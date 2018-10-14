 "Гарантирую, что государство защитит права тех священников, мирян УПЦ МП, которые добровольно решат уйти из-под Москвы", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на Софийской площади в Киеве, где в воскресенье глава УПЦ-КП Филарет совершит благодарственный молебен.
"У нас не было, нет и не будет государственной церкви. И освященную Томосом православную церковь тоже никто никого не будет приглашать силой. Еще раз заявляю: это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая будет сохранять единство с Русской православной церковью. Это их выбор, и нам его надо уважать", - сказал он.
Президент также отметил, что государство защитит права священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые будут создавать вместе с другими православными единую Украинскую поместную церковь.
"Я также гарантирую, что государство защитит права тех священников, мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат уйти из-под Москвы для того, чтобы вместе с другими православными создавать единую украинскую православную поместную церковь", - отметил он.
Ю.В. Тимошенко, 2008р.
Ах, ба, вона ж бахіня, їй все можна!
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Кто ж теперь захочет остаться в нелигитимной церковной структуре с сектантами-раскольниками? Упоротые ватники разве-что.Но и ихние кошельки долго не выдержат резко возросших расценок и взносов в МПвУ
До речі, а ви не думаєте, що бля бізнесу слід мати такий само хист, як до музики, малювання, акторства чи співу?
Тисячі підприємств були "приватизовані" своїм керівництвом, шляхом, часто примусового, скуповування акцій розданих "трудовому колективу" і тисячі підприємств закрилися, та були порізані на брухт, бо червоні директори не змогли дати їм ради в умовах ринку.
Але якщо комусь вдалося досягти успіху там, де інші облажалися, та ще й створити транснаціональну компанію, то че не свідчить це про наявність певних здібностей?
Якщо вдалося зберегти її, а бажаючих "віджати" явно не бракувало, то чи не свідчить це про наявність певного політичного досвіду?
Якщо хитрий менеджмент не розікрав ту компанію, то чи не свічсить це про уміння знаходити та мотивувати толкових людей, та наявність певних адміністративних умінь?
А якщо це так, то хіба не варто було довірити саме такій людини керівництво державою?
Совпадєніє? Нє думаю!
При чому, ніяких доказів надано не було, все на рівні чуток та писанини блохерів та журнашлюшок якихось дрібних сайтів.
Взагалі, якось підозріло часть Йуля отримує підтримку від ФСБ, чи то розповсюдженням чуток, чи то ботами та тролями, вам так не здається?
и не смешить Бога.
и не смешить Бога.
- московские попы никуда не денутся
- московские попы и дальше в церквях Украины будут молиться за хуйла
- московские попы и дальше будут вносить смуту в головы идиотов
- московские попы и дальше будут ходить крестными ходами по нашим улицам
При диаконе московского патриархата порошенко другого и быть не могло
Схоже що його вже і кукловоди списали.
Московский патрирхат - их структура, и нечего прикидываться "украинской церковью".
Так что надо чётко выполнять закон о декоммунизации.
Дерзайте. Кстати, там еще у вас кацапье гребанае - в Магасе не собирается заканчиваться. Рамзанчик, который Кадыров денюшку полюбляет (бе выплаты - ОПЯТЬ число Пи.)
пойди на паРашу удавись тихонько - облегчи свои страдания...
Тоді це дуже добре......................... якщо звичайно це - правда...............