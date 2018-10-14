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 Политика Украины
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Все про:Кличко (2591) поздравление (682) День защитника Украины (56)

 Кличко: Наше войско - это пример мужества, победы и символ несокрушимости духа

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем защитников Отечества, который в Украине отмечают в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кличко.

"Это праздник сильных и свободолюбивых - тех, кто любит нашу страну, кто защищает ее каждый день. Праздник наших воинов, - отметил Кличко. - Сегодня мы чтим всех защитников Украины, которые на протяжении веков боролись за ее свободу и независимость", - отметил мэр Киева.

Он подчеркнул, что новое украинское войско, которое закалилось в безжалостной войне с агрессором, является примером мужества и победы, символом несокрушимости духа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слава вам, воины! Вы - опора государства! Спокойствие наших домов - в ваших надежных руках!", - Турчинов поздравил украинцев с Днем защитника Украины

"Украинские воины, добровольцы, волонтеры продемонстрировали всему миру, что Украина способна защищать свою землю и независимость. И сегодня за мирную жизнь на улицах наших городов мы обязаны нашим защитникам", - подчеркнул Кличко.

День защитника Украины отмечается в день святой Покровы Пречистой Богородицы, одновременно с Днем украинского казачества. Датой праздника не случайно выбрали 14 октября, ведь казачество - победоносная история и гордость украинского народа, а Божья Матерь считается заступницей и покровительницей Украинского казачьего войска, которая оберегала и давала воинам сил в борьбе с врагом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слава Украине! Слава нашим защитникам!": Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником

Источник: https://censor.net.ua/n3091320
 
   
 Топ комментарии
 
Конечно, педалик...Наше войско может надавать по еблу оборванное и хреново вооружённое и голодное ..Только сука за счет того что ложит свои жизни ТАМ...пока ты тут гешефтишь с киевким ворьём и разного рода мошенниками..Но по невероятной тупости , видимо думаешь что люди этого не видят и не знают.. Вообще..умный человек ,имея мозг и титул не полез бы в это дерьмо просто так. Был какой никакой известный боксёр - стал - коррупционный пидор ..хоть и я думаю финансы поправил хорошо за счет киевлян. Слишком много говна вылазит для "неправды" Лезть с позиции положительной - туда где ты во -первых тупица неотёсаная - можно только за бабло и не просто бабло а дикое баблище.. Сказки про " я богатый буратино и не ворую " больше не рассказывай - это ложь.То что можно украсть на Киеве в десятки и сотни раз больше. Вообще у киевлян немного башки нет и не было никогда поскольку выберут то играющего спектакли клоуна - космонавта ( хорошего друга господина лысого Гондона не вылезающего из ящика) то дебила с железными кулаками отбитым мозгом и слишком трусливой жопой для воевать с бандитами и ворами Киева. А пиздеть то оно можно...Хотя и это у тебя получается с трудом..Жалкое зрелище ...Два метра долбоебизма и обосранной репутации..И больше ничего..Кому ты теперь вот это пиздишь и зачем - хер тебя знает!
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...а Божья Матерь считается заступницей и покровительницей Украинского казачьего войска, которая оберегала и давала воинам сил в борьбе с врагом.

Бла-бла-бла. Педаля, а почему ж при такой крыше Екатерина управилась Сечь разогнать?
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благаємо, прикрий Своєю Святою Покровою, Божа Мати, всіх синів України, воїнів, Героїв...
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Почему ваша Покрова не закончит войну и как она тогда вообще её допустила? Давайте пусть все верующие помолятся - она услышит и закончит войну. Но нет, этого не произойдёт. Ваша религия - ложь и выдумка, как и любая другая.
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В этой фразе все, что нужно знать про Украину: "Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем защитников Отечества, который в Украине отмечают в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.Источник: https://censor.net.ua/n3091320 Мэр..день защитников..Покрова..казачество. Какая взаимосвязь между всем этим!?
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...а Божья Матерь считается заступницей и покровительницей Украинского казачьего войска, которая оберегала и давала воинам сил в борьбе с врагом.

Бла-бла-бла. Педаля, а почему ж при такой крыше Екатерина управилась Сечь разогнать?
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.. это проблема для всех фанатиков - почему то их бог в какие-то моменты не помогает.. значит, молились мало ))
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Точно. А был бы у казаков томос, так ого-ого..
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Потому, что это кацапская пропаганда в деле уже сотни лет. Праздник Покрова придуман Боголюбским, уничтожившим киевскую митрополию в 1169 году и укравшим Вышгородскую икону Божьей матери. Все церковное добро и руськие святыни им были перевезены во Владимир в построенный им византийский храм "Покрова Бородицы на Нерли". Это праздник придуман византийскими попами, ненавидевшими руськую веру, как и построенный храм во Владимире - Покрова богородицы на Нерли в честь легенды, гласившей о том, что Покрова Влахернской иконы Божьей матери вынесенные крестным ходом Фотия на берег моря, вызвали бурю, которая якобы уничтожила русинов и их флот Аскольда и Дира в 9 веке. Вот с тех пор и стали "праздновать". После Переяславской зрады и реформ Никона, даже часть козаков купилась на тупую пропаганду.
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Переяславская зрада - миф, вроде бы все уже об этом знают..
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А кто у Кличка был переводчиком из его неосмысленных наборов фраз на украинский язык?
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Несмотря при том, что влада, и ты из этого кодла, наживается на крови и обворовывает до нитки.
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Я праздную сегодня День защитников Отечества!
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Конечно, педалик...Наше войско может надавать по еблу оборванное и хреново вооружённое и голодное ..Только сука за счет того что ложит свои жизни ТАМ...пока ты тут гешефтишь с киевким ворьём и разного рода мошенниками..Но по невероятной тупости , видимо думаешь что люди этого не видят и не знают.. Вообще..умный человек ,имея мозг и титул не полез бы в это дерьмо просто так. Был какой никакой известный боксёр - стал - коррупционный пидор ..хоть и я думаю финансы поправил хорошо за счет киевлян. Слишком много говна вылазит для "неправды" Лезть с позиции положительной - туда где ты во -первых тупица неотёсаная - можно только за бабло и не просто бабло а дикое баблище.. Сказки про " я богатый буратино и не ворую " больше не рассказывай - это ложь.То что можно украсть на Киеве в десятки и сотни раз больше. Вообще у киевлян немного башки нет и не было никогда поскольку выберут то играющего спектакли клоуна - космонавта ( хорошего друга господина лысого Гондона не вылезающего из ящика) то дебила с железными кулаками отбитым мозгом и слишком трусливой жопой для воевать с бандитами и ворами Киева. А пиздеть то оно можно...Хотя и это у тебя получается с трудом..Жалкое зрелище ...Два метра долбоебизма и обосранной репутации..И больше ничего..Кому ты теперь вот это пиздишь и зачем - хер тебя знает!
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Кличко ездил на передовую хоть раз ?
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Кличко: Наше войско - это пример мужества, победы и символ несокрушимости духа

Войско : Наше кличко - это пример казнокрадия, карупцыи и символ
несокрушимости казнокрадия и карупцыи.
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Сука и предатель идей Майдана, как он заливал со сцены перед тысячами людей! Весь Майдан слили.
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Кличку стыдно показать свой рост и плечи на передовой.
Как смотреть бойцам в глаза ?
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Хм... Про "несокрушимый дух". А горячую воду в Киеве уже дали?
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