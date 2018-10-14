 Венгерского орла на мукачевском замке "Паланок" заменят на герб Украины, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее объявление размещено 12 октября, на странице заведения в Фейсбуке.
Как отмечается, герб планируется разместить на территории замка "Паланок". С соответствующими предложениями авторы объявления предлагают обращаться на электронный адрес музея.
Как сообщает Закарпатье онлайн со ссылкой на собеседника в Мукачевском городском совете, речь идет о намерении властей Мукачево заменить государственным символом Украины символ военной мощи Венгрии – орла-турула, который возвышается над Мукачево с 12 марта 2008 года.
Косвенно, по мнению издания, об этом свидетельствует то, что информация об объявлении конкурса дополнена фотографией постамента, на котором установлен орел.
Формально инициатором установления венгерского политического символа на одном из бастионов замка "Паланок" является американский бизнесмен - выходец из Мукачево. В знак протеста против установления турула над Мукачевом в 2008 году выступили украинские организаций Закарпатья. Чтобы выровнять ситуацию, возле постамента с турулом тогда была установлена многометровая мачта с большим флагом Украины.
Справка: по неофициальной информации, Максим Курочкин и Александр Бабаков вместе входили в ОПГ «Лужники». В Москве эту группу знают как «лужниковскую» или «измайловскую». Проектами группы в Украине руководил Максим Курочкин. На сегодняшний день главным представителем ОПГ «Лужники» в Украине стал Александр Бабаков. В его хозяйство входят 5 облэнерго: ОАО «Херсоноблэнерго», ОАО «Одессаоблэнерго», ОАО «Кировоградоблэнерго», ОАО «Житомироблэнерго», ОАО «Севастопольэнерго». Везде - контрольные пакеты акций. Также есть пакеты акций в других облэнерго. Кроме этого, в собственности «лужниковских» находятся киевские гостиницы «Премьер-Палас», «Стар» Мукачево (бывшая гостиница «Звезда»), «Днестр» во Львове и «Лондонская» в Одессе, «Ореанда» в Ялте. В полной собственности находятся три - «Ореанда», «Днестр», «Премьер-Палас».
Кстати , а против бабакова ввели санкции США и Украина?
Існування орла як емблеми Чернігівського князівства підтверджується фактом зображення орла на оковці рога тура з кургану Чорна могила (Х ст.), а також зображення двоголового орла, висіченого з каменю на стінах кам'яних палат усипальниці чернігівських князів - Борисоглібському соборі, спорудженому в 1123 році чернігівським князем Давидом-Глібом Святославичем.
Благодаря тому, что полное описание и картинка сохранились в польских архивах с тех пор, когда Черниговское воеводство было частью Речи Посполитая, и был составлен нынешний Герб Черниговской области.
Никакого отношения к московитскому гербу он не имеет. Наоборот, московиты все время пытались его уничтожить
"Кстати, а историки никогда не поднимали вопрос: «Почему «Великие князья Московские», не имея собственного геральдического знака, не пытались утвердить, в качестве государственного герба княжества Московского, «тризуб», симол и княжеский герб династии Рюриковичей, выходцами из которой, («младшей ветвью») которой они были вплоть до момента смерти сыновей Ивана Грозного - последних Рюриковичей? Вроде-бы, имели право… Но, почему-то, взяли себе, при Василии ІІІ, герб чужеземной державы, Византии… Во все времена народы и правящие династии претендовали на более древние исторические корни. Однако, как понять московских правителей, не претендующих и отказывающихся от символа СВОЕЙ собственной династии в пользу чужой?! Всё очень просто… Они понимали, что ПО ДИНАСТИЧЕСКОМУ ПРАВУ они на это ПРАВА НЕ ИМЕЛИ!!! Ведь на момент формирования «Княжества Московского» жили ещё потомки «старшей ветви» Рюриковичей (в частности, князья Острожские), которые имели на герб Рюриковичей больше прав… А так как Московия становилась самостоятельным государством, а герба у их правителей не было, то пришлось его «изобретать». А тут «подарок» - «выморочная» Византия, которую, на тот момент, турки захватили… Государства нет, потомков мужского пола у последнего императора не осталось - одна дочь. По тогдашнему династическому праву она - наследница лишь «опосредованная», «носитель клейнодов царственных», но не «пользователь»… Вот Василий ІІІ этим и воспользовался, женившись на византийской принцессе и взяв, в качестве «приданого», герб императоров Византии, государства, на тот момент уже не существующего. Но ещё несколько веков среди знатоков династического права и геральдики не утихали споры - правильно это, или неправильно? Спросите, как это может быть? А вспомните сомнения Ивана Грозного о том, имеет ли он право ( «по чину ли?…») именоваться не только «Великим князем Московским», но и «царём»! Тогда были долгие споры, (примерно, как сейчас с «сакральным Крымом», памятником Владимиру, Великому князю Киевскому, «на Москве»), однако, бояре Ивана «убедили». (Об этих сомнениях упоминает в своей повести «Князь Серебряный», Алексей Толстой, знавший историю по историку Соловьёву, а не по «советским сказкам…). История повторилась через много веков…
Между прочим, с того момента «московитов» и «понесло» на почве «первородства». Правда, сначала, неудачно - один разгром московского войска под Оршей, 600-летие которого будут праздновать потомки «ляхов» - поляки, «литвы» - беларусы, «черкасов» - украинцы, и «жемайтов» с «ятвягами» - литовцев, в 2014 году, чего стоил… Оттуда же и постулат - «Москва - Третий Рим…» пошёл…
(Це - уривок з моєї статті, написаної в червні 2014-го).
Ежели что
"Даже с символикой - «полный пролет». Герб - «орла двуглавого», в 15 веке, «сперли» у Византии. А после аннексии Московией украинских земель конфуз получился геральдический - оказалось, что город Чернигов уже давно, еще со времен Киевской Руси, когда про Москву и «не ведали…», имеет своим гербом орла двуглавого, только черного, а не золотого…
Для того, чтобы в очередной раз доказать, что «Россия - родина слонов…», Московия даже заставила Чернигов, в 1672 году, то есть, после вхождения Украины в ее состав, лишиться своего исторического герба - черного двуглавого орла - «не по чину». Тем более, что штандарт династии Романовых - чёрный двуглавый орёл на жёлтом полотнище. Поэтому заставили черниговцев «отрезать» орлу одну голову и сунули ему в лапу крест.
Но, тогда вопрос - «что главнее, курица или яйцо?!». Ведь согласно древнему определению, чёрный цвет обозначал Север.
«Конница гуннов на западной стороне имела белых, на восточной - серых, на северной - вороных, на южной - рыжих лошадей…».
(Н.Я. Бичурин, историк).
«Традиционно на Востоке вообще и у евразийских кочевников, в частности, запад ассоциировался с белым цветом (Белая Русь), восток - с голубым, юг - с красным (Красная Русь, территория Прикарпатья, а север - с чёрным, (Черниговское и Новгород - Северское княжество).
(Валерий Скурлатов, кандидат исторических наук, «Этнический вулкан»).
(Кстати, была и «Чёрная Русь». Это Понеманье, то есть северо-запад теперешней Беларуси и юга Литвы…)
Поэтому «Чернигов», «Нов-город-Северский», «черные», «северные» - по отношению к остальной территории Киевской Руси.(«сев», по древнеирански, тоже - «чёрный»). И чёрный орел двуглавый был символом Чернигова еще с Х века, то есть, еще в дохристианский период. В частности, на стенах усыпальницы князей Черниговских , построенной князем Давидом-Глебом Ярославичем в 1123 году, он изображен. А ведь первое летописное упоминание о Москве вообще датировано от 4 преля 1147 года, описывающего встречу князя Юрия Долгорукого с Новгород-Северским князем Святославом Ольговичем: «И шед Святослав и взя люди голядь верх Поротве. И тако ополонишася дружина Святославля, и прислав Гюргии (Юрий), рече: приди ко мне, брате, в Москов…».
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сбу нет в Украине - оно в большой жопе
Журналист явно не в теме
Святой Ктулху, у нас что, до сих пор нет герба, что нужно его разрабатывать? Или все просто затеяно для банального попила?
Значит украинские политики должны больше внимания и уважения уделять в работе с европейскими братьями