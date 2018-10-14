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 Политика Украины, Происшествия
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 За сутки оккупанты совершили 26 обстрелов. Один воин ВСУ получил ранение, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 13 октября, оккупанты 26 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Во время обстрелов 10 раз было применено вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке штаба Операции объединенных сил.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Вильный, Катериновка, Степное, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское и Лебединское противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Свободного, Троицкого, Светлодарска и Лебединского применял минометы калибра 82 мм.

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"Также вчера вечером оккупанты цинично обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм населенные пункты Чермалык и Широкино на Мариупольском направлении. Обстрелы этих сел осуществлялись с территории оккупированных населенных пунктов Верхньошироковское и Саханка. Последствия и масштабы разрушений пока оцениваются украинской стороной СЦКК и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, за минувшие сутки ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

"С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Гнутово и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - отмечают в пресс-центре ООС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091303
 
 
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Одужання всім пораненим воїнам.
Нехай в нас завжди буде дійсно без втрат.
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Нашим воїнам швидкого одужання і усіх з святами

- День святої Покрови Пречистої Богородиці

- 76-а річниця створення Української повстанської армії (УПА)

- День Українського козацтва

- День захисника України
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Швидкого одужання вам наші захистники!
З святом!Здоровля та війскової вдачи.
''Поцілуй нас у ср*ку!'' Українські артисти записали звернення до ''московського шайтана'' Путіна

https://www.facebook.com/krainafm.ua/videos/1136970373117960/?t=13
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Заступнице краю нашого, Пресвята Богородице,
Ти своїм благоволінням вінчала Батьківщину нашу
від давніх літ і посилаєш їй свою благодать шодня!
Зглянься, благаємо.... збережи Україну нашу,
а військо наше накрий Святим покровом Твоїм..
*
дякую за кожен день і час... (без потерь на войне)
спасибо, что живые!!!
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Дорогие росияне не понимают одного, чем больше раненых/убитых, тем дольше их потомки будут работать на Украину..., контрибуция -сэры... Киселевы сьебутся в Израиль, а вы олени будете закрепощены...1861 год по видимому был ошибкой..
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Слава Захисникам України!!! Одужання пораненному воїну України!!! смерть расіянсько-фашисько-педрільним окупантам!!!! Здохне расія та путін-хуйло!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки оккупанты совершили 26 обстрелов. Один воин ВСУ получил ранение, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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