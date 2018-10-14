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 Политика Украины
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 "Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви", - Порошенко

Украина никогда не была и не будет канонической территорией Русской православной церкви.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на Софийской площади в Киеве, где в воскресенье глава УПЦ-КП Филарет совершит благодарственный молебен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Многотысячный молебен за Украину и автокефальную церковь начался на Софийской площади в Киеве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"Наконец, Вселенский Патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленной еще в конце семнадцатого века. Ясно и недвусмысленно им заявлено, что Русская православная церковь не имеет канонических прав на Православную церковь в Украине,... что наша православная церковь не имеет подчинения РПЦ. И Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви", - заявил Президент.

Порошенко отметил, что глава РПЦ Кирилл на каждой службе молится за русское воинство, которое убивает украинских бойцов и гражданское население. "А у нас в Украине, к сожалению, есть храмы, которые все еще поминают патриарха Кирилла… Разве могут храмы, в которых звучат молитвы за патриарха, который молится за российское войско, называться украинским?", - сказал он.

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Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3091312
 
   
 Топ комментарии
 
Першим хрестили Київ, тому ні про яке підпорядкування московії не йдеться.
Тим більше, що канонічність самої російської церкви під великим питанням.
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бачу, мої слова викликали гнів у прихожан мп ?
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Покайся,грешник! Признайся, осквернил ли руки свои минстецевскими серебрянниками?
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А может, московскими!??
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Ось власне дивився чільників церков Філарета і Макарія...Ну і виступав представник грекокатоликів,який в загальному говорив про Україну,її захисників і молився...Хоча по законам жанру його мало теж затягнути в цей процес і,відрікаючись від Ватікану прихилити до Єдиної Помісної...І Філарет,а особливо Макарій просто наперегінки змагались у вихвалянні преза і тут,я думаю,переміг Макарій...Не було тільки чомусь представника Московського патріпархату,який,до речі,репрезентує найбільшу частину християн України...І який,власне по цій причині і мав би очолити помісну церкву...Цікаво,цікаво закручується сюжет і всім розумним людям бажаю не влазити в події і поспостерігати збоку...Це важко,тому треба піти в церкву і помолитись для укріплення духу...
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Зі створенням єдиної української помісної православної церкви Україна стане найбільшою православною країною. На яку знову лізе орда з Московського улуса.
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Посреди поющих стоит памятник оккупанту Богдану Хмельницкому. Как это так, почему до сих пор не снесли??
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Оккупанту? Да вы батенька фееричный неуч, по-Украински дятел
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Ну там четкие шаблоны: фашисты, полицаи, оккупанты, дедовоевалы.

Хмельницкий точно не дедовоевал по их меркам. Значит по их понятиям он Роисе помогал. А деталями кацапы никогда не заморачиваются.
Ты его пораспрашивай и он те расскажет, как Хмельницкий фашистам помогал в СС-Галичина.
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Ага ))) ещё и мальчиков руусскочелюстных распинал и кушал)))
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Не-не. У них в телевизоре пока что говорят, что Хмельницкий им помогал.

Мазепа - плохой. Хмельницкий - хороший. Почему - хз. Но так сказали. "Україна не була, не є і не буде канонічною територією Російської церкви", - Порошенко - Цензор.НЕТ 3380
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а как иначе? Кто отдал Украину москалям в оккупацию?
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А он и не отдавал. Договор о дружбе или союз - это не оккупация.
Это вы обычно понимаете так, что гнобить и оккупировать нужно именно союзников.

Вы так полевропы "освободили" от нацистов и оккупировали, например.
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Украина выиграла эту 300т летнюю войну! Слава Украине! Путен капут!
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Пока у врага бъется пульс, пока не вернулись в родную Киевскую Русь Воронеж, Курск, Кубань , война еще не выиграна увы...
Потери должны быть 1 к 10 кацапам тогда победа будет...
Томос - это всего лишь один шаг к победе и справедливости.
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"Україна не була, не є і не буде канонічною територією Російської церкви", - Порошенко

Це мова оригіналу. Яка школота робила переклад і написала Русской церкви? Чи це так написано навмисно?
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Куме,а що там москали?Чем вiдповiдають?
-Так ось
"Україна не була, не є і не буде канонічною територією Російської церкви", - Порошенко - Цензор.НЕТ 935
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каноническая территория рускага мира выглядит так :

"Україна не була, не є і не буде канонічною територією Російської церкви", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8159
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Порошенко свои грехи не замолит никакой автокефалинией.
"Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа ѕ від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви", - Порошенко
 
 
 
 
 
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