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 "Бормотуха", "порожняк", "чигиря": в оккупированном Донецке решили составить словарь "донбасского языка", - блогер

За составление словаря "донецкого регионального языка" взялся "профессор филологии" Вячеслав Теркулов, "заведующий кафедрой русского языка" так называемого Донецкого национального университета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блог yadocent.

"Мы хотим составить словарь донецкого региолекта. Не секрет, что у нас есть огромное количество слов, которые не понятны жителям других территорий, в частности "тремпель", "тормозок". Нас также интересуют неофициальные городские наименования, например, Щетинино — Щетка, Южный вокзал — Яма", — сказал Теркулов.

Террористическое формирование и оккупанты обещали поддержать инициативу и даже выделить финансирование для исследований.

Смотрите также: Депутат от "Оппоблока" Винниченко, который в 2014 году под крики "Россия" участвовал в похоронах террористов, выступает в горсовете в форме Всевеликого Войска Донского, - журналист. ФОТО

Автор блога отмечает: "В Донбассе зародилось много словечек, в основном шахтерского сленга, они сейчас имеют распространение во всех шахтерских регионах, многие из них потеряли "региональные" значения. В сети достаточно часто попадаются частные инициативы по составлению словарей диалектных слов. Вот одна из таких попыток:

Бокопо́р (бакапо́р) - работает из рук вон плохо.
Бормоту́ха - дешевое вино.
Бу́рса - ПТУ.
Буря́к - свекла.
Буханка (хлеб) - хлеб круглой формы.
Брасма́тик - тушь.
Бутылё́к - (шахтерское) как правило, шахтерские посиделки с крепкими алкогольными напитками.
Бы́льца - боковушки у кровати.
Во́шкаться - делать что-то медленно.
Вы́лазка - пикник.
Гарбу́з - тыква.
Гаплы́к - плохой конец.
Гендэ́лык - рюмочная, наливайка.
Гля (ля) - посмотри туда.
Жу́жалка - мелкий некачественный уголь; остатки сгоревшего топлива, зола.
Забури́ться - попасть куда-нибудь не туда, забраться в труднодоступное место.
Закупо́рка (купо́рка) - консервирование, консервация.
За́молодь - вкусная добавка к чему-нибудь, полезное дополнительное приспособление.
Зме́йка - застежка-молния для верхней одежды или брюк.
Зы́рить - смотреть.
Каптё́рка - место отдыха рабочих на производстве, место для переодевания.
Колиро́вка - сорт абрикос. Слово происходит от колировать - прививать.
Коного́нка - светящееся приспособление. Шахтерский фонарь.
Кирпи́чик (хлеб) - хлеб определенной формы, чаще "бородинский".
Кита́йская стена́ (кита́йка) - длинный многоподъездный дом.
Кра́сная ша́почка - флакон спирта.
Кулё́к - полиэтиленовый пакетик.
Кума́рь - плотный дым.
Кумарно́й - веселый.
Кума́рить - раздражать, надоедать.
Ла́йба - транспортное средство, велосипед.
Лу́тка - дверной косяк.
Лушпа́йка - шелуха от семечек.
Ма́рка - номер маршрута городского транспорта, чаще применяется для трамвая и троллейбуса.
Миви́на - любая вермишель быстрого приготовления.
Ма́стерка - куртка от спортивного костюма с застежкой.
Музды́каться - возиться с чем-либо.
Ништя́к - все отлично.
Отлы́гать - прийти в себя.
Перено́ска - электрический удлинитель.
Порожня́к - (происходит от порожней вагонетки с углем) - ненужное, лишнее дело или разговор.
Па́сха - кулич.
Перецепи́ться - споткнуться.
Поса́дка - лесополоса, самопосадной лес. Происходит от того, что настоящих лесов в Донбассе почти нет.
Пожма́каный - помятый.
Покима́рить - вздремнуть.
Поко́цаный - потертый, поврежденный.
Раздерба́нить - растаскать, разворовать, разбирать.
Сара́й (лохово́з) - муниципальный автобус. Выражение применимо к Донецку.
Сё́рбать - шумно употреблять жидкость.
Си́ненькие - баклажаны.
Со́ваться - двигаться.
Ставо́к - искуственный пруд.
Сту́лка - табуретка.
Тара́нка - сушеная рыба.
Табу́лька - индивидуальная зарплатная ведомость, расчетный лист.
Тормозо́к - заготовленный заранее продуктовый набор для обеда на работе, или учебе.
Толчё́нка - картофельное пюре.
Тре́мпель - вешалка для развешивания одежды, плечики.
Тю - самостоятельное слово-приставка, выражающее удивление, разочарование, негодование.
Упря́жка - рабочая смена.
Хай - пусть.
ЦПХ - женское общежитие.
Хомыри́ (близкое к чигиря́м) - задворки, окраины, окольные пути.
Чигиря́ (идти чигиря́ми) - окольные, обходные пути.
Шаба́шка - временная подработка.
Шара́га (шара́шкина конто́ра) - однодневная фирма, предприятие с плохой репутацией.
Шу́бин - (шахтерское) горный дух.
Ю́шка - бульон".

Источник: https://censor.net.ua/n3091317
 
   
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Вообще-то половина слов - либо русские, либо украинские, а вовсе не сугубо донбасские.
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Вообще-то половина слов - либо русские, либо украинские, а вовсе не сугубо донбасские.
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Лепят атрибуты для обоснования существования лугандонского "народа". Е*анарий.
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Осталось выпустить "Книгу рецептов блюд ДНР".
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А также ввести национальную одежду, эпос, традиции, развивать мифотворчество, алхимию и религию.
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ивывсе. дамбас-бамбас никто на калени непоставит .
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Зачем ставить на колени того,кто всю жизнь стоит раком?!!!
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"Народ бамбаса" громче всех мычавший о не гонении порожняка, прогнал самый большой порожняк своим требованием к параше ввести им
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Ну а шо? І ввели. Прямо у форточку. Рускій мірЪ прийшов, щастя приніс.

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И донецкие реально думают, что этот сленг - их "изобретение"? Ну, во-первых, гордиться нечем, во-вторых, вот уж воистину - они даже в соседние области не выезжали никогда! Добавьте: Баклан, бакланьё - коренной житель, население Донбасса.
Пы.Сы. Да, и с даанецким говором вся эта бакланка "не звучит".
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"Классный Днепр при клёвой погоде, когда, кочевряжась и выпендриваясь, пилит сквозь леса и горы клёвые волны свои. Hе гикнется, не накроется. Вылупишь зенки свои, откроешь варежку и не знаешь, пилит он или не пилит. Редкая птица со шнобелем дочешет до середины Днепра. А если дочешет, так гикнется и копыта отбросит".
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Буряк, бильця, паска, перечепитися, пожмаканий, покімарити, поцоканий , ставок, сьорбать, гарбуз, гля (глянь), таранка, тю, хай, юшка. Оце то диво ! Українська мова в Україні. Точно, що "профессор филологии"
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Цензор.НЕТНовостиКурьезы"Бормотуха", "порожняк", "чигиря": в оккупированном Донецке решили составить словарь "донбасского языка", - блогер
 
 
 
 
 
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