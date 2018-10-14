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 Политика Украины
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Все про:праздник (1448) Турчинов (3036) День защитника Украины (56)

 "Слава вам, воины! Вы - опора государства! Спокойствие наших домов - в ваших надежных руках!", - Турчинов поздравил украинцев с Днем защитника Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил украинцев с праздником Дня защитника Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте СНБО.

"Искренне поздравляю вас с праздниками - Днем защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы! Эти знаменательные даты неразрывно связаны между собой, символизируя связь поколений и давнюю историческую традицию. Пресвятая Богородица является покровительницей и заступницей славного украинского войска и всего украинского народа.

Сегодня украинская армия, фактически восстав из руин, стала одной из лучших и самых профессиональных армий на территории Европы. Профессия защитника Отечества стала одной из самых престижных и уважаемых в обществе. Наши славные воины готовы дать достойный отпор любым провокациям! Украина стала форпостом демократического мира, который сдерживает продвижение агрессора на Запад. Сильная украинская армия, сильный оборонный комплекс - залог мира и безопасности всего европейского континента!", - говорится в поздравлении.

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"Слава вам, воины! Вы - опора государства! Спокойствие наших домов, спокойствие близких - в ваших надежных и сильных руках! В этот день мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь в борьбе за мир и свободу Украины. Вечная им слава! Непобедимой нашу армию сделали не только оружие и боевая выучка, но и единство с народом. Именно поэтому, без преувеличения, украинскую армию можно назвать народной.Но не только армия, но и Национальная Гвардия, Служба безопасности, Пограничная служба, военнослужащие и работники других силовых структур стали настоящими защитниками Украины, заложив фундамент сильного национального государства. Этот день стал настоящим праздником всех украинских патриотов, добровольцев, ветеранов, волонтеров, работников оборонных предприятий, всего Украинского народа! Пусть Господь благословит всех вас и нашу Украину! Слава Украине!", - говорится в поздравлении секретаря СНБО.

Источник: https://censor.net.ua/n3091313
 
   
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Да, этот праздник для украинцев особенный, потому что их защитники сейчас на фронте в реальном времени, всех их нужно поздравить и сказать им спасибо от всего народа за то, что рискуют своими жизнями ради нас с вами. Низкий поклон им, здоровья и силы победить врага.
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З Днем Захисника України! Хай Матір Божа оберігає наших Захисників від ворожих куль та засідок, від уламків та підлості ворога, хай вкриє від усіх небезпек! Зі Святом, Герої! Ми молимось за Вас!
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Завжди паскудно на душі,коли тебе захищають (отже сам не здатний),але сто крат гірше,коли тебе захищає такий фарисей,зрадник і пастор невідомо якого розколу Турчинов...І він теж,цей гівнюк і вихованець Тимошенко влився якимсь чудом в хор прихильників томосу і меле щось про спокій домівок і надійні руки...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слава вам, воины! Вы - опора государства! Спокойствие наших домов - в ваших надежных руках!", - Турчинов поздравил украинцев с Днем защитника Украины
 
 
 
 
 
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