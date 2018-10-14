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 Политика Украины
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Все про:Тимошенко (23964) церковь (902) Батькивщина (1731) Константиновка (1509)

 Тимошенко посетила прифронтовую Константиновку, где помолилась за мир и украинских воинов

На праздник Покрова Пресвятой Богородицы лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко посетила Свято-Сретенский храм в прифронтовой Константиновке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы.

Лидер "Батькивщины" помолилась за мир и здоровье украинских защитников, а также за утверждение Единой Поместной Украинской православной церкви.

"Это большой праздник для Украины, день, когда мы чтим защитников и защитниц нашей страны. Достаточно долго было принято считать, что в Украине боеспособной армии, по сути, нет. Жили прошлой славой, находили подвиги в архивах, смотрели на покрытые пылью старинные хоругви и булавы ... А когда пришла беда в страну, когда враг ступил на нашу святую землю - поднялись наши ребята. Появилась новая украинская армия - рожденная не указами и постановлениями, а сердцами и душами украинцев...", - написала она на своей странице в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На руках Кремля кровь погибших граждан Украины, - Тимошенко

По ее словам, появление этих действительно великих людей, наших героев, рождение нашей армии - "это настоящее рукотворное чудо, не менее потрясающее, чем омофор Богородицы над Константинополем".

"Это наша Покрова Украины! Склоняем головы с благодарностью перед всеми теми, кто отдал свою жизнь за Украину. Помним, не забудем...", - написала Тимошенко.

"Мир обязательно вернется в Украину, а государство будет заботиться о воинах, их семьях и всех украинцах. Донбасс будет украинским, а границы Украины - восстановлены. Украина победит!"- уверена Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко "поздравила Украину с огромным шагом к предоставлению Томоса об автокефалии УПЦ"

Тимошенко посетила прифронтовую Константиновку, где помолилась за мир и украинских воинов 01
Photo by Alexander Prokopenko.

Источник: https://censor.net.ua/n3091319
 
   
 Топ комментарии
 
с таким же успехом, могла бы посещать "прифронтовой Львов" 😂
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а я вам скажу, что еще ни один человек, будучи Президентов Украины, не сделал столько, сколько сделал Порох!
я понимаю, вы и вам подобные сейчас начнут писать кто сколько чего украл, потому что вам известно всё!! я аргументирую тем, что видно всем:
1. Независимая церковь
2. Безвизовый режим
3. Восстановление Армии
4. Тесный диалог с западными партнёрами
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Интересно, почему именно сегодня и только в этом году? Тут все ясно - выборы. А хочется спросить, а где она была все прошлые года? Может ботексом пополнялась?
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Приход скорее всего гундяевского педрилорхата?
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Народная примета - лидеры стали "людьми", значит скоро выборы.
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Эх, если бы не грядущие выборы, когда б ее еще в прифронтовой Константиновке увидели...
Вот они, прелести демократической выборной системы: еще выборов нет, а звезды уже в провинции.
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Клоунша виповзла на арену.


Це вже просто смішно. Тимошенко відвідала прифронтову Констянтинівку, де помолилася за мир і українських воїнів - Цензор.НЕТ 8594
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На данный момент в этом "храме" хозяйничает гундяевский сатанат. Так что Юлька правильно поехала- "к своим". Подробнее о битве за это имущество (уж извините за ссылку на парашную помойку и за высказывания на ней, но это важно для понимания ситуации, в т.ч. и с Юлькой): http://gorlovka-eparhia.com.ua/sretenskiy-hram-konst/
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Не надо врать, Свято-Сретенский собор - единственный храм Киевского патриархата в прифронтовой Константиновке.
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вони не можуть не брехати. хм тільки за брехню платять.
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"Не пройшло і пів року"!!! За піздно перекрасилася пані улія!!! хто ж тобі повірить???!!!
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Как бы Юлю не хаяли (я ей не прощу мутняки с Януковичем в 2009 и пораженченскую позицию по Крыму в 2014...), но такой обдираловки своего населения как сейчас при рошене она в бытность своего премьерства не допускала.
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после Тимошенко в церкви все образа и иконы покроются налетом плесени..
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Эта парашная помойка церковью не является. Так что пусть покрываются. Тимошенко відвідала прифронтову Костянтинівку, де помолилася за мир і українських воїнів - Цензор.НЕТ 9982
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"помолилась за мир и здоровье украинских защитников Источник: https://censor.net.ua/n3091319" - "Святой жизни человек"!!!! может себе позволить молиться за всех и вся ничего не бояться люди!!!
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если подходить более принципиально, то и священик служит в ризе которая по цвету, к этому празднику ну ни как не пляшет, цвет Богородичных праздников ГОЛУБОЙ!

Тимошенко відвідала прифронтову Костянтинівку, де помолилася за мир і українських воїнів - Цензор.НЕТ 723
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Може хоч сепаратистів кількох зловить як Ляшко.
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Очень похоже , что у Юли паника началась 😂😂😂
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Паника у порохоботов, ибо им методички с картинками обновлять.

Петя побывал на линии фронта.....похоже у него паника началась!
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А ближе на промку Авдеевки что у бабы юле очко играет . Порох тот хоть на "республику Мост" ездил
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Для Порошенко было-бы идеально, чтобы Юлю и других претендентов завалил "вражеский" снайпер.
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...видимо, там для лабутенов дорога непроходимая, или забыла в съемном гараже внедорожную коляску... Тимошенко відвідала прифронтову Костянтинівку, де помолилася за мир і українських воїнів - Цензор.НЕТ 8579
Тимошенко відвідала прифронтову Костянтинівку, де помолилася за мир і українських воїнів - Цензор.НЕТ 5455
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Пока видно что только порохоботы в панике. Тимошенко відвідала прифронтову Костянтинівку, де помолилася за мир і українських воїнів - Цензор.НЕТ 1707
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слышь, а чего большинство зрадопаралитиков сидят под VPN? вы откуда болезные?
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Та чи не біном Ньютона, ....Санкт Пітєрбурґ, Бізнес Центр Лахта-2...

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да уш! канстаха есчо та украина. как и йулька президент.
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Нет ну вы только представьте Жюля Владимировна главнокомандующий )))

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От Константиновки до линии фронта минимум 20 км. Это глубокий тыл. Бесстрашная юля не забоялась и приехала в "прифронтовой" город. Аве Юля!
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На бронированной коляске и на лабутенах-подковах? Тимошенко відвідала прифронтову Костянтинівку, де помолилася за мир і українських воїнів - Цензор.НЕТ 2398
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впригнула в останій вагон.....спочатку най облікує за що голосувала в раді і коли і що пропустила.....скільки коштів перерахувала на армію або хоч на біжінців....най БОГ іі по діям іі....
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Старая шлюха опять, решила себя прорекламировать.
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Юлька, такая же гнилая старая рожа, как и барыго-кролики...Гнилое нутро вылезло после позорного голосования в Раде, за закрытие 2-х телеканалов..Причём, один из них, единственный, который ей трибуну предоставлял..Никаких иллюзий, кто есть кто... Тимошенко відвідала прифронтову Костянтинівку, де помолилася за мир і українських воїнів - Цензор.НЕТ 1369
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Молодець Юля. Добре сказала. Константінівка завжди була найбільш ватною на захід від Донецьку. Їм треба трохи підправити мізки, щоб не лізли більше в халепу і не тягнули туди всю країну
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Поющим дифирамбы нынешней власти хочу напомнить, что Украина стала самой бедной страной Европы, с самым низким ВВП на душу населения. Молдова нас уже обогнала ребята. Это данные отчета МВФ (октябрь 2018 г.).
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Ніколашка, це примітивна профанація. Навіть, моя бабця вже зрозуміла і не ведеться це і не валить 25 років грабувань, на останніх.

А щодо Модови, то в неї війна коли почалася і коли закінчилася? От через такий же час і порівнювати будеш.
До речі, чим менша хата, тим швидше в ній лад наводиться, особливо коли гості не швендяють.
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Та ты шо . ? Тимошенко відвідала прифронтову Костянтинівку, де помолилася за мир і українських воїнів - Цензор.НЕТ 2178 . А ничего что Украина к такому результату шла долгие годы , начиная с 1991 года .?? И это результат многолетнего игнорирования реформ и борьбы с коррупцией .? В Молдове хоть делали вид что что то делают , а у нас был полнейший ,абсолютный игнор . Тут вина не столько этой влады сколько грёбанных папередников.!!
Эта влада скорее- "пожинает плоды" предыдущих влад . Плюс ко всему ещё и решает вопросы связанные с кацаской агрессией .
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О, курва явилась на донетчину. Осміліла. А в 2005-му (під час свого прем'єрства) ноги віднялися, бо сказали їй тоді риги - якщо з'явишся то буде твій останній день на землі.
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это в 2005 когда портрет ющенка в ССвской форме в донецке висел? помню. тогда еще барыга главой СНБО был . все никак не мог полномочия набрать . кстати рыгов тот же порох и создал

Тимошенко відвідала прифронтову Костянтинівку, де помолилася за мир і українських воїнів - Цензор.НЕТ 6540
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Что-то эта тетя начинает крепко раздражать.
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А ты реже в методичку заглядывай - вот и попустит.
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Никого не воспринимаю, из наших политиков, в качестве будущего Президента Украины. Но, не вижу никаких оснований считать Юлю хуже Порошенко.
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Тобто перед виборами таки поїхала..
А до того всі чотири роки було непотрібно ?
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Саме так, зрозуміла, що тепер і тут можна наваритися без особливого ризику. Констянтинівка за 60 км від передової, доволі спокійне місце як і Краматорськ (80 км).
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После нее придется наново церковь освячивать
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Нормальные люди в церковь на Покрова И только облезлая,блевотная пороховня устроила шабаш.Вы такая же пдрсня как и у янукодла, даже ХУЖЕ.....ЧТОБ ВАС ДАЖЕ В РОСТОВЕ НЕ ПРИНЯЛИ))))


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Люди заробляють, нічого особистого. Зараз все так дорого...
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Полетела лапша на уши.ВОНА ЗАПРАЦЮВАЛА
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Як це Вуля ще не сказала : "Бєрі шінєль иді дамой " ? Бо брато убійственная гражданская вайна .Хоча величезні кладовиська "братів" під Ростовом і Колпіно.
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порохж.пцам для вас...….ЧЕМ БЛИЖЕ К ВЫБОРАМ,ТЕМ ДОРОЖЕ БИЛЕТЫ из страны.
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А ти - хто такий, кацапе? Свій п'ятак хоч протер?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко посетила прифронтовую Константиновку, где помолилась за мир и украинских воинов
 
 
 
 
 
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