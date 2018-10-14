 За сутки оккупанты совершили 26 обстрелов. Один воин ВСУ получил ранение, - штаб ООС

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке штаба Операции объединенных сил.
Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Вильный, Катериновка, Степное, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское и Лебединское противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Свободного, Троицкого, Светлодарска и Лебединского применял минометы калибра 82 мм.
"Также вчера вечером оккупанты цинично обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм населенные пункты Чермалык и Широкино на Мариупольском направлении. Обстрелы этих сел осуществлялись с территории оккупированных населенных пунктов Верхньошироковское и Саханка. Последствия и масштабы разрушений пока оцениваются украинской стороной СЦКК и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, за минувшие сутки ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.
"С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Гнутово и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - отмечают в пресс-центре ООС.
Нехай в нас завжди буде дійсно без втрат.
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З святом!Здоровля та війскової вдачи.
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Ти своїм благоволінням вінчала Батьківщину нашу
від давніх літ і посилаєш їй свою благодать шодня!
Зглянься, благаємо.... збережи Україну нашу,
а військо наше накрий Святим покровом Твоїм..
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дякую за кожен день і час... (без потерь на войне)
спасибо, что живые!!!