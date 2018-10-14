 Многотысячный молебен за Украину и автокефальную церковь начался на Софийской площади в Киеве. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Прямая трансляция праздничного молебна опубликована на официальной Facebook-странице президента Украины Петра Порошенко.

Трансляцию также ведет ТСН.Live.

Люди продолжают активно подходить на площадь со стороны Майдана Незалежности и Золотых ворот, сообщает Укринформ.

Среди участников предстоящего молебна граждане разного возраста, есть также и дети. Некоторые держат в руках желто-голубые флаги, а на вопрос о цели прихода на площадь отмечают с улыбкой: "Так праздник же!".

Движение транспорта сейчас частично ограничено только на улице Владимирской от улицы Ирининской (возле здания СБУ) до улицы Малая Житомирская.

В переулках неподалеку Софийской площади дежурят машины "скорой" и спасатели. Все выходы из центральных станций метрополитена открыты.

Центр столицы усиленно патрулируют полицейские и нацгвардейцы - есть как пешие патрули, так и на авто. Обстановка по состоянию на 8 утра спокойная.

Как сообщалось, в столице на Софийской площади в 9:30 начнется молебен за Украину и автокефалию Украинской православной церкви, инициированный Президентом Украины Петром Порошенко. В полиции ожидают, что участие в молебне примут 25-30 тысяч человек.

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Кроме того, запланирован еще ряд мероприятий по случаю Дня защитника Украины, в том числе праздничные концерты и марш УПА под лозунгом "Вернем Украину украинцам".

Охрану правопорядка в Киеве, по предварительным данным полиции, будут обеспечивать около 6200 правоохранителей, из них - 3500 бойцов Нацгвардии.

В связи с проведением массовых мероприятий в центральной части столицы с 15-ти часов запрещено движение всех видов транспорта на ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого до б-ра Шевченко), б-ре Шевченко (на участке от ул. Владимирской до Бессарабской площади), ул. Крещатик (на участке от Бессарабской площади до Европейской площади), Европейской площади.