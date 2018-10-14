 "Бормотуха", "порожняк", "чигиря": в оккупированном Донецке решили составить словарь "донбасского языка", - блогер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блог yadocent.
"Мы хотим составить словарь донецкого региолекта. Не секрет, что у нас есть огромное количество слов, которые не понятны жителям других территорий, в частности "тремпель", "тормозок". Нас также интересуют неофициальные городские наименования, например, Щетинино — Щетка, Южный вокзал — Яма", — сказал Теркулов.
Террористическое формирование и оккупанты обещали поддержать инициативу и даже выделить финансирование для исследований.
Автор блога отмечает: "В Донбассе зародилось много словечек, в основном шахтерского сленга, они сейчас имеют распространение во всех шахтерских регионах, многие из них потеряли "региональные" значения. В сети достаточно часто попадаются частные инициативы по составлению словарей диалектных слов. Вот одна из таких попыток:
Бокопо́р (бакапо́р) - работает из рук вон плохо.
Бормоту́ха - дешевое вино.
Бу́рса - ПТУ.
Буря́к - свекла.
Буханка (хлеб) - хлеб круглой формы.
Брасма́тик - тушь.
Бутылё́к - (шахтерское) как правило, шахтерские посиделки с крепкими алкогольными напитками.
Бы́льца - боковушки у кровати.
Во́шкаться - делать что-то медленно.
Вы́лазка - пикник.
Гарбу́з - тыква.
Гаплы́к - плохой конец.
Гендэ́лык - рюмочная, наливайка.
Гля (ля) - посмотри туда.
Жу́жалка - мелкий некачественный уголь; остатки сгоревшего топлива, зола.
Забури́ться - попасть куда-нибудь не туда, забраться в труднодоступное место.
Закупо́рка (купо́рка) - консервирование, консервация.
За́молодь - вкусная добавка к чему-нибудь, полезное дополнительное приспособление.
Зме́йка - застежка-молния для верхней одежды или брюк.
Зы́рить - смотреть.
Каптё́рка - место отдыха рабочих на производстве, место для переодевания.
Колиро́вка - сорт абрикос. Слово происходит от колировать - прививать.
Коного́нка - светящееся приспособление. Шахтерский фонарь.
Кирпи́чик (хлеб) - хлеб определенной формы, чаще "бородинский".
Кита́йская стена́ (кита́йка) - длинный многоподъездный дом.
Кра́сная ша́почка - флакон спирта.
Кулё́к - полиэтиленовый пакетик.
Кума́рь - плотный дым.
Кумарно́й - веселый.
Кума́рить - раздражать, надоедать.
Ла́йба - транспортное средство, велосипед.
Лу́тка - дверной косяк.
Лушпа́йка - шелуха от семечек.
Ма́рка - номер маршрута городского транспорта, чаще применяется для трамвая и троллейбуса.
Миви́на - любая вермишель быстрого приготовления.
Ма́стерка - куртка от спортивного костюма с застежкой.
Музды́каться - возиться с чем-либо.
Ништя́к - все отлично.
Отлы́гать - прийти в себя.
Перено́ска - электрический удлинитель.
Порожня́к - (происходит от порожней вагонетки с углем) - ненужное, лишнее дело или разговор.
Па́сха - кулич.
Перецепи́ться - споткнуться.
Поса́дка - лесополоса, самопосадной лес. Происходит от того, что настоящих лесов в Донбассе почти нет.
Пожма́каный - помятый.
Покима́рить - вздремнуть.
Поко́цаный - потертый, поврежденный.
Раздерба́нить - растаскать, разворовать, разбирать.
Сара́й (лохово́з) - муниципальный автобус. Выражение применимо к Донецку.
Сё́рбать - шумно употреблять жидкость.
Си́ненькие - баклажаны.
Со́ваться - двигаться.
Ставо́к - искуственный пруд.
Сту́лка - табуретка.
Тара́нка - сушеная рыба.
Табу́лька - индивидуальная зарплатная ведомость, расчетный лист.
Тормозо́к - заготовленный заранее продуктовый набор для обеда на работе, или учебе.
Толчё́нка - картофельное пюре.
Тре́мпель - вешалка для развешивания одежды, плечики.
Тю - самостоятельное слово-приставка, выражающее удивление, разочарование, негодование.
Упря́жка - рабочая смена.
Хай - пусть.
ЦПХ - женское общежитие.
Хомыри́ (близкое к чигиря́м) - задворки, окраины, окольные пути.
Чигиря́ (идти чигиря́ми) - окольные, обходные пути.
Шаба́шка - временная подработка.
Шара́га (шара́шкина конто́ра) - однодневная фирма, предприятие с плохой репутацией.
Шу́бин - (шахтерское) горный дух.
Ю́шка - бульон".
Пы.Сы. Да, и с даанецким говором вся эта бакланка "не звучит".