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 Политика Украины
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 Вопрос Томоса - это вопрос нашей независимости, нацбезопасности и всей мировой геополитики, - Порошенко

Вопрос единой поместной церкви в стране является вопросом национальной безопасности Украины и вопросом всей мировой геополитики.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на Софийской площади в Киеве, где в воскресенье глава УПЦ-КП Филарет совершит благодарственный молебен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Многотысячный молебен за Украину и автокефальную церковь начался на Софийской площади в Киеве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"Вопрос Томоса и автокефалии выходит далеко за границы церковной жизни. Это вопрос нашей независимости. Это вопрос нашей национальной безопасности. Это вопрос нашей государственности. Это вопрос всей мировой геополитики. И если это не так, то почему тогда решение Вселенского патриарха позавчера обсуждалось на Совете безопасности Российской Федерации под председательством Путина?", - сказал он.

Порошенко сравнил обсуждение вопроса предоставления Украине автокефалии на Совбезе РФ с русской сказкой: "Кащей точно знает, где та иголка, в каком яйце, в каком сундуке и под каким дубом".

По словам главы Украинского государства, "реакция Москвы на действия Киева и Фанара свидетельствует о том, что мы на правильном пути".

Читайте также: Если бы "ничего не произошло", не было бы такой истерики в РФ, - Евстратий (Зоря) об автокефалии и снятии анафемы с Филарета

Порошенко отметил, что автокефалия является частью государственной проевропейской и проукраинской стратегии, которую Украина последовательно внедряет в жизнь последние четыре года и будет внедрять далее.

"Автокефалия – самое весомое событие, из того же ряда, что и наше стремление вступить в ЕС и НАТО, Соглашение об ассоциации, безвиз, выход из СНГ, отказ от обманчивого договора о дружбе с Россией. Все это – основа нашего собственного пути развития, развития государства Украина и развития нашей украинской нации", - заявил Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гарантирую, что государство защитит права тех священников, мирян УПЦ МП, которые добровольно решат уйти из-под Москвы", - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3091316
 
   
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еще нужно создать святую инквизицию, и всех кацапских еретиков "приглашать" на вечернее аутодафе! Вот тогда у нас будет сильная, теократическая Украина! Слава Украине!
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Свіжі привітання від наших опонентів. Так що ви все правильно сказали.


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Предлагаю канонизировать Петра Алексеивича, за свершение этого чуда. Кто нибудь, разместите петицию, соберем 25 тыс подписец и в добрый путь!
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Петя акстись хоть в святой праздник нести ересь.У тебя было 4 года ,чтоб выкинуть всю прокацапскую мразь за поребрик.По итогу имеем.Кучу убитых активистов,Лавра святая под кацапами,4 взорваных инопланетянами стратегических складов.Мертвечук,который везде вещает ,что Украина исскуственное образование,даже за Майдан никто не ответил.Присоеденяюсь к флешмобу.порох иди в сраку..
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Пэдро, конечно, пусть идет туда, но ЭТА его речь правильная - бальзам на душу всех украинцев.
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Костя, ты тараканов в своем доме не можешь повыводить, а хочешь что бы какой то Петя поборол русскую мафию???
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градус пополз вверх, вечером будет- мультивселенная вздрогнула от потуг пэтра.
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Где петя, а где мировая геополитика? Что им там с утра наливали?
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Ліпше б питанням тарифів, корупції та рівнем життя простих людей так турбувався.......................
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Вопрос Томоса - это вопрос будущего Украины.
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Вопрос будущего Украины - это свободная страна с крепкой экономикой и армией способной отвечать на вызовы времени.
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Ничего это го не будет пока такие как ты будут ходить в Гундяевскую секту!
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Пеца понесло,будет трепаться ещё долго,он любит пиар,но это не поможет ему на фоне его преступлений против народа
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путен редкий неудачник... единственный правитель за 300 лет который просрал Украину окончательно и бесповоротно)))
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При Хмельницком Польша просрала примерно таким же макаром.
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Что характерно, после того, как Польша потеряла Украину, на несколько столетий и сама Польша исчезла с политической карты.
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а как просрали Украину благодаря Хмельницкому сами украинци, ты конечно об этом промолчишь!?
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да путену и так нормально, вот только украинцы на последнем месте. вот только никто не замечает, что чем больше мы соримся с рашкой, тем хуже живём((
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Борьба с оккупантом не может сопровождаться процветанием во время самой борьбы.

Найдешь страну, которая начала процветать в период борьбы с угнетателями? Не до, не после, а во время.
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по Фінляндії, я б так не сказав..вона теж колись до складу росімперії входила
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Подымай выше - вопрос метагалактического благополучия...)))
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Конечно томос важнее кучи старого совкового железа имхо
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Покажите ему Конституцию, которую он должен гарантировать! Украина - светское государство! Если не нравится, то пусть меняет ее со своей Будкой и хай идут с кадилами гонять кацапов, поднимать экономику и делать геополитику
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а вам теократическое правление не нравиться? )) вы случаем не агент кремля?
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Ему , оказывается , войну выигрывать кадило мешало то есть ' святость' , за то , что пародоксально , это же кадило не мешало воровать и торговать с оккупантами, не мешало сдавать рашке добровольцев и покрывать шокина с гонтареврй.
Елейная слащавая неискренняя улыбка. Ложь - это грех
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"Вопрос нашей независимости и нацбезопасности", как и в любой стране - это экономика. Но ну никак не религия. Благосостояние людей, рабочие места, чтоб не стремились на заработки в ту же РФ или Европу - вот нацбезопасность. Все остальное от АП - туфта.
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Экономика само собой, но нечасто встретишь религиозное государство в котором церьковь находиться под влиянием "церькви" соседней страны, которая ещё и ведёт войну. Не важно ли будет вывести свою церковь из под влияния? Это будет влиять на все, даже на экономику
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Другими словами - регулярно взрывающиеся склады оружия, уничтожающие тысячи тон важнейших боеприпасов, проигранная борьба с коррупцией, зашкаливающий популизм и отсутствие экономических успехов - это все фигня! А вот Томос нас спасет! Главное - верить! Верить в распятого бомжа, в сладкого "харанта" и его друзей (Демчина и т.п.), в экономические кривые роста, которые рисует Гройсман...

Верить и молиться. При этом желательно посильнее биться головой об пол, чтобы уничтожить в себе последние остатки критического мышления.
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Сгоревшие склады боеприпасов это фигня, отбиваться будем томосом и молитвой. Что он пьёт?
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конечно фигня, по сравнению с тем, что у таоей паРаши тумбочку из под ног выбили на висилице.
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Это он нам предлагает, сам то АП окружил не молитвами, а полицией. И свой дом охраняет не так как вверенное ему стратегически важное для страны имущество.- Два дедушки на три км. - Там забор, охрана вооруженная, видеоспостереження.
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Свідомо наривається падла, на 14те. Але все-таки варто почекати до отримання томосу.
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И коменты отключили на ютубе епа-ые сатанисты!!!
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Единственная тема в которой я не критикую Порошенку. За всю его каденцию это лучшее опускание и чмырение русни. И это прекрасно.
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На жаль весь світ не розуміє що наданя томусу Україні це їх благополуччя!Як зараз добре стало жити народ:просипаються в теплих оселях,не думають як поділити на 30 днів 1600 грн.пенсії,ціни з кожним днем європезіруються,війни немає,виловили всіх корупціонерів,Кабмін і ВР не знають що ще зробити щоб народ жив ще краще!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос Томоса - это вопрос нашей независимости, нацбезопасности и всей мировой геополитики, - Порошенко
 
 
 
 
 
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