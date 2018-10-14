 "Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на Софийской площади в Киеве, где в воскресенье глава УПЦ-КП Филарет совершит благодарственный молебен.
"Наконец, Вселенский Патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленной еще в конце семнадцатого века. Ясно и недвусмысленно им заявлено, что Русская православная церковь не имеет канонических прав на Православную церковь в Украине,... что наша православная церковь не имеет подчинения РПЦ. И Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви", - заявил Президент.
Порошенко отметил, что глава РПЦ Кирилл на каждой службе молится за русское воинство, которое убивает украинских бойцов и гражданское население. "А у нас в Украине, к сожалению, есть храмы, которые все еще поминают патриарха Кирилла… Разве могут храмы, в которых звучат молитвы за патриарха, который молится за российское войско, называться украинским?", - сказал он.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
Хмельницкий точно не дедовоевал по их меркам. Значит по их понятиям он Роисе помогал. А деталями кацапы никогда не заморачиваются.
Ты его пораспрашивай и он те расскажет, как Хмельницкий фашистам помогал в СС-Галичина.
Мазепа - плохой. Хмельницкий - хороший. Почему - хз. Но так сказали.
Это вы обычно понимаете так, что гнобить и оккупировать нужно именно союзников.
Вы так полевропы "освободили" от нацистов и оккупировали, например.
Потери должны быть 1 к 10 кацапам тогда победа будет...
Томос - это всего лишь один шаг к победе и справедливости.
Це мова оригіналу. Яка школота робила переклад і написала Русской церкви? Чи це так написано навмисно?
-Так ось
"Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа ѕ від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова."