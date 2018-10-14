 "Бормотуха", "порожняк", "чигиря": в оккупированном Донецке решили составить словарь "донбасского языка", - блогер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блог yadocent.

"Мы хотим составить словарь донецкого региолекта. Не секрет, что у нас есть огромное количество слов, которые не понятны жителям других территорий, в частности "тремпель", "тормозок". Нас также интересуют неофициальные городские наименования, например, Щетинино — Щетка, Южный вокзал — Яма", — сказал Теркулов.

Террористическое формирование и оккупанты обещали поддержать инициативу и даже выделить финансирование для исследований.

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Автор блога отмечает: "В Донбассе зародилось много словечек, в основном шахтерского сленга, они сейчас имеют распространение во всех шахтерских регионах, многие из них потеряли "региональные" значения. В сети достаточно часто попадаются частные инициативы по составлению словарей диалектных слов. Вот одна из таких попыток:

Бокопо́р (бакапо́р) - работает из рук вон плохо.

Бормоту́ха - дешевое вино.

Бу́рса - ПТУ.

Буря́к - свекла.

Буханка (хлеб) - хлеб круглой формы.

Брасма́тик - тушь.

Бутылё́к - (шахтерское) как правило, шахтерские посиделки с крепкими алкогольными напитками.

Бы́льца - боковушки у кровати.

Во́шкаться - делать что-то медленно.

Вы́лазка - пикник.

Гарбу́з - тыква.

Гаплы́к - плохой конец.

Гендэ́лык - рюмочная, наливайка.

Гля (ля) - посмотри туда.

Жу́жалка - мелкий некачественный уголь; остатки сгоревшего топлива, зола.

Забури́ться - попасть куда-нибудь не туда, забраться в труднодоступное место.

Закупо́рка (купо́рка) - консервирование, консервация.

За́молодь - вкусная добавка к чему-нибудь, полезное дополнительное приспособление.

Зме́йка - застежка-молния для верхней одежды или брюк.

Зы́рить - смотреть.

Каптё́рка - место отдыха рабочих на производстве, место для переодевания.

Колиро́вка - сорт абрикос. Слово происходит от колировать - прививать.

Коного́нка - светящееся приспособление. Шахтерский фонарь.

Кирпи́чик (хлеб) - хлеб определенной формы, чаще "бородинский".

Кита́йская стена́ (кита́йка) - длинный многоподъездный дом.

Кра́сная ша́почка - флакон спирта.

Кулё́к - полиэтиленовый пакетик.

Кума́рь - плотный дым.

Кумарно́й - веселый.

Кума́рить - раздражать, надоедать.

Ла́йба - транспортное средство, велосипед.

Лу́тка - дверной косяк.

Лушпа́йка - шелуха от семечек.

Ма́рка - номер маршрута городского транспорта, чаще применяется для трамвая и троллейбуса.

Миви́на - любая вермишель быстрого приготовления.

Ма́стерка - куртка от спортивного костюма с застежкой.

Музды́каться - возиться с чем-либо.

Ништя́к - все отлично.

Отлы́гать - прийти в себя.

Перено́ска - электрический удлинитель.

Порожня́к - (происходит от порожней вагонетки с углем) - ненужное, лишнее дело или разговор.

Па́сха - кулич.

Перецепи́ться - споткнуться.

Поса́дка - лесополоса, самопосадной лес. Происходит от того, что настоящих лесов в Донбассе почти нет.

Пожма́каный - помятый.

Покима́рить - вздремнуть.

Поко́цаный - потертый, поврежденный.

Раздерба́нить - растаскать, разворовать, разбирать.

Сара́й (лохово́з) - муниципальный автобус. Выражение применимо к Донецку.

Сё́рбать - шумно употреблять жидкость.

Си́ненькие - баклажаны.

Со́ваться - двигаться.

Ставо́к - искуственный пруд.

Сту́лка - табуретка.

Тара́нка - сушеная рыба.

Табу́лька - индивидуальная зарплатная ведомость, расчетный лист.

Тормозо́к - заготовленный заранее продуктовый набор для обеда на работе, или учебе.

Толчё́нка - картофельное пюре.

Тре́мпель - вешалка для развешивания одежды, плечики.

Тю - самостоятельное слово-приставка, выражающее удивление, разочарование, негодование.

Упря́жка - рабочая смена.

Хай - пусть.

ЦПХ - женское общежитие.

Хомыри́ (близкое к чигиря́м) - задворки, окраины, окольные пути.

Чигиря́ (идти чигиря́ми) - окольные, обходные пути.

Шаба́шка - временная подработка.

Шара́га (шара́шкина конто́ра) - однодневная фирма, предприятие с плохой репутацией.

Шу́бин - (шахтерское) горный дух.

Ю́шка - бульон".