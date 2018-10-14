 "Гарантирую, что государство защитит права тех священников, мирян УПЦ МП, которые добровольно решат уйти из-под Москвы", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на Софийской площади в Киеве, где в воскресенье глава УПЦ-КП Филарет совершит благодарственный молебен.

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"У нас не было, нет и не будет государственной церкви. И освященную Томосом православную церковь тоже никто никого не будет приглашать силой. Еще раз заявляю: это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая будет сохранять единство с Русской православной церковью. Это их выбор, и нам его надо уважать", - сказал он.

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Президент также отметил, что государство защитит права священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые будут создавать вместе с другими православными единую Украинскую поместную церковь.

"Я также гарантирую, что государство защитит права тех священников, мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат уйти из-под Москвы для того, чтобы вместе с другими православными создавать единую украинскую православную поместную церковь", - отметил он.