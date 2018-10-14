 "Слава Украине! Слава нашим защитникам!": Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником

Как сообщает Цензор.НЕТ, поздравления руководители государства опубликовали на своих страницах в Facebook.
"Сегодня защитники Украины – современные герои, благодаря которым Украина есть и будет. Сила, отвага, мужество и вера для них не пустые слова – с ними они ежедневно стоят на страже нашей Независимости. Независимости для наших детей, внуков, грядущих поколений", - отметил Президент.
Порошенко подчеркнул, что все те, кто каждый день защищает нашу землю несокрушимые защитники Украины, доблесть которых вызывает восхищение и бесконечную благодарность за то, что так неустанно приближают нашу победу.
"Слава Украине! Слава нашим защитникам!", - подчеркнул глава государства.
В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман напомнил, что 14 октября украинцы отмечают сразу три праздника – День защитника Украины, День Покрова Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества, добавив, что веками украинские воины считали Покрову своей защитницей от врагов.
Естественно, никаких таких утверждений МВФ не делал, а сама упомянутая «новость» не соответствует действительности.
Появившиеся многочисленные публикации ссылаются на запись в ФБ «экономиста, управляющего частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США» В.Компанийца: «Согласно обновленным данным МВФ, Украина является самой бедной страной Европы... Обновил инфографику, которая с первого взгляда показывает экономическую ситуацию в Украине и где мы находимся по сравнению с другими странами. В новом отчете МВФ по показателю ВВП на душу населения нас обошла Молдова, а мы обошли Папуа Новую Гвинею... Теперь Молдова занимает 133 место в мире 2694.469 долл ВВП на душу населения, а Украина 134 место в мире 2656.01 долл ВВП на душу населения».
К сожалению, указанный автор совершил непозволительную экономическую ошибку, а многочисленные СМИ, сославшиеся на его запись, эту ошибку некритически повторили.
Величины 2694 дол. для Молдовы и 2656 дол. для Украины, указанные в записи Компанийца, - это значения ВВП на душу населения в обеих странах по обменным валютным курсам в 2017 г. из базы данных МВФ.
Однако данный показатель (ВВП на душу населения по обменным курсам) в качестве индикатора уровня развития (богатства, бедности) стран мира не используется, по крайней мере, последние пять десятилетий - со времени внедрения в практику международных сопоставлений концепций уровня относительных цен и паритетов покупательной способности валют. Вместо этого индикатора используется показатель ВВП на душу населения по паритетам покупательной способности валют - либо в текущих, либо в постоянных ценах.
По данным МВФ, уровень относительных цен в Молдове в 2017 г. был на треть (на 32,8%) выше, чем в Украине.
Следовательно, в 2017 г. ВВП на душу населения по паритетам покупательной способности в текущих ценах составил:
в Молдове - 6687 дол.,
в Украине - 8754 дол., или на 30,9% выше.
Аналогичным является и соотношение в 2017 г. ВВП на душу населения по паритетам покупательной способности валют в постоянных ценах 2011 г.:
в Молдове - 6078 дол.,
в Украине - 7957 дол., или на 30,9% выше.
Экономическая ситуация в Украине остается сложной.
В 2013-15 гг. страна пережила тяжелейший экономический кризис - не только из-за кремлевской агрессии, но и в результате проведения безответственной экономической политики со стороны в том числе новых украинских властей, прежде всего со стороны Национального банка под руководством В.Гонтаревой.
Хотя три года назад в стране возобновился экономический рост, он не является ни быстрым, ни устойчивым.
В 2017 г. ВВП на душу населения в постоянных ценах в Украине оставался ниже уровня 1990 г. примерно на 28%.
Какой бы сложной ни была экономическая ситуация в стране, она не дает никаких оснований для голословных утверждений о том, что Украина якобы «стала беднейшей страной Европы».
П.С. Печальная картина:
То есть полученные результаты - это "не по данным МВФ, а по моему собственному расчету паритетов покупательной способности валют ВВП на душу населения в Украине ниже, чем в Молдове". Но вы же написали: 1) что это по данным МВФ, 2) и что это не по ППС, а по обменным курсам. Почему?
https://www.facebook.com/volodymyr.kompaniiets/posts/1952318304854686?comment_id=1953240048095845&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%2347%22%7D
Не пора, не пора, не пора
Москалеві й ляхові служить!
Довершилась України кривда стара,
Нам пора для України жить!
Не пора, не пора, не пора
За невігласів лить свою кров
І любити царя, що наш люд обдира, -
Для України наша любов!
Не пора, не пора, не пора
В рідну хату вносити роздор!
Хай пропаде незгоди проклята мара!
Під Украйни єднаймось прапор!
Бо пора ця великая єсть:
У завзятій, важкій боротьбі
Ми поляжем, щоб волю, і щастя, і честь,
Рідний краю, здобути тобі!!!
1880, Іван Франко
https://www.youtube.com/watch?v=MV0GvqRYtkU
Но надо заметить, что все эти люди действовали достаточно профессионально потому, что направлений разрушения армии было более, чем достаточно. Главным и титульным способом убийства армии было лишение ее материально-технической базы. До 2014 года для нее почти ничего не закупалось, а наоборот - распродавались «излишки», а излишки эти возникли потому, что Украина не имела никакой оборонной доктрины. Мало того, за время управления страной, эти никчемные или преступные лица, даже не смогли формализовать потенциального противника, без указания на которого, невозможно разработать оборонную доктрину.
В самом деле, как можно знать, сколько армии нужно иметь самолетов и танков, если мы не знаем, против кого они могут быть использованы и сколько сил у этого кого-то. А это влечет цепь фатальных допущений: нет противника - нет и доктрины, нет доктрины - нет оборонительного планирования, нет оборонного планирования - нет и самих планов обороны, а если нет таких планов, то нет нормативов по обеспечению войск силами и средствами. Такая ситуация автоматически выводит в «излишки» всю материальную часть вооруженных сил. А раз так, то эти излишки можно либо уничтожать, либо продавать, что и делалось два десятилетия подряд. Как потом выяснилось, продавалось именно то, что могло понадобиться при обороне от единственного реального противника - РФ.
Наиболее подлыми были действия власти между 2003 и 2014 годами, когда противник уже проявил свое кровавое мурло в инциденте с островом Тузла. Если кто не помнит, то летом 2003 года ВС РФ уже развернули ударную армейскую группировку на Таманском полуострове, а силы ЧФ в Севастополе - были приведены в боевую готовность. Чтобы уж совсем было понятно, в Ростовской обл. и Ставропольском крае уже были развернуты полевые госпиталя, для приема раненных. Но Кучма пообещал Путину уйти и оставить вместо себя Януковича, который полностью устраивал Кремль.
Ющенко не мог не знать этого расклада, а если не знал, то грош ему цена, как политику.
В любом случае, уже надо было готовиться к войне с РФ, поскольку та открыто эта делала и как мы отмечали выше - уже почти начала ее. Тем не менее, развал армии только усилился. Позорное материальное положение военных превратило их в самых ярых ее могильщиков, распродающих все, что возможно. Были разогнаны военные училища и с офицерскими кадрами стали возникать проблемы, а чтобы их преодолеть, начала сокращаться численность армии. Военные забыли не только о квартирах, но уже и о солярке для танков и керосине для самолетов, а потому почти прекратились учения, и армия все больше стала превращаться в бутафорию, которая нужна только для парада, хотя и сам парад уже стал делом ненужным.
В общем, армию уже никто не учил воевать, но лишь маршировать и заниматься хозяйственными делами, наподобие копания траншей от забора до обеда. Причем, все эти мероприятия внимательны мониторились Москвой, которая воспользовалась ситуацией, когда украинские офицеры плавно превращались в нищих и поставила часть из них на свое довольствие, и потом прямо получала от них необходимую информацию. Что самое смешное, эту ситуацию вряд ли можно было назвать шпионажем, поскольку собственная страна уже махнула на них рукой, и при этом на законодательном уровне запретила вести как разведку, так и контр разведку в отношение РФ.
В общем, к зиме 2014 года уже многие военные просто не видели ничего плохого, что они плотно сотрудничают с россиянами и даже принимают от них деньги.
Именно комплекс этих обстоятельств и дал основания Кремлю решить, что ВСУ кончились, их уже нет, и кстати, он были не далеки от истины. По словам главнокомандующего, на момент начала оккупации Крыма, ВСУ располагали примерно тремя тысячами человек боеспособных войск, то есть, у них было все необходимое для выполнения боевых задач прямо сейчас. Это - на всю Украину.
Мы надеемся, что придет время, когда каждый из лиц, повинных в разрушении ВСУ, предстанет перед судом и будет пытаться оправдываться от обвинения в государственной измене, что привело вот уже к 15 тыс. жертв и двум миллионам беженцев. Не будь разваленной и разворованной армия, этого бы не было в принципе.
ЛО
Не раз ставился вопрос о том, почему мы не дали отпор агрессору еще тогда, в Крыму. Понятно, что тут были политические действия отдельных персонажей политического Олимпа, и баба Юля просто непременно должна ответить за те слова, которые она сказала, когда принималось решение о силовом противостоянии в Крыму, но были и объективные факторы, о которых не стоит забывать. Просто допустим, что военные получили приказ открывать огонь. Именно об этом всегда идет речь, но ведь мы говорим не о том, что рядовой Шельменко начал палить из автомата, а о слаженных действиях множества подразделений. Обычно все происходит по одинаковой схеме. Военная часть имеет свой план действий, в зависимости от различных ситуаций, но всегда это значит, что она покидает свой пункт постоянной дислокации и выдвигается либо в район сосредоточения, либо занимает оборону в указанном планом месте. Но план для этой части является кусочком большего плана, который прописывает действия множества частей. Грубо говоря, батальон выдвинулся под Бахчисарай, чтобы блокировать передвижения российских войск и комбат знает, кто его сосед слева, кто справа, какие резервы в тылу, где его госпитальная база и главное - где его снабжение. Допустим, завязались бои и батальон расстрелял свои боеприпасы. К этому моменту службы тыла должны подвезти новые боеприпасы, продовольствие и все необходимое. Комбат должен знать, куда выдвинулась артиллерия, чтобы запросить огонь, если надо, где бронетехника, кто прикрывает от атак с воздуха и так далее. Без всего этого «открывание огня» становится полной импровизацией и партизанщиной, которая почти всегда заканчивается плохо.
Но как мы теперь знаем, никаких таких планов не было, и открывания огня привело бы к гибели наших военных просто через пару часов боя, когда у них закончились бы боеприпасы. Конечно, нельзя исключать и того, что даже в такой ситуации, у кого-то из военных проснулся бы полководец и он своими силами смог бы организовать настолько дерзкую операцию, что многократно лучше вооруженный противник вынужден был бы ретироваться. Но будем реалистами, очень много наших военных, впрочем, как и милиции, СБУ , прокуратуры и так далее - перешли на сторону врага, и в той ситуации вообще было трудно понять, кто еще наш, а кто уже - нет. Поэтому военным, оставшимся верными присяге Украине, было сложно и в этом смысле, ибо было не понятно, кто и как будет действовать в случае начала рубилова.
Как потом оказалось, ренегаты польстились на более высокое жалование у россиян, и главное, они не хотели уезжать от моря, а потому - переприсягнули россиянам. Но по иронии судьбы, они получили в личное дело пометку о том, что он - не верен присяге, и очень скоро отправились к новому месту службы. Это в Украине военные считали морем только Черное море, ибо в Азовском наших военных не было, а у россиян дело обстоит иначе. Не хотел быть вдалеке от моря? Нет проблем, только вместо грязного Черного моря - получи очень чистое Белое Море или Охотское.
В общем, из переприсягнувших почти никого не осталось в Крыму. Теперь они либо в Дальнереченске, либо в Североморске, либо в Диксоне. Там тоже есть моря, хоть и несколько непривычные, ну а часть из них - оказалась сначала на войне в Сирии или на Донбассе, а потом - в морге. Но это был их личный выбор, и теперь они с меткой в своем российском личном деле, и в розыске за измену - в Украине.
В таких условиях остаткам верной присяге армии, надо было выходить на материк, чтобы оказаться среди своих войск, и те, кто хотел выйти - вышли, а некоторые - вышли со всем своим штатным оружием и боеприпасами. Кстати, именно те, кто вышли из Крыма, стали в первых рядах сражаться с новой волной агрессии противника, но уже на Донбассе.
Вот именно в этот момент стало понятно, насколько уже развалена наша армия и насколько успешно ее разрушали указанные выше лица. Но это понятно сейчас, через несколько лет и людям, которые не владели оперативной обстановкой, а ведь те военные, кто выходил из Крыма, прекрасно понимали, что уже утеряно управление войсками и четко представляли, насколько велик процент перебежчиков. Они прекрасно понимали, что и на материке дело обстоит не намного лучше, и тем не менее - остались верными присяге и стали готовиться к большой драке уже на материковой части Украины.
(окончание следует)