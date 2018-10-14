 Сегодня украинцы отмечают День защитника Украины и праздник Покровы Пресвятой Богородицы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"...С целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед Украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы украинской общественности".
Насущная необходимость в таком общегосударственном празднике особенно остро встала после российской окупации Крыма и начала военных действий на территории Донецкой и Луганской областей.
Беспрецедентные образцы мужества и отваги, проявленные нашими солдатами на передовой новой российско-украинской войны, сотни отданных жизней за Родину требовали достойного чествования со стороны общества и государства.
Дата 14 октября выбрана не случайно: в этот день отмечается христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а в 1999 году установлен и День украинского казачества. Издавна Богородица была покровительницей украинского казачества и всех украинских вооруженных формирований. Именно на праздник Покрова в Украине происходила Большая Рада, на которой выбирали гетмана и определяли, как казачеству жить дальше. Образ казака как украинского рыцаря и защитника родной земли близок каждому украинцу. Таким образом, вполне логично, что в этот день древнее героическое прошлое Украины соединилось с героическим настоящим.
З пожеж війни і полум'я вогнів.
Плекав нас біль за долю України,
Зростив в нас гнів і лють на ворогів.
Плекав нас біль за долю України,
Зростив в нас гнів і лють на ворогів....
Велику суть - для усіх єдину,
Наш гордий клич народові несе!
Вітчизні будь ти вірний без упину,
Нам Україна вище понад все!
Вітчизні будь ти вірний без упину,
Нам Україна вище понад все!
Веде нас в бій Героїв наших слава,
Для нас закон - найвищий то наказ!
Соборна українська є держава -
Одна на вік, від Сяну по Кавказ!
З святом Воїни Світу, най береже Вас Свята Матір Божа!
Боевой удачи и счастья по жизни! )
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
а блокадой Нафтогаза при каждом повышении цен на тепло.
Лучше бы они поймали Гонтареву за удешевление гривны в 3 раза
и подвесили за ногу на каштане, а не тупо горлали "Україна понад усе!"
Всех с праздником! Воинам на передовой тепла, здоровья и долгой жизни. Пресвятая богородица, защити их покровом твоим!
Зі Святом, рідні наші, зі Святом, Козаки !!
.. Щоб шаблі не брали, і кулі минали, голівоньки Ваші !