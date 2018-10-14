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 Политика Украины
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 Сегодня украинцы отмечают День защитника Украины и праздник Покровы Пресвятой Богородицы

День защитника Украины официально установлен 14 октября 2014 года Указом Президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

 "...С целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед Украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы украинской общественности".

Насущная необходимость в таком общегосударственном празднике особенно остро встала после российской окупации Крыма и начала военных действий на территории Донецкой и Луганской областей.

Беспрецедентные образцы мужества и отваги, проявленные нашими солдатами на передовой новой российско-украинской войны, сотни отданных жизней за Родину требовали достойного чествования со стороны общества и государства.

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Дата 14 октября выбрана не случайно: в этот день отмечается христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а в 1999 году установлен и День украинского казачества. Издавна Богородица была покровительницей украинского казачества и всех украинских вооруженных формирований. Именно на праздник Покрова в Украине происходила Большая Рада, на которой выбирали гетмана и определяли, как казачеству жить дальше. Образ казака как украинского рыцаря и защитника родной земли близок каждому украинцу. Таким образом, вполне логично, что в этот день древнее героическое прошлое Украины соединилось с героическим настоящим. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" назначила 14 дополнительных поездов ко Дню защитника Украины. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3091304
 
   
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Зродились ми великої години
З пожеж війни і полум'я вогнів.
Плекав нас біль за долю України,
Зростив в нас гнів і лють на ворогів.
Плекав нас біль за долю України,
Зростив в нас гнів і лють на ворогів....

Велику суть - для усіх єдину,
Наш гордий клич народові несе!
Вітчизні будь ти вірний без упину,
Нам Україна вище понад все!
Вітчизні будь ти вірний без упину,
Нам Україна вище понад все!
Веде нас в бій Героїв наших слава,
Для нас закон - найвищий то наказ!
Соборна українська є держава -
Одна на вік, від Сяну по Кавказ!
З святом Воїни Світу, най береже Вас Свята Матір Божа!

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Українці складали шикарні пісні про боротьбу повстанської армії, про радянську армію нічого подібного немає..
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С Праздником, Братья и Сестры!!!
Боевой удачи и счастья по жизни! )
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ЗІ СВЯТОМ, УКРАЇНЦІ! ЗІ СВЯТОМ НАШИХ ЗАХИСНИКІВ! ХАЙ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ БЕРЕЖЕ НАС!
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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Сегодня украинцы отмечают День защитника Украины и праздник Покровы Пресвятой Богородицы -- жаль что уже в Украине не вспомнинают ,что сегодня ещё и день УПА и день Козацтва . Ссср воскрес ?
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УПА и козацтво это и есть защитники Украины. Вечером они себя покажут.
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Сегодня украинцы отмечают День защитника Украины и праздник Покровы Пресвятой Богородицы -- но цензор об этом то не пишет ? Почему ? Вот это и вопрос .
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Придеться повторить. УПА и козацтво это и есть защитники Украины!
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Так я это же написал , а вопрос ты не понял ?
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Лучше бы они себя показали не факелами на Крещатике,
а блокадой Нафтогаза при каждом повышении цен на тепло.
Лучше бы они поймали Гонтареву за удешевление гривны в 3 раза
и подвесили за ногу на каштане, а не тупо горлали "Україна понад усе!"
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Что бы гривня виросла в 3 раза тебе надо тебе работать .
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Обрушение гривны было искусственным, если тебе об этом неизвестно.
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Раньше на Покрова в Беларуси первый снег выпадал, и бабушка всегда говорила мне, что этот снег растает, но запомни, мол, это число, ровно через месяц постоянный снег ляжет, а сегодня +17-20 градусов в Минске обещают...
Всех с праздником! Воинам на передовой тепла, здоровья и долгой жизни. Пресвятая богородица, защити их покровом твоим!
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Может, Покрова пристукнет, наконец, Муженка, чтобы защитить Украину ?
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С праздником вас, защитники Европы от Орды! Сьогодні українці відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці - Цензор.НЕТ 9059
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Захисники, бажаю Вам перемоги! Гоніть чужинців з нашої рідної землі ! Хай завжди поруч з Вами буде Божа Матір, хай захистить Вас від підступності ворога Її допомога та ласка!
Зі Святом, рідні наші, зі Святом, Козаки !!
.. Щоб шаблі не брали, і кулі минали, голівоньки Ваші !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня украинцы отмечают День защитника Украины и праздник Покровы Пресвятой Богородицы
 
 
 
 
 
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