться без конфліктів - Цензор.НЕТ 3545
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Когда оторвешь свою жопу от компа и дивана и пойдешь работать .
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Ни хрена себе. Был у нас Владимир-креститель, а теперь ещё будет Пётр-объединитель-и-томоса-выпроситель?..
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Кто-то сейчас очень хочет внести раскол в Православную ветви Христианства, а ещё лучше, если вообще её снищить.
К сожалению, политика "Слуг Божьих" не всегда совпадает с чаяниями простых мирян, которые хотят покоя, достатка в повседневной жизни.

"Слуги Божьи" больше хотят, чтобы их ручки шарились дальше, чем заканчиваются границы квартала стамбульского Фанара.

Но за всё придется отдуваться нам- мирянам...
Я же поздравляю всех Православных с большим праздником- Покрова Пресвятой Богородицы!
Мира, счастья и согласия вам, Православные!!!
Матерь Божья! Спаси и защити нас!
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Удивляюсь, кто ольгинским уродам промывает мозги про "бедных" и "голодных" украинцев? Украина всегда была намного богаче, зажиточнее и вольностей было куда больше, чем в кацапстане/московии )). Об этом пишут все, абсолютно все исторические источники.
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почему до 2014??неужели ты думаеш что те три миллиарда что были ,,подарены"МУЙЛОМ,ОВОЩУ с которыми он успешно в парашу и свинтил были те ,,богатства"за которые народ готов был свободой заплатить??иди на кацапские ветки там тебе поверят!! особенно москвичи!!в глубинке параши вообще даже о существовании приличного санузла не догадываются!!(вспомни первые донецкие вояжи парашевояк!!винтили унитазы и тащили в росию богатую) Порошенко: Надеюсь, что объединительный Собор пройдет без конфликтов - Цензор.НЕТ 9598
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может тебе ближе к своему Бацьке отхехать.
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Ложь! В Украине сейчас пенсия 25$ зарплата 150$.
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Ложь! В Украине сейчас пенсия 5$ зарплата 15$.
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Сарказм неуместен.
Пенсия сейчас реально 1450 грн, а зарплату, помимо официальных источников, сам знаешь.
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хоть бы для приличия погуглил среднюю пенсию в Укране, вместо того что бы тыкать дурные методички.
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поц гебешный, у тах как ты не бывает матери, только гиены. Я тебе сказал мутаку - погугли СРЕДНЕЕ по Украине и не пиши всяую фуету.
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У меня лично, пенсия почти 4000 грн и зарплата от 1,5 т.у. енотов и выше.
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вопросов нет
сколько таких же?
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купи книжку "гугл для чайников" поищи среднее по старане
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они получают намногоо больше чем ты тут читаешь с методички.
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Так пестуй к бацьке, он тебя и накормит. Что ты здесь то развонялся?
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25,150 а цена на газ 300 на хлеб выше 12 гр а об мясных изделиях уже и не говорю.
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У меня на прошлой неделе клиентка была. Третий мясной бутик открывает за пол-года. Товара не хватает уже. Все сметают. Вот с морской рыбой - реально проблемы
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"об этом пишут....." Кто пишет?
Живи реалиями, а не тем что "кто-то пишет".
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да уж не гебнявые боты как ты, об этом пишут.
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ели ты тут сидишь круглосуточно, то давно должен знать, что я с ботами не дискутирую. Так что пшел...
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боты как ты не могут дискутирвать, потому что у них нет мозгов одни методички.
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Мдя... Нам еще долго отмываться от кацапской церковной пропаганды. Праздник Покрова придуман ЛИЧНО Боголюбским, уничтожившим киевскую митрополию в 1169 году и укравшим Вышгородскую икону Божьей матери. Все церковное добро и руськие святыни ордой Боголюбского были перевезены во Владимир в построенный им византийский храм "Покрова Бородицы на Нерли". Это праздник придуман византийскими попами, ненавидевшими руськую веру, как и построенный храм во Владимире - Покрова богородицы на Нерли в честь легенды, гласившей о том, что якобы Покрова Влахернской иконы Божьей матери вынесенные крестным ходом Фотия на берег моря, вызвали бурю, которая якобы уничтожила русинов и руський флот Аскольда и Дира в 9 веке. А ведь Меховский, в 16 веке конкретно пишет о руськой вере на Руси и греческой - на Московии. Да и Кондрат Булавин боролся с козаками против "элинской" веры. После Переяславской зрады и реформ Никона, даже часть козаков купилась на тупую пропаганду. Отмечаем греческий праздник, посвященный победе над руським флотом Аскольда и Дира - пипец ).
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Праздник Покрова никто не придумывла тем более Боголюбский. Он достался нам от язычества. Смени методичку.
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Значит кацы просто наложили свою туфту на руський праздник, посвященный Солнцу, чтобы украинцы забыли истоки. Но я точно знаю византийскую/кацапскую версию. Изобретательны, сцуко
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Да нет. Просто реально источников ранее 11 века, в принципе не сохранилось. В основном домыслы и сказки. А то, что враг Киева №1 Боголюбский, потому что Византия открыла благодаря ему второй фронт против Руси (причем, в тылу!) - это факт.
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тогда только не удивляйся, пратически все хритианские празнки пришли к нам из язычества Родесто в томчисле. День зимнего солнцесяния. Толко касабы своей дуростью могут их присвоить.
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Кстати, никогда не используй иудо-христианские церковные штампы, придуманные также пропагандистами: "язычники", "варвары", "вандалы". Это из той же оперы. Придумано, чтобы опорочить наших же предков. Когда ромеи и москали сжигали всю церковную литературу славян на кострах, появились люди, несущие Веру на языцех (язычники). "Варвары" и "вандалы", по имени вождей славянских, аланских и готских племен и народов. Они не уничтожили, не вырезали, не изнасиловали и не сожгли Рим, а лишь вернули Карфагену, украденное римлянами, получив контрибуцию.
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язычниками принято называть религию с несколькими богами, ничего обидного это научныйтермин. Так же как варвары и вандалы это всего лишь племена северной и центральной Европы.
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Во-первых, эти штампы применяются исключительно в оскорбительном, нарицательном смысле, как, собственно, и задумано церковными пропагандонами, для оскорбления не ромеев. Во-вторых, многобожие сохранялось реально до 4 века (не считая Скандинавию), НО... именно на территории Римской/Византийской империи, тогда как все страны и исторические области вокруг Рима/Византии, начиная с первого века, постепенно становились верующими в единого Бога. Еще ранее, с момента появления и доминирования зороастризма на территории Персидского царства и в Трое, т.е. в Малой Азии, зороастризм уже стал началом всех аврамических религий, включая иудейство, ислам и тем более, христианство. Однако сам Константин оставался огнепоклонником/зороастрийцем до смертного одра, где принял христианство из рук арианского епископа. В то же время, когда многобожный (языческий) Рим Византия оккупировал славянское и готское пространство, там давно жили не многобожники-язычники, как рассказывают попы, а несториане, ариане или тенгриане, верующие в единого Бога. Прообразом старой веры была вера в единого Бога-Солнце. Отсюда уважение к Солнцу: слова коло, корова, хождение крестным ходом ПОСОЛОНЬ, т.е. по солнцу. Язычники римляне и византийцы, в качестве своего Бога придумали Христа только в четвертом веке (!). Для этого, став христианами в никейской троебожной версии, ромеи назвали прочих верующих в Единого Бога варварами и язычниками. А врагов Рима/Византии верующих в единого Бога сделали "еретиками и язычниками". А Догмат о Троице был утвержден только на соборе 389 (!) года.
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язычники это НАУЧНЫЙ термин, ничего оскорбительного не несет. Многобожие сегодня тоже существует напрмер в Индуизме, крх тоже можногазвать язычниками. Так удобно потому, что многобожие имело очень много религий, которые сегодня никтоне знает, им не пользуется и запбыли название. Поэтому ученые договорились нзывать их одним словом ЯЗЫЧНИКИ.
При этом визанийцы не могут быть язычниками, потому что они христиане, т.е. у них ОДИН бог.
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Если люди ходили в храмы молится Богу а не автокефалиям и патриархатам то конфликтов не будет.
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Истерикой гебнявых ботов полнстью удовлетворен. Петя - так деражать!
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Надо праздники начать менять, вот у гэбнявых истерика будет.)) святой пётр и святая мария у нас уже есть. рождество перенесём на, когда там у петра сын родился? вот у рашки истерика будет.)
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Это тот самый случай, когда надо ласково говорить - "Хорошая собачка, хорошая", пока под руку не попадет хороший булыжник. Сейчас главное - предстоятеля избрать на Соборе, а с прихвостнями МП потом тихой сапой разбираться, всё равно их нутро будет вылезать, как бы не камуфлировались.
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Которые не уйдут от Украинского бабла, которые по приказу ФСБ быстро перекрвсятся, которые попытаются переждать "смутные времена", работая на Москву... Ющенковский "Универсал" помните? Вот это - вторая серия...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Надеюсь, что объединительный Собор пройдет без конфликтов
 
 
 
 
 
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