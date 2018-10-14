EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Общество
  20898  178
Все про:праздник (1448) София Киевская (50) церковь (902) молитва (91)

 Многотысячный молебен за Украину и автокефальную церковь на Софийской площади в Киеве. ВИДЕО

Несколько тысяч человек собрались на Софийской площади в Киеве, где состоялся молебен за Украину и автокефальную церковь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Прямая трансляция праздничного молебна была опубликована на официальной Facebook-странице президента Украины Петра Порошенко.

Трансляцию также велась на ТСН.Live.

Люди продолжают активно подходить на площадь со стороны Майдана Незалежности и Золотых ворот, сообщает Укринформ.

Среди участников предстоящего молебна граждане разного возраста, есть также и дети. Некоторые держат в руках желто-голубые флаги, а на вопрос о цели прихода на площадь отмечают с улыбкой: "Так праздник же!".

Движение транспорта сейчас частично ограничено только на улице Владимирской от улицы Ирининской (возле здания СБУ) до улицы Малая Житомирская.

В переулках неподалеку Софийской площади дежурят машины "скорой" и спасатели. Все выходы из центральных станций метрополитена открыты.

Центр столицы усиленно патрулируют полицейские и нацгвардейцы - есть как пешие патрули, так и на авто. Обстановка по состоянию на 8 утра спокойная.

Как сообщалось, в столице на Софийской площади в 9:30 начался молебен за Украину и автокефалию Украинской православной церкви, инициированный Президентом Украины Петром Порошенко. В полиции ожидают, что участие в молебне примут 25-30 тысяч человек.

Читайте также: Сегодня украинцы отмечают День защитника Украины и праздник Покровы Пресвятой Богородицы

Кроме того, запланирован еще ряд мероприятий по случаю Дня защитника Украины, в том числе праздничные концерты и марш УПА под лозунгом "Вернем Украину украинцам".

Охрану правопорядка в Киеве, по предварительным данным полиции, будут обеспечивать около 6200 правоохранителей, из них - 3500 бойцов Нацгвардии.

В связи с проведением массовых мероприятий в центральной части столицы с 15-ти часов запрещено движение всех видов транспорта на ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого до б-ра Шевченко), б-ре Шевченко (на участке от ул. Владимирской до Бессарабской площади), ул. Крещатик (на участке от Бессарабской площади до Европейской площади), Европейской площади.

Источник: https://censor.net.ua/n3091311
 
   
 Топ комментарии
 
Але незалежна церква лишиться навіки
 показать весь комментарий
 
Незалежна Українська держава, незалежна Українська церква!

Багато українців поклали своє життя за це, в великі історичні часи живемо, браття!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Цей для себе на 2014р добився всього, чого можна. Проект створення транснаціональної компанії виконано, що далі? Створити ще одну, так це вже не цікаво, а от змінити державу це цікавий виклик, що може надати сенс життю.
Країну відведено від прірви, зупинено просування "рускава міра", створена практично з нуля армія, запущені процеси, які з часом, якщо їх не зупинять, змінять крану. Це перш за все децентралізація, скорочення регуляторних функцій держави, запровадження єдиних для всіх споживачів цін на енергоносії, медична реформа, реформа держзакупівель. Все перелічине знщує грунт на якому росте корупція.
У ЕС не крадуть і не беруть не тому що чесні, а тому, що немає можливості взяти чи украсти. Скільки не саджай, не розстрілюй, все одно крастимуть і братимуть, сподіваючись що пронесе чи відкупляться. Он у Китаї, по 10тис на рік розстрілюють і що? Нещодавно там злапали партбонзу, керівника провінції, що накрав кілька мільярдів, утримував 365 коханок... Не за рік же він це накрав, крав роками, поки комусь на верху дорогу не перейшов. І інші там не кращі. Тому не в посадках справа, а в тім, щоб зменшити можливість красти. І робиться саме це.
Тому, на мій погляд Порошенко приніс державі чи не найбільшу користь з усіх президентів.
 показать весь комментарий
 
Украінський народ мудрий і зробить правильний вибір , не переживайте , мертветчуківці ! Лояльного президента в Україні до кремля , НЕ БУДЕ! Досить нас годувати обіцянками - цяцянками і популістичними лозунгами !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Твой порох поставил рекорды корупции и воровства. Армию же оплатили украинцы миллиардами налогов плюс миллиардная помощь американцев. Думаю что и из этой помощи барыга кусок ухватил.
 показать весь комментарий
 
 
во во, хочешь-не хочешь придется за него голосовать на выборах, тем более основные его конкуренты--агенты кремля, тайные или явные ...есть еще ляшко правда, но он клоун и п*дарас Багатотисячний молебень за Україну та автокефальну церкву почався на Софійській площі в Києві - Цензор.НЕТ 8286
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
До армії точно доклав , особливо коли почали постачати для фронту санітарні Богдани з яких половина вийшла зразу , а за ремонт просять 30 000 грюнів . Доклав коли держзамовлення на автомобілі для армії попало не до КРАЗу , а до Богдана де свинарчуки прикручують колеса до кацапсько-білоруських мазів і пхають іх у війська , мовляв КРАЗ не пройшов випробувань . Доклав коли Кузня отримала замовлення на ремонт "Сагайдачного" не маючи ні відповідних потужностей ні фахівців , а тільки виступивши в ролі посередника . Доклав до "створення" кузнею катерів "Лань" розроблених Миколаївським НДІ і які вже поставлялись до В'єтнаму. Доклав до контролю, під час війни ,за облаштуванням стратегічних складів боєприпасів, щоб не повторилась Богданівка . І ще багато до чого доклав . Тільки трагедія нашої землі не в нинішньому "гарантові" , а в постійній гризні за владу . Припустимо прийде до влади Вуля , але неможна забувати проектів Законів її Уряду - " Більше трьох не збиратись , а хочете то за місто " і " критика дій Уряду є кримінал і тюрма" . Ця кручена нечисть не повинна прийти до влади , чого очікує путєн. Потрібно відриватись від диванів і ставати на позицію яка змусить рошен працювати на Україну . Нашу країну нам ніхто не допоможе врятувати , тільки ми самі . Стали на дорозі орди студенти під Крутами , стали на дорозі тієї ж орди українці в 2014 році , тепер потрібно стати на місце з якого можна змусити працювати на Україну і президента і уряд і ВР . "Якщо не я то більше ніхто " Слава Україні !
 показать весь комментарий
 
 
ЗІ СВЯТОМ, УКРАЇНЦІ! ДАВАЙТЕ ХОЧ СЬОГОДНІ ПИСАТИ В УНІСОН, А НЕ ПРОТИ ОДИН ОДНОГО.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
6200 охранников Пороха от людей. Танки подогнали?
 показать весь комментарий
 
 
На оккупированых территориях тоже развесили листовки
 показать весь комментарий
 
 
Незалежна Українська держава, незалежна Українська церква!

Багато українців поклали своє життя за це, в великі історичні часи живемо, браття!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Це все добре.........................
Але самою молитвою життя людей навряд чи вдасться покращити.
 показать весь комментарий
 
Благодать! Такого Свята за всі роки життя ніколи ще не було!
 показать весь комментарий
 
 
Иван, не треба Свято українцям псувати. Рішення про автокефалію приймав Синод. А кого нам канонізувати - це наша справа.
 показать весь комментарий
 
 
Иван Михайлов 8db483e5, пасть тебе порву и твой орган зрения на бацькин орган сидения натяну.
 показать весь комментарий
 
 
Я був, є і буду палким прихильником створення УППЦ.
Дякувати Господу і Народу ми йдемо в цьому напрямку.
Але спостерігати за тим як ця ц нічна тварина експлуатує вікові прагнення українського народу до вікопомної мети вже нема сил.
Цей процес у притомних людей уже породжує зворотній процес.
Перефразовуючи відомий вислів ("коли я чую слово "демократія" то рука мимоволі тягнеться до "берданки") так і хочеться сказати:коли із уст цього шоу-мена за день лунають десятки згадок про "томос" і незавуальований еаголос про його "божествену" роль в його отриманні (що є цинічною і необґрунтованою приватизацією цього процесу, то рку чомусь стискаються в кулаки і на думку спадають не лише цензурні слова на адресу цього лукавого Циніка.
Бо, гарні справи робляться без самовозвеличення і з підкресленою скромністю.
Або, як кажуть, хрестик належить носити коло тіла а не поверх пальта.
 показать весь комментарий
 
 
А зачем государству (Украине или любому другому) нужны политики, которые не могут показать свои достижения?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, теперь все поняли? Оказывается политики существуют для того, чтобы "показать свои достижения",
Так может пусть просто снимут штаны, если есть "что показать"?
 показать весь комментарий
 
После получения Украиной Томоса в Украине останутся церкви МП или нет?
В своем выступлении Порошенко заявил, что в Украине не может быть церкви, которая
молится за кирилла, дальше, в своей речи, заявляет, что верующие, которые выбрали
церковь МП как ходили так и будут ходить в эту церковь. Получается,что все эти
тетки, с безумными глазами, будут ходить в церкви МП и как проклинали Украину, Украинскую армию, Украинский язык так и будут проклинать. Что поменяется? По моему здесь без
вариантов - гнать московских попов с Украины ср@ной метлой! Игры в демократию с МП
ни к чему хорошему не приведут. Так, что Порошенко нужно определится: Украина останется
с церквями МП или в Украине будут только украинские церкви.

 показать весь комментарий
 
 
останутся, но они больше не смогут называться УПЦ
 показать весь комментарий
 
 
При умові термінової переєстрації МП в "Київський екзархатРПЦ " , що відповідає її суті . Тоді , буде цікаво слухати відповідь деяких віруючих на питання : " До якого Храму ходите ? " . Певно така постановка питання , кардинально вплине на кількість відвідувачів Храмів МП .
 показать весь комментарий
 
 
В этом интервью исчерпывающие ответы на все Ваши вопросы:

 показать весь комментарий
 
Відповідь на питання це ще не дія і навіть не план дій .
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Маловато народу, думал придет больше... от така она Украина...
 показать весь комментарий
 
Не "Білою і Червоною Росією", а Руссю...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Посмотрите сколько охраны вокруг трибуны, больше чем молельщиков...
 показать весь комментарий
 
 
Помню в 1991 году все коммунисты рванули в церкви и стояли в первых рядах прихожан.Знали ,что к чему.Теперь история повторяется.
 показать весь комментарий
 
Останутся и под другой вывеской продолжат гадить Украине?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не собралиСЬ, а собраЛИ. И мало кто из них знает, что такое томос.
 показать весь комментарий
 
 
Вытя, не размазывай дерьмо своего невежества на окружающих.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Вроде бы и повод есть, и автобусы, и кнут, и пряник от пецевласти. А людей меньше, чем на митингах против Рошенко. Позорище вроде приглашения кофэ на Крещатике, куда вообще пришло пара сотен.
 показать весь комментарий
 
 
Здорово! Отдыхая каждый год в Киеве мы регулярно проходили по Софийской и Михайловской площадям. Знаю что это такое, когда на этих площадях проводятся мероприятия. Братья и сестры: беларусы с вами, чтобы там не заявляла наша власть! Слава Украине!
 показать весь комментарий
 
 
Что-то у лахтинских совсем пукан сорвало от злобы
Уже пищут какой-то полный неадекват про бюджетников и сотни человек.
Класно мы вас мокшан уделали
 показать весь комментарий
 
 
Слава Богу!!! Слава Україні!!!Слава Героям Захисникам України!!!Все буде доре!!!
 показать весь комментарий
 
 
Слава БОГУ !!! Слава УКРАІНІ!!! Слава ГЕРОЯМ !!!! ВІЧНА СЛАВА ТИМ ХТО столліттям боровся за цей ДЕНЬ!!!! Обьєднався народ УКРАІНИ ..душа мільонів украмімнммммммммцмімв
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Церковь и власть должны быть раздельны, а у нас президент и чиновники любят пиарится на теме религии. Порох не верит в бога, иначе он бы реально боролся с коррупцией, а не возглавил её. Сколько жизней забрало воровство на армии, но никто не посажен, а Полторак просто сам уволился. Сука, неужели люди это схавают? Почему так много глупых людей, которые тянут Украину вниз.
 показать весь комментарий
 
А кацапня волосы у себя на жопе рвееет...))
Не тужтесь,а то обосретесь еще))
Украину и украинцев поздравляю от всей души!!))
Слава Украине!!!Героям Слава!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сьогодні на площу вивели бюджетників по наказу.http://kievvlast.com.ua/news/chinovniki-gosadministratsij-obespechivayut-massovku-na-molebne-prezidenta-za-tomos
 показать весь комментарий
 
Я був, є і буду палким прихильником створення (а вірніше відродження) УППЦ.
Дякувати Господу і героїчним зусиллям Народу, ми йдемо в цьому напрямку.
Але спостерігати за тим, як цей Цинік експлуатує святу Ідею і піариться на прагненнях українського народу до вікопомної мети, змушує віреагувати.
ЙОГО владний вереск замість щирої радості і захоплення у притомних людей вже починає викликати зворотній ефект. На жаль...
Перефразовуючи відомий вислів ("коли я чую слово "демократія" то рука мимоволі тягнеться до "берданки"), хочеться сказати і про себе: коли із уст Лукавого за день десятки разів злітає слово "Томос" а гучні промови містять незавуальований наголос на його "божественній" ролі в отриманні Церквою незалежності від Москви, то руки мимоволі стискаються в кулаки а на думку спадають не лише цензурні слова.
Бо бридко було спостерігати, як шанований патріарх Філарет, знятті анафеми з якого я щиро радію, публічно дякував Президенту за його "неоціненні заслуги" в отриманні Томоса (може саме ЦІ "дикі танці" і є причиною відкладення його надання Вселенським патріархом).
Бо нема більшої шкоди Справі, коли за неї беруться пройдисвіти, крикуни і професійні "патріоти".
В її ряду є і неправда про "особисту велику заслугу" Лукавого в отримання нашою Церквою автокефалії. Бо вона є не більшою аніж має бути за будь-якого Президента.
А стартом цьому послужив Майдан і героїзм Народу України.
На фоні нинішнього протистояння з одвічним ворогом цей процес заслужено набуває ознаки події історичного масштабу. То ж годі було б сподіватись, що Лукавий упустить шанс, аби подати його громадськості, як особисте політичне досягнення, прагнучи за звичкою "приватизувати" і цю, цілком канонічну подію..
Бо, гарні справи робляться без самовозвеличенyя а наполегливо, щиро і постійно з підкресленою скромністю. ...А не під вибори.
Бо, як кажуть, хрестик належить носити на тілі а не поверх пальта.
І щодо "лукавства"....
Тим, хто негативно сприйме мої твердження, не зайвим було б було б поцікавитись:
- ЩО спонукало переїзд з Санкт-Петербурга в Україну громадянина Росії, бізнесмена, уродженця новгородщини Вадима Новинського;
- ХТО клопотав про надання йому громадянства;
- ЯКУ мету міг переслідувати ТОЙ, хто "надихнув" Новинського змінити громадянство (бо громадянин Росії так само щиро може вірити в бога і без переїзду в Україну а перебуваючи на її території).
Після, в супереч законодавству, все завершилось "протягненням" Новинського депутатом у Верховну Раду по Севастопольському виборчому округу (безпрограшному для москвофілів).
(Вважаю, що історія з Новинським може бути частковою відповіддю на питання: з якою метою всі "гучні" росіяни, через президентські укази спочатку стають громадянами України а після "йдуть у політику".
...Згодом, як свідчить практика, всі вони опиняються на відповідальних державних посадах і в Парламенті та проводять відверто проросійську і водночас антиросійську політику. В цьому ряду міністри оборони Соломатін і Лєбєдєв, Голова СБУ Якименко, тощо ....Це до слова чим займається СБУ)
Отак виглядають спецоперації російських спецслужб по встановленню надійного російського контролю над керівництвом УПЦ МП. І чи не звідси беруть місце першопричини відсторонення від Церкви патріота і прибічника Автокецалії спочилого Володимира (чи не з допомогою "Новічка" бува?), викрадення Євстратія Зорі, спротив створенню Української Помісної церкви, тощо ...
То ж перед тим, як славити Лукавого, спробуймо отримати відповіді на зазначені вище питання.
 показать весь комментарий
 
Цікаво коли і де ти побачив антиросійську політику в Саломатіна , Якименка і Лєбєдва ? Кжен крок цієї мерзоти був спрямований проти України ? Так можна і до "Миротврця" залетіти .
 показать весь комментарий
 
Це обмовка і не більше того. Кожна притомна людина розуміє, що мало бути "антиукраїнську". Окрім таких як ти...
А все інше тебе не влаштовує через інші погляди чи інший кут зору?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ПОлітична церква.Одні прапори і політика і злоба.А де ж Святі Образи Чудотворні ікони і духовна проповідь.Ваша церква закликає смерть ворогам.Хто читав Біблію той знає слова Спасителя А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Матф.5:43-45).А хто нечитав біблію той прийшов на цей молебен.
 показать весь комментарий
 
Безвиз, автокефалия, закон про мову, прописать ЕС и НАТО в Конституции. Это все прекрасные гуманитарные достижения и перспективы. А что кушать будем? Что в котел бросим, чтобы согреться? В кармане пусто. Экономика - это главное. Народ пойдет за тем, кто предложит экономическое решение. Даже уже не военное. Все поняли, что стрельба на Донбассе это на долго. На десятелетия. У Порошенко нет шансов. Да, праздник, но Пете к нему не удастся примазаться.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМноготысячный молебен за Украину и автокефальную церковь на Софийской площади в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх