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Все про:Венгрия (721) замок (18) Мукачево (267)

 Венгерского орла на мукачевском замке "Паланок" заменят на герб Украины, - СМИ

Мукачевский исторический музей, расположенный в замке "Паланок", объявил конкурс на разработку и изготовление государственного символа Украины – герба Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее объявление размещено 12 октября, на странице заведения в Фейсбуке.

Как отмечается, герб планируется разместить на территории замка "Паланок". С соответствующими предложениями авторы объявления предлагают обращаться на электронный адрес музея.

Как сообщает Закарпатье онлайн со ссылкой на собеседника в Мукачевском городском совете, речь идет о намерении властей Мукачево заменить государственным символом Украины символ военной мощи Венгрии – орла-турула, который возвышается над Мукачево с 12 марта 2008 года.

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Косвенно, по мнению издания, об этом свидетельствует то, что информация об объявлении конкурса дополнена фотографией постамента, на котором установлен орел.

Формально инициатором установления венгерского политического символа на одном из бастионов замка "Паланок" является американский бизнесмен - выходец из Мукачево. В знак протеста против установления турула над Мукачевом в 2008 году выступили украинские организаций Закарпатья. Чтобы выровнять ситуацию, возле постамента с турулом тогда была установлена многометровая мачта с большим флагом Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3091306
 
   
 Топ комментарии
 
И сделаем вывод - кто провоцирует в закарпатье венгерский вопрос. Это криминальная раша целенаправленно создает проблемы в закарпатье. А сбу не работает
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Герб Украины этих петухов придавил , так сто у них языки по вылазили 😀😀😥😀
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Лучше на Орбана. Вопрос только как его туда повесить- вниз головой или вверх ногами. Венгерского орла на мукачевском замке "Паланок" заменят на герб Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 2306
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Лучше на Орбана. Вопрос только как его туда повесить- вниз головой или вверх ногами. Венгерского орла на мукачевском замке "Паланок" заменят на герб Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 2306
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а еще лучше на флагшток отрезанную голову йобика сиярто
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Этот американский гражданин- просто владелец гостиницы Стар в центре города и криминалитет. .
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А теперь посмотрим в интернете КТО ВЛАДЕЕТ ГОСТИНИУЕЙ В МУКАЧЕВО

Справка: по неофициальной информации, Максим Курочкин и Александр Бабаков вместе входили в ОПГ «Лужники». В Москве эту группу знают как «лужниковскую» или «измайловскую». Проектами группы в Украине руководил Максим Курочкин. На сегодняшний день главным представителем ОПГ «Лужники» в Украине стал Александр Бабаков. В его хозяйство входят 5 облэнерго: ОАО «Херсоноблэнерго», ОАО «Одессаоблэнерго», ОАО «Кировоградоблэнерго», ОАО «Житомироблэнерго», ОАО «Севастопольэнерго». Везде - контрольные пакеты акций. Также есть пакеты акций в других облэнерго. Кроме этого, в собственности «лужниковских» находятся киевские гостиницы «Премьер-Палас», «Стар» Мукачево (бывшая гостиница «Звезда»), «Днестр» во Львове и «Лондонская» в Одессе, «Ореанда» в Ялте. В полной собственности находятся три - «Ореанда», «Днестр», «Премьер-Палас».
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И сделаем вывод - кто провоцирует в закарпатье венгерский вопрос. Это криминальная раша целенаправленно создает проблемы в закарпатье. А сбу не работает
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Ну как я могу катить бочку на передовой фланг империи в Украине - опг с бабаковым? 😀😀😀 я качу бочку на сбу, которое совсем не катит бочку на ОПГ с бабаковым в Украине 😀😀
Кстати , а против бабакова ввели санкции США и Украина?
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Це не лише боротьба за символи, а вже більше за територію.
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Это герб Черниговской области, если шо
Венгерского орла на мукачевском замке "Паланок" заменят на герб Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 2574
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Герб Украины этих петухов придавил , так сто у них языки по вылазили 😀😀😥😀
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Это конечно было бы смешно. Но ссориться с венграми и в упор не видеть двухголовую курицу на дороге в 30 км от Киева может только уроженец и бывший гражданин РФ Климкинд
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Можливо це історичний герб, як лев у Львові . Ви досліджували це питання ?
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Зображення чорного орла у чернігівському гербі має найбільш стійкий характер. Його древність засвідчує факт наявності зображення двоголового чорного орла ще в Х сторіччі в якості емблеми Чернігівського князівства. Гіпотетично відтворити історію появи орла в якості символу чернігівської землі може давньоруський героїчний билинний епос, де орел є віщим птахом.

Існування орла як емблеми Чернігівського князівства підтверджується фактом зображення орла на оковці рога тура з кургану Чорна могила (Х ст.), а також зображення двоголового орла, висіченого з каменю на стінах кам'яних палат усипальниці чернігівських князів - Борисоглібському соборі, спорудженому в 1123 році чернігівським князем Давидом-Глібом Святославичем.
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Ну бегите преклоняйтесь перед каждым встречным и поперечным. Такой толерастии, как у нас, нигде в мире нет, наверное. У украинцев с рождения давили национальную гордость. Возвышали всех остальных. Так больше быть не должно и НЕ БУДЕТ! Кому не нравится-нафиг в свое болото.
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Есть еще 1 страна - Германия. Там тоже целуют задницы восточным ребятам, вытирающих об них ноги. Но там - последствия проигрыша во 2 мировой, а как Украина докатилась до того, что каждый черно0опый в Украине - ведет себя как хозяин?
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Вони ще й обісралися. Але трішки раніше...
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Этому гербу несколько столетий. Двуглавый орёл был Гербом Черниговских земель до того, как черниговщина стала территорией московии. И кстати московиты Герб переделали, в царском титулярнике орёл был с одной головой.
Благодаря тому, что полное описание и картинка сохранились в польских архивах с тех пор, когда Черниговское воеводство было частью Речи Посполитая, и был составлен нынешний Герб Черниговской области.
Никакого отношения к московитскому гербу он не имеет. Наоборот, московиты все время пытались его уничтожить
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Пани Дуглас,вы блондинка?Ясно же написали,что это герб Чернигова,а вы языки повылазили...Ая еще думал,а откуда это россиянцы стыбзили себе герб?
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"Россіянці" "стибздили" золотого двоглавого орла, візантійського... Його отримав, у якості приданого, Василь Третій, Великий князь Московський, одружившись з дочою останнього візантійського імператора, після захоплення турками Константинополя... А чорний двоглавий орел був символом Чернігова ще в дохристиянський період...

"Кстати, а историки никогда не поднимали вопрос: «Почему «Великие князья Московские», не имея собственного геральдического знака, не пытались утвердить, в качестве государственного герба княжества Московского, «тризуб», симол и княжеский герб династии Рюриковичей, выходцами из которой, («младшей ветвью») которой они были вплоть до момента смерти сыновей Ивана Грозного - последних Рюриковичей? Вроде-бы, имели право… Но, почему-то, взяли себе, при Василии ІІІ, герб чужеземной державы, Византии… Во все времена народы и правящие династии претендовали на более древние исторические корни. Однако, как понять московских правителей, не претендующих и отказывающихся от символа СВОЕЙ собственной династии в пользу чужой?! Всё очень просто… Они понимали, что ПО ДИНАСТИЧЕСКОМУ ПРАВУ они на это ПРАВА НЕ ИМЕЛИ!!! Ведь на момент формирования «Княжества Московского» жили ещё потомки «старшей ветви» Рюриковичей (в частности, князья Острожские), которые имели на герб Рюриковичей больше прав… А так как Московия становилась самостоятельным государством, а герба у их правителей не было, то пришлось его «изобретать». А тут «подарок» - «выморочная» Византия, которую, на тот момент, турки захватили… Государства нет, потомков мужского пола у последнего императора не осталось - одна дочь. По тогдашнему династическому праву она - наследница лишь «опосредованная», «носитель клейнодов царственных», но не «пользователь»… Вот Василий ІІІ этим и воспользовался, женившись на византийской принцессе и взяв, в качестве «приданого», герб императоров Византии, государства, на тот момент уже не существующего. Но ещё несколько веков среди знатоков династического права и геральдики не утихали споры - правильно это, или неправильно? Спросите, как это может быть? А вспомните сомнения Ивана Грозного о том, имеет ли он право ( «по чину ли?…») именоваться не только «Великим князем Московским», но и «царём»! Тогда были долгие споры, (примерно, как сейчас с «сакральным Крымом», памятником Владимиру, Великому князю Киевскому, «на Москве»), однако, бояре Ивана «убедили». (Об этих сомнениях упоминает в своей повести «Князь Серебряный», Алексей Толстой, знавший историю по историку Соловьёву, а не по «советским сказкам…). История повторилась через много веков…
Между прочим, с того момента «московитов» и «понесло» на почве «первородства». Правда, сначала, неудачно - один разгром московского войска под Оршей, 600-летие которого будут праздновать потомки «ляхов» - поляки, «литвы» - беларусы, «черкасов» - украинцы, и «жемайтов» с «ятвягами» - литовцев, в 2014 году, чего стоил… Оттуда же и постулат - «Москва - Третий Рим…» пошёл…
(Це - уривок з моєї статті, написаної в червні 2014-го).
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Таким герб Чернигова стал после аннексии Украины Московией... Почитай на этой ветке мои комментарии...
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Чёрному двуглавому орлу Чернигова - больше лет, чем христианству на Руси. Это древний герб князей Черниговских...

"Даже с символикой - «полный пролет». Герб - «орла двуглавого», в 15 веке, «сперли» у Византии. А после аннексии Московией украинских земель конфуз получился геральдический - оказалось, что город Чернигов уже давно, еще со времен Киевской Руси, когда про Москву и «не ведали…», имеет своим гербом орла двуглавого, только черного, а не золотого…
Для того, чтобы в очередной раз доказать, что «Россия - родина слонов…», Московия даже заставила Чернигов, в 1672 году, то есть, после вхождения Украины в ее состав, лишиться своего исторического герба - черного двуглавого орла - «не по чину». Тем более, что штандарт династии Романовых - чёрный двуглавый орёл на жёлтом полотнище. Поэтому заставили черниговцев «отрезать» орлу одну голову и сунули ему в лапу крест.
Но, тогда вопрос - «что главнее, курица или яйцо?!». Ведь согласно древнему определению, чёрный цвет обозначал Север.
«Конница гуннов на западной стороне имела белых, на восточной - серых, на северной - вороных, на южной - рыжих лошадей…».
(Н.Я. Бичурин, историк).
«Традиционно на Востоке вообще и у евразийских кочевников, в частности, запад ассоциировался с белым цветом (Белая Русь), восток - с голубым, юг - с красным (Красная Русь, территория Прикарпатья, а север - с чёрным, (Черниговское и Новгород - Северское княжество).
(Валерий Скурлатов, кандидат исторических наук, «Этнический вулкан»).
(Кстати, была и «Чёрная Русь». Это Понеманье, то есть северо-запад теперешней Беларуси и юга Литвы…)
Поэтому «Чернигов», «Нов-город-Северский», «черные», «северные» - по отношению к остальной территории Киевской Руси.(«сев», по древнеирански, тоже - «чёрный»). И чёрный орел двуглавый был символом Чернигова еще с Х века, то есть, еще в дохристианский период. В частности, на стенах усыпальницы князей Черниговских , построенной князем Давидом-Глебом Ярославичем в 1123 году, он изображен. А ведь первое летописное упоминание о Москве вообще датировано от 4 преля 1147 года, описывающего встречу князя Юрия Долгорукого с Новгород-Северским князем Святославом Ольговичем: «И шед Святослав и взя люди голядь верх Поротве. И тако ополонишася дружина Святославля, и прислав Гюргии (Юрий), рече: приди ко мне, брате, в Москов…».
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Мукачівський замок "Паланок" https://www.youtube.com/watch?v=QwsX3D9YW1g
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А лучше того орла посадить на герб Украины!!! Венгерского орла на мукачевском замке "Паланок" заменят на герб Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 4101
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миньетчик андруши полтавы дэтэктэд Угорського орла на мукачівському замку "Паланок" замінять на герб України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8837 Я эту публику вычисляю на раз-два.
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держи ещё на полбуханочки, несчастьечко жопорукое.
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В знак протеста против установления турула над Мукачевом в 2008 году выступили украинские организаций

-------------
сбу нет в Украине - оно в большой жопе
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Странно что в статье не написано, ШО БАЛОГА ВЗЯЛ ЭТОТ ЗАМОК В ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ.
Журналист явно не в теме
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"...объявил конкурс на разработку и изготовление государственного символа Украины - герба Украины"

Святой Ктулху, у нас что, до сих пор нет герба, что нужно его разрабатывать? Или все просто затеяно для банального попила?
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А Вы "в курсе", что "золотой тризуб на голубом щите" - это "малый" герб Украины? Ведь до сих пор "большой" так и не создан... Один из вариантов предлагали: слева от щита - стоящий на задних лапах, опирающийся на щит, золотой лев (символ Львова и Запада Украины), справа - казак с саблей и мушкетом - символ Запорожской Сечи и Слобожанщины... и вся эта композиция снизу и по бокам охватывается венками -слева - дубовые, символ мужества, а справа - калиновые, символ матери-Украины... Вот пусть и поставят его именно там, как символ единства...
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Ну так пусть приберут этого урало-алтайского орла и установят "малый" герб Украины... А разработка "большого" герба Украины - это вне компетенции районного музея...
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"венгерская военная мощь"..это о чем? Печень гуся, да вкусная...эти бл@ди стояли окупационым табором вместе румынами в Мариуполе 2 года ...и их скотстство, превосходило немецкое в разы... Придет время, и мы, украинцы, облагородим вас...
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Еще одни дозвезделись Угорського орла на мукачівському замку "Паланок" замінять на герб України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2829. Унгария - ошметок империи Габсбургов и не более. А по сути как были кочевой ордой так и остались. Одна шайка с Тартарией
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Не забывайте что Габсбурги имеют в прадедах Ярослава Мудрого. То есть украинцы породнены с центральной Европой .
Значит украинские политики должны больше внимания и уважения уделять в работе с европейскими братьями
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"Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой" . Какие они нам родствельники? Такие же братья как и московиты. А кто там с кем спасл дело третье. "Руцький" царь Николя II был только на 1/128 русским, а так немчура, причем дегенерат по жизни
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Украину должны интересовать стабильные отношения с богатыми европейскими странами. И любая точка соприкосновения интересна. На зрена вы про козломордых вспоминаете?
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Не знаю, "каким боком" там Габсбурги, но то, что Ярослав Мудрый был "тестем Европы - правда... Кроме зятя - короля Франции, у Ярослава в зятьях был король Норвегии, и король Венгрии...
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А дочь Ярослава Мудрого стала венгерской королевой
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Фильм " Украина. Возвращение своей истории " вам в помощь
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВенгерского орла на мукачевском замке "Паланок" заменят на герб Украины, - СМИ
 
 
 
 
 
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