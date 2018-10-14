 Порошенко: Надеюсь, что объединительный Собор пройдет без конфликтов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента Украины, об этом Петр Порошенко заявил на Софийской площади в Киеве, где в воскресенье глава УПЦ-КП Филарет совершит благодарственный молебен.

"Надеюсь и верю, что Собор пройдет вопреки нашей национальной присказке о том, что там, где два украинца, - три гетмана", - сказал Президент, отметив, что ответственность, которая лежит на участниках объединительного собора, без преувеличения историческая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос Томоса - это вопрос нашей независимости, нацбезопасности и всей мировой геополитики, - Порошенко

Глава государства подчеркнул, что Вселенский Патриархат принял решение об автокефалии, и Томос будет вручен предстоятелю церкви - достойному, авторитетному, опытному владыке, которого изберет объединенный Архиерейский Собор.

По его словам, с благословением Константинопольского Патриарха и Матери-Церкви на этот собор соберутся все епископы УПЦ Киевского Патриархата и УАПЦ, а также ряд епископов УПЦ Московского патриархата, "которые между кремлевской звездой и православным крестом выбрали крест, а между Украиной и Россией - Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин провел Совбез по ситуации в церкви Украины

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.