 Порошенко: Надеюсь, что объединительный Собор пройдет без конфликтов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента Украины, об этом Петр Порошенко заявил на Софийской площади в Киеве, где в воскресенье глава УПЦ-КП Филарет совершит благодарственный молебен.
"Надеюсь и верю, что Собор пройдет вопреки нашей национальной присказке о том, что там, где два украинца, - три гетмана", - сказал Президент, отметив, что ответственность, которая лежит на участниках объединительного собора, без преувеличения историческая.
Глава государства подчеркнул, что Вселенский Патриархат принял решение об автокефалии, и Томос будет вручен предстоятелю церкви - достойному, авторитетному, опытному владыке, которого изберет объединенный Архиерейский Собор.
По его словам, с благословением Константинопольского Патриарха и Матери-Церкви на этот собор соберутся все епископы УПЦ Киевского Патриархата и УАПЦ, а также ряд епископов УПЦ Московского патриархата, "которые между кремлевской звездой и православным крестом выбрали крест, а между Украиной и Россией - Украину".
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
А то что у нас в Одессе и а Киеве сконцентрировано много дорогих машин, говорит только том, сколько воруют на Одесской таможне и из центрального бюджета
Номінльна зарплата ні про що не говорить, візьмемо ту само Прагу: середня з/п 1500євро, але!
16,5% прибутковий податок, 6,5% обовязкове пенсійне страхування, 4,5% обовязкове медичне страхування, 1,5% страхування від безробіття, от і залишилося 1050 євро. Далі. 80% жителів не мають власного житла. Нова 1К на Прага-15 - 110тис. євро. Аренда 2к аналогу хрущовки десь в районі Страшніци чи Інвалідки від 12тис крон, а комуналка ще 4-5тис. 24,5 крони = 1 євро, отже, ще - 400 євро. Лишилося 650. Далі, їздинка на 30 хв. - 24 крони, тобто 1 євро, а на 60 хв. 32 крони. Місячний проїзний потягне під 100 євро. Лишилося 550. У магазинах на цінниках такі само цифри як у нас, але це не гривні, а крони, отже ціни у 1,5 рази вищі як мінімум (вразила картопля по 30 крон). Навіть смішно, чеські товари в україні, дешевші як у Чехії. А бензин 33 крони, практично 1,5 євро. І автостради всі платні.
Як на мене, то на середньостатистичні київські 14000грн (450 євро). киянин живе матеріально як мінімум не гірше, за мешканця Праги, але от інфраструктура у нас явно гірша.
Та це не складно виправити! Треба просто платити за транспорт, комуналку, медицину стільки ж як у ЄС і років зв 10 у нас буде не гірше, Щоб люди могли заплатити, доведеться підняти зарплати, а щоб дівчинка у супермаркеті почала отримувати за ту само роботу, за яку нині отримує 8000 грн 800 євро, доведеться підняти ціни. З часом все устаканиться і ми будемо жити на 1500 євро практично так само як нині за 450-500, але в чистоті, красоті, у красивих будинках, їздитемо нормальними дорогами.
І на заробітки їздити ні хто не буде.
І ще одне. якщо на сирі написано "Млеко коровьє, 45%" це означає саме те, що написано, а не те що ми думаємо. Ми думаємо, що то жирність 45%, а то про молоко, його у сировині було 45%. Тому хай вас ціна не дивує.
К сожалению, политика "Слуг Божьих" не всегда совпадает с чаяниями простых мирян, которые хотят покоя, достатка в повседневной жизни.
"Слуги Божьи" больше хотят, чтобы их ручки шарились дальше, чем заканчиваются границы квартала стамбульского Фанара.
Но за всё придется отдуваться нам- мирянам...
Я же поздравляю всех Православных с большим праздником- Покрова Пресвятой Богородицы!
Мира, счастья и согласия вам, Православные!!!
Матерь Божья! Спаси и защити нас!
Пенсия сейчас реально 1450 грн, а зарплату, помимо официальных источников, сам знаешь.
сколько таких же?
Живи реалиями, а не тем что "кто-то пишет".
При этом визанийцы не могут быть язычниками, потому что они христиане, т.е. у них ОДИН бог.