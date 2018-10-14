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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (15582) РПЦ (425) церковь (902)

 "Гарантирую, что государство защитит права тех священников, мирян УПЦ МП, которые добровольно решат уйти из-под Москвы", - Порошенко

Церковь в Украине отделена от государства и власть будет уважать выбор тех, кто останется в церковной структуре, сохраняющей единство с Русской православной церковью.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на Софийской площади в Киеве, где в воскресенье глава УПЦ-КП Филарет совершит благодарственный молебен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Многотысячный молебен за Украину и автокефальную церковь начался на Софийской площади в Киеве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"У нас не было, нет и не будет государственной церкви. И освященную Томосом православную церковь тоже никто никого не будет приглашать силой. Еще раз заявляю: это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая будет сохранять единство с Русской православной церковью. Это их выбор, и нам его надо уважать", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви", - Порошенко

Президент также отметил, что государство защитит права священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые будут создавать вместе с другими православными единую Украинскую поместную церковь.

"Я также гарантирую, что государство защитит права тех священников, мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат уйти из-под Москвы для того, чтобы вместе с другими православными создавать единую украинскую православную поместную церковь", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3091314
 
   
 Топ комментарии
 
Умеет же петя испоганить даже исторические моменты для Украины. В сухом остатке:
- московские попы никуда не денутся
- московские попы и дальше в церквях Украины будут молиться за хуйла
- московские попы и дальше будут вносить смуту в головы идиотов
- московские попы и дальше будут ходить крестными ходами по нашим улицам
При диаконе московского патриархата порошенко другого и быть не могло
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Дежавю очередное.Тоже самое оно говорило и про склады,про украинских активистов,про шустер лайф.Выводы делайте сами как говориться.
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Порошенко уже столько всего нагарантировал, что лучше помолчать
и не смешить Бога.
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А которые добровольно не захотят перейти тех ... "Гарантирую, что государство защитит права тех священников, мирян УПЦ МП, которые добровольно решат уйти из-под Москвы", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2719
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Ну а кто не хочет - брит мила "Гарантирую, что государство защитит права тех священников, мирян УПЦ МП, которые добровольно решат уйти из-под Москвы", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7867 и на парашастан
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тех как любит делать гундяй предать анафеме
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Дежавю очередное.Тоже самое оно говорило и про склады,про украинских активистов,про шустер лайф.Выводы делайте сами как говориться.
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"У нас кризи не буде, я перед нею зачинила двері!"
Ю.В. Тимошенко, 2008р.
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Будучи премьером страны она должна была с трибуны сказать: - "Вешайтесь суки ! Вам всем пиzdeц !" Да?
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Не заморачивайся, свидетели Пэдровы сцутся при одном упоминании о ЙУЛЕ!
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А Порошенко що мав сказати? "Гарантую, що держава захистить права тих священиків, мирян УПЦ МП, які добровільно вирішать піти з-під Москви", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4496
Ах, ба, вона ж бахіня, їй все можна!
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кто решит остаться в той церковной структуре, которая будет сохранять единство с Русской православной церковью.

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Кто ж теперь захочет остаться в нелигитимной церковной структуре с сектантами-раскольниками? "Гарантую, що держава захистить права тих священиків, мирян УПЦ МП, які добровільно вирішать піти з-під Москви", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7306 Упоротые ватники разве-что.Но и ихние кошельки долго не выдержат резко возросших расценок и взносов в МПвУ "Гарантую, що держава захистить права тих священиків, мирян УПЦ МП, які добровільно вирішать піти з-під Москви", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7514
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так же как и депутаты перебегают из партии в партию, следуя за гешефтом. так и попы будут перебегать за баблом прихожан, за право освящать лексусы, окучивать пипл
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Вот так... УПЦ МП остаётся, т.е. по сути ничего не меняется. Всем спасибо, расходимся.
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ага,только в резко сокращенном виде,теряющую весь смысл и с репутацией церкви страны агрессора.Были самой большой а остались ...........
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В резко сокращённом? Это как? Расстреляют каждого второго?
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75% граждан Украины за автокефалию. Меньше чем за НАТО и ЕС
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Потому что многим просто по барабану....ибо атеисты, разве не всё равно, кто на этом стрижёт паству, читай РАБОВ и ОВЕЦ попов, но не БОГА.
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каждый второй в итоге уйдет и ушел из рпц,вот как я например,гдето уйдут только люди а гдето целые парафии вместе с имуществом и попами.Раша гуд бай
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Ага-ага. А если серьёзно, все кто хотел уйти, давно ушли, как Вы например.
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Нет, не ушли, теперь прекращается договор аренды на Лавры с самосвятами.
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Что за самосвяты? И кто сдал Лавру в аренду? И какова арендная плата?
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Во-Во, в этом комментарии есть ссылка на статью. Думаю, тебе будет интересно мнение беларусов по поводу приезда гундяева в Минск) Почитай комментарии обязательно. Тебе, как россиянину, будет интересно) 14.10.2018 00:10
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Не обижайся, вообще не интересно что думают белорусы о Гундяе.
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Кто-бы сомневался, что тебе не интересно, россиянин) Куда лучше провокационные комментарии вбрасывать под украинским флажком, правда?)
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расстреляют только кацапню такую как мураев
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россиянин, а разве кто-то говорил, что она будет ликвидирована? К чему эти провокации?
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Це на їхніх сайтах так пишуть. Він спалився.
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Одним словом, после томоса УПЦ МП просто станет неканоничной, только и всего... Никто трогать ее церковное имущество и тем более запрещать не будет, или разжигание, картинка для лайфньюс и путиннападет - наоборот, будут всемерно защищать, Аваков не даст соврать...
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Заслужений.
До речі, а ви не думаєте, що бля бізнесу слід мати такий само хист, як до музики, малювання, акторства чи співу?
Тисячі підприємств були "приватизовані" своїм керівництвом, шляхом, часто примусового, скуповування акцій розданих "трудовому колективу" і тисячі підприємств закрилися, та були порізані на брухт, бо червоні директори не змогли дати їм ради в умовах ринку.
Але якщо комусь вдалося досягти успіху там, де інші облажалися, та ще й створити транснаціональну компанію, то че не свідчить це про наявність певних здібностей?
Якщо вдалося зберегти її, а бажаючих "віджати" явно не бракувало, то чи не свідчить це про наявність певного політичного досвіду?
Якщо хитрий менеджмент не розікрав ту компанію, то чи не свічсить це про уміння знаходити та мотивувати толкових людей, та наявність певних адміністративних умінь?
А якщо це так, то хіба не варто було довірити саме такій людини керівництво державою?
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бізнес-імперію створив порошенко старший..друг кучми та розкрадач соціялістичного майна..
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Другом Кучми він не був, це раз, а про "розкрадача соціалістичного майна" повідомило ФСБ у 2005 році, вакурат після того, як Йуля на Порошенка наїхала.
Совпадєніє? Нє думаю!
При чому, ніяких доказів надано не було, все на рівні чуток та писанини блохерів та журнашлюшок якихось дрібних сайтів.
Взагалі, якось підозріло часть Йуля отримує підтримку від ФСБ, чи то розповсюдженням чуток, чи то ботами та тролями, вам так не здається?
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Это да, некоторые ворами рождаются, а там кому как повезёт. Этому ПОКА везёт, но...?
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Нє, ну визнати, що хтось розумніший неможливо. Якщо комусь вдалося більше, ніж мені, лежачи на протертому дивані, то це обов'язково має бути злодій! "Гарантую, що держава захистить права тих священиків, мирян УПЦ МП, які добровільно вирішать піти з-під Москви", - Порошенко - Цензор.НЕТ 3490
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Че она парится? Алгоритм для нее простой - шесть дней греши, в воскресенье кайся... А всякие там кефалии, епитимьи и прочие интердикты - это от лукавого...)))
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Порошенко уже столько всего нагарантировал, что лучше помолчать
и не смешить Бога.
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Порошенко уже столько всего нагарантировал, что лучше помолчать
и не смешить Бога.
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Красиво говорит да подло поступает
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Умеет же петя испоганить даже исторические моменты для Украины. В сухом остатке:
- московские попы никуда не денутся
- московские попы и дальше в церквях Украины будут молиться за хуйла
- московские попы и дальше будут вносить смуту в головы идиотов
- московские попы и дальше будут ходить крестными ходами по нашим улицам
При диаконе московского патриархата порошенко другого и быть не могло
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а зачем тебе идиоты,пусть в мп остаются,кацап вообще идеотом славится
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Вы преувеличиваете, в УПЦ МП нет московских попов. Все попы имеют местное происхождение. С РПЦ у них просто единое каноническое пространство. Это как в Западной Украине униатская греко-католическая церковь имеет единое каноническое пространство с Римской католической церковью, и даже её главу назначает Папа.
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Конечно нет,они все перекрасились,но идеология осталась ватной
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В чём выражается "ватная" идеология. У них Христос не такой или Дева Мария.
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Естественно нет по происхождению, они есть по СУТИ, странно, что кому-либо это нужно дополнительно объяснять.
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Странно, что Вы вешаете политические ярлыки на церковь не обьясняя сути.
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Я высказываю свое мнение. Если вам так болит за московскую церковь, то это только ваши проблемы. Не мои. Разговор окончен.
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а это тебе не торговля и не питейные заведения - не меряй этими мерками...)))
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пусть лучше расскажет сколько добровольцев, воевавших на стороне Украини, филиал фсб(У) сдал в этом месяце в лапы фсб .. гарант хренов
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Теперь осталось заменить деда мороза на санта клауса, и можно идти на выборы!
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зачем нам Санта Клаус если есть Святый Миколай ? а деда Мороза придумали комуняки только в 30-ых годах 20-ого века
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Не допоможе..................... "Гарантую, що держава захистить права тих священиків, мирян УПЦ МП, які добровільно вирішать піти з-під Москви", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9439
Схоже що його вже і кукловоди списали.
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наш мир виртуален. не тролльте Суперадмина виртуальной машины, на которой он бежит. а то он начнёт прикалываться и не только над руцкими.
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А куда он на ней бежит?
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)))) к Рагнарёку канешно. когда Суперадмин перезагрузит его. и снова по холодному. )
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Такой же финт Офшорник уже прокрутил с рыгами, сидящими у него во власти, бывшей беркутней и судьями. Только здесь вариант похуже. Раньше, идя в Киевскую церковь, ты был уверен, что не попадешь на фсбшного мацковского попа. А теперь уже нет!
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Не удержался все таки.Испоганил святой праздник для Украинцев,своими очередными обещаниями и ложью.Этого уже не изменишь.Врать это в крови.
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РПЦ была основана безбожником Сталиным.
Московский патрирхат - их структура, и нечего прикидываться "украинской церковью".
Так что надо чётко выполнять закон о декоммунизации.
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Как, я понял кизяки с Кубани фиг приедет. А МЫ так вас ждем, с волшебными 3,14...dy..лями.
Дерзайте. Кстати, там еще у вас кацапье гребанае - в Магасе не собирается заканчиваться. Рамзанчик, который Кадыров денюшку полюбляет (бе выплаты - ОПЯТЬ число Пи.) "Гарантую, що держава захистить права тих священиків, мирян УПЦ МП, які добровільно вирішать піти з-під Москви", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5434
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Интересно кто пойдёт за попом, который поменял веру? скажите, что веру никто и не менял, просто поменяли ...., т.е. поп служит не богу а названию, которое можно поменять по указке презика? включайте логику, богу богово, кесарю кесарево.
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кацап, ну тупое ...
пойди на паРашу удавись тихонько - облегчи свои страдания...
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а, не заметил сразу что ты под номером...
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Священик перейшов в мусульманство? Зміна юрисдикції не зміна віри, не перекручуйте.
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Так в том и вопрос кто служит Богу, а кто фсбэшно-гундяевской секте.
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Тобто якщо я вірно зрозумів, наряду з "кефальною" церквою залишиться і справжня???
Тоді це дуже добре......................... якщо звичайно це - правда...............
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ты Андруша больше не пей бояры из козлиного копытца...
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Це означає - держава захистить тих,хто піде з Московського Патріархату і не буде захищати тих,хто там залишиться...Іншими словами,держава вирішує,впливає,керує релігією...І це получається в неї куди краще,ніж керувати економікою,курсом гривні і тарифами...
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Ну если Пэца гарантирует, то лучше ховаЦЦа! Наш харант, он такой харант....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Гарантирую, что государство защитит права тех священников, мирян УПЦ МП, которые добровольно решат уйти из-под Москвы", - Порошенко
 
 
 
 
 
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