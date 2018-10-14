 Многотысячный молебен за Украину и автокефальную церковь на Софийской площади в Киеве. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Прямая трансляция праздничного молебна была опубликована на официальной Facebook-странице президента Украины Петра Порошенко.
Трансляцию также велась на ТСН.Live.
Люди продолжают активно подходить на площадь со стороны Майдана Незалежности и Золотых ворот, сообщает Укринформ.
Среди участников предстоящего молебна граждане разного возраста, есть также и дети. Некоторые держат в руках желто-голубые флаги, а на вопрос о цели прихода на площадь отмечают с улыбкой: "Так праздник же!".
Движение транспорта сейчас частично ограничено только на улице Владимирской от улицы Ирининской (возле здания СБУ) до улицы Малая Житомирская.
В переулках неподалеку Софийской площади дежурят машины "скорой" и спасатели. Все выходы из центральных станций метрополитена открыты.
Центр столицы усиленно патрулируют полицейские и нацгвардейцы - есть как пешие патрули, так и на авто. Обстановка по состоянию на 8 утра спокойная.
Как сообщалось, в столице на Софийской площади в 9:30 начался молебен за Украину и автокефалию Украинской православной церкви, инициированный Президентом Украины Петром Порошенко. В полиции ожидают, что участие в молебне примут 25-30 тысяч человек.
Кроме того, запланирован еще ряд мероприятий по случаю Дня защитника Украины, в том числе праздничные концерты и марш УПА под лозунгом "Вернем Украину украинцам".
Охрану правопорядка в Киеве, по предварительным данным полиции, будут обеспечивать около 6200 правоохранителей, из них - 3500 бойцов Нацгвардии.
В связи с проведением массовых мероприятий в центральной части столицы с 15-ти часов запрещено движение всех видов транспорта на ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого до б-ра Шевченко), б-ре Шевченко (на участке от ул. Владимирской до Бессарабской площади), ул. Крещатик (на участке от Бессарабской площади до Европейской площади), Европейской площади.
Країну відведено від прірви, зупинено просування "рускава міра", створена практично з нуля армія, запущені процеси, які з часом, якщо їх не зупинять, змінять крану. Це перш за все децентралізація, скорочення регуляторних функцій держави, запровадження єдиних для всіх споживачів цін на енергоносії, медична реформа, реформа держзакупівель. Все перелічине знщує грунт на якому росте корупція.
У ЕС не крадуть і не беруть не тому що чесні, а тому, що немає можливості взяти чи украсти. Скільки не саджай, не розстрілюй, все одно крастимуть і братимуть, сподіваючись що пронесе чи відкупляться. Он у Китаї, по 10тис на рік розстрілюють і що? Нещодавно там злапали партбонзу, керівника провінції, що накрав кілька мільярдів, утримував 365 коханок... Не за рік же він це накрав, крав роками, поки комусь на верху дорогу не перейшов. І інші там не кращі. Тому не в посадках справа, а в тім, щоб зменшити можливість красти. І робиться саме це.
Тому, на мій погляд Порошенко приніс державі чи не найбільшу користь з усіх президентів.
Багато українців поклали своє життя за це, в великі історичні часи живемо, браття!
Але самою молитвою життя людей навряд чи вдасться покращити.
Дякувати Господу і Народу ми йдемо в цьому напрямку.
Але спостерігати за тим як ця ц нічна тварина експлуатує вікові прагнення українського народу до вікопомної мети вже нема сил.
Цей процес у притомних людей уже породжує зворотній процес.
Перефразовуючи відомий вислів ("коли я чую слово "демократія" то рука мимоволі тягнеться до "берданки") так і хочеться сказати:коли із уст цього шоу-мена за день лунають десятки згадок про "томос" і незавуальований еаголос про його "божествену" роль в його отриманні (що є цинічною і необґрунтованою приватизацією цього процесу, то рку чомусь стискаються в кулаки і на думку спадають не лише цензурні слова на адресу цього лукавого Циніка.
Бо, гарні справи робляться без самовозвеличення і з підкресленою скромністю.
Або, як кажуть, хрестик належить носити коло тіла а не поверх пальта.
Так может пусть просто снимут штаны, если есть "что показать"?
В своем выступлении Порошенко заявил, что в Украине не может быть церкви, которая
молится за кирилла, дальше, в своей речи, заявляет, что верующие, которые выбрали
церковь МП как ходили так и будут ходить в эту церковь. Получается,что все эти
тетки, с безумными глазами, будут ходить в церкви МП и как проклинали Украину, Украинскую армию, Украинский язык так и будут проклинать. Что поменяется? По моему здесь без
вариантов - гнать московских попов с Украины ср@ной метлой! Игры в демократию с МП
ни к чему хорошему не приведут. Так, что Порошенко нужно определится: Украина останется
с церквями МП или в Украине будут только украинские церкви.
Уже пищут какой-то полный неадекват про бюджетников и сотни человек.
Класно мы вас мокшан уделали
Не тужтесь,а то обосретесь еще))
Украину и украинцев поздравляю от всей души!!))
Слава Украине!!!Героям Слава!!!
Дякувати Господу і героїчним зусиллям Народу, ми йдемо в цьому напрямку.
Але спостерігати за тим, як цей Цинік експлуатує святу Ідею і піариться на прагненнях українського народу до вікопомної мети, змушує віреагувати.
ЙОГО владний вереск замість щирої радості і захоплення у притомних людей вже починає викликати зворотній ефект. На жаль...
Перефразовуючи відомий вислів ("коли я чую слово "демократія" то рука мимоволі тягнеться до "берданки"), хочеться сказати і про себе: коли із уст Лукавого за день десятки разів злітає слово "Томос" а гучні промови містять незавуальований наголос на його "божественній" ролі в отриманні Церквою незалежності від Москви, то руки мимоволі стискаються в кулаки а на думку спадають не лише цензурні слова.
Бо бридко було спостерігати, як шанований патріарх Філарет, знятті анафеми з якого я щиро радію, публічно дякував Президенту за його "неоціненні заслуги" в отриманні Томоса (може саме ЦІ "дикі танці" і є причиною відкладення його надання Вселенським патріархом).
Бо нема більшої шкоди Справі, коли за неї беруться пройдисвіти, крикуни і професійні "патріоти".
В її ряду є і неправда про "особисту велику заслугу" Лукавого в отримання нашою Церквою автокефалії. Бо вона є не більшою аніж має бути за будь-якого Президента.
А стартом цьому послужив Майдан і героїзм Народу України.
На фоні нинішнього протистояння з одвічним ворогом цей процес заслужено набуває ознаки події історичного масштабу. То ж годі було б сподіватись, що Лукавий упустить шанс, аби подати його громадськості, як особисте політичне досягнення, прагнучи за звичкою "приватизувати" і цю, цілком канонічну подію..
Бо, гарні справи робляться без самовозвеличенyя а наполегливо, щиро і постійно з підкресленою скромністю. ...А не під вибори.
Бо, як кажуть, хрестик належить носити на тілі а не поверх пальта.
І щодо "лукавства"....
Тим, хто негативно сприйме мої твердження, не зайвим було б було б поцікавитись:
- ЩО спонукало переїзд з Санкт-Петербурга в Україну громадянина Росії, бізнесмена, уродженця новгородщини Вадима Новинського;
- ХТО клопотав про надання йому громадянства;
- ЯКУ мету міг переслідувати ТОЙ, хто "надихнув" Новинського змінити громадянство (бо громадянин Росії так само щиро може вірити в бога і без переїзду в Україну а перебуваючи на її території).
Після, в супереч законодавству, все завершилось "протягненням" Новинського депутатом у Верховну Раду по Севастопольському виборчому округу (безпрограшному для москвофілів).
(Вважаю, що історія з Новинським може бути частковою відповіддю на питання: з якою метою всі "гучні" росіяни, через президентські укази спочатку стають громадянами України а після "йдуть у політику".
...Згодом, як свідчить практика, всі вони опиняються на відповідальних державних посадах і в Парламенті та проводять відверто проросійську і водночас антиросійську політику. В цьому ряду міністри оборони Соломатін і Лєбєдєв, Голова СБУ Якименко, тощо ....Це до слова чим займається СБУ)
Отак виглядають спецоперації російських спецслужб по встановленню надійного російського контролю над керівництвом УПЦ МП. І чи не звідси беруть місце першопричини відсторонення від Церкви патріота і прибічника Автокецалії спочилого Володимира (чи не з допомогою "Новічка" бува?), викрадення Євстратія Зорі, спротив створенню Української Помісної церкви, тощо ...
То ж перед тим, як славити Лукавого, спробуймо отримати відповіді на зазначені вище питання.
А все інше тебе не влаштовує через інші погляди чи інший кут зору?